8 комментариев

Антонио Конте больше не тренер «Тоттенхэма». Сезон команда закончит с ассистентом Конте Кристианом Стеллини, его помощником будет Райан Мэйсон.

Что это конец, стало понятно после шумной пресс-конференции. «Тоттенхэм» упустил преимущество в два мяча против аутсайдера АПЛ «Саутгемптона». Рассерженный итальянец прошелся по всем: особенно досталось игрокам, но перепало и клубу. Конте заявил, что каждый должен взять на себя ответственность. «Мы не выглядели как команда», – еще одна фраза Конте с пресс-конференции, но эти «мы» были лишь мостиком к обвинениям игроков в эгоизме. О клубе Конте говорил в третьем лице и не ассоциировал себя с клубом («Они не выигрывали», «Если «Тоттенхэм» хочет что-то изменить»).

Это особенно показательно на фоне недавних слов самого Антонио. Отвечая на выпад Ришарлисона, Конте сказал: «Я говорю игрокам, что если мы хотим построить что-то важное и выиграть трофей, мы должны говорить «мы», а не «я» – в противном случае вы думаете только о себе».

Эффект от такого выступления попытались смягчить: Алистер Голд, журналист football.london, сообщил, что Конте разъяснил руководству резкие комментарии, заверив, что они были направлены исключительно на игроков.

Игроки порыв не оценили. Первым отреагировал Кристиан Ромеро, написавший в инстаграме о единении с партнерами: «Я люблю игроков в моей команде, люблю их и клуб, а время и совместная работа покажут, куда мы придем».

После высказался Пьер-Эмиль Хейбьерг. Датчанин подчеркнул, что понимает разочарование тренера. Но пожелал, чтобы тренер был конкретнее в требованиях: «Для построения успешной команды нужны 11 человек, которые преданы проекту и культуре клуба. Но я думаю, что он [Конте] должен подробнее говорить о своих чувствах, прежде чем ты, как игрок, сможешь все оценить. К счастью, не мне судить [прав ли Конте]. Если он видит это так, то нужно быть точнее, чтобы игрок мог принять это во внимание».

Хотя Мэтт Доэрти, который проработал с Конте год и ушел из «Тоттенхэма» зимой, сказал: «Я надеюсь, что «Тоттенхэм» поддержит его и он останется как можно дольше, он один из лучших менеджеров всех времен».

Часть болельщиков наверняка оценила выпад Конте. Претензии к руководству и игрокам есть давно, их нельзя назвать беспочвенными – заявленные амбиции и действия порой не соответствуют друг другу, тренера могли бы поддержать и получше, а состав недостаточно хорош, чтобы бороться за трофеи (а хочется).

Правда он и не настолько плох, чтобы команда выглядела так невыразительно, как в последние месяцы. В любом случае, такая реакция Конте – показатель того, что внутри все очень плохо.

После пресс-конференции Конте улетел в Италию и уже оттуда общался с боссами.

Яростная пресс-конференция – взрыв, но к ней вел весь этот паршивый сезон

Все шло к такой развязке.

Конте сказал, что относительно прошлого сезона «Тоттенхэм» сдал – и это правда:

Источник – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

У спада комплекс причин – внешние и внутренние. Накопились неудачные выступления: слабые и по результату, и по игре. «Тоттенхэм» вылетел из ЛЧ от проблемного «Милана», из Кубка Англии – от полурезервного состава «Шеффилд Юнайтед», сильно подкосил шансы на четверку одной ничьей в трех матчах с андердогами – «Лестером», «Вулвз» и «Саутгемптоном». Пока «Тоттенхэм» остается четвертым, но у соперников меньше сыграно (по потерянным «шпоры» шестые), а в апреле предстоят матчи с «Брайтоном», «Ливерпулем», «МЮ», «Ньюкаслом».

Конте считал попадание в четверку в прошлом сезоне чудом, потому что удалось провести концовку одним составом в одном турнире. Красной нитью через нынешний сезон проходят травмы и потеря формы у ключевых игроков. Это самый неудачный сезон в АПЛ для Сона и Льориса, очень нестабилен Эрик Дайер. Нельзя сказать, что у «Тоттенхэма» было очень много травм, но вылетали важные игроки: либо несколько сразу, либо один за другим. Иногда даже небольшие повреждения могли привести к длительному ухудшению формы (Ромеро осенью и Кулусевски зимой), а порой травмы нескольких игроков на одной позиции накладывались – осенью в какой-то момент были недоступны Кулусевски, Ришарлисон, Лукас и даже Сон. Зимой одновременно на длительный срок выбыли Бентанкур и Биссума.

Показательна в контексте «Тоттенхэма» позиция левого вингбэка. Туда подписали хорошо знакомого Конте Ивана Перишича. Хорват действительно был хорошим усилением, а в первой половине сезона левый фланг выглядел значительно сильнее правого. Сейчас травмирован Сессеньон, Перишич после чемпионата мира в ужасной форме. Его вытеснил Бен Дэвис, которого Конте видел на позиции левого центрального защитника. А теперь и валлиец получил травму. Зато на правом фланге мощно спрогрессировал Эмерсон и купили Порро. Где-то густо, где-то пусто. Второе гораздо чаще. И так весь сезон.

При том, что некоторые игроки проводят откровенно слабый сезон, а у Конте хватает претензий, он продолжал выпускать практически один и тот же состав, не давая шанса ни ближайшему резерву, который брали как раз для усиления глубины и под самого Антонио, ни молодым футболистам. Не все это понимали. После вылета от «Милана» недовольство громко выразил Ришарлисон.

Это еще одна отличительная черта периода Конте в «Тоттенхэме». На проблемы внутри команды при Почеттино и Моуринью намекали косвенные признаки (продление контракта Алдервейрелда практически сразу после отставки Почеттино) и уже в самом конце их работы, в основном благодаря инсайдам из раздевалки от The Athletic или The Telegraph. Здесь же информация шла от главных действующих лиц – стало понятно, что внутри все плохо. И, видимо, накопилась критическая масса, которая хлынула через край. The Independent называет обстановку в раздевалке токсичной и говорит, что игроки устали от Конте. The Athletic добавляет к этому слово «прогнивший» и утверждает, что ситуация даже хуже, чем в последние дни с Моуринью.

Эмоциональные всплески, направленные в адрес игроков и руководства, случались у Конте и раньше. После поражения от «Манчестер Сити», когда «Тоттенхэм» после 2:0 в первом тайме получил 2:4, Конте сказал: «Если мои ожидания будут такими же, как в «Ювентусе» или «Интере», то это может быть опасно, потому что разочарование может быть большим».

В последние месяцы Конте закрылся, это признавал ассистент Кристиан Стеллини. В начале января Антонио сказал, что на него тяжело повлияла смерть друзей (Джан Пьеро Вентроне, Джанлуки Виалли и Синиши Михайловича), и добавил, что, возможно, стоит пересмотреть приоритеты и больше времени проводить с семьей.

Уход Вентроне сильно ударил не только по Конте, но и по клубу. Тренер «Тоттенхэма» по физподготовке был крайне популярен в раздевалке: у него были отличные отношения с игроками, он всегда мог их подбодрить и поднять их самооценку – это аспект, в котором Конте не силен.

Зимой выявились проблемы со здоровьем у самого Антонио: он лег на операцию по удалению желчного пузыря, вернулся раньше положенного срока, из-за чего получил осложнение.

На пресс-конференции после «Саутгемптона» Конте назвал неопределенность с контрактом «оправданием для игроков». Антонио с самого начала ставил под сомнение свое будущее в клубе. Постоянно возникали вопросы: он уйдет? Останется? Продлит контракт? В прошлом сезоне это еще можно было оправдать не очень понятными перспективами и годом по действующему соглашению, но со временем ситуация не прояснилась, что провоцировало неопределенность и вполне могло передаться игрокам.

The Athletic написал, что переговоры возобновились 12 декабря, но Конте свой выбор сделал: он не хотел подписывать новый контракт, а намеревался просто хорошо закончить сезон, чтобы его пребывание в клубе считалось успешным. Отсутствие ясности объясняет, почему вместо Николо Дзаньоло, которого так хотел Конте, в команде оказался Арно Данжума. Дело в том, что «Рома» до последнего не соглашалась на аренду и хотела полноценный трансфер, а с «Вильярреалом» удалось договориться на полугодовую аренду. Это привело к печальной ситуации, когда игрок не нужен тренеру и просто сидит в запасе.

В итоге наложилось слишком многое: травмы и спад ключевых футболистов, смерть друзей, проблемы со здоровьем, недопонимание с игроками. Это привело к игровым проблемам и бесславному вылету из всех турниров. Понимания, как выйти из образовавшегося кризиса, нет ни у кого. И это привело к точке невозврата.

Мы ведь знали, что так и получится. Почему Леви поставил на Конте?

По ходу карьеры Конте гремел конфликтами с руководством и давил через пресс-конференции. Изначально были сомнения в сочетаемости Антонио с Дэниэлом Леви: тренер, который всегда недоволен и требует под себя определенных игроков, и руководитель, который не был замечен в такой щедрости. Леви сделал клуб здоровым финансово, но по части футбольных решений к нему всегда были вопросы.

В «Тоттенхэме» Конте атаковал руководство гораздо мягче и реже, подчеркивал, что его задачи сильно отличаются от привычных, он здесь не для трофеев, а чтобы выстроить фундамент. Говорил что Бентанкур и Кулусевски – молодые игроки на перспективу, но такова стратегия клуба, и он с ней считается, иначе уже бы давно ушел. Когда его спросили перед началом зимнего трансферного окна, не хочет ли Конте центрального защитника, итальянец ответил, что «с позицией центрального защитника все в порядке, нам нужно продолжать работать».

Леви угождал и тратил на Конте больше, чем на любого другого тренера «Тоттенхэма». Не купили только двух игроков, которых хотел Конте: Бастони и Дзаньоло. Защитника «Интера» было нереально вытащить прошлым летом из Милана, он не хотел никуда переезжать. Про вингера «Ромы» сказано чуть раньше.

The Athletic пишет: когда Конте общался с руководством «Тоттенхэма» впервые, в мае 2021-го, он пообещал Леви вернуть «шпорам» форму и игровую организацию. Взамен Антонио потребовал честности, предупредив: если он почувствует, что его обманывают, то уйдет. Надо полагать, что клуб не обманул Конте в обещаниях.

Два бескомпромиссных человека шли на небывалые для себя компромиссы. В какие-то моменты даже казалось, что из этого может получится что-то интересное. В крайнем случае Конте тихо уйдет летом, по окончании контракта. Не вышло.

Если бы Конте в своем стиле давил на руководство раньше, прошлой зимой, летом и даже осенью, то болельщики приняли бы такую пламенную реакцию. Сейчас это выглядело как попытка запрыгнуть в вагон уже давно ушедшего поезда, когда Антонио сам упустил ситуацию и уже ничего не может с ней сделать.

Последний сезон, который любой тренер «Тоттенхэма» отработал полностью – 2018/19. Тогда «шпоры» дошли до финала ЛЧ вместе с Почеттино. С тех пор было полтора года Жозе Моуринью, полтора года Антонио Конте и короткие отрезки Райана Мэйсона и Нуну Эшпириту Санту.

Это одна из особенностей Дэниэла Леви, он всегда старался приглашать тренеров с именем. Нуну, конечно, выбивается из списка, а Мэйсон был временным вариантом.

Символично, что тройка самых успешных тренеров «Тоттенхэма» в эпоху Леви оказалась на своем месте не благодаря, а вопреки.

В 2005 году Леви назначил спортивным директором Франка Арнесена. Он хотел видеть главным тренером Жака Сантини, а Арнесен предпочитал Мартина Йола. В итоге Сантини назначили главным, а Йола – его помощником. Француз продержался всего 13 матчей, его место занял Йол. Осенью 2008-го Харри Реднапп пришел вытаскивать «Тоттенхэм» из подвала таблицы после провального старта Хуанде Рамоса. Летом 2014-го «Тоттенхэм» объявил о назначении Маурисио Почеттино, потому что главная цель Леви, Луи ван Гал, выбрал «Манчестер Юнайтед».

Назначения Жозе и Конте отлично вписываются в статусную стратегию Леви, но совсем не подходили клубу на том этапе развития.

Что «Тоттенхэму» дали полтора года с Конте?

Начальный отрезок с Конте был все-таки позитивным. Те же самые игроки, которые перестали в какой-то момент воспринимать Моуринью и совсем не приняли Нуну, прибавили, выглядели пускай ограниченной, но хорошо организованной командой, убийственной в удобном сценарии. «Тоттенхэм» все же попал в ЛЧ.

Если говорить о персоналиях, то Сон выдал лучший сезон в карьере. К сожалению, сразу за ним последовал худший. Эмерсон Роял спрогрессировал от игрока, которого в дебютном матче возил Уилфрид Заа, до очень приличного вингбэка, который достаточно надежен в обороне и даже стал попадать по мячу в атаке. Здесь сработала и система Конте, где очень важны вингбэки, и персональная заряженность Эмерсона на саморазвитие. Бразилец потратил 800 тысяч фунтов, чтобы стать лучше: приобрел гипербарическую кислородную камеру для поддержания физической формы на высоком уровне, нанял нейробиолога, чтобы справиться с давлением АПЛ, заказал отчеты по Ашрафу Хакими, чтобы прибавить в игре и системе Конте.

Один из лучших сезонов прямо сейчас проводит Кейн. Харри снова стал больше игроком штрафной, идет вторым в бомбардирской гонке за Холандом и может превзойти сезоны-2016/17 и 2017/18, когда он забил 29 и 30 мячей. Сейчас у Кейна 21 гол, осталось еще 10 матчей.

Летом «Тоттенхэм» все-таки ускорил обновление команды. Да, удалось решить далеко не все проблемы с составом. Много работы будет предстоящим летом, куча игроков в арендах. Но уже сделан большой шаг, есть качественные и молодые футболисты (Кулусевски, Бентанкур, Ромеро, Порро), видны очертания, с которыми можно строить новую команду.

Пресс-конференция Конте – кульминация его полутора лет и логичное отражение происходящего в клубе. Почеттино говорил о необходимости длительной и болезненной перестройки еще весной 2019-го, прямо перед финалом ЛЧ. Сначала выгорел сам Почеттино, потом Моуринью, теперь Конте, а перестройка все еще продолжается. В каждом случае это сопровождалось проблемами внутри: от методов Почеттино игроки устали и считали его тренировки выматывающими, подход Жозе казался слишком легким, принципы Конте – снова слишком тяжелыми и однообразными. К игрокам тоже очень много вопросов, но главная проблема в структуре, планировании и целях клуба.

То, что до конца сезона командой будут управлять Стеллини с одной стороны, нетипично, потому что, как правило, главный тренер уходит со штабом, который привел. С другой стороны, такое назначение говорит о том, что с ключевыми кандидатами договориться не удалось, а значит нас ждет увлекательная сага о поисках главного тренера. Стеллини неплохо подменял Конте, но самостоятельный опыт Кристиана сводится к двум годам в молодежной команде «Дженоа» и роли главного в команде серии C – «Алессандрии». Стеллини продержался всего 14 матчей, в которых одержал две победы.

Судя по миксу потенциальных тренеров – Энрике, Тухель (а теперь Нагельсманн), Почеттино, Аморим, Де Дзерби, Гласнер – прошлый опыт ничему не научил руководителей «Тоттенхэма». Конечно, возможно, следующий выбор Леви будет удачным, но это будет следствие случайного попадания, а не методичного расчета, когда тренер берется под требования и стратегию развития клуба. Конечно, всегда есть риск и большое количество факторов, которые могут повлиять на успех или неудачу, даже при грамотном подходе, но в «Тоттенхэме» это просто рулетка: повезет/не повезет.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Mike Hewitt; East News/USTIN TALLIS / AFP, AP Photo/David Cliff, Hungary Out UK Out, SHAUN CURRY / AFP, AP Photo/Ian Walton