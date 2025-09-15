Пеп наконец-то обыграл Аморима. «Сити» исполнил весну-2023

Разбор Славы Палагина.

Манчестерское дерби между командами из середины АПЛ завершилась уверенной победой «Сити» (3:0). Для Пепа Гвардиолы это возможность выдохнуть после худшего старта в карьере и редкий успех в дуэли с Рубеном Аморимом. К игре каталонец подходил с безвыигрышной серией уже из четырех встреч (2 ничьи, 2 поражения). Обязательно распишем причины, почему в этот раз Пеп оказался сильнее.

Из-за трансферного дедлайна и паузы на сборные составы заметно перетряхнуло. Пеп произвел сразу 6 изменений у «Сити». Возможно, главное – вратарская рокировка. Вместо Джеймса Траффорда появился дебютант Джиджи Доннарумма. Приятная неожиданность – выздоровление Фила Фодена. Пеп отвел англичанину место в полузащите, сдвинув Бернарду по флангу.

Аморим не стал менять вратаря, хотя «МЮ» тоже подписал новичка – Сенне Ламменса – перед закрытием окна. Алтай Байындыр вновь получил шанс в основе. Головоломкой стали травмы Мэйсона Маунта и Матеуса Куньи – ключевых исполнителей в атакующей тройке «МЮ». Их пришлось менять на Амада Диалло (вышел на непривычной позиции слева) и Бенжамена Шешко (впервые вышел в АПЛ как основной).

Что же на этот раз получилось у Пепа?

Матчи против команд Аморима – одно из сложнейших тренерских испытаний для Гвардиолы. Одна из причин – схема 5-4-1, которую использует португалец. Пеп не раз называл ее самой трудных для взламывания. Повторял это и в период работы в Бундеслиге, и в АПЛ – в момент, когда схему начинали точечно применять против его команд на пике доминирования. Аморим выделятся тем, что специализируется на 5-4-1 – знает ее вдоль и поперек, а не отрабатывает неделю перед игрой.

В прошлом сезоне Пеп трижды проваливался против команд Аморима. Два матча против «МЮ» вошли в тройку худших для «Сити» по ожидаемым голам. На «Этихаде» было 0,64 xG. На «Олд Траффорд» – 0,69 xG. Еще хуже «Сити» выступил только в домашней игре с «Ливерпулем» (0,58 xG).

В этот раз заметный прогресс и по xG, и по другим атакующим метрикам. В основе несколько факторов, но ключевой – структура с тремя десятками, в которой «Сити» разыгрывал мяч. Основной вариант – Нико О’Райли + Фил Фоден + Тиджани Рейндерс.

Запасной (но не менее эффективный) – Доку + Фоден + Рейндерс.

Вне зависимости от наполнения главная цель – перегрузить опорную «МЮ», которая состоит только из пары Бруну – Угарте. На бумаге – соотношение 3-в-2 в пользу «Сити». Чтобы это соотношение регулярно работало, требовалась своевременная доставка мяча. С ней тоже не было проблем. Помогло возвращение Родри (второй старт подряд) и Йошки Гвардиола (первый) – важнейших игроков с точки зрения первого паса.

У «Юнайтед» не получалось накрыть всех сразу. В эпизоде с первым голом хозяев было сразу две неудачные попытки – сначала на чужой половине, потом на своей. Передача соперников друг другу тоже страдала. Химии особенно недоставало опорникам и тройке ЦЗ. Вот показательный эпизод – команда сбивается в кучу, но это никак не помогает затруднить Родри продвижение мяча:

Результат – еще одна убойная атака «Сити» с ударом из центра штрафной (прямо как в голе).

Классическая ошибка Бруну-опорника

В прошлом сезоне португалец доказывал, что может спокойно играть в опорной «МЮ без вреда обороне. Особенно удавались матчи с топ-клубами в сценарии, когда «Юнайтед» отдает мяч, а вместе с Бруну выходит опытный партнер Каземиро. Удачные примеры можно найти даже в этом сезоне – как доказательство домашняя игра с «Арсеналом».

Проблемы у Бруну возникают, когда Каземиро в партнерах нет, а соперник перегружает опорную. На португальце намного больше ответственности и задач. В важный момент не справляется и теряет своего игрока. Против «Фулхэма» прозевал рывок Эмила Смита-Роу:

Против «Сити» – аналогичный провал в дуэли с Фоденом:

Общая деталь – Бруну начинает эпизод, держа соперника перед собой. Когда идет рывок, засматривается на мяч и теряет концентрацию. В результате и соперника упускает, и не успевает передать его партнеру. Классическая ошибка атакующего игрока, которого вынужденно опустили поглубже.

Другой вопрос – важность Бруну для розыгрышей «МЮ». Гости начали привозить и устраиваться на контратаки сразу после того, как португальца убрали из опорной и подняли в атаку. Получается замкнутый круг, в котором у «Юнайтед» нет идеального варианта размещения португальца.

Это был тизер нового «Сити»?

Одна из интриг перед матчем – первое появление в основе Доннаруммы и Холанда. Вратаря, который плохо играет ногами, и нападающего, который почти не играет пас. Как владеть мячом, когда на это способны лишь 9 игроков из 11?

Ответ Пепа – упрощение и максимальная гибкость в защите.

«Сити» начинал матч с классики сезона – прессинг в схеме 4-3-3.

Далее – переключение в средний блок в рамках 4-1-4-1, в которых Бернарду нередко опускается пятым защитником.

Концовка – окончательный переход на 5-4-1 с выходом третьего центрального защитника Натана Аке.

Итог – 45% владения, уйма центральных защитников в составе (даже в основной схеме было трое) и ставка на контратаки с участием Холанда. Местами напомнило весну-2023 перед треблом, когда «Сити» упрощал в топ-матчах и не стеснялся врубать режим второго номера. По развитию игры – максимальное сходство с победой над «Баварией» в первом четвертьфинале ЛЧ. И по счету, и по манере, в которой «Сити» радикализировался, получив перевес.

«МЮ» все еще плох в позиционных атаках

2 удара – столько «Юнайтед» выжал к моменту, когда счет стал 3:0 в пользу «Сити». Катастрофа, которая подчеркивает масштаб ужасов.

Классический эпизод из дерби – схема Аморима создает «Юнайтед» выгодные соотношения в последней линии. Очень много свободы у латералей Мазрауи и Доргу. Чтобы довести до ума, нужно лишь доставить мяч вперед, а атакующим игрокам разобраться.

Именно на этом этапе у «МЮ» чаще всего возникал сбой. Проблемы можно разделить на три типа:

● Мяч просто не доставляется до атакующей группы. Команда упускает владение и вынуждена откатываться в оборону. Не худший вариант, но вынуждающий регулярно терять силы.

● Мяч не доставляется, а команда устраивается на контратаку. Самый частый сценарий второго тайма и худший из всех.

● Мяч наконец-то доставляется, но атакующие игроки порят. Либо с финальным пасом возникают проблемы, либо с ударом. Такое у «МЮ» проскакивало, но только в концовке – когда «Сити» мог позволить расслабиться и дать Доннарумме наконец поработать.

Дебют Доннаруммы – все как ожидалось

Новый вратарь «Сити» дебютирует в АПЛ с дерби против «МЮ». Когда-то с таким челленджем не справился Клаудио Браво. У Доннаруммы получилось намного лучше. Возможное объяснение – Джиджи просто не выдумывал.

С точки зрения передач – максимальное избегание рисков. В какой-то момент вообще передал задачу по выносу мяча Гвардиолу. Во втором тайме окончательно перешел на длинные передачи. Чаще всего – в никуда. Точность хуже, чем у Джеймса Траффорда, но по крайней мере не пожарил.

Шотстоппинг – спасибо «МЮ», оставили без работы. Потрудиться пришлось только в эпизоде с убойным ударом Мбемо. Классический Доннарумма – отличная реакция в моменте, с которым многие бы не совладали.

Выходы из ворот. Болевая точка Джиджи по карьере, на которую наверняка захотят надавить в АПЛ с ее аутами и блокировками на угловых. «МЮ» тоже пытался, но Доннарумма справился.

Фото: Gettyimages /Carl Recine