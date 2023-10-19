«Эвертон» круче «Сити» – по xG. Ну и как это объяснить?

Палагин – о парадоксе аутсайдера.

После ухода на игры сборных мощно завирусился твит: «Эвертон» создал в этом сезоне больше xG, чем «Манчестер Сити».

Подписчики оценили: 18 тысяч лайков, больше трех миллионов просмотров и шутки, что Пепу пора бы уступить свое место в Манчестере Шону Дайчу.

Перед ответом на главный вопрос Вселенной (у вас же тоже в голове прогремело «каааак?») скучный дисклеймер: в АПЛ сыграно всего восемь туров – это очень маленькая выборка, на дистанции подобные странности, как правило, сглаживаются. Например, на аналогичном этапе сезона-2020/21 атака «Сити» тоже отставала от «Эвертона». Чем все закончилось? «Сити» стал чемпионом, а «Эвертон» чуть не выпал из первой десятки. В плане xG отрыв был похожих масштабов.

Что важно знать в этот раз? Во-первых, атака «Эвертона» сильнее не только атаки «Сити». В открытом доступе есть сразу несколько моделей xG, но все высоко котируют команду Дайча. Модель Understat вообще ставит «Эвертон» на первое место по xG – делят с «Тоттенхэмом». То есть дело не в том, что у «Сити» засбоила атака – это «Эвертон» заслуживает комплиментов. В зависимости от модели у них либо лучшая атака во всей лиге, либо одна из.

Во-вторых, случай «Эвертон» правда уникален. Обычно лучшие команды по xG доминируют во владении. Срабатывает нехитрая логика: больше атакуешь – больше создаешь. Это вообще не про «Эвертон». У команды Дайча всего 45,4% владения – 13-е место в лиге и почти на 20% меньше, чем у «Сити».

В-третьих, «Эвертон» создает так много, несмотря на общий тоскливый бэкграунд. Если забыли: «ириски» боролись за выживание два сезона подряд – спасались только на финише (сначала помог Фрэнк Лэмпард, потом Дайч). В этом сезоне тоже идут рядом с зоной вылета – до обрыва всего три очка. То есть мы имеем дело с классическим лузером, у которого внезапно все хорошо с атакой.

«Эвертону» помогает календарь. А олдскульный футбол Дайча заработал на полную мощь

Итак, как же так получилось? Выше мы предупреждали о силе выборки. Это одно из объяснений мощной атаки. На старте команде Дайча благоволил календарь . По некоторым данным, у «ирисок» вообще было самое легкое расписание в АПЛ. Например, Opta, исходя из качества игры, присваивает каждой команде коэффициент. У соперников «Эвертона» он получился самым низким в лиге.

Как это влияет на атаку, объяснял сам Дайч. Анализируя старт сезона, тренер выделил только два провальных матча – против «Астон Виллы» (0:4) и «Арсенала» (0:1). Показательно, что это были самые серьезные соперники – обе команды прямо сейчас входят в топ-5 лиги. Все остальные, с кем играл «Эвертон», расположились на местах с 12-го по 20-е.

Помимо календаря, влияет и так называемый game-state – если упрощать, счет на табло. «Эвертону» в этом плане категорически не везет – несмотря на большое количество моментов, команда Дайча редко ведет в счете. Соответственно, в погоне за результатом приходится раскрываться – атакующие показатели от этого выигрывают, но это не всегда отражаются в результатах.

Два этих фактора точно сыграли большую роль, но нельзя не отметить и систему Дайча. Она здорово подходит игрокам и приносила результат еще в прошлом сезоне, когда Шона экстренно пригласили спасать. Символичным был комплимент от Пепа, который назвал «Эвертон» лучшей командой АПЛ после назначения Шона. Если сужать анализ до атакующих показателей, то на отрезке с Дайчем «Эвертон» уступал по xG только шести командам – «Брайтону», «Ливерпулю», «Ньюкаслу», «МЮ», «Сити» и «Арсеналу». Для спокойного завершения сезона не хватало лишь баланса – в обороне все еще творился хаос.

Сейчас настройки Дайча заработали на полную мощь: если в прошлом сезоне у «Эвертона» была топовая атака относительно аутсайдеров, то сейчас она топовая уже относительно грандов. На чем она основана? Дайч не из тех современных тренеров, для которых важна структура владения и позиционный футбол. Шон работает скорее над приемами, которые помогают создавать моменты . Олдскульный подход, но лига, состоящая преимущественно из антиподов Дайча, не может ее раскусить.

Почти все моменты – результат трех основных приемов .

Первый – постоянные рывки за спину. Пространство «Эвертон» получает либо в контратаках, либо после прессинга. Против топ-клубов Дайч играет осторожнее, но против себе подобных выбирает более смелую манеру. «Эвертон» отлично распоряжается мячом после отбора. Лидируют в АПЛ по ударам сразу после оборонительного действия (уже 7).

Характеристики нападающих здорово способствуют. Сейчас два основных варианта у «Эвертона» – Доминик Кэлверт-Льюин и купленный летом Бету. Оба – из редкой породы форвардов, которые хороши и в воздухе, и на рывках. Соответственно, могут либо скинуть партнеру на ход, либо сами открыться под передачу за спину.

Второй прием – насыщение штрафной под навесы. Пользуются не только габаритами форвардов, но и берут количеством. В штрафной могут открываться до пяти игроков – в том числе высоченные полузащитники. Даже топ-клубы редко применяют такой подход. Соперники не привыкли к такой манере и часто теряются.

Манера отлично сочетается с качеством подающих. У «Эвертона» сразу несколько топовых исполнителей – Эшли Янг, Дуайт Макнил и Джеймс Гарнер.

Третий прием – стандарты. «Эвертон» забил после них уже пять мячей – столько же в топ-лигах только у «Лилля» и «Реймса». Обычно модели xG занижают удары после стандартов, но только не у «Эвертона». Домашние заготовки Дайча и в целом мощь игроков позволяют выводить на удар даже в переполненной штрафной. Нередкая история, когда «Эвертон» выжимает несколько моментов на одном угловом.

Ключевой игрок в этом аспекте – центральный защитник Джеймс Тарковски. Он играл у Дайча в «Бернли» и уже тогда блистал на стандартах. Сейчас он основная угроза на стандартах у «Эвертона» – либо сам обостряет, либо приковывает внимание соперников, благодаря чему свободу получают партнеры.

Во всех трех приемах важную роль играет Абдулай Дукуре – один из самых необычных полузащитников планеты. Малиец – Фрэнк Лэмпард на минималках: так же здорово находит момент для рывка и открывается в штрафной. Забавно, что именно с Лэмпардом у него не заладилось – Фрэнк даже отстранял его от тренировок с первой командой.

При Дайче Дукуре вновь обрел себя. Его важность хорошо подсветил трехматчевый бан в конце прошлого сезона – без Абдулая «ириски» набрали всего одно очко с катастрофической игрой в каждом матче. Дайч по-настоящему его ценит и использует вспомогательным форвардом. Энергичность Дукуре помогает не только в атаке, но и в прессинге.

Так почему же «Эвертон» так низко в таблице? Губит чудовищная реализация

Несмотря на такую мощь в атаке, «Эвертон» засел на 16-м месте. Почему? Главная причина – реализация. Прямо сейчас «Эвертон» – самая невезучая команда Европы. По данным того же Undertstat, «ириски» забили на 8 голов меньше, чем следовало из xG. Такого рассинхрона нет ни у кого в пятерке топ-лиг.

Ключевая проблема – промахивается не один конкретный игрок, а натурально вся команда. Вирус подавили перед паузой на сборные, но на старте сезона он настолько беспокоил Дайча, что ему даже пришлось примириться с xG. После первых игр Шон говорил, что не верит в ожидаемые голы. Тенденция заставила поладить с аналитиками. Настолько, что на официальном сайте «Эвертона» уже выходят тексты, объясняющие, что такое xG.

Показательную историю о закулисной работе рассказывал и сам Дайч: «У нас есть команда аналитиков, которые подсчитывают все эти цифры как сумасшедшие. Каждый раз после матчей они приводят одну и ту же метрику – те самые xG. Как-то раз я спросил Чарли, главу отдела, что нам нужно поменять. Он сказал: «Ничего. Со статистикой все в порядке. Просто продолжай играть так, как играешь».

После победы над «Борнмутом» (3:0) в последнем туре история отношений Дайча с xG вышла на новый уровень. Шон настолько проникся, что теперь верит в регрессию к среднему – это когда реализация выравнивается, а команда начинает забивать столько, сколько и должна: «Ну что, еще один доминантный перфоманс. Только в этот раз xG вернул нам должок. Теперь понимаю: если статистика не испортится, то результаты попрут».

Проблема, которая влияет на результаты чуть меньше, – усталость, присущая «Эвертону» по ходу матчей. Она вредила еще в прошлом сезоне: команда здорово начинала игры, но теряла баланс после перерыва. В этом сезоне у «Эвертона» было сразу несколько матчей с двумя разными таймами. Соотношение явных моментов неплохо резюмирует картину:

Первые таймы – 16:5 в пользу «Эвертона» (тотальное доминирование)

Вторые таймы – 12:11 в пользу «Эвертона» (равная игра).

Отчасти дело в нелюбви Дайча к заменам – такого же подхода Шон придерживался и в «Бернли», где его за это часто критиковали. В «Эвертоне» влияет и скромная скамейка – иногда Дайчу настолько некого выпустить, что тренер меняет защитников или дает шанс мальцам из академии. В этом сезоне «ириски» сделали всего 24 замены – это предпоследний показатель в топ-лигах.

Причина для беспокойства – календарь и неумение Дайча играть против топ-клубов

Казалось бы: с такой игрой «Эвертон» и правда ждет прогресс в таблице. Не все так просто. Выше проговорили, что у «Эвертона» был самый легкий календарь на старте сезона. Теперь команду наоборот ждет одно из самых сложных расписаний – в ближайших пяти турах соперники серьезнее будут только у «Челси», «Фулхэма» и «Ман Сити»:

Против команд с большими ресурсами Дайч, как правило, меняет подход и часто паркует автобус. Проблема в том, что это редко приносит результат. Шон очень плохо играл против топ-клубов еще в «Бернли». В «Эвертоне» работа началась с победы над «Арсеналом», но в целом баланс у Дайча не самый радужный:

Против «Сити» – 0,28 очка за игру;

Против «Арсенала» – 0,5 очка за игру;

Против «Челси», «Ливерпуля» и «МЮ» – 0,53 очка за игру;

Против «Тоттенхэма» – 0,61 очка за игру.

Учитывая тенденцию, недобор на старте сезона может обойтись «Эвертону» еще дороже, чем даже нынешнее (все еще кризисное) место в таблице.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: Gettyimages.ru/George Wood, Jan Kruger