Герман Ткаченко: «Бакаев все время вынужден преодолевать недоверие и сомнение со стороны «Спартака»

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Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы полузащитника Зелимхана Бакаева, рассказал о переговорах со «Спартаком» о новом контракте игрока.

– Сейчас очень негативный фон вокруг «Спартака», но мы спокойно относимся к ситуации. Мы договорились со «Спартаком», что не будем использовать прессу как инструмент влияния на переговоры. Также я пообещал, что у клуба будет приоритетное право подписания игрока до определенного времени. Мы изначально озвучили условия, а после передали более мягкий вариант и ждем до определенного времени.

«Спартак» может не согласиться с нашими условиями, но тогда мы с 1 декабря имеем право вести переговоры с другими клубами. В клубе должны понимать, что Зелимхан – при его невероятном честолюбии, желании побеждать, эмоциональности и высоком футбольном потенциале – все время вынужден преодолевать некое недоверие и сомнение со стороны «Спартака».

Он молодец, что вообще не обращает внимания, но я с этим столкнулся и вижу. Может, этот фактор стоит обговорить с клубом? Может, им это не нужно? Давай я так скажу: мы не наивные юнцы и понимаем, что в футболе молчание – это не знак согласия, мы готовы к любому сценарию. Убежден, что при атмосфере доверия Зелимхан может добиться многого с любой командой, которая будет бороться за высокие места.

– Бакаев может уехать в Европу? 

– Я обещал не говорить на тему его переговоров, но в Европе о нем знают. И знают, что контракт заканчивается летом 2022 года, – отметил Ткаченко.

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