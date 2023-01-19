Сезон Сона – катастрофа. Почему у корейца, взявшего весной «Золотую бутсу» (поделил с Салахом), ничего не получается?

Версия Славы Палагина.

Сегодня у Сон Хын Мина долгожданная встреча с «Ман Сити». Для корейца это один из любимых клиентов по карьере – только трем клубам («Боруссии», «Лестеру» и «Саутгемптону») он забивал больше. Помимо просто хорошей статистики, есть и прекрасные воспоминания – трижды голы Сона приносили «шпорам» победу.

Встреча с «Сити» еще и хорошая возможность выйти из кризиса. Он у Соналду категорически затянулся. К финалу первого круга у 30-летнего корейца только 4 мяча в АПЛ, из них три забиты в одной игре с «Лестером». Статистика смущает сама по себе, но особенно из-за истории прошлого сезона, когда Сон разделил «Золотую бутсу» АПЛ с Мо Салахом, забив с ним по 23 гола.

Что же пошло не так? Шок, но еще летом кризис предсказывал отец Сона: «Он должен работать еще усерднее и продолжать прогрессировать. Если он удовлетворен тем, чего добился в прошлом сезоне, то кризис неизбежен. Сон должен играть ведущую роль в одном из лучших клубов мира. Только тогда он станет по-настоящему топовым игроком».

Из «Тоттенхэма» Сон никуда не ушел, но уровень «шпор» позволил ему забить 40 мячей в двух последних сезонах. Куда все это делось? Есть три теории.

Сон перестал уничтожать за счет реализации. Неужели его нагнал регресс к среднему?

Если вдруг не знали или подзабыли, Сон – уникальный игрок. Его уникальность в невероятной реализации. Из сезона в сезон Сону удается забивать больше, чем предсказывают модели ожидаемых голов. Иногда – сильно-сильно больше.

Прошлая кампания – отличный пример. Сон забил 23 мяча – на семь больше, чем давала модель xG от Opta. Тогда кореец нанес только 86 ударов – наименьший показатель для игрока, который брал «Золотую бутсу» за последние 10 лет.

По свидетельствам очевидцев, дело в необычной технике Сона. Еще при Маурисио Почеттино кореец регулярно оставался после тренировок для дополнительных ударов – компанию всегда составлял Харри Кейн. Занятия были направлены на стабильность и силу удара – точки менялись только после закрепления результата.

Работавший в клубе скаутом Дэвид Уэбб отмечал еще один аспект тренировок:

«Вратаря редко можно переиграть, если бить по центру мяча. Поэтому Сон работал в первую очередь над кручеными ударами. На тренировках он пытался понять, как бить из разных позиций – и что в этот момент будет делать вратарь. Выбор позиции тоже помогает ему. Он не играет классического вингера и не летит на пару центральных защитников, а старается заходить с полуфланга – между центральным и крайним. Так располагаешься под углом – из этой позиции легче закрутить мяч».

Еще один секрет – двуногость Сона. Весной мы разбирали этот нюанс в отдельном тексте. Напомним суть: Сон способен одинаково успешно пробить и с рабочей правой, и с вроде бы слабой левой. Получается настолько здорово, что партнеры не могут поверить, что кореец – правша. Похвала снова отцу – в детстве доставал сына, заставляя бить с обеих ног.

Реализации двуногость Сона тоже помогает – часто защитники специально оставляют коридор для прохода под слабую ногу (чтобы закрыть сильную). С корейцем такая хитрость не проходит. В заложниках не только защитники, но и модели xG. Часто ударам с нерабочей ноги присваивается более низкий коэффициент остроты. Благодаря отцу Сон обманывает аналитиков.

Совокупность всех факторов выливалась в шикарную реализацию. С сезона-2017/18 Сон забил на 20 мячей больше, чем следовало из модели StatsBomb – больше только у Лионеля Месси и Чиро Иммобиле. Сила тренировок «Тоттенхэма» хорошо видна по Харри Кейну – весной лидер «шпор» шел в этом чарте шестым.

Некоторые аналитики объясняли уникальность Сона тем, что он просто-напросто часто попадает в зону комфорта – бьет только из тех позиций, над которыми работал, и только в ситуациях, которые ему удобны. Например, при контратаках (специализация Сона) модели могут переоценивать препятствие – защитники в такие моменты либо просто отрезаны, либо защищаются на пространстве. Скоростному Сону в такой ситуации забить проще, чем среднестатическому игроку.

Бывший главред StatsBomb Майк Гудман признавал талант Сона, но допускал, что в какой-то момент его накроет так называемый регресс к среднему – когда реальные голы начинают падать к значениям xG: «Реальность такова, что исходя из чистой статистики очень сложно предположить, что тот, кто здорово реализовывал моменты в прошлом, продолжит делать это в будущем. Можете посмотреть на показатели Сона и сделать вывод, что он классный финишер, но к цифрам нужно подходить очень осторожно».

В этом сезоне регрессия, кажется, наконец накрыла Сона. Модели Undertstat и Opta дают ударам корейца показатель в 4,8 ожидаемых голов. В обычный для себя сезон Сон мог бы забить на несколько мячей больше, чем следует из xG – тогда разговоры о кризисе могли бы притихнуть. Но тут подходим ко второй проблеме – в этом сезоне кореец получает и не так много моментов, как раньше.

Возможно, дело в привычке «Тоттенхэма» первым пропускать. Сон очень зависим от счета

Так что же там по моментам? Здесь у Сона такой же обвал. Особенно характерно количество явных моментов, которые получает кореец. К ним Opta причисляет выходы один на один или удары с убойной дистанции. В прошлом сезоне таких было 30 штук, в этом (напомню, прошел почти весь первый круг) – только 6.

Почему так? Вероятно, дело в привычке «Тоттенхэма» первым пропускать. У «шпор» в этом плане аномальный сезон для топ-клуба. В состоянии отыгрывающихся команда провела уже больше времени, чем за весь прошлый сезон.

Хорошо, но как это стыкуется с кризисом Соном? Кажется, кореец максимально зависим от счета. Лучше всего его качества проявляются, когда «шпоры» ведут, а соперник вынужден раскрываться. Хуже – когда взламывать автобус в состоянии отыгрывающихся нужно самому «Тоттенхэму».

В целом такая зависимость применима почти к любому нападающему, но у Сона она именно что зашкаливает. С сезона-2016/17 (первый в основе «шпор») кореец сделал только 13 результативных действий в момент, когда «Тоттенхэм» уступал в счете (9%). Харри Кейн в этом плане универсальнее – в аналогичной ситуации забил 17% своих голов за «Тоттенхэм» в АПЛ.

Зависимость Сона от пространства выражается не только в индивидуальной статистике. Хуже работает и его связка с Кейном. В прошлом сезоне на это обращал внимание Юрген Клопп: «Нам нужно побеждать, а это, возможно, лучшая контратакующая команда в мире на данный момент. Как только вы теряете мяч, они передают его Кейну – значит, Сон уже совершает рывок. У него словно телефон с навигатором, он получает пас точно в ноги. Это поразительно. Владение мячом «Тоттенхэм» вообще не интересует».

Данные подтверждают наблюдения Клоппа. С сезона-2016/17 Кейн создал для Сона 24 явных момента. Из них только 2 – в ситуации, когда «шпоры» уступали. Показательно, что и эти два в матчах с топ-клубами, которые продолжают играть первым номером, даже если ведут в счете.

Последний элемент, который страдает из-за привычки «шпор» пропускать первыми, – короткие розыгрыши от вратаря. Команды Антонио Конте особенно хороши в этом компоненте – итальянец даже выкладывает такие голы в соцсетях в ответ тем, кто критикует его за недостаток идей в атаке. Суть – в попытке выманить соперника в прессинг, после чего пройти давление и наказать на пространстве. В прошлом сезоне Сон несколько раз забивал после подобных розыгрышей. В этом – еще ни разу.

Тоже не кажется случайностью. Из-за того, что соперники получают перевес в счете, встречать высоко «Тоттенхэм» нет никакой необходимости. Сон, как следствие, остается без бонусных моментов.

Неужели Сон настолько беспомощен, когда в счете ведет соперник? Из-за манеры Конте, кажется, да

Отсутствие пространства означает для Сона выход из зоны комфорта. В чем это выражается? Помимо тех, что уже перечислили, выделяются еще два аспекта – Сон чаще обычного сбивается на дальние удары и реже обыгрывает соперника за счет дриблинга.

Звучит логично. Когда есть пространство за спинами защитников, нет нужды палить издали. Когда у соперника нет подстраховки, его легче обыграть. В футболе Конте на это наслаиваются тренерская специфика – от нее Сон тоже проигрывает.

Что делает «Тоттенхэм» Конте в попытке сравнять счет? Во-первых, сбивается на навесы. По сравнению с прошлым сезоном количество кроссов за игру сильно увеличилось – с 17 до 21. Это не лучший способ использовать качества Сона. За все время в АПЛ кореец забил головой только 4 мяча. В этом плане Кейн снова вариативнее – только в этом сезоне забил 7 раз.

Во-вторых, основная доля атак «шпор» приходится на фланг Деяна Кулусевски: швед играет на правом краю, тогда как Сон – слева. Из-за этого кореец реже получает мяч, но и выбор Конте не случаен: Деян – главный креативщик «Тоттенхэма». После проигрыша «Астон Вилле» Антонио жаловался на его травму: «У нас мало игроков, которые могут обыграть соперника и что-то придумать в атаке. Без двух-трех важных в этом плане лидеров у нас сразу возникают проблемы, особенно против низкого блока».

Вдобавок футбол Конте не эксплуатирует качество, за счет которого Сон в принципе получил приглашение в «Тоттенхэм». Речь про прессинг. Тренер Сона в «Байере» Рогер Шмидт как-то отмечал: «Думаю, Сон идеально подходит стилю «Тоттенхэма». В первую очередь – из-за любви к прессингу. Он здорово читает игру и конкретные эпизоды, а потом за счет скорости перехватывает пас. После этого может сразу же создать для себя момент – скорость позволяет».

Тогда Шмидт имел в виду «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино. При Конте у «шпор» нет такой заточенности на прессинг. Более того, после прихода Антонио команда продолжает регрессировать в этом (важном для Сона) аспекте:

Сон не жалуется на это публично, но контраст между тренерами тоже подмечал: «У каждого тренера свое видение игры. Рогер Шмидт был настроен на прессинг – мне такой стиль очень нравился. Почеттино тоже любил давить на соперника – просто чуть иначе. У Конте другой футбол – он предпочитает прессингу компактный блок».

Что на выходе? «Тоттенхэм», несмотря на привычку пропускать первым, относительно часто отыгрывается и забирает очки. Но Сон в этом почти не участвует: пять из шести голов в этом сезоне были забиты им, когда «шпоры» вели. На чемпионате мира проблема тоже дала о себе знать. Корейцы пропускали первыми во всех матчах, в которых были голы. Сон отличился только одним результативным действием – в матче с Португалией, когда счет был равным. Показательно, что и тогда наказал в контратаке.

Есть ли надежда на выход из кризиса? Да, Сон не из тех, кто сдается

В английской карьере Сона это уже не первый кризис – просто первый в топовом статусе. В дебютных сезонах у корейца было как минимум два серьезных разговора с Почеттино, где решалась его судьба. Оба раза Сон вместо возвращения в Германию предпочитал остаться в команде. До сих пор благодарит Маурисио за помощь с адаптацией.

Внушает оптимизм и любовь Сона к футболу. В интервью Daily Mail признавался, что не может представить свою жизнь без него. После редкого удаления говорил, что ему было больно наблюдать за игрой со стороны. А когда вышел в следующем матче, понял, чего лишился, уже спустя две минуты – с тех пор безумно ценит футбол.

Еще один фактор, который может вернуть лучшую версию Сона – уверенность. Для корейца не пустой звук. От уверенности зависит даже результативность. Почти в каждом сезоне Сон чередует продолжительные серии без голов с горячими сериями. По данным The Athletic, такая нестабильность отпугнула в свое время топ-клубы. Сейчас может стать базисом, который позволит Сону вернуться к привычным показателям.

Не забываем и о главной причине проблем – привычке «Тоттенхэма» пропускать первым. Игроки полны решимости ее исправить. Вот недавнее замечание Кулусевски: «Честно, я без понятия, почему мы так часто пропускаем первыми. Знаю лишь, что мы играем гораздо лучше, когда сами открываем счет. На это указывает даже процент побед. Нужно сделать все, чтобы остановить это. Никто не хочет начинать игру с минус 1».

Возможно, матч с «Сити» станет поворотной точкой. В прошлом году Пеп Гвардиола отмечал, что Сон заставляет его команду страдать в каждом матче. Сейчас у корейца самый подходящий момент, чтобы вспомнить об этом.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Shaun Botterill; REUTERS/Paul Childs