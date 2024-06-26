Саутгейт заставил Джуда опускаться на место левого защитника. Мы не понимаем зачем

Тактический ребус.

Так выглядит тепловая карта Джуда Беллингема в матче против Словении:

Больше похоже на активность заряженного на атаку левого защитника в атакующей команде, чем на классического Джуда.

Номинально Беллингем стартовал на привычной позиции под Харри Кейном: при обороне он всегда располагался там. Когда же Англия владела мячом, полузащитник «Мадрида» уходил налево.

Если Англия уже закрепилась на чужой половине поля, Джуд занимал место сместившегося в центр Фила Фодена. Если же Англия только начинала построение атаки, то Джуд вообще опускался на место левого защитника.

Выглядело примерно так – в этом моменте по высоте его позиция практически идентична расположению Кайла Уокера на противоположном краю:

Спуски были слишком акцентированными и повторялись слишком часто, чтобы быть ситуативным ходом:

Это далеко не все примеры (повторялось пугающе часто), но суть понятна.

Важный момент – это все эпизоды построения затяжных атак. Первая стадия в них почти всегда основана на установках, а не на импровизации. То есть с гигантской вероятностью таким было хитрое (или какое слово вы бы использовали?) задание Саутгейта.

Порой Беллингем даже опускался сюда, когда Триппьер еще не успел подняться повыше:

Иногда позиция Джуда в розыгрышах была ближе не к левому защитнику, а левому центрдефу в тройке. Но это не снимает вопросы, а лишь добавляет их:

Беллингем закончил встречу с нулем ударов и нулем передач под удар . Иногда он откровенно не успевал оказаться в нужной точке в моментах, которые обожает в «Реале» (потому что застревал слева):

Важно фиксировать: именно такая роль Беллингема – инновация конкретного матча. В первых двух встречах он действовал в более классическом образе. По крайней мере старался, насколько это возможно в смирительной рубашке сборной Англии. А вот вчера мы наблюдали такой эксперимент.

Взглядом с дивана кажется, что случилась одна из лучших нейтрализаций Евро. Но, возможно, у вас есть более тонкие и интересные версии – очень ждем их в комментах.

Я искала хорошее в этой Англии – и провалила миссию

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?