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Стартовый план Тен Хага был лучше, чем у Поттера. «Челси» поменял схему в первом тайме, «МЮ» ответил Фредом – было тактически весело

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тактика
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» (1:1) на «Стэмфорд Бридж». Это уже пятая подряд ничья в матчах этих команд – и третья подряд с одинаковым счетом. В то же время матч получился уникальным с точки зрения тактического содержания и количества интересных ходов/контрходов. 

Динамику встречи здорово резюмировал Эрик тен Хаг: «Думаю, мы посмотрели хороший матч. В первом тайме мы доминировали, чем вынудили соперника сменить схему. Этим ходом они усложнили нам жизнь, что проявилось в конце тайма. Вторая половина получилась более равной».

Встреча делится на три ключевых этапа.

Стартовые 35 минут до выхода Матео Ковачича (и смены схемы «Челси»): «МЮ» владеет мячом и территорией, моменты не штампуют один за другим, но часто проникают в острые зоны. 

Отрезок между 36-й минутой и 52-й (выход Фреда и смена схемы «МЮ»): «Челси» прибавил в прессинге, отвоевал центр поля, «Юнайтед» потерялся на этом этапе.

Финальный этап: взаимная нейтрализация. Соперники все же выжали голы, но ни одна из команд больше не могла именно выстраивать атаки (хотя на базовых настройках обе стремятся строить, разыгрывать коротко и контролировать развитие атаки).

Эти этапы очень четко проявились и оказались максимально важны для рисунка встреча. Логично построить разбор именно через более глубокое погружение в козыри и слабости команд на каждой стадии. 

Первый этап: доминирование «МЮ» за счет свободного игрока в центре

Стартовый расклад был таким: 3-4-2-1 у «Челси» против 4-3-3 «МЮ» (в старт вернулся Кристиан Эриксен, и команда акцентировано играла именно в 4-3-3, а не 4-2-3-1 как в большинстве игр сезона).

Проблему такого наложения схем четко обозначил Грэм Поттер: «Соперник превосходил нас в первые полчаса. Мы вынуждены были адаптироваться, добавить дополнительного игрока в полузащиту, чтобы оказывать на них больше давления при розыгрышах. До этого момента они слишком легко строили атаки, прижимали нас – нам нужно было это изменить. Думаю, получилось».

Проблема «Челси» крылась в центре поля – часто там в разных вариациях проявлялась ситуация 3-в-2 (Каземиро, Эриксен, Фернандеш против Жоржиньо и Лофтус-Чика). У «МЮ» почти всегда был свободный игрок. В лайтовом сценарии им оказывался Каземиро – тогда гости получали легкий выход в атаку (а «Челси» вынуждено садился к воротам).

В более страшном сценарии свободным был Бруну – тогда сразу могла возникать угроза.

Еще одна вариация проблемы: кто-то из защитников замечает пожар в опорной, выдергивается из линии, чтобы помочь, не успевает – и проблема по цепочке переносится в зону, которую он бросил.

В этом моменте Сесар Аспиликуэта помогал центру против Бруну.

Испанец не помешал доставить мяч на фланг, где в его отсутствие тотальную свободу получил Люк Шоу.

Тут Тиаго Силва выбросился из линии, чтобы после провала опорной попытаться накрыть Бруну.

Не успел – Бруну отдает на Рэшфорда именно в ту зону, которую бросил бразилец.

Через преимущество в центре «МЮ» доминировал. Слова и действия Поттера подтверждают, что передача мяча и территории не были планом «Челси» – просто соперник был намного лучше и уверенно выиграл центр. 

Второй этап: ответ «Челси» – Поттер переходит на 4-4-2 ромб

На 36-й Поттер провел замену (именно тактическую – травм не было) – Матео Ковачич вышел вместо Марка Кукурельи. Теперь «Челси» играл по схеме 4-4-2 с ромбом в центре:

Хорват передал инструкции партнерам – и они расположились таким образом:

Поттер акцентировал, что у него не было претензий к Жоржиньо или Лофтус-Чику по самоотдаче – просто команде не хватало игрока в конкретной зоне: «Мы не контролировали центр поля. Ребята выкладывались полностью. После перестановок мы прибавили. Не забывайте, что мы играли с хорошим соперником».

Формально теперь у «Челси» был даже плюс один игрок в центральной зоне (4-в-3). Это означало, что один из полузащитников в ромбе мог выдвигаться на крайнего защитника «МЮ» в стадии прессинга.

Давление «Челси» сильно улучшилось. «Юнайтед» больше не мог без сопротивления выходить в атаку через поиск свободного игрока, который всегда находился и которым часто был Каземиро. При этом Поттер рисковал, так как сзади оставалась лишь четверка защитников.

Например, тут Тиаго вынужден на пространстве защищаться против Антони (при большом разрыве между ним и Чилуэллом) – Силве очень неудобны такие эпизоды (при тройке центральных он их избегает):

Хорошая новость – из-за изменений в прессинге хозяев «МЮ» банально реже доходил до этих зон.

В период между перестановками Поттера и реакцией Тен Хага (выход Фреда на 52-й) «Челси» имел серьезный перевес: 67% на 33% по владению, 82% на 66% по точности передач. «МЮ» плохо понимал, как проходить прессинг без свободного игрока в центре. 

Третий этап: Тен Хаг выпускает Фреда – взаимная нейтрализация

Потом последовал ответ Тен Хага – «МЮ» перестроился на 4-2-3-1 с парой Каземиро и Фред в опорной: 

У «Челси» больше не было перевеса в центре – точно не было в ключевых зонах (Фред и Каземиро перекрывали). Частым было соотношение 4-в-4, так как Бруну смещался в центр с левого фланга.

Итогом этого отрезка стала взаимная нейтрализация:

• 72% («Челси») на 74% («МЮ») по точности передач – низкие показатели для этих команд, у обеих не получилось контролировать первую стадию.

• Мало моментов в обе стороны – переходные эпизоды, стандарты, дальние удары.

• Нет моментов именно через построение атак. Команды вели себя по-разному, но обе не понимали, как проходить чужой прессинг. 

• «Челси» упрощал игру от вратаря – больше играл дальними. Точность пасов Кепы упала до 60%. Но на этом этапе «Челси» выиграл всего одну верховую дуэль в атаке (из 8). Постоянного выхода в атаку не было.

• «МЮ» пытался пробиваться через центр, но там было слишком плотно. Косвенным олицетворением неудач служит точность передач у полузащитников: Каземиро – 73%, Фред – 71%, Эриксен – 80%, Бруну – 64%. Постоянного выхода в атаку тоже не было.

Источником угрозы от «Челси» стали угловые. Еще до корнера, который привел к пенальти, был удар Трево Чалобы из похожей схемы розыгрыша. Команда пыталась изолировать соперника 3-в-3 в зоне подачи, а затем разбегалась.

Гол «Юнайтед» (как и гол «Челси») не был обязательным (моментов было мало в обе стороны), но если он должен был случится, абсолютно логично, что пришел именно после подачи в штрафную. «Челси» вжался на финише, «МЮ» перешел на навесы (4 навеса после 85-й против 5 за все время до решающего отрезка). Это наложилось на общие проблемы «Челси» с обороной при подачах в последних играх и великолепное исполнение Каземиро.

***

Послематчевые слова Поттера хорошо суммируют содержание встречи: «Манчестер Юнайтед» был лучше нас в первые 30 минут. Нам нужно было ответить на их перевес – думаю, нам удалось. Мы сильно прибавили после этих 30 минут, поэтому довольны результатом».

Необычный вердикт для тренера, который в компенсированное время упустил победу, но Грэм адекватно оценил ход встречи. Сначала «Челси» сильно повезло не пропустить на фоне стартового доминирования соперника, а потом не повезло с обидным голом на 94-й. Ничья выглядит справедливым итогом тактического триллера.

Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
22 октября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 87, пенальти Жоржиньо, 1:1 – 90 Каземиро.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кукурелья (Ковачич, 36), Чалоба, Чилуэлл, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 79), Маунт, Обамеянг (Пулишич, 74), Стерлинг (Броя, 79).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан (Линделеф, 60), Мартинес, Шоу, Эриксен (Мактомини, 80), Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони, Рэшфорд, Санчо (Фред, 52).
Предупреждения:
Антони (32), Фред (86), Шоу (90), Жоржиньо (90), Мартинес (90).

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Фото: REUTERS/MATTHEW CHILDS

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