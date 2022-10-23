Стартовый план Тен Хага был лучше, чем у Поттера. «Челси» поменял схему в первом тайме, «МЮ» ответил Фредом – было тактически весело

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» (1:1) на «Стэмфорд Бридж». Это уже пятая подряд ничья в матчах этих команд – и третья подряд с одинаковым счетом. В то же время матч получился уникальным с точки зрения тактического содержания и количества интересных ходов/контрходов.

Динамику встречи здорово резюмировал Эрик тен Хаг: «Думаю, мы посмотрели хороший матч. В первом тайме мы доминировали, чем вынудили соперника сменить схему. Этим ходом они усложнили нам жизнь, что проявилось в конце тайма. Вторая половина получилась более равной».

Встреча делится на три ключевых этапа.

Стартовые 35 минут до выхода Матео Ковачича (и смены схемы «Челси»): «МЮ» владеет мячом и территорией, моменты не штампуют один за другим, но часто проникают в острые зоны.

Отрезок между 36-й минутой и 52-й (выход Фреда и смена схемы «МЮ»): «Челси» прибавил в прессинге, отвоевал центр поля, «Юнайтед» потерялся на этом этапе.

Финальный этап: взаимная нейтрализация. Соперники все же выжали голы, но ни одна из команд больше не могла именно выстраивать атаки (хотя на базовых настройках обе стремятся строить, разыгрывать коротко и контролировать развитие атаки).

Эти этапы очень четко проявились и оказались максимально важны для рисунка встреча. Логично построить разбор именно через более глубокое погружение в козыри и слабости команд на каждой стадии.

Первый этап: доминирование «МЮ» за счет свободного игрока в центре

Стартовый расклад был таким: 3-4-2-1 у «Челси» против 4-3-3 «МЮ» (в старт вернулся Кристиан Эриксен, и команда акцентировано играла именно в 4-3-3, а не 4-2-3-1 как в большинстве игр сезона).

Проблему такого наложения схем четко обозначил Грэм Поттер: «Соперник превосходил нас в первые полчаса. Мы вынуждены были адаптироваться, добавить дополнительного игрока в полузащиту, чтобы оказывать на них больше давления при розыгрышах. До этого момента они слишком легко строили атаки, прижимали нас – нам нужно было это изменить. Думаю, получилось».

Проблема «Челси» крылась в центре поля – часто там в разных вариациях проявлялась ситуация 3-в-2 (Каземиро, Эриксен, Фернандеш против Жоржиньо и Лофтус-Чика). У «МЮ» почти всегда был свободный игрок. В лайтовом сценарии им оказывался Каземиро – тогда гости получали легкий выход в атаку (а «Челси» вынуждено садился к воротам).

В более страшном сценарии свободным был Бруну – тогда сразу могла возникать угроза.

Еще одна вариация проблемы: кто-то из защитников замечает пожар в опорной, выдергивается из линии, чтобы помочь, не успевает – и проблема по цепочке переносится в зону, которую он бросил.

В этом моменте Сесар Аспиликуэта помогал центру против Бруну.

Испанец не помешал доставить мяч на фланг, где в его отсутствие тотальную свободу получил Люк Шоу.

Тут Тиаго Силва выбросился из линии, чтобы после провала опорной попытаться накрыть Бруну.

Не успел – Бруну отдает на Рэшфорда именно в ту зону, которую бросил бразилец.

Через преимущество в центре «МЮ» доминировал. Слова и действия Поттера подтверждают, что передача мяча и территории не были планом «Челси» – просто соперник был намного лучше и уверенно выиграл центр.

Второй этап: ответ «Челси» – Поттер переходит на 4-4-2 ромб

На 36-й Поттер провел замену (именно тактическую – травм не было) – Матео Ковачич вышел вместо Марка Кукурельи. Теперь «Челси» играл по схеме 4-4-2 с ромбом в центре:

Хорват передал инструкции партнерам – и они расположились таким образом:

Поттер акцентировал, что у него не было претензий к Жоржиньо или Лофтус-Чику по самоотдаче – просто команде не хватало игрока в конкретной зоне: «Мы не контролировали центр поля. Ребята выкладывались полностью. После перестановок мы прибавили. Не забывайте, что мы играли с хорошим соперником».

Формально теперь у «Челси» был даже плюс один игрок в центральной зоне (4-в-3). Это означало, что один из полузащитников в ромбе мог выдвигаться на крайнего защитника «МЮ» в стадии прессинга.

Давление «Челси» сильно улучшилось. «Юнайтед» больше не мог без сопротивления выходить в атаку через поиск свободного игрока, который всегда находился и которым часто был Каземиро. При этом Поттер рисковал, так как сзади оставалась лишь четверка защитников.

Например, тут Тиаго вынужден на пространстве защищаться против Антони (при большом разрыве между ним и Чилуэллом) – Силве очень неудобны такие эпизоды (при тройке центральных он их избегает):

Хорошая новость – из-за изменений в прессинге хозяев «МЮ» банально реже доходил до этих зон.

В период между перестановками Поттера и реакцией Тен Хага (выход Фреда на 52-й) «Челси» имел серьезный перевес: 67% на 33% по владению, 82% на 66% по точности передач. «МЮ» плохо понимал, как проходить прессинг без свободного игрока в центре.

Третий этап: Тен Хаг выпускает Фреда – взаимная нейтрализация

Потом последовал ответ Тен Хага – «МЮ» перестроился на 4-2-3-1 с парой Каземиро и Фред в опорной:

У «Челси» больше не было перевеса в центре – точно не было в ключевых зонах (Фред и Каземиро перекрывали). Частым было соотношение 4-в-4, так как Бруну смещался в центр с левого фланга.

Итогом этого отрезка стала взаимная нейтрализация:

• 72% («Челси») на 74% («МЮ») по точности передач – низкие показатели для этих команд, у обеих не получилось контролировать первую стадию.

• Мало моментов в обе стороны – переходные эпизоды, стандарты, дальние удары.

• Нет моментов именно через построение атак. Команды вели себя по-разному, но обе не понимали, как проходить чужой прессинг.

• «Челси» упрощал игру от вратаря – больше играл дальними. Точность пасов Кепы упала до 60%. Но на этом этапе «Челси» выиграл всего одну верховую дуэль в атаке (из 8). Постоянного выхода в атаку не было.

• «МЮ» пытался пробиваться через центр, но там было слишком плотно. Косвенным олицетворением неудач служит точность передач у полузащитников: Каземиро – 73%, Фред – 71%, Эриксен – 80%, Бруну – 64%. Постоянного выхода в атаку тоже не было.

Источником угрозы от «Челси» стали угловые. Еще до корнера, который привел к пенальти, был удар Трево Чалобы из похожей схемы розыгрыша. Команда пыталась изолировать соперника 3-в-3 в зоне подачи, а затем разбегалась.

Гол «Юнайтед» (как и гол «Челси») не был обязательным (моментов было мало в обе стороны), но если он должен был случится, абсолютно логично, что пришел именно после подачи в штрафную. «Челси» вжался на финише, «МЮ» перешел на навесы (4 навеса после 85-й против 5 за все время до решающего отрезка). Это наложилось на общие проблемы «Челси» с обороной при подачах в последних играх и великолепное исполнение Каземиро.

***

Послематчевые слова Поттера хорошо суммируют содержание встречи: «Манчестер Юнайтед» был лучше нас в первые 30 минут. Нам нужно было ответить на их перевес – думаю, нам удалось. Мы сильно прибавили после этих 30 минут, поэтому довольны результатом».

Необычный вердикт для тренера, который в компенсированное время упустил победу, но Грэм адекватно оценил ход встречи. Сначала «Челси» сильно повезло не пропустить на фоне стартового доминирования соперника, а потом не повезло с обидным голом на 94-й. Ничья выглядит справедливым итогом тактического триллера.

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Фото: REUTERS/MATTHEW CHILDS