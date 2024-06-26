Саутгейт заставил Джуда опускаться на место левого защитника. Мы не понимаем зачем
Тактический ребус.
Так выглядит тепловая карта Джуда Беллингема в матче против Словении:
Больше похоже на активность заряженного на атаку левого защитника в атакующей команде, чем на классического Джуда.
Номинально Беллингем стартовал на привычной позиции под Харри Кейном: при обороне он всегда располагался там. Когда же Англия владела мячом, полузащитник «Мадрида» уходил налево.
Если Англия уже закрепилась на чужой половине поля, Джуд занимал место сместившегося в центр Фила Фодена. Если же Англия только начинала построение атаки, то Джуд вообще опускался на место левого защитника.
Выглядело примерно так – в этом моменте по высоте его позиция практически идентична расположению Кайла Уокера на противоположном краю:
Спуски были слишком акцентированными и повторялись слишком часто, чтобы быть ситуативным ходом:
Это далеко не все примеры (повторялось пугающе часто), но суть понятна.
Важный момент – это все эпизоды построения затяжных атак. Первая стадия в них почти всегда основана на установках, а не на импровизации. То есть с гигантской вероятностью таким было хитрое (или какое слово вы бы использовали?) задание Саутгейта.
Порой Беллингем даже опускался сюда, когда Триппьер еще не успел подняться повыше:
Иногда позиция Джуда в розыгрышах была ближе не к левому защитнику, а левому центрдефу в тройке. Но это не снимает вопросы, а лишь добавляет их:
Беллингем закончил встречу с нулем ударов и нулем передач под удар. Иногда он откровенно не успевал оказаться в нужной точке в моментах, которые обожает в «Реале» (потому что застревал слева):
Важно фиксировать: именно такая роль Беллингема – инновация конкретного матча. В первых двух встречах он действовал в более классическом образе. По крайней мере старался, насколько это возможно в смирительной рубашке сборной Англии. А вот вчера мы наблюдали такой эксперимент.
Взглядом с дивана кажется, что случилась одна из лучших нейтрализаций Евро. Но, возможно, у вас есть более тонкие и интересные версии – очень ждем их в комментах.
Я искала хорошее в этой Англии – и провалила миссию
Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?
Мне вот интересно, понимает ли он что всё будет иметь смысл лишь при победе в турнире и только победе. При любом другом исходе он останется в истории тренером-неудачником, так же каким запомнился игроком. Тренером, с возможно сильнейшим составом в истории сборной Англии, который играл в трусливейший футбол. Играй он смело в атаку, то люди бы помнили хотя бы это, даже если бы не выиграли.
Тактический ребус - нет никакого ребуса - это просто унылая игра подтянутая под результат, направленная на то, что в случае низкого блока словенцы просто не забьют, а Биллингем способен сделать продольно-диагональный выход на какого-нибудь Саку, который ворвется и забьет. Ну не получилось - не фартануло.
А кто кого нейтрализовывал?