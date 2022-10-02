«Арсенал» лишил Конте розыгрышей, которыми он так гордится. Тройка «Тоттенхэма» подарила шанс, но Сака был неудержим

Палагин разбирает дерби.
Впервые за несколько лет «Арсенал» и «Тоттенхэм» встретились в дерби будучи одновременно в топ-4 АПЛ. Последний раз такое происходило в сезоне-2018/19, когда команды тренировали Унаи Эмери и Маурисио Почеттино. Убойный старт сезона и потенциал побороться за титул дали дополнительную интригу игре. С вызовом лучше справился «Арсенал» – не только победа, но и работа над ошибками последнего дерби.
К первому матчу после паузы команда Микеля Артета подошла в основном сочетании – после травм вернулись Александр Зинченко (подменял Киран Тирни) и капитан Мартин Эдегор (играл Фабиу Виейра). В таком составе команда задала тон сезону, в котором допустила пока только одну осечку.
В составе «Тоттенхэма» тоже не было больших сюрпризов. Из железно основных не хватало лишь Бена Дэвиса – он не успел восстановиться после травмы колена (вышел Клеман Лангле). Зато после хет-трика «Лестеру» в старт вернулся Сон Хын Мин. Альтернативы корейцу не было – Деян Кулусевски залечивает заднюю поверхность бедра.
«Арсенал» доминировал за счет прессинга – поработали над ошибками последнего дерби и лишили Конте любимых розыгрышей
На первый взгляд рисунок не преподнес сюрпризов – «Арсенал» много владел мячом, «Тоттенхэм» пытался обострять в контратаках. В этих компонентах команды особенно сильны, но важное отклонение от классики все же было. «Арсенал» лишил гостей фирменных коротких розыгрышей.
Важность этого компонента для Антонио Конте фиксирует свежая табличка от Opta – она показывает, как команды разыгрывают свободный от ворот. В случае «Тоттенхэма» это почти всегда пас внутри собственной штрафной – грубо говоря, вратарь разыгрывает с защитниками. На вынос Уго Льорис практически не переходит – в сравнении с другими командами АПЛ делает это вообще реже всех (только в 20% случаев).
Любовь к коротким розыгрышам видна даже по соцсетям Конте – в одной из них Антонио выкладывал гол, забитый в прошлом сезоне «Ман Сити» напрямую после розыгрыша от Льориса. Подобными постами итальянец отвечает хейтерам, которые критикуют его за контратакующий футбол.
В последнем дерби розыгрыши Конте тоже сыграли важную роль. Тогда Артета пытался оригинально к ним подготовиться, но провалился. Главным недостатком стало численное меньшинство – тройку центральных защитников и пару опорников «шпор» «Арсенал» прессинговал лишь четверкой (минус один игрок). По цепочке это привело к другой проблеме – персональной дуэли между Робом Холдингом и Сон Хын Мином (завершилась удалением защитника).
В этот раз «Арсенал» действовал иначе. Во-первых, в давлении всегда участвовали пять игроков – Жезус, Эдегор, Джака, Мартинелли и Сака. Сама по себе пятерка – не всегда признак смелости, но на контрасте с последним матчем точно более решительный подход. Во-вторых, пятерка постоянно адаптировалась – меняла подход в зависимости от того, где гости разыгрывают (гибкость, которой тоже не хватало весной).
При розыгрышах от Льориса располагались так, чтобы перекрыть несколько вариантов. Тут Мартинелли перекрывает линию паса на Эмерсона и движется в сторону Ромеро. Сака тоже ориентируется на двух игроков – Бентанкура и Перишича (вне кадра). Выжидает, на кого из них последует передача, тогда как Мартинелли уже заставляет выносить:
Благодаря слаженности (своевременные выдвижения + загораживание соседнего варианта) «Арсенал» вынудил соперника отказаться от желания постоянно разыгрывать. Показательный момент уже на пятой минуте – Бентанкур показывает Льорису на свободного Лангле, но Уго не слушает и выбивает вперед:
В общей сложности Льорис сделал 25 передач в матче, из них сразу 20 – длинные. Это именно отклонение от нормы – обычно у француза в районе 8-9 лонгболов и перекос в сторону коротких передач. Вчера из-за прессинга «Арсенала» был перекос в сторону длинных.
На этот случай хозяева тоже подготовились. При выносах на Кейна, Ришарлисона и Сона у «Арсенала» был существенный перевес сзади – 5-в-3 (четверка защитников + опорник Парти). Это итог стартовой волны давления, когда перекрывали несколько вариантов. Даже когда атакующая тройка «шпор» цеплялась за мяч, преимущество позволяло замедлить выпад:
Иначе прессинговали в ситуациях, когда гости разыгрывали через защитников. В таком случае был более персональный подход – создавали ситуации 5-в-5, но тоже выжидая следующее действие. Тут на низком старте сначала Джака и Сака:
Здесь Мартинелли:
Благодаря прессингу хозяева не только сорвали фирменные розыгрыши Конте – иногда получалось соорудить полумомент после возврата мяча.
Атакующая тройка «шпор» все равно нашла моменты. Взаимопонимание и техника проявились даже тут
Показательный комментарий Артеты после игры: «Каждый раз, когда они доводят мяч до атакующей тройки, чувствуешь, что может произойти все что угодно. Нужно смириться с этим – это применимо ко всем большим командам».
Вместе с уверенным вердиктом Микеля, что «Арсенал» заслужил победу, ремарка рисует интересную картину. С одной стороны, хозяева здорово зажали «Тоттенхэм». С другой, даже этого не хватило, чтобы сдержать Ришарлисона, Кейна и Сона до конца.
Как правило, короткие розыгрыши Конте нацелены на то, чтобы создать нападающим максимально выгодные условия – дальше троица решает за счет своих качеств. Против «Арсенала» этих условий было минимум – неудобные (длинные) передачи под прием и всегда численное превосходство у соперников.
Уровень взаимопонимания (в первую очередь речь про связку Кейна и Сона) и техника помогли создавать остроту даже без помощи Конте.
Эпизод, когда развить атаку и отрезать несколько соперников позволила игра Кейна пяткой:
А вот неудержимость Сона – отдаст на ход Ришарлисону, выскочив из объятий Эдегора:
Концентрация подобных моментов позволила «шпорам» сравнять счет и провести лучший отрезок в игре (последние 15 минут второго тайма) – на нем «Арсенал» впервые утратил контроль над игрой. Сказалось даже на слаженности прессинга.
Характерный эпизод с участием Мартинелли – сначала не успевает накрыть Ромеро, потом пускает за спину Эмерсона. На стартовом отрезке перекрывал обоих.
Пожалуй, еще одно проявление недоброй для Артеты тенденции – даже в этом сезоне «Арсенал» теряет контроль над игрой после пары неудачных эпизодов. Обычно происходит во вторых таймах, но в данном случае перерыв наоборот помог – после разговора в раздевалке был привычный доминантный рисунок.
Атакующую тройку «шпор» перекрыла гениальность Сака. Букайо разрывал и прямо, и косвенно
За исключением отрезка в конце первого тайма, все остальное время – период бесконечного доминирования «Арсенала». В отличие от хозяев, «шпоры» не прессинговали – сразу выстраивались в привычные 5-4-1. Из-за этого игра почти полностью превратилась в попытки «Арсенала» взломать автобус.
На этот случай у команды Артеты припасено два рабочих треугольника. Слева – Зинченко + Джака + Мартинелли. Справа – Уайт + Эдегор + Сака. Предлагают разные качества, но одинаково здорово обостряют. В этом плане «Арсенал» – чуть ли не самая гибкая команда АПЛ. Снова свежий график от Opta, в котором показано, из каких зон клубы обостряют. У «Арсенала» есть четкая зона и слева (внутри штрафной), и справа (рядом со штрафной):
В дерби «Арсенал» пытался использовать оба треугольника. Разница была лишь в эффективности – благодаря великолепию Сака правый справился со своей задачей намного лучше.
При этом интересных ходов с левой стороны тоже хватало. Например, оригинально реагировали на выдвижения к Зинченко. Если к нему поднимался Бентанкур – в опорной «шпор» возникал Жезус:
Если выдвигался Ришарлисон, широко на фланге открывался Джака:
Маневрам не хватало лишь скорости – либо затягивали со следующим действием, либо подводила техника. Вдобавок здорово защищался «Тоттенхэм» – на этом фланге было и привычное сочетание, и пашущий Ришарлисон.
На другом фланге было больше проблем. Во-первых, игравший в центре защиты Лангле – систему Конте знает пока не так здорово, как основной Дэвис. Во-вторых, Сон – при всех контратакующих талантах, пожалуй, самое слабое звено без мяча.
В дерби на это наложилась гениальность Сака. Букайо стал самым вовлеченным в удары – напрямую поучаствовал сразу в восьми. Несмотря на то, что остался без результативных действий, сыграл решающую роль в двух первых мячах. Заодно подтвердил статус самого важного игрока в матчах такого типа – против команд с низким блоком Сака обостряет чаще всех в «Арсенале».
Любимый прием Букайо в этой стадии – стянуть побольше соперников и отдать на свободного партнера. Причем это может быть и пас на ход, и назад под удар/подачу:
То, что Сака комбинировал это с прямой остротой, лишь здорово дополнил его перфоманс. Впечатляет разнообразие приемов – мог и пуститься в проход (собрав еще больше соперников), и навесить, и пробить.
Противоядия ему «Тоттенхэм» так и не нашел.
***
Удаление Эмерсона во втором тайме сделало игру совсем односторонней, но общее впечатление не исказило. «Арсенал» был сильнее и в равных составах – в большинстве степень его доминирования просто возросла. Стабильности на протяжении всей игры команде все еще не хватает, но пиковые отрезки куда более продолжительные и перевешивают любой негатив.
С «Тоттенхэмом» история посложнее. Результаты и качество игры все еще на уровне, но фирменного для команд Конте баланса не хватает. Команда слишком сильно вжимается – и если против «Арсенала» и «Челси» это можно понять, то похожий сюжет с «Ноттингемом» и «Лестером» уже начинает смущать.
- Дата проведения
- 1 октября, 14.30, «Эмирейтс»
- Голы:
- 1:0 – 20 Парти, 1:1 – 31, пенальти Кейн, 2:1 – 49 Габриэл Жезус, 3:1 – 67 Джака.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 89), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 73), Джака, Парти (Локонга, 73), Эдегор (Фабиу Виейра, 80), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 80), Мартинелли.
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Тоттенхэм –
Льорис, Эмерсон, Дайер, Лангле (Санчес, 71), Ромеро, Перишич (Биссума, 71), Хейбьерг (Скипп, 75), Бентанкур, Сон Хын Мин (Доэрти, 71), Кейн, Ришарлисон (Сессеньон, 71).
- Предупреждения:
- Салиба (78), Мартинелли (85), Дайер (90).
- Удаление:
- Эмерсон (62).
Фото: REUTERS/David Klein
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