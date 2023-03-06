7:0 «Ливерпуля» и «МЮ». Что это было?

Разбор Славы Палагина.

«Манчестер Юнайтед», взявший на днях первый трофей за шесть лет, проигрывает худшему «Ливерпулю» в эпоху Юргена Клоппа 0:7. Как это объяснить?

Доверимся тренерам. «Freak result, top performance», – такими были первые слова Юргена Клоппа на пресс-конференции. Ключевое замечание Эрика Тен Хага, выступавшего после немца: этот матч отличается от игры с «Брентфордом» на старте сезона (тоже выезд и тоже разгром). По мнению голландца, в этот раз у «МЮ» даже были более острые моменты до перерыва.

Профессор тактики Майкл Кокс из The Athletic вообще предположил, что «Юнайтед» был не так плох, как в игре прошлого сезона, когда проиграли лишь 0:5. Не обесцениваем перфоманс команды Клоппа (комплименты – обязательно ниже), но в эпоху сиюминутных выводов это тоже стоит проговорить.

Быстро пробежимся по составам. «Ливерпуль» в последних матчах обретает привычные очертания. Атакующая тройка сформировалась, теперь к ней добавилось основное сочетание в защите – возвращение Конате позволило выставить стартовую четверку. В центре поля Клопп все еще не определился: в этот раз выбрал Фабиньо, Хендерсона и Эллиотта, причем Джордан сыграл из глубины (почти в роли Тиаго).

Главный сюрприз у «МЮ» – выход Бруну Фернандеша на левом фланге. Обычно португалец на правом краю или под нападающим – тут Тен Хаг предпочел вариант, который позволил разместить и Антони, и пару Вегорст – Рэшфорд.

Ключевая разница между командами – розыгрыши от вратаря. «Ливерпуль» был и смелее, и нацеленнее

Черта, которая роднит «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», – поведение в прессинге. Формация и триггеры для начала давления отличаются, но акцент обе команды делают на том, чтобы в первую очередь перекрыть центральную зону.

Как это выглядит в случае «Ливерпуля»:

Как у «Юнайтед»:

Важную роль в преодолении такого прессинга играют крайние защитники. Их соперники специально оставляют свободными. Почему? Во-первых, туда еще нужно доставить мяч – это уже вызывает проблемы (некоторые вообще не рискуют, чтобы не нарваться на контратаку). Во-вторых, с фланга труднее наказать – меньше вариантов для передачи.

«Ливерпуль» этом плане был напористее и смелее. Контраст передает стиль вратарей. Ключевое отличие – желание разыгрывать. У Алиссона этого желания было больше. Средняя длина передач бразильца была на 10 метров короче, чем у Де Хеа. При розыгрыше свободного – вообще на 25. С прессингом соперника бразилец заигрывал, Де Хеа же просто выбивал вперед.

В теории у испанца был неплохой вариант на этот случай – забросы на высокого Вегорста. Проблем было две. Первая – точность этих передач: до Ваута они просто не доходили. Голландца заменили в начале второго тайма, к этому моменту он ни разу даже не поучаствовал в верховой дуэли.

Вторая проблема – компактность «Ливерпуля» в центральной зоне. Благодаря численному перевесу подборы тоже оставались, как правило, за хозяевами.

Помимо смелости, еще одно важное отличие Алиссона от Де Хеа – попытки найти пасом именно крайних защитников. Бразилец сделал сразу 12 передач на Робертсона и Трента. Испанец нашел Далота и Шоу всего 4 раза.

Эпизод с первым голом подчеркнул (и оправдал) подход «Ливерпуля». В течение 30 секунд хозяева трижды переводили мяч на крайних защитников (дважды это делал Алиссон). «Юнайтед» плохо отреагировал и застрял – уже опустились и перестали давить, но еще не вернулись в защиту.

В этом же пункте отметим важность Хендерсона и Эллиотта. При выносах Де Хеа помогали с подбором – стали лучшими по этому показателю в матче. При редких коротких розыгрышах здорово замыкали давление. Хендерсон выдвигался на Далота, Эллиотт старался накрывать Шоу:

В эпизоде со вторым голом ключевую роль сыграл именно Харви – с его перехвата началась контратака «Ливерпуля». После матча Клопп отдельно отметил этот аспект игры.

«Ливерпуль» предложил больше вариантов впереди – был и привычный правый фланг, и движение Гакпо

Более смелый стиль розыгрышей позволил «Ливерпулю» и больше владеть мячом. Показательно, что «Юнайтед» не забрал владение даже во втором тайме, когда вынуждал результат (всего 40%). Из-за этого лишили себя позиционных атак, в которых наметился явный прогресс.

«Ливерпуль» распорядился преимуществом. Во-первых, неплохо обостряли через ведущий правый фланг. Мо Салах часто примагничивал к себе оппонентов и выводил свободного партнера:

Движение всей тройки, игравшей справа, тоже помогало. Часто менялись местами и запутывали – терялся даже вездесущий и отвечавший именно за эту зону Каземиро:

Второй прием – Коди Гакпо в роли ложной девятки. В эпизоде с первым голом «Ливерпуля» голландец увел за собой Фреда – для Энди Робертсона открылся коридор для смещения в середину:

Перед этим Гакпо еще раз помог Робертсону. Рафа Варан держал в уме возможный пас на Коди, из-за чего пострадала плотность в защите – в свободный коридор пошел прострел Энди:

Гакпо еще и здорово завершал. Оба его гола пришли после одного и того же маневра – сначала тонкость в подыгрыше, затем убийственное хладнокровие в штрафной. Получился хороший трибьют Бобби Фирмино, который на неделе объявил, что уходит из клуба.

«Юнайтед» мог лучше распорядиться своими шансами. Не хватало точности

Из-за того, что гости почти не атаковали позиционно, шансы у них возникали только в переходных эпизодах. В принципе неплохая альтернатива, учитывая проблемы «Ливерпуля» – часто оставляют высокую линию, но без давления на игрока с мячом.

Проблема проявлялась даже вчера. Вот характерная реакция Клоппа – просит скорее накрыть Бруну, пока не наказал за высокую линию (в итоге не накроют, а Бруну накажет):

Этот эпизод – редкий случай, когда у гостей прошла передача за спину. Иногда с пасом откровенно запаздывали:

Иногда отдавали, но уже в офсайд:

Чаще до ума доводили быстрые атаки с участием Далота и Шоу. Нуньес и Салах не дорабатывали за ними – гости могли выжать пользу, причем еще при счете 0:0.

Хозяева были хладнокровнее. Перед третьим голом «Ливерпуля» Далот снова высоко подключился – Нуньес не опустился за ним, зато потом помог в контратаке. Варану пришлось страховать – партнеры с другого фланга остались без поддержки:

Шоу – олицетворение катастрофы. Собрал ошибки всех типов

Антигероев в составе «МЮ» предостаточно, но остановимся на Люке Шоу. От него увидеть такой хаос было вдвойне удивительно. С приходом Тен Хага прибавил настолько, что иногда выходил даже в центре защиты. Избавился от призраков Жозе Моуринью, который говорил, что Люк может хорошо сыграть, только если он будет на ближней к тренеру бровке. Вчерашний перфоманс – неожиданное помутнение после целой серии классных игр.

Шоу собрал коллекцию самых разных ошибок: был и привоз, и игра без оглядки на соперника, и паника. В трех голах есть прямая вина. Особенно смутил второй мяч – бежал к своим воротам, но ни разу не оглянулся через плечо:

Порадовала лишь реакция после окончания матча. Похвалим и за смелость дать интервью, и за решимость исправиться:

«Тяжело объяснить произошедшее. Мы были далеки от тех стандартов, которые задали в этом сезоне. Стыдно перед фанатами, которым пришлось это пережить. Остается только извиниться. Думаю, будет нелегко это пересматривать, но тренер обязательно заставит и покажет, какие уроки мы должны извлечь из этого позора».

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На прошлой неделе Юрген Клопп заявил, что если кто и сможет выдать длинную серию из побед, то именно «Ливерпуль». Последние недели показывают, что потенциал есть. Матчи с «Эвертоном», «Вулверхэмптоном» и «МЮ» – в пятерке лучших перфомансов «Ливерпуля» в этом сезоне (хотя бы по xG). Впечатления Юргена от последних тренировок тоже настраивают на позитив.

Прогресс «Юнайтед» в очередной раз затормозился. Что-то подобное команда Тен Хага уже переживала в манчестерском дерби. Тогда здорово отреагировали – в следующих 12 матчах АПЛ проиграли только один раз. Эти 0:7 навсегда останутся в истории и точно попадут в фольклор «Энфилда». Поэтому главный вопрос: последует ли такая же реакция от «МЮ» в этот раз?

Фото: личный архив; Gettyimages.ru/Michael Regan