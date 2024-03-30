Олли Уоткинс – лучший в АПЛ по гол+пас (не Салах или Холанд)! Кого это слепил Эмери?

Много забивает и много отдает.

Пробежимся по лидерам топ-лиг по гол+пас.

Франция – Килиан Мбаппе.

Германия – Харри Кейн.

Италия – Лаутаро Мартинес.

Испания – Роберт Левандовски.

И вот мы здесь: Англия – Олли Уоткинс.

Шок?

Но прямо удивляться не нужно.

Во-первых, Олли закладывал базу для рывка еще в прошлом сезоне – уже тогда в метрике был десятым.

Во-вторых, у форварда «Астон Виллы» в этом сезоне так себе конкуренция – кто-то лечился (Холанд, КДБ, Уилсон), кто-то отсиживал бан (Тоуни), кто-то уезжал на турниры сборных (Салах), а кто-то уехал из АПЛ (Кейн).

Это облегчило задачу, но есть минимум два фактора, почему достижение Олли заслуживает внимания. Первый – Уоткинс вообще не бьет пенальти: штатный исполнитель в «Астон Вилле» – опорник Дуглас Луис. Второй – у Олли нет перекоса в сторону голов или ассистов. Прямо сейчас – очень сбалансированные 16+10.

Почему же о нем мало говорят? Есть две версии, которые подчеркивают силу соцсетей. Версия номер один – Уоткинс не вытворяет ничего крышесносного: голы как голы, голевые как голевые. Версия номер два – пока Олли блекло проводит топ-матчи. Приносит косвенную пользу и отвлекает защитников, но самостоятельно зарешал только против истерзанного травмами «Тоттенхэма».

В концовке сезона у Уоткинса будет несколько показов перед глобальной аудиторией – «Астон Вилле» играть против каждой команды из топ-3.

А пока разберемся в феномене. Кто ты и что ты вообще такое, Олли Уоткинс?

Похож ли Уоткинс на Харри Кейна? Как бы не так!

Англичанин.

Нападающий.

Много забивает.

Много отдает.

Первая ассоциация – естественно, Кейн! Звучит логично, но манера Уоткинса категорически отличается от стиля Харри. Вот недавнее признание от самого Олли: «У меня совершенно другие повадки. Харри любит опускаться за мячом, после чего выдает шикарные передачи на ход. Это не моя игра. Я на такое не способен. Мои сильные стороны – бежать за спину и растягивать оборону. Вот что я умею лучше всего».

Важность рывков в футболе Уоткинса невозможно переоценить. Перед паузой на сборные Sky Sports доложил , что Олли лидирует по всем возможным метрикам, которые оценивают спринты. Самая впечатляющая – рывки за спину обороне. У Уоткинса набралось таких 444 – на 30% больше, чем у ближайшего преследователя в АПЛ.

Сам Олли признает, что открыл в себе этот талант еще в школе. Унаи Эмери оценил его в прошлом сезоне, когда у «Виллы» выдался перерыв в чемпионате. Тогда испанец закладывал фундамент на будущее и мучил игроков упражнениями вроде теста йо-йо – модной версии челночного бега, но с проверкой на выносливость. Уоткинс финишировал первым.

Скоростные данные Олли хорошо показал гол в домашнем матче с «Фулхэмом». Атака началась в момент, когда Уоткинс находился на линии своей штрафной – помогал команде на угловом. А закончилась ударом Олли из чужой вратарской. На все про все ушло примерно 12 секунд.

По словам Эмери, в силе Уоткинса заложена и его потенциальная слабость: зависимость от рывков может проявляться в матчах с автобусами, когда пространства для рывков нет по умолчанию. В этом сезоне Олли уже попадал в ловушку, но нынешняя АПЛ слишком открыта (идут на рекорд результативности), чтобы это превратилось в проблему.

Эмери понимает плюсы и минусы Уоткинса и исходя из этого строит атаки. В этом плане удобно сравнить «Астон Виллу» и «Брайтон» – обе команды используют похожую структуру (с квадратом в центре поля), но при этом по-разному задействуют форварда.

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Более-менее основной у любителя ротации Роберто де Дзерби – Эван Фергюсон. Тинейджера из Ирландии постоянно сравнивают с Кейном. Сам он тоже рассказывал, что пытается копировать элементы игры Харри. Это находит отражение в структуре «Брайтона». Впереди у них – пара скоростных вингеров, Фергюсон же опускается за мячом и формирует квадрат:

С Уоткинсом – обратная история. «Астон Вилла» создает квадрат из пары опорников и пары вингеров. Скоростной Олли действует в последней линии (как правило, с Леоном Бэйли):

Да, Уоткинс не дерево и может отдать пас вразрез, но не в таких промышленных масштабах, как Кейн. За четыре сезона в АПЛ Олли выдал только 8 таких передач. У Харри только в текущей кампании 11 штук.

Контраст, как говорится, налицо.

Эмери создает идеальные условия для Уоткинса. Например, заставляет его меньше бегать

Важно сказать, что перед приходом Эмери Уоткинс был куда более многогранным. Чаще смещался во фланги, чаще шел в дриблинг, чуть чаще отыгрывался с партнерами – отголоски стартового этапа карьеры, когда тренеры использовали его вингером. Унаи проговорил, что ему нужно от форварда, и очертил для Уоткинса зону действий – строго по периметру штрафной.

«При других тренерах я вбегал в коридоры, убегал к угловому флагу. Думал, что так помогаю команде. Теперь при Унаи остаюсь в пределах штрафной. Тщательнее продумываю рывки. Не бегу сломя голову за мячом, а соблюдаю структуру», – говорил Олли.

Сравнение тепловых карт фиксирует эволюцию. Вот так Уоткинс двигался при Стивене Джеррарде – яркое пятно у левого фланга:

Яркое пятно при Эмери – внутри штрафной. Не ограничивается только ей, но теперь куда больше похож на центрфорварда:

По признанию Уоткинса, он обожает оставаться после тренировок, чтобы изучить движение других нападающих. Его компаньон – помощник Эмери Антонио Саравиа. Вместе просматривают ролики форвардов, которые играли в предыдущих командах Унаи. Сам Уоткинс выделяет Кавани, Обамеянга и Карлоса Бакку.

Тактическая гибкость Эмери – еще один ключ к успеху Олли. «Астон Вилла» создает пространство для рывков Олли, выманивая соперников на себя. Тут у Эмери есть сразу два приема.

Первый – классические контратаки. «Астон Вилла» не стремится прессинговать в каждом матче, часто откатываются в средний блок, но оставляя высокую линию защиты. Провоцируют соперников атаковать быстрее и, как следствие, ошибаться. Уоткинс пользуется потерями. На его счету 10 ударов после контратак в этом сезоне – делит первое место с Энтойном Семеньо из «Борнмута» и Педру Нету из «Вулвз».

Второй вариант – выманить соперника в прессинг, используя короткие розыгрыши. Если противник ведется, Уоткинс получает пространство для рывка.

Уникальность «Астон Виллы» именно в сочетании приемов. Первый ассоциируется, как правило, с трусливыми командами. Второй – с топовыми. «Астон Вилла» не идет на поводу у моральных камертонов и просто подбирает наиболее оптимальный. Иногда в одном матче используют оба. От обоих выигрывает Олли.

У Уоткинса есть фирменный прием – выбирает защитника, который клюнул на ловушку Эмери

Олли не может создать гол из ничего, зато блестяще пользуется плюсами структуры, которую выстроил Эмери. Эндж Постекоглу из «Тоттенхэма» проговаривал, что важно остановить не самого Уоткинса, а в первую очередь игроков, которые доставляют ему мяч. Олли тоже подтверждал, что доля партнеров в его успехе огромна.

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Ключевые курьеры – четверка, образующая квадрат в полузащите. Их главная задача – создать численный перевес в центре поля. Как правило, у соперника там собрано лишь 2-3 игрока – накрыть всех-всех невозможно. Уоткинс использует этот нюанс по-разному.

Зависит от поведения соперника. Если лишнего игрока не встречают, тот получает время для передачи вразрез. Уоткинс реагирует на нее рывком на грани офсайда:

Если на лишнего игрока выдергивается кто-то из защитников, Олли заполняет зону, которую тот оставил:

По словам Уоткинса, такой тип открываний он тренирует с первых дней Эмери в клубе.

Есть и альтернативный вариант, когда Уоткинс просто подставляет ногу во вратарской. Это когда разрезающую получил не Олли, а партнер, который играет с ним на одной линии – либо Мэтти Кэш, либо Бэйли.

Комбинация сработала уже трижды за сезон и породила максимально однотипные голы. Особо отмечаем роль Джона Макгинна, который во всех трех случаях разрезал оборону:

Когда реально «копировать – вставить».

В партнерах Уоткинса есть местный Роббен. Это помогает набивать стату

Фирменный прием позволяет Олли не только забивать, но и ассистировать. Уоткинс не теряется, если что-то пошло не так и выйти один на один не удалось. Может переложить под левую, сместиться в другую зону, дождаться партнеров или отобрать мяч у соперника и запустить вторую волну атаки. В общем, Уоткинс хорош не только на классической стометровке, но и в беге с препятствиями.

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Самый изящный прием сезона – подкидка Николо Дзаньоло в матче с «Лутоном». Изначально Уоткинс рассчитывал на передачу на ход от Мусса Диаби. Получил только в пятку, но не растерялся, а решил, что сейчас самое время сыграть в три банана. Дзаньоло оценил, но промахнулся:

По признанию Уоткинса, такому хладнокровию его научила слежка за Мо Салахом и Килианом Мбаппе. У египтянина он отмечает умение замедлиться и после рывка сделать дополнительное касание перед ударом. У француза – привычку попеременно набирать и сбрасывать скорость.

В самой концовке – конечно же, про везение. С реализацией собственных ударов у Уоткинса все в порядке – показатели в пределах нормы. А вот с реализацией его передач – аномалия. Уоткинс набил 10 реальных голевых при 5,97 ожидаемых (данные – от Undertstat).

Одно из объяснений – в партнерах у Олли наследник Арьена Роббена. Речь про Леона Бэйли, который уже трижды забивал после передач Уоткинса. Совокупная острота этих трех ударов составляла 0,26 xG. Помогали классные удары ямайца после смещения под левую.

Иметь в партнерах такого игрока – подарок. Можно не заморачиваться с передачами, потому что партнер просит простой пас в ноги. Улучшать для него позицию тоже не нужно – сможет сам благодаря смещению в середину. Зато ассист останется.

Маленькая хитрость большого сезона.

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Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt, David Rogers; East News /IAN KINGTON / AFP, ADRIAN DENNIS / AFP; IMAGO/Graham Hunt/Global Look Press