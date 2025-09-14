Худший старт Пепа в карьере. Это что-то значит?

«Ман Сити» отправился на международную паузу, набрав в трех турах АПЛ всего три очка. Это худший старт в 17-летней карьере Пепа. Факт не без элемента манипуляции (каждый по-своему раздвигает границы начала сезона), но в эпоху сиюминутных выводов точно заслуживающий отдельного текста.

Соответствует ли старт «Сити» качеству игры? Хороший вопрос. Вот карта ожидаемых голов из проигранных матчей с «Тоттенхэмом» (0:2) и «Брайтоном» (1:2):

По моментам – классическая игра на три результата. Следствие – огромный разбег в оценках. Перед «Сити» было четыре сценария на выбор – идеальный (9 очков из 9 возможных), положительный (6-7 очков), удовлетворительный, но без вау-эффекта (4-5 очков) и просто ужасный (3 очка). Вероятность каждого была плюс-минус одинаковой, но «Сити» выпал худший из всех.

Насколько обстоятельства меняют нарратив, можно объяснить на примере «Ливерпуля». У команды Арне Слота лидерство со стопроцентным показателем на старте. При этом по ожидаемым очкам уступают не только «Ман Сити», а еще 15 клубам АПЛ. Голы, забитые в ключевой момент или не вытекавшие из логики – вот разница между «Ливерпулем», у которого все в порядке, и «Сити», который не может выйти из кризиса.

Все перечисленное – обязательная для таких текстов часть о роли случая в футболе. Даже со скидкой на обстоятельства к «Сити» все еще полно вопросов. Играть на три результата даже с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» – роскошь, которую не позволяла себя классическая чемпионская машина Пепа. Точно стоит пройтись по вещам, которые пока у «Сити» не получаются.

«Сити» не изгнал демонов прошлого сезона

Прошедшее лето Пеп посвятил терапии. Запрос – забыть о худшем сезоне в карьере. Приехав на клубный ЧМ, каталонец подчеркнул, что рассматривает турнир как часть нового сезона, а не завершение старого. Чтобы запустить перестройку, распорядился как можно раньше подписать новичков. Тиджани Рейндерса, Раяна Аит-Нури и Райана Шерки клуб оформил в специально созданный трансферный слот – с 1-го по 10-е июня. Чтобы присоединиться к «Сити» в США, все трое прервали отпуск.

Пеп регулярно сверяет ощущения на тренировках. Вот недавнее признание: «Уверен, в этот раз все будет по-другому. Меня радует то, как мы тренируемся и соревнуемся даже сами с собой. Да, нужно прибавлять, но в целом мне нравится то, что вижу. Не могу сказать, что это приведет нас к чемпионству, но прогресс точно есть. Даже против «Тоттенхэма» у нас были хорошие отрезки. Понимаю, что прогресс оценивается по результатам. Только когда научимся выдавать победные серии и создавать больше, чем допускать, в каждом матче, только тогда можем сказать, что наша стабильность вернулась».

Вероятно, именно так формулируется текущее состояние «Сити» – прогрессируют относительно ужасов прошлого сезона, но еще далеки от команды, которая могла побеждать в АПЛ месяцами . Вьетнамские флэшбэки все еще проскакивают.

Самый доступный пример – «Сити» полностью повторил результаты прошлого сезона против аналогичных соперников. Против «Вулвз» – выездная победа. Против «Тоттенхэма» – домашнее поражение. Против «Брайтона» – проигрыш в гостях. 3 очка из 9 возможных – все как и год назад.

Полная копия – развитие матча с «Брайтоном». Оцените динамику xG. Слева – осень-2024. Справа – лето-2025.

Внутри – еще куча общего.

● Момент просадки «Сити». В прошлом сезоне Пеп отмечал, что команда способна выдержать на высоком уровне только 60 минут. Дальше устает. В этот раз тоже развалились спустя час игры.

● Причина просадки – тотальная утрата контроля. Оба раза «Сити» проседал по владении. В прошлом сезоне к часу игры было 63% владения, сейчас – 64%. Дальше следовал обвал до 51% (оба раза!).

● Победа Фабиана Хюрцелера в игре замен. В обоих случаях у него забивали джокеры, выходившие во втором тайме. Пеп пытался отвечать, но его замены скорее вредили, чем помогали.

Теперь «Сити» защищается по заветам Клоппа. Свежо, но сыро

После победы «Сити» над «Вулверхэмптоном» (4:0) Джейми Каррагер сказал, что уже ощущает след Пепейна Линдерса – нового помощника Гвардиолы, который много лет ассистировал Юргену Клоппу в «Ливерпуле», специализируясь на прессинге.

В прессинге нынешнего «Сити» уже много сходств с классическим ливерпульским:

● Схема 4-3-3 с акцентом на перекрытие центра. Фланг – единственное доступное направление для соперника. Цель – зажать противника на одном из них;

● Смелая роль крайнего защитника. Выдвигается в подмогу прессингующей группе, если для розыгрыша соперник выбрал его фланг. Защитник с противоположного края остается в линии – классика зонного прессинга.

● Третье препятствие для соперника – смелая офсайдная ловушка. Каррагер, разбирая стартовый перфоманс «Сити», даже сравнивал по манере с «Барселоной» Ханси Флика. Пеп в ответ отмечал, что всегда смело прессингует, но в этом сезоне, возможно, будет еще радикальнее.

● Заключительная деталь – выходы вратаря на подстраховку. Учитывая ловушку, еще более важное требование тренера. Пепа не смущает даже стартовая рокировка Эдерсона на Джеймса Траффорда. По общему количеству выходов из ворот Траффорд идет вторым в топ-лигах – разумеется, после Жоана Гарсии из «Барсы».

Схематично «Сити» уже выстраивается по лекалам «Ливерпуля». А вот исполнение пока хромает. Проблемы есть на каждом этапе. Нехватка интенсивности, сыгранности, индивидуальные провозы – хватает всего. Очень много вопросов к защитникам. Кому-то недостает знаний (Аит-Нури из автобусного «Вулвз»), кому-то скорости (пешеход Льюис) а кому-то, вероятно, здоровья (31-летний Стоунз). Усугубляют вынужденные перестановки – Пепу приходится в каждом матче кого-то менять.

Роль вратарской рокировки

Простите, но сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Перед стартом сезона задавался вопросом , не рановато ли «Сити» отпускает Эдерсона. Аргумент – мода на персональный прессинг, которая захватила в последние годы АПЛ. Эдерсон стал лучшим противоядием в прошлом сезоне (4 ассиста – рекорд для вратарей за всю историю лиги).

Первый же с момента публикации матч против команды с персональным давлением – и сразу привоз вратаря. Речь про ошибку Джеймса Траффорда в игре с «Тоттенхэмом». Пропасть между Эдерсоном и Траффордом фиксируют две детали эпизода. Во-первых, техническое исполнение – Джеймс подсунул партнеру в ногу, которую уже перекрывал соперник. Во-вторых, оценка ситуации – Траффорд мог избежать рисков, покатив вместо Нико свободному Стоунзу.

Где-то здесь важно дать дисклеймер: Траффорд хоть и не ровня Эдерсону, но все еще способный на мяче вратарь. Пересмотрите третий мяч «Сити» в ворота «Вулвз» – именно Траффорд запустил голевую атаку, заметив свободного Рейндерса. Правда, в этом и кроется нюанс – пока Джеймс хорошо только в сценарии, когда у него есть время, а в прессинге соперника очевидная дыра. Эдерсон был хорош даже в цейтноте.

Следствие вратарского размена – плохое взаимопонимание с полевыми. После поражения от «Брайтона» Пеп отмечал, что в какой-то момент команда перешла на длинные передачи от вратаря, но при этом продолжала расставляться под короткие. Результат – нехватка игроков для борьбы за подбор.

Исполнение трудных передач у Траффорда тоже хромает. В трех стартовых турах было 26 передач на чужую половину. До партнеров дошли только 2. Катастрофа и существенное отставание от Эдерсона с его культовыми забросами на Холанда.

Приход Доннаруммы, учитывая контекст, вызывает еще больше вопросов. В прошлом сезоне Луис Энрике оставил итальянца в запасе на матч с «Баварию» с формулировкой, что «Сафонов лучше справится с прессингом, который использует соперник». Какой прессинг использует «Бавария» Компани? Конечно же, персональный.

«Сити» перестал доминировать?

Это самая волнующая часть. Даже в самые кризисные моменты при Гвардиоле «Сити» сохранял верность стилю. Он достигался через владение и территориальное доминирование в матчах. Владение у нового «Сити» есть, а вот с территорией – беда.

Пока Сити не научился зажимать соперника у чужих ворот. Проблемы Траффорда на мяче тормозят продвижение атаки. Адаптация к прессингу Линдерса облегчает сопернику выход из обороны.

Из-за этого нам сложнее проверить идеи Пепа в позиционных атаках. «Сити» приступает к ним намного реже обычного. А ведь летом ходило много разговоров про желание скопировать «ПСЖ» со свободными ролями в полузащите и сменой мест. Какие-то зачатки были видны в США, но после старта АПЛ набралось слишком мало материала для выводов.

Есть хоть какой-то позитив?

Не все так плохо, как может показаться из текста. Вот только несколько аспектов, которые вселяют оптимизм.

● Возвращение Родри. Испанец уже провел первый полноценный матч после камбэка. Встреча с «Брайтоном» – первая для Родри 90-минутка с 18-го сентября прошлого года. К концу матча выдохся, но сыграл намного ближе к собственным стандартам, чем было на клубном ЧМ. Пеп давно говорил, что ждет выхода Родри на пик только после паузы на сборные. Пауза завершилась.

● Даже нынешний «Сити» топово кормит Холанда мячами. На старте сезона у норвежца с отрывом первый показатель по xG в топ-лигах. Оцените отрыв от конкурентов. У Эрлинга – 3,9 xG. У идущего вторым Серу Гирасси из «Боруссии» – 2,4 xG. В целом двойку выбили только три игрока топ-лиг, тогда как Холанд уже рядом с четверкой. Браво (все цифры – перед очередными турами в чемпионатах).

● Осень-2020. «Сити» тормозит после на редкость неудачного сезона на фоне идей, которые пытался привить новый ассистент Пепа (тогда – Хуанма Лильо). После трех туров – всего 4 очка. К концу ноября – место во второй половине таблицы. Затем – многомесячный спурт, увенчавшийся чемпионством. Едва ли в точности повторят (в этот раз есть конкуренты), но история прямо говорит, что списывать «Сити» нельзя, даже когда в таблице антирекорды.

Размен Эдерсона на Доннарумму – зачем это Пепу?

Фото: Gettyimages /Dan Mullan / Staff, Michael Regan / Staff, Shaun Botterill / Staff, Nikki Dyer – LFC / Contributor; East News /AP Photo/Dave Thompson