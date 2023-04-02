15 комментариев

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«Сити» не заметил прессинг Клоппа и отсутствие Холанда. Юрген (и мы) в шоке: какой «Ливерпуль» пассивный!

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Разбор Славы Палагина.

«Ман Сити» разгромил «Ливерпуль» (4:1) и продолжил погоню за «Арсеналом» в чемпионской гонке. Главное впечатление от матча – жесточайшая пассивность команды Клоппа. Характерно замечание тренера: на вопрос про неудаление Родри Юрген усомнился, что «Ливерпуль» смог бы победить даже с преимуществом в одного игрока.

Вдогонку к реплике Клоппа пугающая статистика: «Ливерпуль» установил личный антирекорд сезона по владению, территории и разнице xG. В совокупности эти факты подводят к неутешительному: «Ливерпуль» не просто провел плохой матч, нет даже аспекта, в котором команда была хотя бы близка к «Сити».

Ниже разберем подробнее, но сначала пара слов по составам. Главная новость «Сити» – отсутствие Холанда. Пеп шутил, что выставит трех ложных девяток, но в итоге заменил норвежца на дублера Альвареса. Сюрприз от Клоппа – не наполнение состава, а схема. Вместо 4-3-3 были 4-2-3-1 с нападающим Мо Салахом.

Клопп поменял и схему прессинга, но он не работал даже в первом тайме. Попытки починить легко раскусывал «Сити»

Перевес «Сити» по владению в матчах с «Ливерпулем» – обычное дело. Другой вопрос, что в комплекте идет борьба за территорию: команда Клоппа позволяет владеть мячом, но, как правило, вдалеке от своих ворот. Помогает прессинг, но тут с ним были огромные проблемы. 

На игру с «Сити» Клопп отошел от привычного варианта: «Ливерпуль» прессинговал в схеме 4-2-3-1. Атакующую четверку из Салаха, Эллиотта, Гакпо и Жоты страховала пара опорников Хендерсон – Фабиньо: 

С чем возникали проблемы в этой структуре?

Во-первых, «Ливерпулю» часто не хватало игрока, чтобы накрыть пятерку разыгрывающих «Сити» – кто-то обязательно получал свободу и мог спокойно продвигать мяч: 

Во-вторых, дилемму создавало движение Де Брюйне и Гюндогана.

Когда «Ливерпуль» решался накрыть всех разыгрывающих, заставляли опорников разрываться. Вот тут Хендерсон мечется между Стоунзом и КДБ: 

Разновидность этих проблем проявились и в эпизодах с голами «Сити» (особенно ярко – перед первым и четвертым). 

Показательно поведение Клоппа. Несмотря на то, что первый тайм закончился 1:1, его все равно не устраивал прессинг. После перерыва к атакующей группе присоединился Трент Александер-Арнольд – видимо, чтобы подобных эпизодов не возникало.

«Сити» наказал с первой же попытки – правда, не без везения.

Из-за отсутствия вариантов хозяевам пришлось выбивать – редкий случай по первому тайму. Зато после выигранного подбора сразу оголили высокую позицию ТАА: 

Бессилие «Ливерпуля» в этом аспекте характеризуют еще две детали. Первая – «Сити» закончил матч с лучшей в сезоне точностью передач при розыгрыше мяча

Вторая – отчаянная попытка Трента запрессинговать хозяев в концовке. Получилась лишь жалкая пародия на легендарный рывок Робертсона

Из-за проблем с прессингом «Ливерпуль» не смог устроить даже подобие камбэка. После третьего гола «Сити» гости владели мячом всего 23% – фактически сдались.

Пассивность «Ливерпуля» продолжалась и в среднем блоке. Клопп недоумевал 

После неудачных попыток прессинга «Ливерпуля» эпизоды развивались по двум сценариям. Первый – «Сити» пытается сразу наказать на пространстве. Второй – «Сити» не спешит и замедляет атаку, а «Ливерпуль» откатывается в средний блок. 

В этой стадии гости переходили на схему 4-4-1-1 – вот как выглядело: 

Проблема была в пассивности этой схемы. Клопп объяснял:

«Если вы защищаетесь слишком глубоко и слишком пассивно, они обязательно накажут. Я не помню, при каком счете возник этот момент, но четыре наших игрока остались против одного Грилиша и все равно позволили ему отдать пас в штрафную. 

Я не знаю, чем это объяснить, но, если честно, не понимаю, почему на открытом мяче мы даже не вступали в единоборство. Ни фола, ни попытки отобрать мяч – ничего. Когда позволяешь им разыгрывать, отдавать передачи и прочее, они легко накажут за это. Собственно, они это и сделали». 

Вот два однотипных эпизода в подтверждение. Три игрока «Ливерпуля» смотрят на соперника с мячом. При этом не давят на него и запускают за спину спеца по рывкам в штрафную Гюндогана

Эпизод перед третьим голом «Сити» – олицетворение катастрофы.

Сначала «Ливерпуль» провалился, обозначая прессинг – Стоунз остался без опеки и быстро доставил мяч вперед: 

Потом пять игроков «Ливерпуля» были заворожены работой ног Мареза – в итоге у штрафной остались свободны Альварес и Стоунз: 

В наказание – еще один пропущенный. 

«Сити» был намного смелее. Один раз поплатились, зато на всю игру забрали мяч

В отличие от «Ливерпуля», «Сити» построил более цельный прессинг.

Его важной составляющей была смелость. В давление шла не только атакующая группа, но и защитники. Иногда выдвигались настолько высоко, что оставляли на своей половине  всего двух игроков – причем без подстраховки: 

Возможно, на такой тип прессинга Пеп решился из-за отсутствия у «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса. В матче Кубка Лиги уругваец разрывал прессинг «Сити» рывками за спину – тогда Дарвин нанес даже больше ударов, чем все партнеры по команде (4 против 3). 

В составе на эту игру не было специалиста по таким рывкам. Но эпизодически проблемы все-таки создавали. Пожалуй, лучше всего они проявились при голе и фолах Родри, из-за которых испанец рисковал удалиться.

Глобально «Сити» извлек из своей смелости больше плюсов – команда быстрее возвращала себе владение. На финальном отрезке хозяева вообще перестали рисковать и оборонялись с мячом в ногах. Имели право.

Альварес здорово заменил Холанда. Пригодился его подыгрыш

Перед матчем у Клоппа несколько раз спросили, изменится ли стиль «Ливерпуля», если Холанд все-таки не сможет сыграть. Юрген ответил: «Если Холанд правда не сможет сыграть и выйдет Альварес, это не сделает «Сити» слабее. Скорее, изменится их стиль. Альварес – чистая девятка, но с ним важно не допускать передачи между линиями».

Из-за проблем в прессинге «Ливерпуль» с этой задачей не справился. Еще одна причина – классное движение самого Хулиана. В отличие от Холанда, он был куда больше вовлечен в игру. Для наглядности карта касаний: аргентинец часто оказывался именно между линиями.

Пеп после матча тоже отмечал этот аспект: «Тактику задают игроки. У Эрлинга есть особенные качества, но и у Хулиана они есть тоже. Его видение поля перед нашим вторым голом – отличный пример этих качеств. При розыгрыше мяча они здорово раскрываются».

Союзником Альвареса был Кевин де Брюйне. Он здорово реагировал на опускания аргентинца и врывался в свободные зоны. С третьей попытки «Сити» использовал прием: 

Джейми Каррагер, комментируя перфоманс Альварес, написал, что с ним «Сити» даже сильнее, чем с Холандом. Отличный комплимент аргентинцу, который на фоне убийственных цифр Эрлинга получает куда меньше внимания.

***

Похоже, «Сити» набрал ход – выдали самую длинную серию из побед в сезоне.

Впечатляют не только результаты, но и качество игры. Хорошая новость перед самым напряженным и важным отрезком: в апреле у команды Гвардиолы матчи в трех разных турнирах. Глубина скамейки явно пригодится – Альварес доказал, что может быть жизнеспособным вариантом даже в большом матче.

«Ливерпуль» продолжает штормить. Шансы на ЛЧ все остаются, но нужна стабильность, которая помогла залезть в четверку весной-2021. Пока ее нет.

«Арсенал» показал тайм чемпионского футбола – выиграли без Сака в старте. Приятно, что Жезус вернулся и уже забивает

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

15 комментариев

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llolishe
Ответ Youzhny23
одно я понял точно : Трент, самая переоцененая бездарность в истории АПЛ, его фланг регулярно рвут , все кому не лень .
Трент сильнее как игрок условного Риса Джеймса, который сегодня пеналь привез но судья пожалел Челси
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ETONEKINO
Смотрел сегодня данный матч, но не особо понравилось. Полный стадион своим шумом постоянно отвлекал внимание, нет сцены на трибунах, нет хора с дирижёром. Матч Зенита однозначно переиграл сегодняшнюю игру.
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llolishe
Уже год во всей Англии говорят-поставь Трента в полузащиту

А что Клопп-пофиг ему
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llolishe
Болельщики Ливерпуля не замечают тренера на матчах команды
Ливерпулю нужен тренер ,а не звезда пресс-конференций
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Pamir88
На Сити будет любопытно посмотреть против Баварии. Те прекрасно пользуются свободными зонами. Интересно как же сыграет Пеп против скоростных Сане, Мане, Комана и других баварцев. Хотя, наверняка как обычно - с выской обороной, что будет черевато. Посмотрим. Матч будет жарким. Не чета против сдувшихся ливерных.
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Матвей Бондарев
Все через призму тренерства смотрят... Игроки вообще как-будто не при чём)
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Евгений Лифшиц
Ответ Youzhny23
одно я понял точно : Трент, самая переоцененая бездарность в истории АПЛ, его фланг регулярно рвут , все кому не лень .
у Ливерпуля системные проблемы в обороне. Тут недостаточно заменить одного Трента, который, разумеется, матч провалил. Первый, второй и четвертый гол очень похожи : оба центральных смещаются близко к флангу, где находится мяч, при этом появляется дисбаланс на противоположном фланге, где крайний защитник должен перекрыть в одиночку 40 метров площадки. В первом голе такая ситуация возникла из-за того, что застрял Робертсон, во втором - Трент, в четвертом, точно непонятно, они вроде пытались искусственный офсайд нарисовать, но все равно неясно как так получилось, что де брюйне с грилишем на одного трента остались.
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Ученик Пепа
«Альварес доказал, что может быть жизнеспособным вариантом даже в большом матче»
Немного не согласен с Вами, Вячеслав)
Мне кажется, он доказал что он может быть ТОПОВЫМ вариантом даже в большом матче.
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UssoLichi
Хендерсона, ван дейка и робертсона нужно уже менять, старые, такая модель уже не играет
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Gena
Клопу пора на выход
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Buharoid
Ливерпуль 2017-2022 был очень крут, но он умер. Пора отпустить.

А матчи Бавария-Сити будут лучшим противостоянием ЛЧ последних лет 100%.
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Жалгас Жолдасов
Интересно, дадут ли Юргену доработать до конца сезона
0
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BolxoB
Легендарная ливерпульская четверка получилась
+3
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+2
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igls54
Клопп без очков - Ливерпуль без очков
+3
-2
+1
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Youzhny23
одно я понял точно : Трент, самая переоцененая бездарность в истории АПЛ, его фланг регулярно рвут , все кому не лень .
+3
-4
-1
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