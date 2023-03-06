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7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?

Люк Шоу Люк Шоу
Мохамед Салах Мохамед Салах
Харви Эллиотт Харви Эллиотт
Коди Гакпо Коди Гакпо
Алиссон Алиссон
Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
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Разбор Славы Палагина. 

«Манчестер Юнайтед», взявший на днях первый трофей за шесть лет, проигрывает худшему «Ливерпулю» в эпоху Юргена Клоппа 0:7. Как это объяснить? 

Доверимся тренерам. «Freak result, top performance», – такими были первые слова Юргена Клоппа на пресс-конференции. Ключевое замечание Эрика Тен Хага, выступавшего после немца: этот матч отличается от игры с «Брентфордом» на старте сезона (тоже выезд и тоже разгром). По мнению голландца, в этот раз у «МЮ» даже были более острые моменты до перерыва. 

Профессор тактики Майкл Кокс из The Athletic вообще предположил, что «Юнайтед» был не так плох, как в игре прошлого сезона, когда проиграли лишь 0:5. Не обесцениваем перфоманс команды Клоппа (комплименты – обязательно ниже), но в эпоху сиюминутных выводов это тоже стоит проговорить. 

Быстро пробежимся по составам. «Ливерпуль» в последних матчах обретает привычные очертания. Атакующая тройка сформировалась, теперь к ней добавилось основное сочетание в защите – возвращение Конате позволило выставить стартовую четверку. В центре поля Клопп все еще не определился: в этот раз выбрал Фабиньо, Хендерсона и Эллиотта, причем Джордан сыграл из глубины (почти в роли Тиаго). 

Главный сюрприз у «МЮ» – выход Бруну Фернандеша на левом фланге. Обычно португалец на правом краю или под нападающим – тут Тен Хаг предпочел вариант, который позволил разместить и Антони, и пару Вегорст – Рэшфорд. 

Ключевая разница между командами – розыгрыши от вратаря. «Ливерпуль» был и смелее, и нацеленнее

Черта, которая роднит «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», – поведение в прессинге. Формация и триггеры для начала давления отличаются, но акцент обе команды делают на том, чтобы в первую очередь перекрыть центральную зону. 

Как это выглядит в случае «Ливерпуля»: 

Как у «Юнайтед»: 

Важную роль в преодолении такого прессинга играют крайние защитники. Их соперники специально оставляют свободными. Почему? Во-первых, туда еще нужно доставить мяч – это уже вызывает проблемы (некоторые вообще не рискуют, чтобы не нарваться на контратаку). Во-вторых, с фланга труднее наказать – меньше вариантов для передачи. 

«Ливерпуль» этом плане был напористее и смелее. Контраст передает стиль вратарей. Ключевое отличие – желание разыгрывать. У Алиссона этого желания было больше. Средняя длина передач бразильца была на 10 метров короче, чем у Де Хеа. При розыгрыше свободного – вообще на 25. С прессингом соперника бразилец заигрывал, Де Хеа же просто выбивал вперед. 

В теории у испанца был неплохой вариант на этот случай – забросы на высокого Вегорста. Проблем было две. Первая – точность этих передач: до Ваута они просто не доходили. Голландца заменили в начале второго тайма, к этому моменту он ни разу даже не поучаствовал в верховой дуэли.

Вторая проблема – компактность «Ливерпуля» в центральной зоне. Благодаря численному перевесу подборы тоже оставались, как правило, за хозяевами. 

Помимо смелости, еще одно важное отличие Алиссона от Де Хеа – попытки найти пасом именно крайних защитников. Бразилец сделал сразу 12 передач на Робертсона и Трента. Испанец нашел Далота и Шоу всего 4 раза. 

Эпизод с первым голом подчеркнул (и оправдал) подход «Ливерпуля». В течение 30 секунд хозяева трижды переводили мяч на крайних защитников (дважды это делал Алиссон). «Юнайтед» плохо отреагировал и застрял – уже опустились и перестали давить, но еще не вернулись в защиту. 

В этом же пункте отметим важность Хендерсона и Эллиотта. При выносах Де Хеа помогали с подбором – стали лучшими по этому показателю в матче. При редких коротких розыгрышах здорово замыкали давление. Хендерсон выдвигался на Далота, Эллиотт старался накрывать Шоу: 

В эпизоде со вторым голом ключевую роль сыграл именно Харви – с его перехвата началась контратака «Ливерпуля». После матча Клопп отдельно отметил этот аспект игры. 

«Ливерпуль» предложил больше вариантов впереди – был и привычный правый фланг, и движение Гакпо

Более смелый стиль розыгрышей позволил «Ливерпулю» и больше владеть мячом. Показательно, что «Юнайтед» не забрал владение даже во втором тайме, когда вынуждал результат (всего 40%). Из-за этого лишили себя позиционных атак, в которых наметился явный прогресс. 

«Ливерпуль» распорядился преимуществом. Во-первых, неплохо обостряли через ведущий правый фланг. Мо Салах часто примагничивал к себе оппонентов и выводил свободного партнера: 

Движение всей тройки, игравшей справа, тоже помогало. Часто менялись местами и запутывали – терялся даже вездесущий и отвечавший именно за эту зону Каземиро: 

Второй прием – Коди Гакпо в роли ложной девятки. В эпизоде с первым голом «Ливерпуля» голландец увел за собой Фреда – для Энди Робертсона открылся коридор для смещения в середину: 

Перед этим Гакпо еще раз помог Робертсону. Рафа Варан держал в уме возможный пас на Коди, из-за чего пострадала плотность в защите – в свободный коридор пошел прострел Энди: 

Гакпо еще и здорово завершал. Оба его гола пришли после одного и того же маневра – сначала тонкость в подыгрыше, затем убийственное хладнокровие в штрафной. Получился хороший трибьют Бобби Фирмино, который на неделе объявил, что уходит из клуба. 

«Юнайтед» мог лучше распорядиться своими шансами. Не хватало точности

Из-за того, что гости почти не атаковали позиционно, шансы у них возникали только в переходных эпизодах. В принципе неплохая альтернатива, учитывая проблемы «Ливерпуля» – часто оставляют высокую линию, но без давления на игрока с мячом. 

Проблема проявлялась даже вчера. Вот характерная реакция Клоппа – просит скорее накрыть Бруну, пока не наказал за высокую линию (в итоге не накроют, а Бруну накажет): 

Этот эпизод – редкий случай, когда у гостей прошла передача за спину. Иногда с пасом откровенно запаздывали: 

Иногда отдавали, но уже в офсайд: 

Чаще до ума доводили быстрые атаки с участием Далота и Шоу. Нуньес и Салах не дорабатывали за ними – гости могли выжать пользу, причем еще при счете 0:0. 

Хозяева были хладнокровнее. Перед третьим голом «Ливерпуля» Далот снова высоко подключился – Нуньес не опустился за ним, зато потом помог в контратаке. Варану пришлось страховать – партнеры с другого фланга остались без поддержки: 

Шоу – олицетворение катастрофы. Собрал ошибки всех типов

Антигероев в составе «МЮ» предостаточно, но остановимся на Люке Шоу. От него увидеть такой хаос было вдвойне удивительно. С приходом Тен Хага прибавил настолько, что иногда выходил даже в центре защиты. Избавился от призраков Жозе Моуринью, который говорил, что Люк может хорошо сыграть, только если он будет на ближней к тренеру бровке. Вчерашний перфоманс – неожиданное помутнение после целой серии классных игр.

Шоу собрал коллекцию самых разных ошибок: был и привоз, и игра без оглядки на соперника, и паника. В трех голах есть прямая вина. Особенно смутил второй мяч – бежал к своим воротам, но ни разу не оглянулся через плечо: 

Порадовала лишь реакция после окончания матча. Похвалим и за смелость дать интервью, и за решимость исправиться: 

«Тяжело объяснить произошедшее. Мы были далеки от тех стандартов, которые задали в этом сезоне. Стыдно перед фанатами, которым пришлось это пережить. Остается только извиниться. Думаю, будет нелегко это пересматривать, но тренер обязательно заставит и покажет, какие уроки мы должны извлечь из этого позора». 

***

На прошлой неделе Юрген Клопп заявил, что если кто и сможет выдать длинную серию из побед, то именно «Ливерпуль». Последние недели показывают, что потенциал есть. Матчи с «Эвертоном», «Вулверхэмптоном» и «МЮ» – в пятерке лучших перфомансов «Ливерпуля» в этом сезоне (хотя бы по xG). Впечатления Юргена от последних тренировок тоже настраивают на позитив. 

Прогресс «Юнайтед» в очередной раз затормозился. Что-то подобное команда Тен Хага уже переживала в манчестерском дерби. Тогда здорово отреагировали – в следующих 12 матчах АПЛ проиграли только один раз. Эти 0:7 навсегда останутся в истории и точно попадут в фольклор «Энфилда». Поэтому главный вопрос: последует ли такая же реакция от «МЮ» в этот раз? 

«Ливерпуль» отгрузил «МЮ» семь голов. Сееееемь 🤯

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (1:0, 6:0)
Дата проведения
5 марта, 19.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 43 Гакпо, 2:0 – 47 Нуньес, 3:0 – 50 Гакпо, 4:0 – 66 Салах, 5:0 – 75 Нуньес, 6:0 – 83 Салах, 7:0 – 88 Фирмино.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Байчетич, 78), Фабиньо (Милнер, 79), Эллиотт (Джонс, 85), Салах, Гакпо (Фирмино, 79), Нуньес (Диогу Жота, 78).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес (Маласиа, 76), Шоу, Каземиро (Забитцер, 76), Фред (Мактомини, 58), Бруну Фернандеш, Вегорст (Гарначо, 58), Рэшфорд (Эланга, 85), Антони.
Предупреждения:
Фабиньо (41), Антони (53), Мартинес (61), Мактомини (64), Салах (84).

Фото: личный архив; Gettyimages.ru/Michael Regan

67 комментариев

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Валерий Питерский
Ответ trav
это называется мастерство, а не чудо
То есть, мастера из МЮ, кофе пили что ли? Мне кажется, может я ошибаюсь, тут тренерская задумка. И Тен Хааг оказался битым. Причём по всем фронтам.
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Бауыржан Кизбаев
МЮ расслабился и усталость видно, но голевых моментов упускали. Есть работа над ошибками, надо им собраться и на дальнейшие игры, духом нельзя падать. Этот разгром останется в истории конечно. Антонио своих денег не стоит) раскрылся Гакпо и Дарвин!
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А.В. Бубнов
Что это было...
Как я и опасался начитавшись самоуверенного ора наших МЮшевцев перед матчем - обо рались...
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Старый Сухи
Для меня самое интересное после таких игр это читать не разбор игры комментарии болельщиков обеих команд.
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trav
Ответ achrustalev
Как болельщик Ливерпуля, рад этой победе. Но с другой стороны, никаких предпосылок для такого разгрома не было. В первом тайме играли две абсолютно равные команды. Что случилось во втором — непонятно. Ясно, что МЮ поплыл в какой-то момент, но и у Ливерпуля некоторые голы просто чудесным образом залетали (Нуньес затылком и Фирмино). В общем, я не склоняюсь к тому, что Ливерпуль нашел свою игру — вопросов все еще много и вся работа впереди. Но этот матч — гол Алиссона в ворота Бернли. Именно с того момента два года назад пошло возвращение Ливерпуля в топ-4 (даже третьими тогда стали), именно с разгрома МЮ, по идее, должно начаться возвращение в зону ЛЧ в этом сезоне. Но лучше бы они приберегли 4-5 голов для Реала, а то вчера сильно потратились :)))
это называется мастерство, а не чудо
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Kushaevtm
господи, МЮ как был дном в защите, так и остался, и дело даже не во взаимодействии, сыгранности или умении держать линии (хотя такое не один год нарабатывается), а в том, что защитники у МЮ ментально очень слабые и не способны быстро оправиться от пропущенного гола; у Варана в Реале в паре был просто ментальная скала Рамос, здесь у него какие-то юнцы и кривоножки, да и сам он бледная тень себя; вчера француз "поучаствовал" в 6 из 7 пропущенных голов
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ munkz
Как болельщик Ман Юнайтед, даже не буду пытаться найти оправдания и какие-то положительные моменты во вчерашней игре - их просто нет и быть не может. Но я бы хотел заметить, что у Ливерпуля вчера аномально залетело вообще всё, что они создали - я такой убийственной реализации не видел очень давно, а в таком количестве - вообще никогда. Не то, что это сильно повлияло на итоговый исход (по xG Ливерпуль переиграл Ман Юнайтед), но как по мне 7:0 не отражают картины на поле - Манчестер не был так плох, чтобы наиграть на такой счёт.
Матч был будто из Фифы. Последние голы буквально из игры один в один. Абсолютная аномалия. В первом тайме была относительно равная игра. МЮ нереализовывал убойнейшие моменты, а у соперника летело все. Сильно расстраиваться не стоит. Тот же Ливерпуль совсем недавно получал те же 7 от Астон Виллы и ничего
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Alexey Zamashkin
Ответ Валерий Питерский
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вот-вот и я о том же))) а то уже началось, порядок он навел,команду построил, дисциплину наладил...и т д
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Валерий Питерский
Ответ Alexey Zamashkin
так че Тен Хаг Уже не самый лучший вариант для мю)?
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Михаил Мочалов
Ответ Artem89S
Все эти кривотолки от безделия если так можно сказать. Ничего этот разгром, как ни странно не значит. Разве что Ливер возможно воспрянет и займет таки место в топ4, МЮ останется МЮ. Все эти мемы про «7» через пару дней забудутся, ведь неделю назад Ливер влетел Реалу в 5 мячей и что? Вчера были биты, сегодня сами 7 закинули. Проблема нынешнего Ливера как раз в том, что данные победы не систематика, а скорее случайность. МЮ вышел на понтах после титула и Барсы, игроки и правда смеялись, как говорят Кин и Невилл. Ливер получил 5 от Мадрида-чем не мотивация. Узнаем по дистанции, что к чему, но данное побоище я бы не рисковал записывать в начало чего-то эпического в отношении Ливера(станут победителями ЛЧ или АПЛ), как и в сторону МЮ(вылетят из топ4, сольют ЛЕ). Это просто был рядовой мачт, только голов не 3, а 7.
Ну Кузьмичи здесь в России и на спорце конечно забудут через пару дней)
А я вот думаю, что Манчестер выпадет из топ-4, свой пик по сезону они уже прошли.
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Сергей
Залетело потому что те позволили залатать...а почему позволили? Потому что крыса Клопп деньги заплатил со своим хозяином...а те крысы согласились...понятно
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-3
-3
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Санитар-волк
Сколько ни анализируй тактику в таких играх - это полная фигня. Был психологический крах одной команды и мегареализация у второй.
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Ola BP
Какой бы ужасный счёт не был, он и близко не похож на сценарии прошлых матчей, где Юнайтед проигрывал ещё до выхода на поле.
Раньше 5:0 были благом, потому что по моментам могло быть и 12:0.
Вчера же просто был какой-то цирк, почти все голы неимоверно тупые, после нелепых отскоков, подскальзываний и прочего сюра.
Ливерпуль не был на голову сильнее, что не отражает счёт.
Так что переплюнули и едем дальше.
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Alexey Zamashkin
так че Тен Хаг Уже не самый лучший вариант для мю)?
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munkz
Ответ AmanEsen
> Как болельщик Ман Юнайтед, даже не буду пытаться найти оправдания и накатал целый комментарии с оправданием)
Если бы я "накатал целый комментарии с оправданием)", то в тексте было бы что-нибудь в стиле "Ничего страшного, зато мы в чемпионате на семь очков впереди". Отличай оправдания от наблюдений по игре.
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IS
Ответ munkz
Как болельщик Ман Юнайтед, даже не буду пытаться найти оправдания и какие-то положительные моменты во вчерашней игре - их просто нет и быть не может. Но я бы хотел заметить, что у Ливерпуля вчера аномально залетело вообще всё, что они создали - я такой убийственной реализации не видел очень давно, а в таком количестве - вообще никогда. Не то, что это сильно повлияло на итоговый исход (по xG Ливерпуль переиграл Ман Юнайтед), но как по мне 7:0 не отражают картины на поле - Манчестер не был так плох, чтобы наиграть на такой счёт.
Ливерпуль тоже с Реалом по xG на равных был, но итог мы знаем, поэтому да всяко бывает. Мне как болельщику Ливерпуля бросилось как некоторые футболисты МЮ перестали играть, у Тен Хага ещё много работы, да как и Клоппа сейчас)
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Валерий Питерский
Ответ AmanEsen
> Как болельщик Ман Юнайтед, даже не буду пытаться найти оправдания и накатал целый комментарии с оправданием)
Ха! Такое не каждый год бывает, понимать надо.. Ыыы😄
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therealgreenman
Ответ _El Nino_
Хоть мю и показал полное отсутствие характера, но стоит признать, что наша реализация была аномальной, залетало почти все и отскоки, рикошеты, вся удача была на нашей стороне. Справедливый счет был бы наверное 3-0 или 4-0.
Приятно видеть адекватность по ту сторону🤝( по поводу, что летело всё и вся и отскоки и рикошеты, всё было вашим) но есть тут товарищи которые заверещали, что это была тренировка перед Реалом и теперь для них фора стала в три мяча как у детей конфетку отнять, это футбол и случится может в определенном матче все что угодно, может и фаворит с 20 ударами в створ проиграть явному аутсайдеру 0:1 с одним ударом за матч, не говоря уже про створ, а в целом для чемпионата и для престижа нужен сильный Ливерпуль, для остроты борьбы, будет хорошим толчком как и для МЮ так и для Ливерпуля данный матч…
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AmanEsen
Ответ munkz
Как болельщик Ман Юнайтед, даже не буду пытаться найти оправдания и какие-то положительные моменты во вчерашней игре - их просто нет и быть не может. Но я бы хотел заметить, что у Ливерпуля вчера аномально залетело вообще всё, что они создали - я такой убийственной реализации не видел очень давно, а в таком количестве - вообще никогда. Не то, что это сильно повлияло на итоговый исход (по xG Ливерпуль переиграл Ман Юнайтед), но как по мне 7:0 не отражают картины на поле - Манчестер не был так плох, чтобы наиграть на такой счёт.
> Как болельщик Ман Юнайтед, даже не буду пытаться найти оправдания

и накатал целый комментарии с оправданием)
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Великолепный Пеп
Ответ munkz
Как болельщик Ман Юнайтед, даже не буду пытаться найти оправдания и какие-то положительные моменты во вчерашней игре - их просто нет и быть не может. Но я бы хотел заметить, что у Ливерпуля вчера аномально залетело вообще всё, что они создали - я такой убийственной реализации не видел очень давно, а в таком количестве - вообще никогда. Не то, что это сильно повлияло на итоговый исход (по xG Ливерпуль переиграл Ман Юнайтед), но как по мне 7:0 не отражают картины на поле - Манчестер не был так плох, чтобы наиграть на такой счёт.
По xG манчестер был не так плох, но по игре - просто ужасен. xG не отражает уровень игры все таки - в первом тайме у ЛФК были хорошие атаки, которые не вылились в удар и это не пошло в статистику.

Было ощущение что если Ливерпулю очень надо будет то они еще моментов насоздают. МЮ последние минут 35 просто не играл.
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Zorro
Это была ля комедия)
Бетис разнесет Мю в лиге Европы.
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Шальнов Виталий
Ответ munkz
Как болельщик Ман Юнайтед, даже не буду пытаться найти оправдания и какие-то положительные моменты во вчерашней игре - их просто нет и быть не может. Но я бы хотел заметить, что у Ливерпуля вчера аномально залетело вообще всё, что они создали - я такой убийственной реализации не видел очень давно, а в таком количестве - вообще никогда. Не то, что это сильно повлияло на итоговый исход (по xG Ливерпуль переиграл Ман Юнайтед), но как по мне 7:0 не отражают картины на поле - Манчестер не был так плох, чтобы наиграть на такой счёт.
как болельщик Ливерпуля скажу ,что не стоит искать оправдания, даже у великих бывают провалы,а у других залетает почти всё или больше чем всё, эта игра сложилась так,другая может иначе,примеров много,тем интереснее.
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Рустам Атаев
для одних это триумф,для других это ПОЗОРИЩЕ!
+4
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Александр Белов
Ответ munkz
Как болельщик Ман Юнайтед, даже не буду пытаться найти оправдания и какие-то положительные моменты во вчерашней игре - их просто нет и быть не может. Но я бы хотел заметить, что у Ливерпуля вчера аномально залетело вообще всё, что они создали - я такой убийственной реализации не видел очень давно, а в таком количестве - вообще никогда. Не то, что это сильно повлияло на итоговый исход (по xG Ливерпуль переиграл Ман Юнайтед), но как по мне 7:0 не отражают картины на поле - Манчестер не был так плох, чтобы наиграть на такой счёт.
Кстати да, логичнее было 7:0 увидеть когда 5:0 выиграли или в матче, после которого Сульшера уволили. Но то что МЮ наиграл на 7:0 хоть в одном из недавних матчей с Ливерпулем (пусть не в этом) железный факт.
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Alexandr Donskoy
Анализ не нужен. Ливерпуль поймал свою игру. Мю в остальных матчах фартило,после второго гола мю превратился в кролика 🐇
+4
0
+4
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