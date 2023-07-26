7 комментариев

В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.

За долгие годы Фергюсон приучил нас не только к бесконечным победам, но и к своим привычкам – они стали частью фольклора АПЛ, символами большой эпохи.

В коллекции были как вещи (черное пальто), так и психологические приемчики (постукивание по часам почти гарантировало гол «МЮ» после 90-й минуты). Еще – знаменитый «фен Ферги» (помолимся за всех, кто хоть раз столкнулся с этим лицом к лицу), любовь к скачкам…

*Кто-то рядом громко жует жвачку, слышно, как старательно работают челюсти*

Ах да. Это тоже.

Вообще, со жвачки все и началось.

Жвачка помогала Фергюсону успокоить нервы. Хотя сразу он отказывался: «На кой черт мне она?»

В 2013 году, прощаясь с Фергюсоном, в The Guardian собрали статистику 27 лет шотландца в «Манчестер Юнайтед». Кроме обязательных пунктов (процент побед, количество трофеев) там были цифры и для настоящих ценителей.

Журналисты прикинули, сколько же за это время сэр Алекс использовал жвачки. Не претендующие на точность подсчеты выглядели так: если условиться, что за матч в среднем Фергюсон использовал по 10 пластинок (кто-то оценивал их количество в пять-шесть, были и те, кто утверждал о безумных 85), то получится 14 980 жевательных резинок.

Как же здорово, что мы знаем историю самой первой.

Ее для книги Fergie Under The Hairdryer рассказал бывший физиотерапевт «МЮ» Джим МакГрегор.

Накануне дебютной игры в «Ман Юнайтед» (выезд к «Оксфорду» в 1986-м) Фергюсон волновался. Нового тренера выдавал нервный кашель, начавшийся вечером перед матчем и вернувшийся за 30 минут до начала.

Тогда МакГрегор предложил жвачку. Ответ был таким: «На кой черт мне она?». Но физиотерапевт не отставал: он также подметил, что Фергюсон постоянно сплевывает – МакГрегор был уверен, что жвачка во рту решит и эту проблему.

Фергюсон в итоге послушался – и это стало традицией.

Удивительно, но мы знаем историю и последней жвачки.

В заключительном матче Фергюсона «Ман Юнайтед» сыграл в гостях у «Вест Бромвича» 5:5. Нашелся фанат, который утверждал, что подобрал резинку, которую выплюнул тренер.

Спустя 6 лет, в 2019-м, эта жвачка (мы должны в это верить!) ушла на аукционе eBay за ошеломительные 390 тысяч фунтов стерлингов.

Как после такого справиться с нервным кашлем уже нам?!

Знаменитая выволочка, прозванная «феном» – ее избегали лишь четыре игрока «МЮ»

«Нет ничего хуже, чем попасть под «фен» сэра Алекса. Он вставал прямо передо мной и кричал в лицо. Ощущение, что я сунул голову в настоящий фен. Это ужасно. Но я не люблю, когда на меня кричат. Мне это трудно принять. Поэтому иногда я кричал в ответ», – рассказывал Уэйн Руни в автобиографии My Decade.

Фергюсон знал, кто придумал называть такие номера «феном» – это был Марк Хьюз, игравший за «Юнайтед» в 90-х. Тренер признавал, что частенько выходил из себя, но масштабы «фена» считал мифом, который раздули газетчики. «Это случалось раз шесть за 27 лет», – клялся Ферги.

Но как же сложно в это поверить.

Большой ошибкой было ввязываться в перепалку с Фергюсоном – потому-то Руни так часто доставалось. «Я был просто обязан выиграть спор. Иного я себе позволить не мог. Тренер не может проиграть спор. Вот тогда и включался «фен», – объяснялся шотландец.

Многие поколения футболистов «МЮ» отмечали, что Фергюсон тонко понимал, какой будет реакция того или иного игрока. Иногда через разносы он просто мотивировал. Гиггз, например, считал фатальной ошибкой, когда на ранних этапах карьеры после крика в раздевалке выдал хороший второй тайм – партнеры позже видели, что Фергюсон намеренно цепляется к Райану, если тот в первом тайме совершил хотя бы одну помарку.

Но были и те, кого «фен» не касался. Имена счастливчиков перечислил Гиггз: Эрик Кантона, Брайан Робсон, Рой Кин и Криштиану Роналду.

Ярчайшим примером особого отношения к Кантона стал вечер, когда француз в стиле кунг-фу вырубил болельщика «Кристал Пэлас», что затем привело к 8-месячной дисквалификации. Взбешенный Фергюсон снес дверь с петель и влетел в раздевалку. Но разъярил его не выкидон Эрика, а потеря очков («МЮ» сыграл 1:1). Тренер по очереди распекал игроков, а когда дошел до Кантона, смягчил тон и выдал: «Эрик… Тебе не стоит делать такие вещи». И все на этом.

Фергюсон принес тренерскую традицию пить вино после матчей

Разговор с тренером соперников после матча за бутылкой вина – одна из главных неофициальных традиций АПЛ. Именно благодаря этому обычаю Пеп Гвардиола однажды произнес, извиняясь за опоздание на пресс-конференцию: «Тони Пулис – это Тони Пулис, а красное вино – это красное вино».

У истоков уважительного ритуала стоял как раз Фергюсон. Во всяком случае он сам об этом объявил: «Я положил традицию послематчевых разговоров за бокалом хорошего вина». А разобрался в вине и стал настоящим ценителем Алекс по совету жены Кэти: она настояла, что мужу стоит найти увлечение за рамками футбола, иначе игры его убьют.

Только представьте, сколько таких славных бесед видел кабинет Фергюсона. На винные чары шотландца не поддавался лишь один тренер. И вы сразу поняли, о ком речь. «Он никогда не приходит на бокал вина после матчей. Арсен – единственный тренер в Премьер-лиге, который этого никогда не делает. Было бы хорошо, если бы он передумал», – жаловался на Венгера вечный соперник.

На скачках Фергюсон отдыхал от футбола. Спор из-за лошади помог прийти в клуб Глейзерам

Как-то раз «Манчестер Юнайтед» проиграл на «Олд Траффорд» «Челси». Это так разозлило Фергюсона, что он не оказал должного внимания зашедшему на бокал вина Карло Анчелотти. Вместо этого Алекс врубил скачки.

Впрочем, он предпочитал скачки и когда был в лучшем расположении духа.

«Во время тренировок Фергюсон нам ничего не говорил. Как правило, он разговаривал, но не с нами, а со своим букмекером о том, на какую лошадь поставить. Серьезно: это человек, с которым он общался больше всех во время наших тренировок», – подчеркивал Рио Фердинанд.

«Одна из причин, почему мне это нравится: люди оставляют меня в покое. Когда они заводят разговор, то говорят о том, как выиграть забег, а не футбольный матч», – признавался Фергюсон.

Любовь была такой сильной, что даже повлияла на судьбу «Манчестер Юнайтед». По крайней мере, так принято считать – уж слишком ровно складывается цепочка.

Речь о знаменитой борьбе за жеребца по кличке Гибралтар.

Гибралтар родился в счастливый для «Юнайтед» год – в 1999-м. Ему везде сопутствовал успех, Гибралтар выигрывал гонку за гонкой. По одной из оценок, в 2002 году стоимость жеребца достигла 50 миллионов фунтов.

Здесь и начались большие проблемы.

Все закрутилась вокруг права называться хозяином Гибралтара. Фергюсон был уверен, что владеет 50%. И потому невероятный ценник так грел душу. Гибралтар бегал в красно-белых цветах и был зарегистрирован в клубе скачек на сэра Алекса – в паре с Сюзан Магнир, женой Джона Магнира. Ирландский бизнесмен владел конной империей «Кулмор» и мог считаться другом Фергсюна. А еще он был акционером «МЮ».

С началом разбирательств дружбе пришел конец (Магнир считал, что та самая регистрация – лишь формальность), и миллионер пошел в атаку. Он с партнером по «Кулмору» Джей Пи МакМанусом нарастил долю в «Ман Юнайтед» до 28,7% акций. Положение человека, ставшего врагом Фергюсона, росло. В 2004 году накануне совета директоров Магнир и МакМанусом опубликовали 99 вопросов по управлению и финансам «МЮ». Все было настолько серьезно, что ирландский полузащитник Рой Кин просил тренера выйти из спора, который ему не выиграть.

Конфликт в итоге уладили досудебно. Фергюсон согласился на выплату в размере двух с половиной миллионов фунтов.

А Магнир и МакМанус, у которых теперь не было нужды давить на Фергюсона и у которых не было эмоциональной привязки к «МЮ», продали свои акции одной американской семье. По фамилии Глейзеры.

Черное пальто с кардиганом – одежда позднего Фергюсона. Как же это раздражало его жену Кэти!

12 мая 2013-го Фергюсон провел последний матч на «Олд Траффорд». Когда пришла пора прощаться, сэр Алекс вышел в центральный круг и взял микрофон. Динамики разнесли слова великого тренера над промокшим стадионом.

Фергюсон не изменил себе и оделся привычно себе позднему: в черное пальто с подшитым и застегнутым до самого горла кардиганом.

Первое, что сделала Кэти Фергюсон, когда муж наконец покончил с тренерством – избавилась от этого джемпера.

«Тренер любил его и носил буквально на каждой игре. Но он как-то обмолвился, что супруга терпеть не может эту вещь и годами пилила его», – раскрыл семейную тайну источник с тренировочной базы «Юнайтед».

Видимо, чтобы дома было спокойнее, буквально через месяц после завершения карьеры Фергюсон передал кардиган в музей «Манчестер Юнайтед».

Когда трофеи и суеверия в одежде остались позади, шотландец уже не хотел расстраивать Кэти.

Ферги-тайм и постукивание по часам

Обычно если кто-то поглядывает на часы, это значит, что пора сворачиваться.

У Фергюсона было наоборот: все только начиналось.

О Ферги-тайм ходили легенды. Болельщики «МЮ» верили, что парни в красном еще обязательно что-нибудь придумают, и радостно встречали добавленное арбитром время. Соперники же не переставали ворчать. «Знаете, как работало Ферги-тайм? Если «Юнайтед» проигрывал дома, то добавляли не меньше пяти минут. Если они выигрывали – максимум две», – уверял Роберто Манчини.

«Не знаю, откуда взялись пять минут добавленного времени», – когда-то возмущался Шон Дайч.

Даже бывший судья Грэм Полл признавал, что что-то в этом есть: «Было бы слишком легко сказать, что это чепуха. Давление, которое оказывает на вас «Олд Траффорд», «Эмирейтс» или «Стэмфорд Бридж», должно влиять, пусть и подсознательно. Потом вы анализируете: а откуда эта лишняя минута? Вот как это может сказаться. Только очень сильный рефери не купится на это».

Зарождение мифа о Ферги-тайм датировано первым сезоном АПЛ. В апреле 1993-го «Юнайтед» вырвал дома победу у «Шеффилд Уэсндей» на 96-й минуте и проложил дорогу к титулу. До первого упоминания Ферги-тайм в прессе оставалось пять лет (март 1998-го, The Guardian), но предание родилось именно в тот день.

В том сезоне-1992/93 «МЮ» получил больше всех добавленных минут ко второму тайму. Получается, мы поймали кое-кого с поличным? Тут уже не отвертеться?

Не совсем. В эпоху Премьер-лиги с «Юнайтед» это не случалось регулярно. Бывали сезоны, когда манкунианцы шли вторыми с конца.

В 2012 году на сайте BBC вышел материал под название «Ферги-тайм. Реально ли оно существует?». Там привели данные по трем последним на тот момент сезонам (2010/11, 2011/12, 2012/13). Оказалось – сюрприз-сюрприз – что для топ-клубов, когда они проигрывают, характерны более длинные матчи. «В том ли причина, что соперник тянет время в попытке добыть памятную победу, или в том, что на судей влияет уже сам факт, что «Ман Юнайтед» проигрывает, статистика умалчивает», – подытожил редактор Opta Данкан Александер.

Так или иначе, вокруг поздних голов «МЮ» сложилась аура. Одним из ее элементов было постукивание Фергюсона по часам. Сам тренер называл это в автобиографии психологической уловкой: «Постукивание по часам влияло на соперников, а не на нашу команду. Увидев, как я указываю на часы и жестикулирую, соперник начинал беспокоиться. Похоже, он боялся, что добавят еще минут 10. Все знали, что «Юнайтед» умеет забивать поздние голы. Глядя на меня, стучащего по циферблату, футболисты соперника думали, что придется защищаться против нас еще уйму времени, которая казалась им вечностью».

***

Что ж, текст явно подошел к концу…

Черт, да откуда взялся еще один пункт?

Или ЭТО работает даже в текстах про Ферги?!

О боги.

Фергюсон семь лет игнорировал BBC из-за документалки о сыне

В 2004 телеканал BBC Three показал документальный фильм «Отец и сын». Центральным персонажем оказался один из сыновей Фергюсона Джейсон. Утверждалось, что он, футбольный агент, пользуется на рынке статусом и влиянием великого отца.

После скандальной премьеры Фергюсон на семь лет забыл о существовании BBC: «Как организация они так огромны, что никогда не извиняются. Им вообще равно, подаете вы на них в суд или нет».

Целых семь лет самый успешный тренер в истории Премьер-лиги игнорировал национального вещателя, вложившего немало денег в раскрутку этой самой лиги. Ведущему программы Match of the Day Гари Линекеру приходилось неловко извиняться из-за отсутствия Фергюсона на послематчевых интервью.

У шотландца в целом богатая история конфликтов с крупными медиа: Sky, агентство Associated Press, газеты. Да о чем тут говорить, если в опалу Ферги попадал даже клубный канал MUTV!

С враждой покончили в 2011-м, когда с визитом к Фергюсону явился генеральный директор BBC Марк Томпсон. Организация встречи была настолько сложной, а ситуация щепетильной, что процесс подготовки растянулся на семь месяцев.

И все-таки он оттаял.

Фото: East News/AP Photo/Jon Super, AP Photo/Alastair Grant, David Klein/Sportimage, ANDREW YATES / AFP; Gettyimages.ru/John Giles – PA Images, Jamie McDonald, Alex Livesey, Julian Herbert/Allsport, Michael Regan, Michael Steele /Allsport