«Сити» ударил по всем болевым точкам прессинга Тен Хага. Один из приемов – Холанд в роли ложной девятки

Разбор манчестерского дерби.

По прогрессу «Манчестер Юнайтед» нанесли сокрушительный удар – после побед над «Ливерпулем» и «Арсеналом» команда не прошла проверку соседями (3:6). Интрига в дерби исчезла уже к перерыву. Результат (к тому моменту 4:0) и так рисует убийственную картину, а дополнительные показатели лишь усиливают ощущение полного провала «МЮ».

16:3 по ударам, 34:5 по касаниям в штрафной – до перерыва «Сити» буквально разрывал. Из слов Эрика Тен Хага после игры очевидно, что «Юнайтед» хотел сыграть первым номером – сдерживать Эрлинга Холанда за счет прессинга, а не в позиционном блоке, как было против других больших команд. План провалился, хотя Эрик убежден, что команда способна играть смело.

В дерби голландец поставил на привычное сочетание. Перед игрой были сомнения лишь насчет доступности Маркуса Рэшфорда, но форвард появился с первых минут. Каземиро продолжает выходить в старте только на Лигу Европы – в центре поля снова была пара из Скотта Мактомини и Кристиана Эриксена.

У «Сити» наоборот были плохие новости перед игрой – на последней тренировке травмировался Родри. Из-за того, что Кэлвин Филлипс тоже лечится, в опорной вышел Илкай Гюндоган – для него не в новинку, но последний серьезный отрезок там проводил еще в сезоне-2018/19. Небольшой сюрприз был в центре обороны – там появились Натан Аке (мог уйти летом) и Ману Аканджи (пришел только в дедлайн). Неожиданный выбор объясняется травмами (Стоунз выбыл, Лапорт только вернулся) и выбором Пепа – оставил Диаша в запасе, потому что хотел пару из правши и левши.

«Юнайтед» пытался смело встречать, но «Сити» оголил все недостатки прессинга Тен Хага. Помогали сразу четыре приема

Начнем со слов Тен Хага после игры: «Да, у нас был план под Холанда – защищаться всей командой. Я пытался объяснить, что мы должны играть первым номером и хорошо распоряжаться мячом. Но когда у тебя не работают два этих важнейших элемента, соперник начинает диктовать условия, доминировать в игре и проникать в штрафную. Там такие нападающие, как Холанд, несут огромную опасность».

Попытка держать Эрлинга на расстоянии от штрафной прослеживалась из подхода «Юнайтед» к игре без мяча. Пытались действительно смело давить – в рамках ключевых принципов Тен Хага в этой стадии.

Один из этих принципов – перекрыть центральную зону и оставить свободным только дальний от розыгрыша фланг. Вчера он тоже проявлялся:

На «Этихаде» к этому добавилась почти персональная игра в полузащите. Помогало наложение схем: Бруну действовал четко по Гюндогану, Эриксен – по КДБ, Мактомини – по Бернарду:

При четком следовании этим принципам у «Сити» из рабочих вариантов оставались бы только фланги. Это не всегда ужасно – «Арсенал» и «Реал Сосьедад» неплохо их использовали против «МЮ» и за счет этого продвигались в атаку. По карте длинных передач Эдерсона тоже очевиден акцент «Сити» на края:

Источник – StatsZone

Если бы хозяева уничтожали только через фланги, это было бы объяснимо, но главной проблемой «МЮ» в дерби стала внезапно центральная зона. Это обескураживающий итог для Тен Хага – тренера, который нацелен на то, чтобы именно середина была полностью прикрыта.

В общей сложности «Сити» провел через центр 28% своих атак. Больше было только в двух матчах сезона – против «Вест Хэма» и «Ньюкасла». Другим топ-командам «Юнайтед» столько не позволял.

Первоочередной проблемой стала свобода центральных защитников – либо Аканджи, либо Аке. В идеальном рисунке одного берет Рэшфорд, другого – вингер с ближнего фланга (Санчо или Антони). Вчера было много пограничных эпизодов – вингеры занимали полупозицию, а Маркус не успевал накрыть обоих. Кто-то обязательно получал свободу и легко продвигался вперед:

Усугублялась проблема персональными ориентировками в центре поля – в опорной было слишком много пространства, а благодаря свободе центральных защитников «Сити» мог легко доставить туда мяч. Хозяева предложили сразу несколько вариантов, как это использовать.

Один из них – опускания Холанда. В таких эпизодах норвежец действовал как классическая ложная девятка. То, что Эрлинг взял эту роль против «МЮ», показательно – опускаться за мячом он любит против команд, которые используют четверку защитников и позволяют атаковать через центр. Вчера было и то, и то:

Еще были смещения вингеров – в данном эпизоде в центре Грилиш. Вся тройка полузащитников «МЮ» действует персонально и требует того же от Диогу Далота – тот не решается оставить зону и дает свободу Джеку:

В результате у «Сити» было сразу четыре железных приема по преодолению прессинга: передачи от Эдерсона на фланги, проходы центральных защитников, опускания Холанда и смещения вингеров (Грилиша или Фодена). Невероятный арсенал для топ-матча. Какие-то напрямую приводили к моментам, какие-то косвенно, но разнообразие вариантов лишь усложняло жизнь «МЮ» – даже решив одну проблему, приходилось тут же справляться с другой.

Сверхпоказательно, что по итогам первого тайма худшим в «Сити» по касаниям стал Гюндоган – опорник, через которого должна и обычно строится вся игра. Это хорошо олицетворяет план «МЮ» с персональными ориентировками. То, что «Юнайтед» провалился, даже закрыв Илкая, лишь дополняет ужасный перфоманс.

У «Сити» всегда был лишний игрок на флангах – это итог проблем «МЮ» в прессинге

Если посмотреть на карту созданных моментов «Сити», то пугающе очевиден упор на зону в левой части штрафной.

Большинство моментов – ситуации, когда у хозяев был лишний игрок в этой зоне. Это та самая косвенная польза от преодоления прессинга и реакция «МЮ» на проблемы.

Как правило, эпизоды встречались на левом краю, но были и справа. Вот Эриксен реагирует на спускание Холанда в опорную и оставляет КДБ:

Заканчивается тем, что у «Сити» справа преимущество 2-в-1 – лишний тут как раз Де Брюйне:

Здесь на свободного Аке выдвигается Бруну, а на Гюндогана приходится выдвигаться уже Мактомини (оставляет Бернарду):

Итог – лишний игрок у «Сити» уже слева. Этот лишний – Бернарду, которого вынужденно оставил Мактомини:

В затяжных атаках такое тоже проглядывалось – иногда по схожим причинам, иногда из-за недоработок Антони.

Пожалуй, наиболее симптоматичен тут эпизод перед первым голом. Эриксен и Мактомини решили не оставлять КДБ и Бернарду и опустились за ними прямо в штрафную. Итог – цепочка из шести защитников и пустота перед штрафной:

Какое бы решение ни принимали опорники, оно в любом случае оборачивалось проблемами.

Позитив для «МЮ» – редкие удачные эпизоды собственных розыгрышей. Правда, они начали проходить, когда интрига уже умерла

Еще один аспект, из-за которого Тен Хаг был расстроен после игры – собственные розыгрыши. Отдельное внимание Эрик уделил первому голу «Сити»:

«Завтра я покажу команде, что мы могли играть первым номером. Когда анализируешь первый гол, то понимаешь, что за секунды до этого мы сами могли создать хороший момент. Но затем неправильное решение в переходной стадии, и все – мы уже не следуем инструкциям и проигрываем 0:1. Это неприемлемо, над этим и будем работать следующую неделю».

Тем не менее, удачные эпизоды при розыгрышах тоже были. Задумка не поменялась – в первой стадии «Юнайтед» переходит на ситуативный ромб. Его могут создавать в разных форматах: тройка защитников + опорник, пара защитников + пара опорников, тройка + Де Хеа.

За счет каждого из вариантов «Юнайтед» вытягивает соперников и создает свободные зоны – разумеется, в идеальном рисунке, когда все проходит и никто не ошибается в простых передачах. Сам ромб, как правило, создают ближе к левому флангу, поэтому под угрозой соперники с этого края.

Вчера частой реакцией «Сити» на ромб были подсказки КДБ Фодену – чтобы тот оставил фланг и помог:

В случае удачного перевода «Юнайтед» мог воспользоваться зоной Фодена – там у «МЮ» возникал численный перевес:

После перерыва этим удавалось воспользоваться чаще – возможно, повлияла расслабленность «Сити», который к тому моменту уже вел в четыре мяча. То же самое – с любимыми комбинациями Тен Хага, когда команда перегружает один из флангов, а дальше разыгрывает, либо переводит на противоположный (более свободный) край.

До перерыва розыгрыши приводили к потерям и контратакам с участием Холанда и КДБ. После был даже неплохой гол, забитый после розыгрыша. Сначала – за счет того, что вытянули Фодена, потом – за счет перевода на правый край.

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Пять результативных действий Эрлинга Холанда неплохо суммируют суть и рисунок игры. План Тен Хага сводился к тому, чтобы удерживать норвежца как можно дальше от ворот «МЮ» – за счет прессинга и собственных розыгрышей. Провал «Юнайтед» в обоих аспектах лишь облегчил ему задачу – Эрлинг разрывал и в штрафной, и на пространстве, а еще заслужил редкую похвалу от Пепа за вовлеченность в атаки (4 паса под удар – лучший в команде).

После очередного хет-трика Холанд заслуженно в заголовках, но дерби лишний раз подчеркнуло мощь его союза с Пепом – когда у команды столько приемов, забивать и обновлять рекорды еще проще. В этот раз досталось «Юнайтед» – пока соседи далеки от такого же уровня слаженности.

Фото: East News/Andrew Yates / Sportimage