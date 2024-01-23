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Коула Палмера сравнивают с Озилом и Ди Марией. По делу?

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Креативная звезда «Челси».

В топ-30 самых результативных игроков ведущих лиг только два паренька категории U-21. 

Один – Джуд Беллингем из «Реала» (13+2). 

Второй – Коул Палмер из «Челси» (9+4). 

Помимо результативности и паспорта, англичан объединяют комплименты на вырост. Обоих сравнивают с легендами «Реала». И если схожесть Беллингема с Зиданом заметили, кажется, все, то про Палмера разговоров поменьше. 

А зря. 

Коула уже поспешили назвать новым Озилом и Ди Марией. 

Изящество и разрезающие передачи – фишка Озила. Палмер – один из главных специалистов Европы по ним 

Сравнения Палмера с Месутом запустили Джо Коул и Питер Крауч, разбирающие матчи АПЛ для TNT Sport. Канал транслирует всего одну игру в выходные и нуждается в смелых репликах, чтобы удержать внимание зрителя, но эксперты пояснили, почему так считают. 

«Не важно, из какой точки Палмер пасует, он всегда делает пас выверено и точно – так, чтобы партнеру было удобно принять мяч. Я уже говорил это за кулисами, но он напоминает мне молодого Озила. Мы видим, что он точно так же опускается за мячом, пытается найти партнера пасом на ход. У него отличная техника, такая же волшебная левая», – аргументировал Крауч. 

Коул дополнил: «Он настоящая искра в этой команде. Его способность распознать рывок партнера захватывает меня. Этим пользуются скоростные ребята вроде Мадуэке и Стерлинга. Коул очень точно пасует, почти всегда выбирает наилучший вариант из имеющихся». 

Изящная игра на обострение – пожалуй, главная фишка Озила. В статистике нет лучшего параметра, который бы передал исполнение, чем передачи вразрез. Месут был в лидерах в этом аспекте сразу в двух лигах – в Ла Лиге, когда выступал за «Мадрид», и в АПЛ, где был в «Арсенале». 

Палмер обожает такой тип передач. Кажется, поэтому Маурисио Почеттино видит в нем не классического вингера, а именно десятку: «Не думаю, что он достаточно силен и быстр, чтобы его изолировать один в один с защитником. Его качества раскрываются, когда он принимает мяч в полоборота. Он очень здорово находит партнеров через проникающий пас. Он того типа игрок, с которым обожают играть форварды».  

Прямо сейчас Палмер занимает пятое место в АПЛ по количеству разрезающих передач – уступая только Бруну Фернандешу, Лукасу Пакета, Тренту и Мартину Эдегору. По частоте попыток Коул вообще идет вторым. 

Несколько наблюдений дополняют портрет юного плеймейкера: 

● Палмер может разрезать оборону и вертикально, и черпаком, и скрытой передачей

● Коул блистает не только против команд, которые оставляют ему много пространства. Да, может наказать топов, играющих с офсайдной ловушкой, но еще способен разрушить бетонный низкий блок; 

● Палмер не занимается самопиаром. Изящество и тонкость неотделимы от попыток обострить. 

Вот весьма показательная табличка – подчеркивает важность Коула для «Челси». По всем пасовым метрикам – лидерство в команде: 

Финализируют выбор Коула и Крауча совсем недооцененные детали, на которые обратят внимание только самые внимательные. 

Первая – Палмер знаком с приемом, который когда-то был коронкой Озила. Речь про удары/передачи с отскоком, когда Месут наступал на мяч. Палмер еще не показывал такую красоту в «Челси», но в академии «Сити» отдавал голевую именно так. 

Вторая – совсем недавно Палмер повторил знаменитый проход Озила из матча с «Лудогорцем». Речь про гол «Лутону». В жертвах – вратарь, которого оставили в дураках, и пара защитников, которых Коул дразнил до последнего. В общем, прямо как Озил. 

Тактическая мудрость и умное движение – вот почему Палмера сравнивают с Ди Марией

Коалицию, которая видит в англичанине нового Ди Марию, возглавляет Маурисио Почеттино. Тренер «Челси» работал с Анхелем в «ПСЖ», поэтому сравнение ценно вдвойне. Вот что подметил недавно: 

«Чем он напоминает мне Анхеля? В первую очередь их объединяет позиция, на которой оба играют. Коул тоже левша и даже двигается похожим образом. Сейчас у него только потенциал вырасти в нового Анхеля, но со временем он может стать таким же, как он. Как и Ди Мария, Коул склеивает команду, может быть как плеймейкером, так и завершителем». 

Ключевое сходство – гибрид сразу трех ролей. В лучшие годы Ди Мария оказывался и восьмеркой, и десяткой, и вингером. Коул выбирает аналогичный периметр поля для творчества. Когда опускается за мячом – становится восьмеркой; когда открывается между линиями – десяткой, когда просит пас на фланге – вингером. Почеттино объяснял мотивы желанием запутать соперника: 

«Коул здорово комбинирует с партнерами, связывает защиту с атакой, отвечает за выход из одной стадии и переход в другую. Номинально он стартует на правом фланге, но мы даем ему свободу перемещений – благодаря этому он часто оказывается между линиями. В футболе нужна непредсказуемость, чтобы создавать проблемы соперникам. У Коула это качество есть». 

Для Почеттино движение Палмера становится тактическим инструментом влияния на игру. Хитрости Маурисио можно разделить на три категории: 

●  Во-первых, попытки перегрузить индивидуально мощного опорника. Смещения Палмера с фланга в центр запутывали даже таких топов, как Родри и Жоау Пальинья; 

●  Во-вторых, домашняя заготовка для соперника. В домашней игре с «Арсеналом» Палмер неожиданно вышел одной из двух десяток с Конором Галлахером. Почеттино позже объяснил, что хотел запутать «канониров» через их опускания за мячом. 

●  В-третьих, реакция на ход встречи. После победы над «Шеффилд Юнайтед» Маурисио рассказывал, что в перерыве поменял позицию Палмера и отправил его на правый фланг, где у соперника было слабое место в схеме. 

Общая цель всех приемов – создать численный перевес в полузащите и дать Палмеру свободу для творчества. Когда получается, Коул может в одном эпизоде дать и Ди Марию, и Озила. Вот хороший пример из гостевой игры с «Фулхэмом». 

Сначала умное смещение с фланга в опорную, которую оголил Пальинья: 

Затем тонкий пас на ход Армандо Брое: 

Сам Палмер говорит, что еще далек от уровня Ди Марии, но потенциал не скроешь. 

Возможно, третий ориентир для Коула – Арьен Роббен. Пока больше подделка, чем оригинал

Чтобы текст не получился совсем уж сахарным, небольшая доза критики. Палмер пытается копировать не только Озила и Ди Марию, но и Арьена Роббена. В этом сезоне удалось забить несколько мячей после классных открываний в штрафной, но излюбленная манера Коула – сместиться с фланга в центр и пробить с дистанции. Да-да, почти как у голландца.  

Вот карта ударов Палмера в этом сезоне АПЛ. Зеленым обозначены голы, синим – удары в створ, красным – удары мимо, а фиолетовым – заблокированные попытки. Любимая зона – в точности как у Роббена. 

Пока попытки скопировать манеру Арьена вызывают больше вопросов. За «Сити» Коул забил парочку голов после смещений в середину, но в этом сезоне пока не оправдывает такую тягу. Более того, иногда желание Палмера пробить издали даже перевешивает соблазн вывести партнера на более удобную позицию. 

Недавняя игра с «Фулхэмом», которую «Челси» выиграл благодаря голу Палмера с пенальти, может стать неплохим примером на будущее. Коул даже тут позволил себе две дальних попыток, но при этом когда его просили пробить даже болельщики, обманул всех и вырезал тонкую передачу на Стерлинга, который и заработал пенальти. 

Палмер сбежал из «Сити» за практикой. И угадал с «Челси»: заменил Хавертца, удивляет Почеттино

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Shaun Botterill; East News/Oli SCARFF / AFP

23 комментария
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Я надеюсь, что у Челси будет не "второй Озил" или "новый Ди Мария", а "крутой Палмер". Объективно он - лучший в этом Челси, и у него есть все шансы стать топ-звездой.
+30
0
+30
Новых владельцев Челси справедливо ругают за трансферную политику, но размен Маунта на Палмера (+ деньги от разницы трансферных сумм) — это ж гениально
+23
-1
+22
Ответ Павел Храмов
Новых владельцев Челси справедливо ругают за трансферную политику, но размен Маунта на Палмера (+ деньги от разницы трансферных сумм) — это ж гениально
да и продажа Хаверца, похоже, была идеальной
+12
0
+12
Ответ Павел Храмов
Новых владельцев Челси справедливо ругают за трансферную политику, но размен Маунта на Палмера (+ деньги от разницы трансферных сумм) — это ж гениально
И сразу двух конкурентов ослабил
+14
-2
+12
Бриллиант.
Повезло Челси с ним - именно вокруг него нужно строить команду
+8
-1
+7
Палмер по своему лучший. Его не надо сравнить с кем-то другим футболистом. От него надежды много.
+7
-1
+6
Ответ NickN
Я надеюсь, что у Челси будет не "второй Озил" или "новый Ди Мария", а "крутой Палмер". Объективно он - лучший в этом Челси, и у него есть все шансы стать топ-звездой.
Кто бы знал, что из всех покупок Челси выстрелит парень в лавки МС, он очень хорош
+7
-1
+6
Ответ Павел Храмов
Новых владельцев Челси справедливо ругают за трансферную политику, но размен Маунта на Палмера (+ деньги от разницы трансферных сумм) — это ж гениально
Гениальности здесь мало. Это не был план, так получилось.
+4
0
+4
Игрок перспективный, но правую ногу надо подтянуть, пока бросается в глаза одноногость. Из-за подработки под левую теряется много времени.
+3
0
+3
Мой родной братишка ходит на футбол с недавних пор, ему 6 лет. Он попросил форму, в городе мы живём небольшом, в магазине большого выбора не было. Ему очень понравилась форма Челси и он взял с именем Палмера и его номером. Детально в футбол он не вдавался, знает о мировых звездах. Но с недавних пор мы стараемся не пропускать Матчи Челси и болеем за Палмера :)
+4
-1
+3
Очень крутой игрок, сразу бросается в глаза его техника и передачи. Во многом благодаря ему Челси держится на плаву. Пусть у него все получится!
+2
-1
+1
Озил и Де Мария это разные игроки по функционалу. Палмер ближе к Озилу.
+1
0
+1
Палмер по сравнению с Димой брусок... даже по движению...
Сам Палмер как фут вызывает уважение! Топом вряд-ли станет.
+1
0
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Озил и Ди Мария были бы в старте Сити, а Палмер нет - вот и всё сравнение. То что Палмер выделяется в Челси, ну так любой запасной Сити будет выделяться в нынешнем Челси Тодда Боули.
+7
-6
+1
Ответ PIT-BUL
Палмер по сравнению с Димой брусок... даже по движению... Сам Палмер как фут вызывает уважение! Топом вряд-ли станет.
щас подожди он забьет ещё пару пенальти - сразу станет конкурентом джуду за ЗМ!!
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Ну Пеп знает кого продавать а кого нет, видимо не рассмотрел в нем место в основном составе, а продали то его за очень хорошие деньги ...
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Может и зря Пеп его продал, была бы замена стареющему Де Брюйне 🤔
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У Челси реально крутая академия, просто в руководстве сидят .....
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Чего не хватило, так это визуальные примеры действий, где Палмер делает так же как Озил/ДиМария
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