На левый фланг «МЮ» соперники заходят как домой. Причины – недоработки Рэшфорда и травма Шоу

Палагин – про главную пробоину «Юнайтед».

В череде бесконечных проблем «Манчестер Юнайтед» есть и тактические. Обнаружилась большая уязвимость в системе Тен Хага.

На карте – точки продвигающих передач соперников в матчах с «МЮ». Это пасы, которые приближали команду к воротам на 10 и более метров. Как видно, основная зона поражения – левый фланг обороны «Юнайтед».

Тен Хаг в курсе проблемы. Например, вот что говорил после проигрыша «Галатасараю»: «Для всех очевидно, что нашему левому флангу не хватает баланса. Постараемся решить эту проблему с помощью тех игроков, которые у нас в распоряжении. Нужно лучше справляться с атаками соперника в этой зоне».

Мини-серия из трех побед, с которой «МЮ» подходит к дерби, ослабили давление на Тен Хага, но беда проявлялась даже в матчах с «Брентфордом», «Шеффилд Юнайтед» и «Копенгагеном». Худшая команда АПЛ заработала пенальти после комбинации через уязвимый фланг. Если изучать только голы, то «Юнайтед» пропустил после атак через левый край больше трети мячей (7 из 20) во всех турнирах – либо напрямую после перепасовок, либо после стандартов, которые стали их следствием.

Так в чем же дело? Есть минимум две причины.

Первая часть проблемы – на стороне «Юнайтед». Все начинается с недоработок Рэшфорда

Аналогий, которые описывают проблемы «МЮ», полно. Эффект снежного кома, испорченный телефон, сложный процент – выбирайте любую. Главное: пропущенные голы не индивидуальные провалы, а именно цепочка бед. Из-за того, что проблема комплексная, решить ее не так просто.

Задает тон оборонительная работа Маркуса Рэшфорда. Англичанин – один из лучших контратакующих игроков мира. Хави называет его топом в переходных фазах. Пеп специально замедляет атаки «Сити» в дерби, чтобы не нарваться на быстрый ответ от Маркуса. Моуринью как-то сказал, что Рэшфорду удобнее играть против больших команд, которые оставляют пространство.

Все последние тренеры «МЮ» стараются приумножить качества Маркуса. Тренд задал Оле-Гуннар Сульшер – освободить Рэшфорда от части оборонительных обязанностей. Частая картина – Маркус не следует за своим игроком до упора, а остается в высокой позиции, чтобы наказать в контратаке. В этом плане Рэшфорд похож на других современников – в аналогичном стиле действуют Рафа Леау, Винисиус и Килиан Мбаппе (из недавнего прошлого можно вспомнить Эдена Азара и Криштиану Роналду).

Когда Маркус в порядке, недоработки не баг, а фича. Плюсы от того, что Рэшфорд не тратит энергию и жалит на пространстве, перевешивают минусы, которые создает его манера для обороны «МЮ». Хороший пример тут – отрезок после чемпионата мира, когда Рэшфорд забивал почти в каждом матче. Сейчас – обратная картина. Некоторые моменты Маркус не доводит даже до удара, но когда все же получается, ужасно реализует.

Оцените масштаб. Прямо сейчас у англичанина худшая реализация в АПЛ. В Европе хуже дела только у пяти игроков:

Как недоработки Рэшфорда топят оборонительную структуру «МЮ»? Редко команда никак не реагирует на свободу, которую получил игрок Маркуса (часто правый защитник). Гораздо чаще видим ситуацию, когда партнеру Рэшфорда приходится экстренно переключаться на фланг и оставлять свою зону. Соперники пользуются.

Вот свежий пример – из матча с «Шеффилд Юнайтед». Бруну приходится страховать Маркуса и выдвигаться, из-за чего проседает опорная, за которую португалец отвечал в этой игре.

Следующее – слабости напарников Каземиро. Бразилец, как правило, действует ближе к правому краю. Пространство у левого – зона ответственности партнера по полузащите. В этом сезоне Тен Хаг не может найти постоянную кандидатуру – мешают кадровые проблемы, из-за которых игрокам, даже купленным на эту позицию, приходится играть в других местах.

В прошлом сезоне роль чаще всего исполнял Кристиан Эриксен. Форма датчанина пострадала после травмы – настолько, что Тен Хаг даже поднимал его на позицию десятки. В первую очередь спад прослеживается по объему, который Эриксен готов и способен брать без мяча. Кристиан больше не справляется с ним.

Часть вины – на команде, которая вынуждает его много обороняться. По сравнению с прошлым сезоном Эриксен в два раза чаще вступает в отбор. Иногда датчанин становится заложником конкретного тактического плана. Например, не потянул роль, которая накладывала на него схема с ромбом в матче с «Брайтоном».

В индивидуальном плане Эриксен тоже проваливается. Самый яркий пример – игра с «Баварией», где Кристиан был плох в разных режимах. Выделим первый гол мюнхенцев, когда датчанин просто обозначал борьбу против Лероя Сане:

Третья отсечка – ротация на левом фланге защиты. Сразу скажем: Тен Хаг проводит ее не от хорошей жизни. Два основных варианта у Эрика – Люк Шоу и Тирелл Маласиа – прямо сейчас травмированы. К концу октября тренер перепробовал уже пять игроков. Частота изменений вредит сама по себе (точно бьет по сыгранности), но некоторым не хватает базовых качеств в новой роли.

Пока чаще всех на фланге играл Серхио Регилон – профильный левый защитник, которого, правда, арендовали в конце трансферного окна. Все остальные варианты – игроки других амплуа. Кому-то не хватает способностей обороняться один в один, кто-то умеет, но привык отнимать правой ногой.

Олицетворение дискомфорта – фолы, которые вынуждены совершать из-за того, что футболисты банально не приучены играть слева. Соперники сурово карают. Нарушение Далота в игре с «Ноттингем Форест» привело ко второму пропущенному мячу. Нарушение Амрабата против «Кристал Пэлас» – к единственному в матче. Оба раза соперники реализовали штрафной.

Четвертый кусочек пазла – форма Каземиро. Пожалуй, на нем наименьшая доля ответственности. Часто бразилец вынужден тушить пожар, который разожгли его же партнеры. Проблема в том, что с тушением у Каземиро тоже возникают проблемы – намного чаще, чем в прошлом сезоне.

Основной тип провала – потери концентрации. Но внутри пугающее разнообразие эпизодов, в которых теряется Каземиро. Может просто не добежать, засмотреться на мяч или вообще потерять игрока из виду. Например, тут нужно страховать Лисандро, который помогал партнерам и выдвинулся на фланг. Каземиро упускает игрока, который был прямо перед ним:

Очевидно, что некоторые проблемы могут отпасть сами собой – возвращение основных игроков точно поможет делу. Но решить вопрос без комплексного прогресса выглядит нереалистично. Ужасная структура с мячом вынуждает «Юнайтед» защищаться чаще других топ-клубов. Прогресс в этом направлении позволит хотя бы минимизировать эпизоды обороны.

Вторая часть проблемы – на стороне соперников. Они здорово готовятся и осознанно давят на болевой фланг

Усугубляют ситуацию тренеры, которые как пираньи набрасываются на добычу. На старте сезона они только приглядывались к проблемам «Юнайтед». В последнее время все чаще давят именно на проблемный левый фланг. Делают это даже те, у кого основное направление атак вообще-то справа или по центру. Максимально осознанное перестроение.

Контраст особенно заметен на примере пяти команд – «Брайтона», «Бернли», «Кристал Пэлас», «Галатасарая» и «Брентфорда». У всех количество атак через правый фланг серьезно подскакивало, когда встречались с «МЮ». У кого-то просто зашкаливало: «Пэлас» и «Брентфорд» провели больше половины комбинаций через уязвимый край.

В тактическом плане тоже много сходств. Например, на матч с «Юнайтед» Томас Тухель поменял роль Харри Кейну. Вот как это объяснял после игры: «Сегодня он играл в другой роли – мы задействовали его в правом полуфланге. Просили Харри искать там пространство, принимать мячи, разворачиваться и в идеале ассистировать партнерам. Во втором тайме у нас это часто получалось».

Вероятно, Тухель подсмотрел идею у «Брайтона», с которым «МЮ» играл перед поездкой в Мюнхен. Тогда Роберто де Дзерби использовал в этой роли Дэнни Уэлбека. Для Дэнни привычная манера, а вот Тухель, кажется, решил специально поменять функции Кейна, впечатлившись именно перфомансом нападающего «Брайтона».

В результате у «Брайтона» и «Баварии» получалось конструировать максимально идентичные атаки. Уэлбек и Кейн смещались в правый полуфланг, стягивали Лисандро, тогда как партнеры открывались в зоне, которую аргентинец оставлял:

Похожие наработки встречались и у других команд – опускался за мячом даже Мауро Икарди, которому это совершенно несвойственно. Некоторые тренеры пытались надавить на больное место иначе. Рой Ходжсон из «Кристал Пэлас» перевел ближе к правому флангу своего главного плеймейкера Эберечи Эзе, хотя тот больше любит зону у левого. Англичанин провел серый по своим меркам матч, но сам факт изменений показателен.

Массовый упор на атаки через левый фланг частично объясняет и главный тактический мем, связанный с «МЮ», – суперпохожие пропущенные голы. База – комбинации именно на левом фланге «Юнайтед». Конкретная деталь – катбэки под удар. «Брайтон» и «Галатасарай» использовали провалы Каземиро – оба раза бразилец терял концентрацию и упускал своего игрока:

Особенно похвалим «Брайтон» и «Баварию». Создавали моменты, даже когда Каземиро пытался помочь на левом фланге. Решением были диагонали на противоположный край, который оставался оголенным из-за смещения бразильца:

В защиту «Юнайтед» скажем, что тренеры, которые специально перестраивались на очный матч, – если не гении, то очень хорошие тактики. Де Дзерби и Тухель – безусловно, в первому ряду, но можно выделить и Томаса Франка из «Брентфорда», который здорово атаковал через левый фланг «МЮ» в первом тайме. Датчанин – один из самых гибких тренеров АПЛ. Гибкость в том числе помогает справляться с потерей Айвена Тоуни, забаненного за ставки.

Совсем не факт, что следующие соперники «Юнайтед» смогут так же использовать проблемы левого фланга. Но развитие тренда – точно одна из интриг на будущее.

Возможно, на него обратит внимание и Пеп в сегодняшнем дерби.

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press; Gettyimages.ru/Michael Regan