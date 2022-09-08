«Наполи» нагло проехался по Клоппу – вскрывали и прессинг (рулеткой Зидана!), и высокую линию. Хвича добил через дуэль с Трентом

Палагин разбирает разгром «Ливерпуля».

Юрген Клопп проиграл в Неаполе четвертый раз подряд (один раз с «Дортмундом» и теперь трижды с «Ливерпулем»), но вчерашний разгром, пожалуй, самый грандиозный в серии.

Дело не только в счете – команда Лучано Спаллетти получила сразу 9 явных моментов и действительно наиграла на такую разницу. Энди Робертсон признал после матча, что хозяева могли забивать даже больше четырех голов. Кроме того, поразила манера – «Наполи» выбрал смелую и даже наглую стратегию, чтобы обеспечить результат.

Состав, который выпустил Спаллетти, был максимально близок к основе. Лучано внес лишь пару косметических перестановок – на левом фланге защиты появился новичок Матиас Оливера (обычно стартует опытный Марио Руй), а на правом фланге атаки – Маттео Политано (заслужил после удачного выхода с «Лацио»). Уход главных звезд «Наполи» здорово замаскировали Ким Мин Чжэ (заменил Калида Кулибали) и Хвича Кварацхелия (унаследовал место Лоренцо Инсинье) – они появились и на «Ливерпуль».

В составе гостей тоже было несколько перестановок. По сравнению с субботним дерби против «Эвертона» в основу вернулись Энди Робертсон, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино. Клопп не решился выпустить с первых минут Артура Мело (только приехал и провел лишь пару тренировок) и Тиаго Алькантару (только залечил травму) – оба появились на замену, но когда исход матча был уже предрешен.

Наглость «Наполи» – дерзкие попытки заигрывать с прессингом «Ливерпуля». Вчера ему дико не хватало слаженности и компактности

Несмотря на слабую форму «Ливерпуля», команда Клоппа в любом состоянии угрожает сопернику прессингом. Перед матчем Спаллетти призывал не забывать об этом и даже посвятил этому отдельный пункт на пресс-конференции: «Они постоянно пытаются задушить тебя, просто не позволяют дышать. Когда пытаешься вынырнуть, они снова и снова загоняют тебя под воду. Они понимают, что особенно сильны именно в этом аспекте».

Под таким давлением соперники «Ливерпуля» часто сбиваются на длинные передачи – даже не пытаясь проверить прессинг; понимая, к каким проблемам это может привести. «Наполи» на их фоне сыграл категорически смело. Показательна точность передач вратаря Алекса Мерета – из-за того, что итальянец постоянно начинал атаки коротко, она составила 69%. Сравните с 22% Давида Де Хеа в недавнем матче с «Ливерпулем» в АПЛ. Речь тут не про вратарей – сравниваем только методы преодоления прессинга. «МЮ» в нынешнем состоянии не рискует коротко начинать (повлиял и старт сезона, и адаптация к футболу Тен Хага), «Наполи» решился.

Смелость подчеркивает не только статистика Мерета. Телеграм-канал «Футбол в цифрах» подсчитал, что средняя длина передач «Наполи» на своей трети была в районе 18 метров – самый низкий показатель среди всех соперников «Ливерпуля» за последние два сезона. Помимо того, что хозяева выманивали в прессинг, план еще и здорово исполнялся. Во время розыгрышей «Наполи» пасовал с точностью 81,7% – это четвертый показатель за тот же отрезок.

Решительность отлично охарактеризовал момент из середины первого тайма, когда Мерет сначала выгнал защитников к центру поля, но подумав вернул их обратно. Несмотря на рост Виктора Осимхена и его способность выигрывать верховые мячи, вариант с короткими розыгрышам «Наполи» посчитал просто-напросто более выигрышным. Как указывал Спаллетти перед игрой, важно не отказываться от своего футбола – в Серии А его команда тоже редко выбивает вперед.

Вчерашний перфоманс «Наполи» в этом аспекте можно разбить на две части. Первая – попытки оголить системные недостатки прессинга «Ливерпуля». Вторая – попытки выйти из-под давления исключительно за счет индивидуального мастерства.

Недостатками хозяева пользовались на стартовом отрезке. Шестиугольник «Ливерпуля» в прессинге уязвим на флангах – крайние защитники остаются свободными, поскольку команда Клоппа предпочитает сохранять компактность по центру. Благодаря мощи хавбеков это редко приводит к проблемам – они успевают и в середине компактность поддержать, и на фланг своевременно сместиться, если передача пошла туда.

Из-за того, что «Ливерпуль» не может рассчитывать на основное сочетание в центре поля (в Неаполе появился только Фабиньо), на старте сезона эти процессы отлажены не так здорово. «Наполи» этим воспользовался.

Нацеленность хозяев на фланги прослеживалась даже по реакции игроков. Тут мяч у Мерета, оба фулбека свободны, Замбо-Ангисса даже показывает на одного из них (Джованни Ди Лоренцо), Мерет переводит на другого (Оливеру):

Это ситуация перед первым пенальти. Снова мяч у Мерета, теперь уже Ди Лоренцо показывает, что свободен и до него можно довести мяч. Вратарь снова его игнорирует, зато снова переводит на свободного Оливеру – к нему не успеет сместиться Харви Эллиотт:

Еще один эпизод – фиксирует не только нацеленность неаполитанцев, но и проблемы «Ливерпуля» со слаженностью. Еще до приема опорник Лоботка выбирает вариант с Ди Лоренцо – к нему почему-то вдвоем подлетают Эллиотт и Милнер. Помимо рассинхрона, еще и опаздывают:

Наконец, последний эпизод, когда этот рассинхрон проявлялся. Показательно, что произошел уже на первой минуте. Сразу три игрока «Наполи» свободны в результате розыгрыша – в том числе Ди Лоренцо справа. Хоязева легко доведут до него мяч, Джованни – забросит за спину защитникам и выведет Осимхена 1-на-1:

Вторая часть перфоманса – индивидуальные качества Лоботки и Замбо-Ангисса. Opta засчитала им всего 3 удачных обводки на двоих, но характерно, как часто с ними не справлялся «Ливерпуль». Конкретно против них гости сфолили 5 раз – столько же, сколько против всех остальных в сумме.

Помимо визуальных впечатлений, была и практическая польза. С середины первого тайма «Ливерпуль» начал прессинговать еще активнее – крайние защитники «Наполи» перестали получать свободу, за ними часто выдвигались Трент Александер-Арнолд (к Оливере) и Энди Робертсон (к Ди Лоренцо). «Наполи» пришлось чаще развивать атаки через середину.

В этом рисунке и Лоботка, и Замбо-Ангисса шикарно себя проявили. Станислав – через отличное владение телом: показывал перед приемом в одну сторону, принимал в другую, причем дальней от соперника ногой. Андре-Франк блистал благодаря отличному владению техникой – ДВАЖДЫ уходил от соперников рулеткой Зидана, в том числе перед третьим голом. Особенно доставалось Джеймсу Милнеру – ветеран разрывался из-за плохой слаженности и к обоим опаздывал (чаще всех нарушал правила – 4 раза).

Следствием проблем «Ливерпуля» стали эпизоды, когда хозяева могли легко обойти высокую линию защиты – буквально одним пасом ее оголить. Тут важно не путать причину и следствие. Сама по себе высокая линия не проблема. А вот ее уязвимость – следствие неудачного прессинга. После матча Клопп здорово расставил акценты:

«Высокая линия – это риск, только если ты не оказываешь давление на игрока с мячом. Тогда он сможет использовать пространство за спинами защитников. Сегодня проблемой была не высокая линия. Нам не хватало компактности, мы не были достаточно близки к соперникам и не могли оказать давление на них».

Аналогичные замечания после матча сделал и Робертсон – по словам шотландца, сейчас «Ливерпуль» просто-напросто отстает от своих лучших образцов в прессинге. Это можно было проследить даже по поведению шотландца: по ходу игры его выхватили камеры, когда он кричал на кого-то из партнеров с очевидным посылом («close the gap»!) – более очевидного доказательства проблем не найти.

Еще один символ смелости «Наполи» – эпизодический прессинг. Тут на первом плане снова умница Лоботка

В отличие от «Ливерпуля», «Наполи» не строил свою игру вокруг прессинга – гостям было проще выходить в атаку. При этом прессинг у хозяев все равно прилично поставлен – по интенсивности давления входили в топ-6 Серии А в прошлом сезоне. Просто тут отказались от радикального подхода – давили, но только когда «Ливерпуль» разыгрывал мяч от Алиссона.

Две важные особенности «Наполи» в этом аспекте – функции Петра Зелиньского и все того же Лоботки. Поляк при прессинге регулярно поднимается на одну линию с Осимхеном – примерно как Марек Гамшик в эпоху Маурицио Сарри в «Наполи». Из-за этого в полузащите может возникнуть численный перевес у соперника – чтобы его избежать, важны перестроения Лоботки.

Вчера словак здорово переключался между Фабиньо и Эллиоттом. Когда понимал, что линия паса на бразильца перекрыта, сразу переключался на Харви:

Один из таких эпизодов привел ко второму пенальти хозяев. Лоботка успел вернуться от Фабиньо к Эллиотту и помешал развить атаку. Затем показал уже фирменные качества – быстро нашел пасом Замбо-Ангисса, после чего тот снова оголил высокую линию «Ливерпуля».

Пассивность гостей проявилась и в этом компоненте. Даже когда Лоботку уводили, а Замбо-Ангисса его не страховал, все равно слабо пользовались свободными зонами. Тут у гостей сразу два варианта в опорной «Наполи», но атака развивается слишком медленно – довести не получилось и здесь:

Хвича против Трента – главная дуэль матча. Квара рисковал и почти не отрабатывал, но компенсировал это пользой в атаке

Из-за контрастов в игре Трента (силен с мячом, слаб без мяча) его индивидуальные дуэли всегда приковывают дополнительное внимание. Соперники лишь подогревают интригу, выставляя на его фланг мощного дриблера со скоростью.

В первых сезонах ТАА классической дуэлью стало противостояние с Лероем Сане из «Сити» – какие-то матчи оставались за Трентом (ответная игра в ЛЧ-2017/18), какие-то за Лероем (ключевая в гонке-2018/19 в АПЛ). Затем похожий интерес вызывали встречи ТАА с Уилфридом Заха из «Кристал Пэлас» – разумеется, с поправкой на масштаб и уровень внимания.

Вчера прямым оппонентом Трента стал Хвича. Тут потенциал был не только из-за огненной формы Кварацхелии, но и качеств грузина – дриблинг + скоростные рывки. Против таких соперников Александер-Арнолд максимально уязвим. Это хорошо проявилось перед третьим голом «Наполи» – Хвича легко пробросил мяч мимо Трента, прежде чем наказать беднягу Гомеса.

В общей сложности Квара совершил 8 попыток дриблинга, из них удачными стали 4 – всего на одну меньше, чем за весь старт Серии А. Не всегда обыгрывал Трента, но точно стал победителем в этой стадии.

В тактическом плане интересной была роль Квары без мяча – смелая и наглая, как и вся тактика «Наполи». Несмотря на то, что «Ливерпуль» стягивал к его флангу сразу трех игроков (Трент + Салах + Эллиотт), Хвича не опускался глубоко назад, а выжидал момент для контратаки.

Направленная на контратаки роль прослеживалась даже по стандартам – Хвича контролировал подбор, благодаря тому, что оставался выше всех, мог получить бонусные моменты в быстрых отрывах:

Парочку получил – либо когда Трент не успевал вернуться после стандарта (часто его исполнял), либо когда задерживался в позиционной атаке.

Из-за смелой роли Хвичи «Ливерпуль» мог ответить своими моментами на правом фланге, но гости ужасно долго доводили мяч до свободного правого фланга. В результате баланс остался за Кварацхелией – он и переиграл Трента в индивидуальных эпизодах, и получил бонусную свободу за счет относительно свободной позиции.

Очень хочется, чтобы к шестому туру все еще сохранилась интрига в группе, а Хвича и Трент подошли к нему в убойной форме (пока в ней только грузин). ТАА точно захочет исправиться и ответить, Квара – закрепить успех на самом сложном для приезжающей команде стадионе Европы.

***

Индивидуальные ошибки Джо Гомеса не повод закрывать глаза на общий перфоманс «Ливерпуля». Даже без них получили у своих ворот слишком много моментов и были неубедительны в компоненте, в котором долго были лучшими в мире. Кадровые проблемы, безусловно, влияют на «Ливерпуль», но форма тех, кто избежал травм (особенно касается Трента, Ван Дейка и Фабиньо) вызывает все больше вопросов.

Даже держа это в уме, все равно хвалим «Наполи». Еще один сильный перфоманс и еще один удар по скептикам, которые сомневались по поводу перспектив после потери Кулибали, Инсинье и Мертенса. Обыграть такой «Ливерпуль» – уже не подвиг. Но обыграть такой «Ливерпуль» и сделать это так – достижение.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Nigel Keene; East News/IMAGO/Nigel Keene, Alberto PIZZOLI / AFP; REUTERS/Ciro De Luca