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«Сити» ударил по всем болевым точкам прессинга Тен Хага. Один из приемов – Холанд в роли ложной девятки

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Разбор манчестерского дерби. 

По прогрессу «Манчестер Юнайтед» нанесли сокрушительный удар – после побед над «Ливерпулем» и «Арсеналом» команда не прошла проверку соседями (3:6). Интрига в дерби исчезла уже к перерыву. Результат (к тому моменту 4:0) и так рисует убийственную картину, а дополнительные показатели лишь усиливают ощущение полного провала «МЮ». 

16:3 по ударам, 34:5 по касаниям в штрафной – до перерыва «Сити» буквально разрывал. Из слов Эрика Тен Хага после игры очевидно, что «Юнайтед» хотел сыграть первым номером – сдерживать Эрлинга Холанда за счет прессинга, а не в позиционном блоке, как было против других больших команд. План провалился, хотя Эрик убежден, что команда способна играть смело. 

В дерби голландец поставил на привычное сочетание. Перед игрой были сомнения лишь насчет доступности Маркуса Рэшфорда, но форвард появился с первых минут. Каземиро продолжает выходить в старте только на Лигу Европы – в центре поля снова была пара из Скотта Мактомини и Кристиана Эриксена. 

У «Сити» наоборот были плохие новости перед игрой – на последней тренировке травмировался Родри. Из-за того, что Кэлвин Филлипс тоже лечится, в опорной вышел Илкай Гюндоган – для него не в новинку, но последний серьезный отрезок там проводил еще в сезоне-2018/19. Небольшой сюрприз был в центре обороны – там появились Натан Аке (мог уйти летом) и Ману Аканджи (пришел только в дедлайн). Неожиданный выбор объясняется травмами (Стоунз выбыл, Лапорт только вернулся) и выбором Пепа – оставил Диаша в запасе, потому что хотел пару из правши и левши. 

«Юнайтед» пытался смело встречать, но «Сити» оголил все недостатки прессинга Тен Хага. Помогали сразу четыре приема

Начнем со слов Тен Хага после игры: «Да, у нас был план под Холанда – защищаться всей командой. Я пытался объяснить, что мы должны играть первым номером и хорошо распоряжаться мячом. Но когда у тебя не работают два этих важнейших элемента, соперник начинает диктовать условия, доминировать в игре и проникать в штрафную. Там такие нападающие, как Холанд, несут огромную опасность». 

Попытка держать Эрлинга на расстоянии от штрафной прослеживалась из подхода «Юнайтед» к игре без мяча. Пытались действительно смело давить – в рамках ключевых принципов Тен Хага в этой стадии. 

Один из этих принципов – перекрыть центральную зону и оставить свободным только дальний от розыгрыша фланг. Вчера он тоже проявлялся: 

На «Этихаде» к этому добавилась почти персональная игра в полузащите. Помогало наложение схем: Бруну действовал четко по Гюндогану, Эриксен – по КДБ, Мактомини – по Бернарду: 

При четком следовании этим принципам у «Сити» из рабочих вариантов оставались бы только фланги. Это не всегда ужасно – «Арсенал» и «Реал Сосьедад» неплохо их использовали против «МЮ» и за счет этого продвигались в атаку. По карте длинных передач Эдерсона тоже очевиден акцент «Сити» на края: 

Источник – StatsZone

Если бы хозяева уничтожали только через фланги, это было бы объяснимо, но главной проблемой «МЮ» в дерби стала внезапно центральная зона. Это обескураживающий итог для Тен Хага – тренера, который нацелен на то, чтобы именно середина была полностью прикрыта. 

В общей сложности «Сити» провел через центр 28% своих атак. Больше было только в двух матчах сезона – против «Вест Хэма» и «Ньюкасла». Другим топ-командам «Юнайтед» столько не позволял. 

Первоочередной проблемой стала свобода центральных защитников – либо Аканджи, либо Аке. В идеальном рисунке одного берет Рэшфорд, другого – вингер с ближнего фланга (Санчо или Антони). Вчера было много пограничных эпизодов – вингеры занимали полупозицию, а Маркус не успевал накрыть обоих. Кто-то обязательно получал свободу и легко продвигался вперед: 

Усугублялась проблема персональными ориентировками в центре поля – в опорной было слишком много пространства, а благодаря свободе центральных защитников «Сити» мог легко доставить туда мяч. Хозяева предложили сразу несколько вариантов, как это использовать. 

Один из них – опускания Холанда. В таких эпизодах норвежец действовал как классическая ложная девятка. То, что Эрлинг взял эту роль против «МЮ», показательно – опускаться за мячом он любит против команд, которые используют четверку защитников и позволяют атаковать через центр. Вчера было и то, и то: 

Еще были смещения вингеров – в данном эпизоде в центре Грилиш. Вся тройка полузащитников «МЮ» действует персонально и требует того же от Диогу Далота – тот не решается оставить зону и дает свободу Джеку: 

В результате у «Сити» было сразу четыре железных приема по преодолению прессинга: передачи от Эдерсона на фланги, проходы центральных защитников, опускания Холанда и смещения вингеров (Грилиша или Фодена). Невероятный арсенал для топ-матча. Какие-то напрямую приводили к моментам, какие-то косвенно, но разнообразие вариантов лишь усложняло жизнь «МЮ» – даже решив одну проблему, приходилось тут же справляться с другой. 

Сверхпоказательно, что по итогам первого тайма худшим в «Сити» по касаниям стал Гюндоган – опорник, через которого должна и обычно строится вся игра. Это хорошо олицетворяет план «МЮ» с персональными ориентировками. То, что «Юнайтед» провалился, даже закрыв Илкая, лишь дополняет ужасный перфоманс. 

У «Сити» всегда был лишний игрок на флангах – это итог проблем «МЮ» в прессинге

Если посмотреть на карту созданных моментов «Сити», то пугающе очевиден упор на зону в левой части штрафной. 

Большинство моментов – ситуации, когда у хозяев был лишний игрок в этой зоне. Это та самая косвенная польза от преодоления прессинга и реакция «МЮ» на проблемы. 

Как правило, эпизоды встречались на левом краю, но были и справа. Вот Эриксен реагирует на спускание Холанда в опорную и оставляет КДБ: 

Заканчивается тем, что у «Сити» справа преимущество 2-в-1 – лишний тут как раз Де Брюйне: 

Здесь на свободного Аке выдвигается Бруну, а на Гюндогана приходится выдвигаться уже Мактомини (оставляет Бернарду): 

Итог – лишний игрок у «Сити» уже слева. Этот лишний – Бернарду, которого вынужденно оставил Мактомини: 

В затяжных атаках такое тоже проглядывалось – иногда по схожим причинам, иногда из-за недоработок Антони. 

Пожалуй, наиболее симптоматичен тут эпизод перед первым голом. Эриксен и Мактомини решили не оставлять КДБ и Бернарду и опустились за ними прямо в штрафную. Итог – цепочка из шести защитников и пустота перед штрафной: 

Какое бы решение ни принимали опорники, оно в любом случае оборачивалось проблемами. 

Позитив для «МЮ» – редкие удачные эпизоды собственных розыгрышей. Правда, они начали проходить, когда интрига уже умерла

Еще один аспект, из-за которого Тен Хаг был расстроен после игры – собственные розыгрыши. Отдельное внимание Эрик уделил первому голу «Сити»: 

«Завтра я покажу команде, что мы могли играть первым номером. Когда анализируешь первый гол, то понимаешь, что за секунды до этого мы сами могли создать хороший момент. Но затем неправильное решение в переходной стадии, и все – мы уже не следуем инструкциям и проигрываем 0:1. Это неприемлемо, над этим и будем работать следующую неделю». 

Тем не менее, удачные эпизоды при розыгрышах тоже были. Задумка не поменялась – в первой стадии «Юнайтед» переходит на ситуативный ромб. Его могут создавать в разных форматах: тройка защитников + опорник, пара защитников + пара опорников, тройка + Де Хеа. 

За счет каждого из вариантов «Юнайтед» вытягивает соперников и создает свободные зоны – разумеется, в идеальном рисунке, когда все проходит и никто не ошибается в простых передачах. Сам ромб, как правило, создают ближе к левому флангу, поэтому под угрозой соперники с этого края. 

Вчера частой реакцией «Сити» на ромб были подсказки КДБ Фодену – чтобы тот оставил фланг и помог: 

В случае удачного перевода «Юнайтед» мог воспользоваться зоной Фодена – там у «МЮ» возникал численный перевес: 

После перерыва этим удавалось воспользоваться чаще – возможно, повлияла расслабленность «Сити», который к тому моменту уже вел в четыре мяча. То же самое – с любимыми комбинациями Тен Хага, когда команда перегружает один из флангов, а дальше разыгрывает, либо переводит на противоположный (более свободный) край. 

До перерыва розыгрыши приводили к потерям и контратакам с участием Холанда и КДБ. После был даже неплохой гол, забитый после розыгрыша. Сначала – за счет того, что вытянули Фодена, потом – за счет перевода на правый край. 

***

Пять результативных действий Эрлинга Холанда неплохо суммируют суть и рисунок игры. План Тен Хага сводился к тому, чтобы удерживать норвежца как можно дальше от ворот «МЮ» – за счет прессинга и собственных розыгрышей. Провал «Юнайтед» в обоих аспектах лишь облегчил ему задачу – Эрлинг разрывал и в штрафной, и на пространстве, а еще заслужил редкую похвалу от Пепа за вовлеченность в атаки (4 паса под удар – лучший в команде). 

После очередного хет-трика Холанд заслуженно в заголовках, но дерби лишний раз подчеркнуло мощь его союза с Пепом – когда у команды столько приемов, забивать и обновлять рекорды еще проще. В этот раз досталось «Юнайтед»  – пока соседи далеки от такого же уровня слаженности. 

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 6:3 (4:0, 2:3)
Дата проведения
2 октября, 16.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Фоден, 2:0 – 34 Холанд, 3:0 – 37 Холанд, 4:0 – 44 Фоден, 4:1 – 56 Антони, 5:1 – 64 Холанд, 6:1 – 73 Фоден, 6:2 – 84 Марсьяль, 6:3 – 90, пенальти Марсьяль.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер (Серхио Гомес, 41), Аке, Аканджи, Жоау Канселу, Гюндоган (Лапорт, 75), де Брюйне (Альварес, 75), Бернарду Силва, Грилиш (Палмер, 75), Фоден (Марез, 75), Холанд.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан (Линделеф, 40), Мартинес, Маласиа (Шоу, 46), Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини (Каземиро, 59), Рэшфорд (Марсьяль, 59), Санчо (Фред, 70), Антони.
Предупреждения:
Диогу Далот (2), Маласиа (23), Бруну Фернандеш (80).

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Фото: East News/Andrew Yates / Sportimage

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