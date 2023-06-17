23 комментария

Англия, Англия
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Травма Де Брюйне – драма, которой можно было избежать. Надеюсь, он вернется не только сильнее, но и умнее

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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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Колонка Вадима Лукомского.

Я обожаю Кевина Де Брюйне. Он уникум – свободный художник с тактическим IQ топового тренера. Бельгиец не просто существует в рамках системы Пепа Гвардиолы, а улучшает ее за счет глубокого понимания игры и собственного видения. Эту работу он способен проделывать из разных зон с разными инструментами созидания.

Факт, что КДБ все еще без «Золотого мяча» – для меня недоразумение, больше говорящее о награде, чем об игроке. Это даже добавляет ему шарма: недооцененность сочетается с очевидным великолепием.

Важная, если не определяющая черта карьеры бельгийца – преодоление трудностей. Об этом блестяще написано тут. Но из такого бэкграунда вытекает одна особенность, которая мешает ему и, возможно, даже подает дурной пример всем в футболе. Де Брюйне регулярно играет с травмами, а затем преподносит это как большой поступок на благо команды. 

Есть два зафиксированных случая, когда КДБ продолжительный отрезок рисковал здоровьем, играя с травмой, а потом об этом рассказывал – на Евро-2020 и в последние месяцы этого сезона. Вот его откровения после финала ЛЧ:

«Я просто пытаюсь делать то, что должен. Стараюсь всегда быть доступным для команды. Я знаю свой стиль игры. Я многое строю вокруг мощи, интенсивности и рывков – я рискую своим телом. Но это нормально. Я готов на все, чтобы побеждать. Иногда это дается трудно, но я не могу себе позволить иной путь. На неделе перед финалом я еще нормально себя чувствовал. До него мне два месяца говорили, что есть возможность травмы, что рискую, но я должен был принять эти риски».

Первая реакция: читаешь – и хочешь респектовать. Готов на все ради команды, настоящий победитель, мощно играл через боль. Но если отойти от эмоций и перейти к фактам, получаем грустную картину: Кевина два месяца предупреждали о рисках; он максимально осознанно на них шел, понимая, что его манера лишь увеличивает возможность травмы; в финале мышца бедра, которая его беспокоила, просто лопнула (то есть именно та травма, которая назревала).

Это сильно отличается от пограничных ситуаций, когда врачи не могут сказать точно, а продержаться надо всего одну игру. Риски были крайне высокими. По-моему, поведение Де Брюйне не заслуживает восторгов. Выбирая правильную реакцию, я разрываюсь между пониманием и даже осуждением. 

Во-первых, бельгиец несет ужасный посыл молодым футболистам, для которых он пример. Во-вторых, недооценивает себя, выбирая риски прямо сейчас вместо блага для карьеры. Ценность КДБ для целого футбольного поколения выше любого трофея и достижения. 

Вам кажется, что здесь нет прямого выбора? Послушайте Роя Кина, который всю карьеру пропагандировал схожее с Де Брюйне отношение к травмам:

«Не играть, когда ты травмирован – это воистину здравый подход. Я был приучен думать, что не играть, если ты не на 100% готов, это признак слабости. Мне вбили в голову, что ты сильный, если играешь с травмой. Но более умные ребята не хромают в 45 и не нуждаются в операции по замене тазобедренного сустава. Я рос с фразами: «Не показывай, что тебе больно. Просто терпи». 

Не будь слабым – играй травмированным. Брайан Клаф презирал игроков, которые пропускали матчи из-за травм. Он даже не пускал их на базу. Что ранее мне казалось героизмом, теперь кажется слабостью. Я принимал обезболивающее – и играл. Никто не приставлял пистолет к моей голове. Хотел бы я, чтобы в тот момент у меня была сила характера и зрелость иностранцев, которые уже тогда иначе относились к травмам».

Рой подытожил двумя мощными фактами: закончил с футболом он в 34 (не по желанию, а из-за запрета от врачей), а Руд ван Нистелрой, которого ирландец тогда считал глупцом, играл до 39.

В случае КДБ есть еще один важный ракурс. Легко критиковать эгоиста, который выходит с травмой и вредит команде, но это не случай Де Брюйне: за 12 выходов в старте в те самые два месяца собрал 4+9 по гол+пас (и на том Евро был одним из лучших в команде). Его уровень даже в такие моменты не падает, что создает реальную дилемму. 

Случай КДБ хорош неочевидностью. Он прямо ставит выбор между краткосрочным (победы сейчас) и долгосрочным (длительность и качество карьеры). Правильного ответа не знаю, но выбираю долгосрочный приоритет. Вот почему:

1. Иллюзорность гарантий – это даже не прямой размен «трофей сейчас против года карьеры в будущем» (условно). Риски вовсе необязательно приводят к победам. Сейчас КДБ взял ЛЧ, наблюдая за развязкой со стороны (все зависело от партнеров). На Евро-2020 Бельгия вылетела в четвертьфинале. 

2. Гарантий никто не даст, но если уж говорить о повышении шансов, то ничто не повышает их сильнее, чем дополнительные сезоны на топ-уровне. Чем больше количество попыток в сильной команде, тем больше трофеев. Это как ставка в казино против планомерной инвестиционной стратегии. Вот только игроками в казино не восторгаются. 

3. Этот вариант кажется более правильным. Не надо забывать, что футбол – лишь игра, пускай самая важная в жизни (и безумно дорогая). 

Есть большой соблазн воспевать героизм, но это неправильно. Критика даже того футболиста, который играл с травмой, явно полезнее, чем партнеры без – первый шаг к зрелому долгосрочному взгляду, который бережет звезд и делает футбол чуть менее безумным. 

Мини-прорывом в этом отношении стали принудительные замены в случае сотрясения. Здорово, что такое мышление проникает в футбол. Но его должно стать больше. Кое-что зависит – от нас, простых зрителей. Давайте не будем воспевать подобное поведение. Конечно, не каждый раз у нас есть столько озвученных деталей. Но не восторгаться – хороший первый шаг. 

Это лишь мое мнение. Возможно, оно слишком радикальное – не прошу всех так поступать. Но точно убежден, что нужна дискуссия об игре с травмами, которая будет сложнее, чем «респект, мужик, все ради команды». Иногда риски абсурдны. Иногда – более оправданы. Выбор в пользу долгосрочного здоровья – часто более зрелый и полезный для команды. 

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Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO, Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Steele

23 комментария

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bel01
КДБ гений.
Лучший игрок последнего десятилетия после Месси и наравне с Модричем.
Умнее ему как футболисту быть просто некуда. Играющий мозг на поле.
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swerh
Сложная дилемма. В этой связи вспоминается Ван Бастен, игравший годы через боль и выигравший и титулы и ЗМ. Но при этом и закончивший в 28, да еще и рисковав остаться инвалидом после карьеры...
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Evgen_Hazard
Я так же в жизни поступаю. Раньше заболею, всё равно выйду на работу, выпью жаропонижающее, умру — но сделаю. Сейчас с возрастом я более щедяще к здоровью отношусь и либо беру отгул, либо больничный и всегда сразу к врачу иду если есть серьезные подозрения или опасения.
Так что всем совет – берегите себя, своё здоровье и не запускайте ни одной болячки.
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Goldstream
К сожалению, спорт высших достижений - игра, где на кон ставится всё, включая здоровье.
Так было и будет, пока не поменяется восприятие спорта в культуре общества.

Поэтому единственный реальный путь (если он вообще есть) - не пытаться удержать футболистов от краткосрочных жертв во имя мечты всей жизни, а просто проводить медосмотр, запрещая игру с явными травмами.
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XavIniesta2008-2015
Я бы ещё вспомнил Модрича, который форсировал восстановление под полуфинал против Сити с риском получить более серьёзную травму. Рецидива не произошло, но ответный матч Модрич провалил и Реал не взял ЛЧ. КДБ травмировался, но играл классно и выиграл требл. Каждая ситуация индивидуальна
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Mr. Jones
Ответ swerh
Сложная дилемма. В этой связи вспоминается Ван Бастен, игравший годы через боль и выигравший и титулы и ЗМ. Но при этом и закончивший в 28, да еще и рисковав остаться инвалидом после карьеры...
Согласен. Кстати, ЗМ на ван Бастене впервые и был скомпрометирован, в 3-й раз его ему дали за прошлые заслуги после провального сезона, когда больше половины Серии А пропустил из-за травм, а на Евро поехал балластом и не смог забить даже с пенальти.
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Royal Watcher
Зная как Сити просир*ет в ЛЧ…. Внезапно 🤣
Я думаю Кевин правильно сделал что не взял перерыв, может поэтому Пеп и ненамудрил… ни в ответке с Реалом, ни с Интером
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HappyVomb
Думаю, что это личное дело игрока и команды. Играя с травмой, игрок рискует своим здоровьем в будущем, а команда - активом и опять же долгосрочным результатом. Но это их риски, и не болельщикам их осуждать.
Думаю, что КДБ не играл бы с травмой, если б МанСити не вышел в финал ЛЧ. Возможно такого шанса получить трофей в его карьере больше и не будет, поэтому и принял такое решение. Со сборной аналогично.
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Mr. Jones
С принудительными заменами из-за сотрясения в общем-то все понятно, и так до футбола они добрались с опозданием, как и многие другие вещи. Там и сам человек может не понимать, что происходит, и инвалидность легко можно заработать. А тут каждый сам должен думать.
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ASH11
Если для кого-то секрет, то почти все профи выступают с теми или иными микротравмами. И не только в футболе. Так было всегда, пожалуй, только что спортивная медицина вышла на продвинутый уровень и сейчас позволяет сглаживать многие проблемы. Поэтому и появляется столько долгожителей в спорте. Но в целом, картина не меняется, хочешь выигрывать - придется терпеть, где-то и через боль. Остальное демагогия.
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Tom Ganchos
Он крутой, но! Если судить по "золотому поколению Бельгии", то там феерил Азар, а не КДБ. Если посмотреть оценки всех игроков Чемпионата Мира в РФ (да и в других чемпионатах сборных), то именно Азар был основой сборной. И как только он пропал в Реале (и в то время КДБ был в огне), вся сборная Бельгии стухла, вспомним последний ЧМ в Катаре, Бельгия была ужасна. Так что моё мнение, КДБ прекрасен только в случае, когда есть другие прекрасные игроки, он отличное дополнение к какому-то отличному игроку. А тот же Азар, Месси или сейчас Холанд - гении
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Etcetera
В нынешнее время всё труднее распределить нагрузку на сезон для футболистов. Об этом уже высказался наверное каждый топ-тренер, который тренирует команду играющую в ЛЧ. Игроки высокого уровня проводят слишком много матчей за клуб, а после ещё и едут в сборные. И это сказывается на здоровье, особенно ближе к 30 годам.
Например, Нголо Канте в клубе видели отрезками в последние годы. Во второй половине 2021 года он был здоров и сделал весомый вклад в победу Челси в ЛЧ. А в остальное время он не выходил из лазарета. И в сборной его не щадили особо - вызывали сразу же, как залечит травму, затем пара матчей за клуб и снова рецидив. И тут дело в том же, о чём пишет Вадим, Канте нужна была операция, но сделал он её совсем недавно, хотя стоило сделать раньше. Но там важные матчи, турниры, некогда.
Ключевые игроки работают на износ и играют намного больше матчей за сезон, чем футболист средней команды. Пора себя беречь, да и на зрелище это сказывается.
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Василий Леонов
Если бы КДБ не вышел на матчи с Реалом, то не забил бы ответный гол в первом матче, Реал бы победил. Тогда и на ответку вышел бы с другим планом, и не факт, что Сити так легко бы его обыграл. А переиграть Интер проще, чем Реал. Сити справился и без КДБ, и с говнотактикой. Так что жертва была как минимум не напрасной.
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Евгений Лифшиц
Помню мне было лет 12 играл в хоккей на чемпионате россии и повредил руку в втором периоде. ПРиехал на скамейку, тренер стпрашивает играть сможешь, а я даже клюшку сжать не могу, рука трясется, я говорю, что нет - он так фыркнул на меня и ушел. Потом в перерыве выдал тираду о том что хоккей мужская игра и мне пришлось выйти на третий период. Доиграл, на след утро даже пальцами шевелить не могу от боли, сделал рентген - перелом со смещением.
Но тут, конечно, другая ситуация, не соглашусь с автором. Не было бы Де Брюйне - не было бы требла. Это все понимают. Отношение риска и награды вполне разумное
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Mr. Jones
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Вообще выглядел растерянным и как-будто бы даже напуганным. На миг показалось, что дело не в физической травме, а в психологической неготовности конкретно к финалу. Так бодро бежал на замену, ну неужели он не смог бы доиграть тайм до конца? Не поверю!
Если заднюю надорвал, то не смог бы. По крайней мере играть, а не просто пастись на поле.
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Стэн Смит
Ответ Evgen_Hazard
Я так же в жизни поступаю. Раньше заболею, всё равно выйду на работу, выпью жаропонижающее, умру — но сделаю. Сейчас с возрастом я более щедяще к здоровью отношусь и либо беру отгул, либо больничный и всегда сразу к врачу иду если есть серьезные подозрения или опасения. Так что всем совет – берегите себя, своё здоровье и не запускайте ни одной болячки.
Нам то не гони! Ты только бургеры ешь.
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