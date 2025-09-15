Спецпроект
Классные мелочи 4-го тура АПЛ: Тед Лассо на «Арсенале», «Вилла» Эмери – 92-я (!) по голам

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете.

Еще одна серия занятных штучек. Предыдущая – здесь.

Тед Лассо на матче «Арсенала»

Вернее Тед Лассо и тренер Бирд! Звездная парочка из шоу Apple TV засветилась на трибунах «Эмирейтс». Джейсон Судейкис (Тед Лассо в сериале) еще и похвастался симпатичной олимпийкой со старой эмблемой «Арсенала».

Кто-то скажет: свободный денек в работе над четвертым сезоном «Теда Лассо». Ну а мы, фанаты «Ричмонда», еще раз проверим в календаре, когда там матч с «Арсеналом» или «Ноттингемом». 

Трио Мерино, Субименди и Эдегор в основе «Арсенала» – прямо как в «Сосьедаде»-2019/20

Баск Микель Артета немного поиграл с ностальгией болельщиков «Сосьедада»: тренер «Арсенала» выставил в основе троицу, купленную у испанского клуба. В последний раз все виделись в стартовом составе в сезоне-2019/20 – когда еще играли за «Реал Сосьедад». 

Порой футбол дает такие интересные пересечения. 

Гигант из «Ньюкасла» (198 см) забил головой. Это… такая редкость

Дорогущий новичок «Ньюкасла» Ник Вольтемаде забил в первом же матче – не повезло «Вулвз». «Ньюкасл» выиграл 1:0, все были рады и довольны.

Вольтемаде забил головой. Именно этого и ждешь от нападающего ростом 198 сантиметров, да? Но вот что интересно: у Ника было столько же мячей головой за весь прошлый сезон в Бундеслиге – то есть 1! В карьере не наберется и 10 таких голов. 

Вольтемаде предпочитает играть внизу. Техника позволяет.

Болельщики «Ньюкасла» уже влюбились: внешность как у Руди Феллера, длинные рукава, классный дебют. Что еще надо, а.

«Бернли» включил Диогу Жоту в состав «Ливерпуля»

Программка к матчу «Бернли» – «Ливерпуль». 

Вы играйте в футбол, а у нас тут крикет

На заднем плане – стадион «Терф Мур» перед матчем «Бернли» – «Ливерпуль» (0:1). 

На переднем – игра местной команды против «Дарвена» в лиге Ланкашира по крикету. 

Футбольный журналист BBC Фил Макналти поделился опасениями: «Довольно тревожно, что на фото я вижу свою машину».  

Надеемся, обошлось.

Салах – главный клатч-игрок Премьер-лиги прямо сейчас

Мо явно не в лучшей форме (даже не спорьте), но в конце матчей вы точно можете довериться ему. Как в баскетболе, где очень часто все решается в самом конце – в клатче.

Итак: Салах напрямую поучаствовал в 6 последних победных голах «Ливерпуля» в АПЛ, забитых на 90+ минутах. Один гол, 5 ассистов. 

Очень вяжется с привычкой «Ливерпуля» вырывать победы, когда самые нетерпеливые болельщики уже плетутся к выходу. 

Лучший гол «Фулхэма» в августе – скандально отмененный мяч в ворота «Челси»

«Фулхэм» пошел на принцип, включив в голосование на лучший гол августа мяч 18-летнего полузащитника Джошуа Кинга на «Стэмфорд Бридж». Тогда гол отменили после просмотра ВАР, а затем судьи признали, что ошиблись.

Результат предсказуемый: победа с 83,1% голосов.

Ну, еще бы.

«Астон Вилла» никогда не забьет. Никогда-никогда

А вот «Астон Вилла» такое голосование не проводила. Угадайте почему. 

Верно: «Вилла» до сих пор без голов в АПЛ. Просто немыслимо.

0:0 против «Эвертона» на выезде – и «Вилла» остается последней командой на четыре профессиональных дивизиона Англии (АПЛ, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2) без голов. 91 клуб забил, а игроки Эмери – нет! 

Ладно – еще четыре (хотя все равно не очень). «Вилла» – одна такая на целых СЕМЬ дивизионов английской футбольный пирамиды.

Это никуда не годится. 

«Брентфорд» бывшего тренера по стандартам спасся с «Челси» после гола с аута

«Брентфорд» выгрыз домашнюю ничью против «Челси» (2:2). Любимому клубу Клаудии Шиффер пришлось спасаться: помог гол Фабиу Карвалью на 93-й минуте. Все случилось после ввода мяча из аута.

Это уже 7-й (!) такой гол «Брентфорда» с начала прошлого сезона.  

Все очень логично, если учесть, что летом команду принял Кит Эндрюс, прежде работавший тренером по стандартам.

Ну а длинные ауты снова в моде. Так делает не только «Брентфорд», но и топ-клубы. Скажем, в первом туре этого сезона 11 из 20 команд АПЛ хотя бы раз зашвырнули мяч в штрафную из-за боковой. О важности аутов теперь говорит и Томас Тухель, тренер сборной Англии на ЧМ-2026. 

Следим.

Экспресс-курс по аутам для Калафьори

Раз уж мы заговорили об этом.

В первом тайме матча «Арсенал» – «Ноттингем Форест» Риккардо Калафьори плохо ввел мяч из аута. Судья не свистнул, но в игровой паузе один из лайсменов провел для итальянца разъяснительную работу. 

Смотри, как это делается.

Дерби Манчестера совсем без карточек – впервые в истории АПЛ

Да, ни одной! В 56 предыдущих дерби такого еще не было. 

Не спрашивайте у Роя Кина, почему он в паршивом настроении: «Мы посмотрели статистику дерби – ни одной желтой карточки. А ведь игра тому способствовала, идет дождь, обстановка как раз для того, чтобы лететь в подкат.

В итоге команда проигрывает, а «Манчестер Юнайтед» уходит с поля без единой желтой».

Актуальные
У судей в АПЛ видимо какое-то указание следить за правильным вводом мяча из аута. Сколько матчей посмотрел, а это штук 10, почти в каждом судья отдаёт мяч сопернику из-за неправильного ввода.