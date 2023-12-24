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Как «Ливерпуль» не забил «Арсеналу» в той самой контратаке? Анатомия эпизода

Арсенал Арсенал
Вильям Салиба Вильям Салиба
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Леандро Троссард Леандро Троссард
Мохамед Салах Мохамед Салах
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Футбол Футбол

Неочевидные детали вирусного момента.

«Арсенал» сохранил первое место в АПЛ, сыграв вничью на «Энфилде» (1:1). Вот разбор матча от Славы Палагина.

Этот пост – дополнение. Мы погрузимся в детали конкретного эпизода. Он был единичным (а не частью рисунка или тенденций встречи), поэтому не попал в основной разбор, но определенно получился достаточно ярким для препарирования.

На 72-й минуте пять футболистов «Ливерпуля» убежали в контратаку после углового «Арсенала». Их встречал только Деклан Райс (при ограниченной помощи Вильяма Салиба).

Первопричина эпизода – изначально рискованные соотношения, которые «Арсенал» использует при угловых. По сезону риски точно оправдываются – никто в АПЛ не забил после корнеров больше (у «Эвертона» и «Арсенала» по 8 мячей).

До этого момента «Арсенал» уже забил «Ливерпулю» со стандарта при смелом насыщении штрафной: шесть игроков реагировали на подачу, один в высокой позиции на фланге, один набегал из глубины, а только на обороне фокусировался лишь Деклан Райс.

При том самом угловом исключительно оборонительной работой тоже занимался только Райс. Мартин Эдегор и Александр Зинченко располагались на границе штрафной – против них действовали Мо Салах и Харви Эллиотт, которые войдут в состав убежавшей пятерки. 

Это изначально смелая структура. Но, разумеется, без грубых ошибок команда контролирует риски и извлекает больше выгоды, чем вреда. В этом моменте грубейший ляп был, но рассмотрим и другие нюансы.

В момент выноса Джо Гомеса игроки «Арсенала» располагались в одной зоне с футболистами «Ливерпуля», которые убегут – кардинальных разрывов пока нет:

Они возникли в момент неудачного подбора у штрафной. Футболисты «Арсенала» не побежали возвращаться сразу (и даже не готовились к забегу), так как полагали, что мяч достанется Эдегору, который вернет его Сака под вторую волна атаки. Разумно было сохранить угрозу внутри штрафной:

Вполне логично. Мяч летел весьма удобно для Эдегора. Его техники в 99% случаев хватило бы, чтобы обработать и под некоторым давлением отпасовать на фланг. Это настолько базовые действия, что футболисты в штрафной были вправе на это рассчитывать. Планы сбились из-за путаницы между Эдегором и Зинченко – Александр помешал партнеру обработать мяч:

Столкновение временно выключило обоих из эпизода – и подарило мяч «Ливерпулю». Футболисты «Арсенала», ждавшие вторую волну атаки, оказались в заведомо проигрышном положении при старте забега. Уже на этой стадии понятно, насколько убойной будет контратака:

Именно эта фора на старте сделала эпизод настолько однобоким – речь не только про расстояния между игроками, но и про разворот тела в момент начала движения. Лишь в одном случае футболист «Арсенала» был в относительно неплохом положении, но бросил бежать – Леандро Троссард против Трента. Это усугубило, но не определило эпизод:

Самый большой шанс настигнуть Салаха в момент забега был у Салиба, но его хитро сдерживал (или даже блокировал) Дарвин Нуньес: 

Если бы Нуньес был чуть медленнее/бежал бы по другой траектории без помех для француза, то Салиба мог бы закрыть линию паса на Дарвина и попытаться дотянуться до Салаха. Задача была бы чертовски трудной, но Нуньес сделал ее вообще невыполнимой и тотально освободил партнера.

Результат: выход 5-в-2 (или 4-в-1, если мы исключаем Нуньеса и Салиба, так как работа уругвайца свелась именно к выключению оппонента и освобождению Мо): 

В такой ситуации инициатива всегда у атакующей стороны. Мало что зависит от обороняющейся единички (даже если это Райс), но Деклан действовал очень грамотно. Держался на оптимальном расстоянии до паса и осознавал, что реально у Салаха есть только два варианта – идти до упора самому или пасовать направо. 

Слева Салиба и Нуньес выключили друг друга. Райс держал дистанцию и был развернут именно так, чтобы реагировать на пас вправо:

Следующий шаг – своевременно стартовать и нестись к игроку, чтобы оказать хотя бы минимальное давление перед ударом (скорость Райса – полезный бонус). Опорнику «Арсенала» удалось форсировать удар Трента, хотя шанс все равно был убойным (ТАА угодил в перекладину):

Своевременность – ключевой аспект. Стартуешь слишком рано – и Салаху откроется прямой путь к воротам. Слишком поздно – и бьющий окажется вообще без давления.

Важно не переоценивать возможность защищающегося повлиять на такой выход. Грубо говоря, у одинокого героя есть шанс сделать 90-процентный момент 60-процентным, что тоже очень опасно (и все равно исход будет зависеть от бьющего). В этой игре вероятностей Райс определенно здорово себя проявил.

Дальше повезло – ему и всему «Арсеналу».

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Что чемпионского показали «Ливерпуль» и «Арсенал»? Очный матч подчеркнул их сильные стороны

Фото: East News/AP Photo/Jon Super

22 комментария
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красивые картинки, в следующий раз предлагаю рисовать карандашом
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+39
Это еще что, сейчас Челси не забил 3 на вратаря, Стерлинг не выкатил на пустые)
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+12
Ответ Glukinho
красивые картинки, в следующий раз предлагаю рисовать карандашом
я кстати не понимаю чего спортс боится, если правообладателя на показ апл в россии вроде как нет, сами же сотрудничают со спорткастом, их банеры были на трансляциях
+9
-1
+8
Ребята, вы каким-то лицемерием занимаетесь. Спортс не стесняется сотрудничать со Спорткастом, который по сути транслирует пиратский контент (АПЛ в первую очередь), но при этом в статьях вы нас скриншотами кормите. Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
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по первому скрину вижу что 3 игрока близко друг к другу вот и запороли
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Райс окупает каждый пенс заплаченный летом
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Ответ Вадим Лукомский
А, речь про видео. Ну да. Точно нельзя свою разрисовку заливать. На обзор с Ютуба есть ссылка на таймкод момента. Встраивание запрещено Ливерпулем на Ютубе. У Арсенала также. Только ссылку дать можем.
а разве кто то из иностранцев уже выигрывает в России суды по правообладанию? какая то полумера)))
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Учитывая как Ливерпуль умеет пороть моменты , то это единственный случай когда можно списать на игру в обороне
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Когда бегут ровно шеренгой, то вариантов развития атаки мало
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После уточнений разрешили добавить видео на день (не знаю почему так). Готово! Это нетрудно с нашей стороны, если можно. Но не всегда можно (нюансов не знаю). Тут просто пост совсем целиком вокруг одного момента.

Спасибо за праведный гнев, друзья )
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Неправильно перевели возглас Райса. Там было не "Помогите", а "Иди сюда, мой хороший"
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Надо оценивать и работу Райи в этом эпизоде. Он тоже выбрал хорошую дистанцию для встречи удара от ТАА.
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А гифки тоже запрещены?
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Стерлинг сегодня уже их превзошел
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Предлагаю закруглять стеб над Трентом и начинать над Стерлингом
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1) Тройка игроков Ливерпуля, бежавшая справа, шла слишком плотно друг к другу, могли бы создать хоть какую-то ширину.
2) Трент мог бы показать замах, убрать под себя и пробить.
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Ответ sema mixajlov
я кстати не понимаю чего спортс боится, если правообладателя на показ апл в россии вроде как нет, сами же сотрудничают со спорткастом, их банеры были на трансляциях
А, речь про видео. Ну да. Точно нельзя свою разрисовку заливать.

На обзор с Ютуба есть ссылка на таймкод момента. Встраивание запрещено Ливерпулем на Ютубе. У Арсенала также. Только ссылку дать можем.
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Ответ Андрей Andrey
это был просто фарт... выбеги еще 10 раз Ливерпуль то все 10 раз забили бы. Тут даже не надо что то тактически разбирать. Сами Ливерпульцы себя запутали. Их было много , что помешало Салаху принять нужное решение и своевременно отдать пас. было бы их 2 или 3 то там без шансов для Арсенала. И тут переходим хваленой защите Арсенала которая просто проспали такой момент.А Ливерпуль просто монстры выхода в атаку. Арсенал на их фоне смотрится как обычный середняк xaxaaaxxa
Середняк не может забить выходя в пятиром на одного.
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Ответ utsh44psmr
А гифки тоже запрещены?
Они в этом плане не отличаются от видео. Увы.

Только если там совсем много кадров пропущено, по сути слайд-шоу скринов выходит.
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