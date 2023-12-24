Как «Ливерпуль» не забил «Арсеналу» в той самой контратаке? Анатомия эпизода

Неочевидные детали вирусного момента.

«Арсенал» сохранил первое место в АПЛ, сыграв вничью на «Энфилде» (1:1). Вот разбор матча от Славы Палагина.

Этот пост – дополнение. Мы погрузимся в детали конкретного эпизода. Он был единичным (а не частью рисунка или тенденций встречи), поэтому не попал в основной разбор, но определенно получился достаточно ярким для препарирования.

На 72-й минуте пять футболистов «Ливерпуля» убежали в контратаку после углового «Арсенала». Их встречал только Деклан Райс (при ограниченной помощи Вильяма Салиба).

Первопричина эпизода – изначально рискованные соотношения, которые «Арсенал» использует при угловых. По сезону риски точно оправдываются – никто в АПЛ не забил после корнеров больше (у «Эвертона» и «Арсенала» по 8 мячей).

До этого момента «Арсенал» уже забил «Ливерпулю» со стандарта при смелом насыщении штрафной: шесть игроков реагировали на подачу, один в высокой позиции на фланге, один набегал из глубины, а только на обороне фокусировался лишь Деклан Райс.

При том самом угловом исключительно оборонительной работой тоже занимался только Райс. Мартин Эдегор и Александр Зинченко располагались на границе штрафной – против них действовали Мо Салах и Харви Эллиотт, которые войдут в состав убежавшей пятерки.

Это изначально смелая структура. Но, разумеется, без грубых ошибок команда контролирует риски и извлекает больше выгоды, чем вреда. В этом моменте грубейший ляп был, но рассмотрим и другие нюансы.

В момент выноса Джо Гомеса игроки «Арсенала» располагались в одной зоне с футболистами «Ливерпуля», которые убегут – кардинальных разрывов пока нет:

Они возникли в момент неудачного подбора у штрафной. Футболисты «Арсенала» не побежали возвращаться сразу (и даже не готовились к забегу), так как полагали, что мяч достанется Эдегору, который вернет его Сака под вторую волна атаки. Разумно было сохранить угрозу внутри штрафной:

Вполне логично. Мяч летел весьма удобно для Эдегора. Его техники в 99% случаев хватило бы, чтобы обработать и под некоторым давлением отпасовать на фланг. Это настолько базовые действия, что футболисты в штрафной были вправе на это рассчитывать. Планы сбились из-за путаницы между Эдегором и Зинченко – Александр помешал партнеру обработать мяч:

Столкновение временно выключило обоих из эпизода – и подарило мяч «Ливерпулю». Футболисты «Арсенала», ждавшие вторую волну атаки, оказались в заведомо проигрышном положении при старте забега. Уже на этой стадии понятно, насколько убойной будет контратака:

Именно эта фора на старте сделала эпизод настолько однобоким – речь не только про расстояния между игроками, но и про разворот тела в момент начала движения. Лишь в одном случае футболист «Арсенала» был в относительно неплохом положении, но бросил бежать – Леандро Троссард против Трента. Это усугубило, но не определило эпизод:

Самый большой шанс настигнуть Салаха в момент забега был у Салиба, но его хитро сдерживал (или даже блокировал) Дарвин Нуньес:

Если бы Нуньес был чуть медленнее/бежал бы по другой траектории без помех для француза, то Салиба мог бы закрыть линию паса на Дарвина и попытаться дотянуться до Салаха. Задача была бы чертовски трудной, но Нуньес сделал ее вообще невыполнимой и тотально освободил партнера.

Результат: выход 5-в-2 (или 4-в-1, если мы исключаем Нуньеса и Салиба, так как работа уругвайца свелась именно к выключению оппонента и освобождению Мо):

В такой ситуации инициатива всегда у атакующей стороны. Мало что зависит от обороняющейся единички (даже если это Райс), но Деклан действовал очень грамотно. Держался на оптимальном расстоянии до паса и осознавал, что реально у Салаха есть только два варианта – идти до упора самому или пасовать направо.

Слева Салиба и Нуньес выключили друг друга. Райс держал дистанцию и был развернут именно так, чтобы реагировать на пас вправо:

Следующий шаг – своевременно стартовать и нестись к игроку, чтобы оказать хотя бы минимальное давление перед ударом (скорость Райса – полезный бонус). Опорнику «Арсенала» удалось форсировать удар Трента, хотя шанс все равно был убойным (ТАА угодил в перекладину):

Своевременность – ключевой аспект. Стартуешь слишком рано – и Салаху откроется прямой путь к воротам. Слишком поздно – и бьющий окажется вообще без давления.

Важно не переоценивать возможность защищающегося повлиять на такой выход. Грубо говоря, у одинокого героя есть шанс сделать 90-процентный момент 60-процентным, что тоже очень опасно (и все равно исход будет зависеть от бьющего). В этой игре вероятностей Райс определенно здорово себя проявил.

Дальше повезло – ему и всему «Арсеналу».

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Фото: East News/AP Photo/Jon Super