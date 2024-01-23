Коула Палмера сравнивают с Озилом и Ди Марией. По делу?

Креативная звезда «Челси».

В топ-30 самых результативных игроков ведущих лиг только два паренька категории U-21.

Один – Джуд Беллингем из «Реала» (13+2).

Второй – Коул Палмер из «Челси» (9+4).

Помимо результативности и паспорта, англичан объединяют комплименты на вырост. Обоих сравнивают с легендами «Реала». И если схожесть Беллингема с Зиданом заметили, кажется, все, то про Палмера разговоров поменьше.

А зря.

Коула уже поспешили назвать новым Озилом и Ди Марией.

Изящество и разрезающие передачи – фишка Озила. Палмер – один из главных специалистов Европы по ним

Сравнения Палмера с Месутом запустили Джо Коул и Питер Крауч, разбирающие матчи АПЛ для TNT Sport. Канал транслирует всего одну игру в выходные и нуждается в смелых репликах, чтобы удержать внимание зрителя, но эксперты пояснили, почему так считают.

«Не важно, из какой точки Палмер пасует, он всегда делает пас выверено и точно – так, чтобы партнеру было удобно принять мяч. Я уже говорил это за кулисами, но он напоминает мне молодого Озила. Мы видим, что он точно так же опускается за мячом, пытается найти партнера пасом на ход. У него отличная техника, такая же волшебная левая», – аргументировал Крауч.

Коул дополнил: «Он настоящая искра в этой команде. Его способность распознать рывок партнера захватывает меня. Этим пользуются скоростные ребята вроде Мадуэке и Стерлинга. Коул очень точно пасует, почти всегда выбирает наилучший вариант из имеющихся».

Изящная игра на обострение – пожалуй, главная фишка Озила. В статистике нет лучшего параметра, который бы передал исполнение, чем передачи вразрез. Месут был в лидерах в этом аспекте сразу в двух лигах – в Ла Лиге, когда выступал за «Мадрид», и в АПЛ, где был в «Арсенале».

Палмер обожает такой тип передач. Кажется, поэтому Маурисио Почеттино видит в нем не классического вингера, а именно десятку: «Не думаю, что он достаточно силен и быстр, чтобы его изолировать один в один с защитником. Его качества раскрываются, когда он принимает мяч в полоборота. Он очень здорово находит партнеров через проникающий пас. Он того типа игрок, с которым обожают играть форварды».

Прямо сейчас Палмер занимает пятое место в АПЛ по количеству разрезающих передач – уступая только Бруну Фернандешу, Лукасу Пакета, Тренту и Мартину Эдегору. По частоте попыток Коул вообще идет вторым.

Несколько наблюдений дополняют портрет юного плеймейкера:

● Палмер может разрезать оборону и вертикально, и черпаком, и скрытой передачей;

● Коул блистает не только против команд, которые оставляют ему много пространства. Да, может наказать топов, играющих с офсайдной ловушкой, но еще способен разрушить бетонный низкий блок;

● Палмер не занимается самопиаром. Изящество и тонкость неотделимы от попыток обострить.

Вот весьма показательная табличка – подчеркивает важность Коула для «Челси». По всем пасовым метрикам – лидерство в команде:

Финализируют выбор Коула и Крауча совсем недооцененные детали, на которые обратят внимание только самые внимательные.

Первая – Палмер знаком с приемом, который когда-то был коронкой Озила. Речь про удары/передачи с отскоком, когда Месут наступал на мяч. Палмер еще не показывал такую красоту в «Челси», но в академии «Сити» отдавал голевую именно так.

Вторая – совсем недавно Палмер повторил знаменитый проход Озила из матча с «Лудогорцем». Речь про гол «Лутону». В жертвах – вратарь, которого оставили в дураках, и пара защитников, которых Коул дразнил до последнего. В общем, прямо как Озил.

Тактическая мудрость и умное движение – вот почему Палмера сравнивают с Ди Марией

Коалицию, которая видит в англичанине нового Ди Марию, возглавляет Маурисио Почеттино. Тренер «Челси» работал с Анхелем в «ПСЖ», поэтому сравнение ценно вдвойне. Вот что подметил недавно:

«Чем он напоминает мне Анхеля? В первую очередь их объединяет позиция, на которой оба играют. Коул тоже левша и даже двигается похожим образом. Сейчас у него только потенциал вырасти в нового Анхеля, но со временем он может стать таким же, как он. Как и Ди Мария, Коул склеивает команду, может быть как плеймейкером, так и завершителем».

Ключевое сходство – гибрид сразу трех ролей. В лучшие годы Ди Мария оказывался и восьмеркой, и десяткой, и вингером. Коул выбирает аналогичный периметр поля для творчества. Когда опускается за мячом – становится восьмеркой; когда открывается между линиями – десяткой, когда просит пас на фланге – вингером. Почеттино объяснял мотивы желанием запутать соперника:

«Коул здорово комбинирует с партнерами, связывает защиту с атакой, отвечает за выход из одной стадии и переход в другую. Номинально он стартует на правом фланге, но мы даем ему свободу перемещений – благодаря этому он часто оказывается между линиями. В футболе нужна непредсказуемость, чтобы создавать проблемы соперникам. У Коула это качество есть».

Для Почеттино движение Палмера становится тактическим инструментом влияния на игру. Хитрости Маурисио можно разделить на три категории:

● Во-первых, попытки перегрузить индивидуально мощного опорника. Смещения Палмера с фланга в центр запутывали даже таких топов, как Родри и Жоау Пальинья;

● Во-вторых, домашняя заготовка для соперника. В домашней игре с «Арсеналом» Палмер неожиданно вышел одной из двух десяток с Конором Галлахером. Почеттино позже объяснил, что хотел запутать «канониров» через их опускания за мячом.

● В-третьих, реакция на ход встречи. После победы над «Шеффилд Юнайтед» Маурисио рассказывал, что в перерыве поменял позицию Палмера и отправил его на правый фланг, где у соперника было слабое место в схеме.

Общая цель всех приемов – создать численный перевес в полузащите и дать Палмеру свободу для творчества. Когда получается, Коул может в одном эпизоде дать и Ди Марию, и Озила. Вот хороший пример из гостевой игры с «Фулхэмом».

Сначала умное смещение с фланга в опорную, которую оголил Пальинья:

Затем тонкий пас на ход Армандо Брое:

Сам Палмер говорит, что еще далек от уровня Ди Марии, но потенциал не скроешь.

Возможно, третий ориентир для Коула – Арьен Роббен. Пока больше подделка, чем оригинал

Чтобы текст не получился совсем уж сахарным, небольшая доза критики. Палмер пытается копировать не только Озила и Ди Марию, но и Арьена Роббена. В этом сезоне удалось забить несколько мячей после классных открываний в штрафной, но излюбленная манера Коула – сместиться с фланга в центр и пробить с дистанции. Да-да, почти как у голландца.

Вот карта ударов Палмера в этом сезоне АПЛ. Зеленым обозначены голы, синим – удары в створ, красным – удары мимо, а фиолетовым – заблокированные попытки. Любимая зона – в точности как у Роббена.

Пока попытки скопировать манеру Арьена вызывают больше вопросов. За «Сити» Коул забил парочку голов после смещений в середину, но в этом сезоне пока не оправдывает такую тягу. Более того, иногда желание Палмера пробить издали даже перевешивает соблазн вывести партнера на более удобную позицию.

Недавняя игра с «Фулхэмом», которую «Челси» выиграл благодаря голу Палмера с пенальти, может стать неплохим примером на будущее. Коул даже тут позволил себе две дальних попыток, но при этом когда его просили пробить даже болельщики, обманул всех и вырезал тонкую передачу на Стерлинга, который и заработал пенальти.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Shaun Botterill; East News/Oli SCARFF / AFP