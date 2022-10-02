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«Арсенал» лишил Конте розыгрышей, которыми он так гордится. Тройка «Тоттенхэма» подарила шанс, но Сака был неудержим

Букайо Сака Букайо Сака
Микель Артета Микель Артета
Антонио Конте Антонио Конте
Тоттенхэм Тоттенхэм
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Палагин разбирает дерби.

Впервые за несколько лет «Арсенал» и «Тоттенхэм» встретились в дерби будучи одновременно в топ-4 АПЛ. Последний раз такое происходило в сезоне-2018/19, когда команды тренировали Унаи Эмери и Маурисио Почеттино. Убойный старт сезона и потенциал побороться за титул дали дополнительную интригу игре. С вызовом лучше справился «Арсенал» – не только победа, но и работа над ошибками последнего дерби. 

К первому матчу после паузы команда Микеля Артета подошла в основном сочетании – после травм вернулись Александр Зинченко (подменял Киран Тирни) и капитан Мартин Эдегор (играл Фабиу Виейра). В таком составе команда задала тон сезону, в котором допустила пока только одну осечку. 

В составе «Тоттенхэма» тоже не было больших сюрпризов. Из железно основных не хватало лишь Бена Дэвиса – он не успел восстановиться после травмы колена (вышел Клеман Лангле). Зато после хет-трика «Лестеру» в старт вернулся Сон Хын Мин. Альтернативы корейцу не было – Деян Кулусевски залечивает заднюю поверхность бедра. 

«Арсенал» доминировал за счет прессинга – поработали над ошибками последнего дерби и лишили Конте любимых розыгрышей

На первый взгляд рисунок не преподнес сюрпризов – «Арсенал» много владел мячом, «Тоттенхэм» пытался обострять в контратаках. В этих компонентах команды особенно сильны, но важное отклонение от классики все же было. «Арсенал» лишил гостей фирменных коротких розыгрышей. 

Важность этого компонента для Антонио Конте фиксирует свежая табличка от Opta – она показывает, как команды разыгрывают свободный от ворот. В случае «Тоттенхэма» это почти всегда пас внутри собственной штрафной – грубо говоря, вратарь разыгрывает с защитниками. На вынос Уго Льорис практически не переходит – в сравнении с другими командами АПЛ делает это вообще реже всех (только в 20% случаев). 

Любовь к коротким розыгрышам видна даже по соцсетям Конте – в одной из них Антонио выкладывал гол, забитый в прошлом сезоне «Ман Сити» напрямую после розыгрыша от Льориса. Подобными постами итальянец отвечает хейтерам, которые критикуют его за контратакующий футбол. 

В последнем дерби розыгрыши Конте тоже сыграли важную роль. Тогда Артета пытался оригинально к ним подготовиться, но провалился. Главным недостатком стало численное меньшинство – тройку центральных защитников и пару опорников «шпор» «Арсенал» прессинговал лишь четверкой (минус один игрок). По цепочке это привело к другой проблеме – персональной дуэли между Робом Холдингом и Сон Хын Мином (завершилась удалением защитника). 

В этот раз «Арсенал» действовал иначе. Во-первых, в давлении всегда участвовали пять игроков – Жезус, Эдегор, Джака, Мартинелли и Сака. Сама по себе пятерка – не всегда признак смелости, но на контрасте с последним матчем точно более решительный подход. Во-вторых, пятерка постоянно адаптировалась – меняла подход в зависимости от того, где гости разыгрывают (гибкость, которой тоже не хватало весной). 

При розыгрышах от Льориса располагались так, чтобы перекрыть несколько вариантов. Тут Мартинелли перекрывает линию паса на Эмерсона и движется в сторону Ромеро. Сака тоже ориентируется на двух игроков – Бентанкура и Перишича (вне кадра). Выжидает, на кого из них последует передача, тогда как Мартинелли уже заставляет выносить: 

Благодаря слаженности (своевременные выдвижения + загораживание соседнего варианта) «Арсенал» вынудил соперника отказаться от желания постоянно разыгрывать. Показательный момент уже на пятой минуте – Бентанкур показывает Льорису на свободного Лангле, но Уго не слушает и выбивает вперед: 

В общей сложности Льорис сделал 25 передач в матче, из них сразу 20 – длинные. Это именно отклонение от нормы – обычно у француза в районе 8-9 лонгболов и перекос в сторону коротких передач. Вчера из-за прессинга «Арсенала» был перекос в сторону длинных. 

На этот случай хозяева тоже подготовились. При выносах на Кейна, Ришарлисона и Сона у «Арсенала» был существенный перевес сзади – 5-в-3 (четверка защитников + опорник Парти). Это итог стартовой волны давления, когда перекрывали несколько вариантов. Даже когда атакующая тройка «шпор» цеплялась за мяч, преимущество позволяло замедлить выпад: 

Иначе прессинговали в ситуациях, когда гости разыгрывали через защитников. В таком случае был более персональный подход – создавали ситуации 5-в-5, но тоже выжидая следующее действие. Тут на низком старте сначала Джака и Сака:  

Здесь Мартинелли:

Благодаря прессингу хозяева не только сорвали фирменные розыгрыши Конте – иногда получалось соорудить полумомент после возврата мяча. 

Атакующая тройка «шпор» все равно нашла моменты. Взаимопонимание и техника проявились даже тут

Показательный комментарий Артеты после игры: «Каждый раз, когда они доводят мяч до атакующей тройки, чувствуешь, что может произойти все что угодно. Нужно смириться с этим – это применимо ко всем большим командам». 

Вместе с уверенным вердиктом Микеля, что «Арсенал» заслужил победу, ремарка рисует интересную картину. С одной стороны, хозяева здорово зажали «Тоттенхэм». С другой, даже этого не хватило, чтобы сдержать Ришарлисона, Кейна и Сона до конца. 

Как правило, короткие розыгрыши Конте нацелены на то, чтобы создать нападающим максимально выгодные условия – дальше троица решает за счет своих качеств. Против «Арсенала» этих условий было минимум – неудобные (длинные) передачи под прием и всегда численное превосходство у соперников. 

Уровень взаимопонимания (в первую очередь речь про связку Кейна и Сона) и техника помогли создавать остроту даже без помощи Конте. 

Эпизод, когда развить атаку и отрезать несколько соперников позволила игра Кейна пяткой:

А вот неудержимость Сона – отдаст на ход Ришарлисону, выскочив из объятий Эдегора: 

Концентрация подобных моментов позволила «шпорам» сравнять счет и провести лучший отрезок в игре (последние 15 минут второго тайма) – на нем «Арсенал» впервые утратил контроль над игрой. Сказалось даже на слаженности прессинга. 

Характерный эпизод с участием Мартинелли – сначала не успевает накрыть Ромеро, потом пускает за спину Эмерсона. На стартовом отрезке перекрывал обоих.  

Пожалуй, еще одно проявление недоброй для Артеты тенденции – даже в этом сезоне «Арсенал» теряет контроль над игрой после пары неудачных эпизодов. Обычно происходит во вторых таймах, но в данном случае перерыв наоборот помог – после разговора в раздевалке был привычный доминантный рисунок. 

Атакующую тройку «шпор» перекрыла гениальность Сака. Букайо разрывал и прямо, и косвенно

За исключением отрезка в конце первого тайма, все остальное время – период бесконечного доминирования «Арсенала». В отличие от хозяев, «шпоры» не прессинговали – сразу выстраивались в привычные 5-4-1. Из-за этого игра почти полностью превратилась в попытки «Арсенала» взломать автобус. 

На этот случай у команды Артеты припасено два рабочих треугольника. Слева – Зинченко + Джака + Мартинелли. Справа – Уайт + Эдегор + Сака. Предлагают разные качества, но одинаково здорово обостряют. В этом плане «Арсенал» – чуть ли не самая гибкая команда АПЛ. Снова свежий график от Opta, в котором показано, из каких зон клубы обостряют. У «Арсенала» есть четкая зона и слева (внутри штрафной), и справа (рядом со штрафной): 

В дерби «Арсенал» пытался использовать оба треугольника. Разница была лишь в эффективности – благодаря великолепию Сака правый справился со своей задачей  намного лучше. 

При этом интересных ходов с левой стороны тоже хватало. Например, оригинально реагировали на выдвижения к Зинченко. Если к нему поднимался Бентанкур – в опорной «шпор» возникал Жезус: 

Если выдвигался Ришарлисон, широко на фланге открывался Джака: 

Маневрам не хватало лишь скорости – либо затягивали со следующим действием, либо подводила техника. Вдобавок здорово защищался «Тоттенхэм» – на этом фланге было и привычное сочетание, и пашущий Ришарлисон. 

На другом фланге было больше проблем. Во-первых, игравший в центре защиты Лангле – систему Конте знает пока не так здорово, как основной Дэвис. Во-вторых, Сон – при всех контратакующих талантах, пожалуй, самое слабое звено без мяча. 

В дерби на это наложилась гениальность Сака. Букайо стал самым вовлеченным в удары – напрямую поучаствовал сразу в восьми. Несмотря на то, что остался без результативных действий, сыграл решающую роль в двух первых мячах. Заодно подтвердил статус самого важного игрока в матчах такого типа – против команд с низким блоком Сака обостряет чаще всех в «Арсенале»

Любимый прием Букайо в этой стадии – стянуть побольше соперников и отдать на свободного партнера. Причем это может быть и пас на ход, и назад под удар/подачу:

То, что Сака комбинировал это с прямой остротой, лишь здорово дополнил его перфоманс. Впечатляет разнообразие приемов – мог и пуститься в проход (собрав еще больше соперников), и навесить, и пробить. 

Противоядия ему «Тоттенхэм» так и не нашел. 

***

Удаление Эмерсона во втором тайме сделало игру совсем односторонней, но общее впечатление не исказило. «Арсенал» был сильнее и в равных составах – в большинстве степень его доминирования просто возросла. Стабильности на протяжении всей игры команде все еще не хватает, но пиковые отрезки куда более продолжительные и перевешивают любой негатив. 

С «Тоттенхэмом» история посложнее. Результаты и качество игры все еще на уровне, но фирменного для команд Конте баланса не хватает. Команда слишком сильно вжимается – и если против «Арсенала» и «Челси» это можно понять, то похожий сюжет с «Ноттингемом» и «Лестером» уже начинает смущать. 

Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
1 октября, 14.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 20 Парти, 1:1 – 31, пенальти Кейн, 2:1 – 49 Габриэл Жезус, 3:1 – 67 Джака.
АрсеналРэмсдейл, Уайт (Томиясу, 89), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 73), Джака, Парти (Локонга, 73), Эдегор (Фабиу Виейра, 80), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 80), Мартинелли.
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон, Дайер, Лангле (Санчес, 71), Ромеро, Перишич (Биссума, 71), Хейбьерг (Скипп, 75), Бентанкур, Сон Хын Мин (Доэрти, 71), Кейн, Ришарлисон (Сессеньон, 71).
Предупреждения:
Салиба (78), Мартинелли (85), Дайер (90).
Удаление:
Эмерсон (62).

Фото: REUTERS/David Klein 

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