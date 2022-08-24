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Кажется, у «МЮ» нет четкого плана в полузащите, но Каземиро классно адаптируется. В «Мадриде» его заменит Тчуамени

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Каземиро – гений склеивания центра поля. 

«Манчестер Юнайтед» купил Каземиро за 70 млн фунтов (60 плюс бонусы). Еще пару недель назад такая сделка казалась фантастикой, но высокая зарплата, долгосрочный контракт, беседы с Рафой Вараном и Эриком тен Хагом сотворили маленькое чудо. Отойдя от шока, разберем перспективы бразильца в АПЛ.

Каземиро – супертоп. Но, кажется, у «Юнайтед» нет четкого плана, как его использовать

Плохая новость: поведение «МЮ» при поисках усиления в центр поля не выдает никаких намеков на стратегию и четкий план. До Каземиро клуб вел Френки де Йонга, потом переключился на Адриена Рабьо. Еще раньше предложение от «Юнайтед» упоминал Кэлвин Филлипс. Периодически всплывали слухи про Сергея Милинковича-Савича. 

Это не выбор между претендентами разного уровня на конкретную роль, а перебор (кажется, хаотичный) между очень разными игроками не только по роли, но и типажу. Например, среди них есть два опорника – Каземиро и Филлипс, – но они разные. Каземиро – про чтение игры и склеивание проблемных зон. Филлипс сделал себя, агрессивно и интенсивно играя в персональном прессинге Марсело Бьелсы. Это разные полюса оборонительных стилей.

Складывается ощущение, что «МЮ» понимал лишь общую необходимость усиления проблемной зоны, а с деталями собирался как-то разобраться уже после трансфера. Это тревожный звоночек в долгосрочной перспективе, но прямо сейчас поиски привели к 30-летнему Каземиро – лучшему из возможных вариантов мгновенного усиления.

С точки зрения разрушения Каземиро дает мощный набор качеств в любых условиях и может по-разному играть, когда команда с мячом. Он достаточно адаптивен, чтобы усилить «МЮ». Эффективность его использования лишь уточнит, насколько сильным будет прогресс. 

Главное – бразилец лучше всех склеивает дыры в центре поля. Хави (еще из Катара) восторгался этой суперсилой бразильца: «Мадрид» распадается в центре поля – 7 футболистов атакуют, а Каземиро в одиночку покрывает всю опорную зону. Это я подразумеваю под хаотичной игрой. Бускетс не способен играть в такой футбол, потому что даже я бегаю быстрее. Каземиро, наоборот, очень быстрый». 

Экс-помощник Зинедина Зидана Давид Беттони подчеркивал эту особенность при разборе финала ЛЧ-2017 против «Ювентуса». «Именно Каземиро позволяет «Реалу» лучше перегруппироваться сразу после потери мяча», – отмечал Диего Симеоне. 

Есть три основных типа доминирования Каземиро без мяча:

1. Покрывает опорную зону – располагается так, чтобы перекрыть самое опасное направление, и контролирует открывания в ней;

2. Склеивает оборонительную линию/страхует агрессивные выдвижения центральных защитников;

3. Замыкает участок поля, на котором у команды численный перевес – как правило, при прессинге или контрпрессинге.

Каждое из этих действий требует позиционной грамотности, которая умножается на цепкость бразильца в единоборствах. Часто даже одного из этих элементов достаточно, чтобы высоко котироваться среди разрушителей. Уникальность Каземиро в том, как он сочетает их на высочайшем уровне. 

Показательны южноамериканские комплименты. Хорхе Вальдано хвалил бразильца за то, что он борется за каждый мяч, «словно тарелку с едой». Тите обращал внимание на умный выбор позиции («То, как Каземиро покрывает опорную зону, впечатляет. Он игрок высочайшего интеллектуального уровня»).

Так формулирует сам Каземиро: «Я люблю думать. Мышление, а не ноги – базис для игры в футбол. Да, нужно быть мощным, агрессивным, вступать в единоборства, но в футбол играют головой. Всегда считал мышление ключевым аспектом: стремлюсь располагаться максимально эффективно и читать эпизод до того, как он произойдет».

Теперь разберем все эти функции. Первое – чтение адресатов внутри опорной – было актуальным, когда «Реал» оборонялся позиционно, а соперник стремился проникать через центр. 

Пример из финала ЛЧ. Каземиро располагается как опорник в треугольнике с Модричем и Кроосом. Из-за правильной позиции он контролирует два варианта продолжения – и пас на Тиаго (окажет давление сам), и передачу на Мане (поможет центральному защитнику замкнуть его). При этом, как отмечал Хави, Каземиро достаточно быстрый, чтобы до последнего выжидать, не выбирая конкретного оппонента:

Второй мощный навык – своевременное склеивание оборонительной линии. Это полезно в двух сценариях. Во-первых, когда соперник растягивает «Реал» и вынуждает четверку защитников располагаться слишком широко. Каземиро становится дополнительным звеном:

Во-вторых, когда кто-то из центральных выбрасывается в опорную, чтобы доиграть оппонента (например, Серхио Рамос – это его фирменная манера). Каземиро замечает дыру и ситуативно заполняет:

Часто в таких эпизодах он даже не касается мяча, но они максимально важны для цельности обороны всей команды – лишают соперника лучшего варианта развития атаки. Этим качеством Каземиро особенно восторгался Хулен Лопетеги (тренировал его в «Порту»): «Он очень силен – выигрывает 9 из 10 единоборств. Играет интенсивно, показывает характер, хорошо знает свои сильные и слабые стороны. Он очень силен тактически – всегда рядом с защитником, когда тот в нем нуждается – уверен, что все центральные защитники его обожают».

Третий по типологии элемент оборонительный игры Каземиро – замыкание ловушек. Этим он пользуется либо при коллективном давлении (тут помогает численное преимущество в конкретной зоне), либо для уничтожения контратак в одиночку (тут помогает резкость и чтение ситуации). Общий элемент – мяч возвращаетсяна чужой половине поля:

«Казе всегда готов к любому развитию эпизода: он мощный, быстрый, всегда замечает возникновение свободной зоны или, наоборот, попытку партнеров организовать давление», – резюмировал Феде Вальверде. «Каземиро – очень важный игрок. Он гарантирует баланс между обороной и атакой. Его работа похожа на работу Дешама и Макелеле», – объяснял Зидан.

Каземиро помешан на самоанализе и прогрессе – вот большой материал об этом. Один из его ритуалов после матча – проверка статистики: «В первую очередь  проверяю, сколько возвратов мяча и перехватов я сделал. Это мои цифры, а не голы и ассисты. Конечно, все любят забивать и творить красоту, но мое счастье рождается из возвращения мяча команде. Это показывает, насколько я помогаю партнерам».

Статистика Каземиро на фоне конкурентов в порядке, но она лишь косвенно отражает его полезность. Его персентиль в отборах – 90 (значит, что он входит в 10 процентов лучших по показателю). В перехватах – 77. Это очень высокие значения для опорника в команде с 60% владения (в такой команде реже нужно отнимать). 

В прошлом сезоне Opta пересчитывала частоту возвратов на 100 владений соперника. Такой подход ставит игроков в более равные условия. После пересчета Каземиро оказался абсолютно лучшим по отборам и в топе по перехватам (этим приемом лучше владеет Серджи Бускетс). 

Каземиро понимает эти тонкости роли: «Многие не осознают, что матч длится около 97 минут, а каждый игрок «Реала» владеет мячом в среднем около двух с половиной минут. Люди фокусируются на этих минутах и делают выводы о том, насколько хорошо сыграл футболист. Но оставшиеся 95 минут нужно бегать, закрывать дыры, делать рывки без мяча, помогать партнерам. Люди забывают об этом. Иногда работа без мяча становится самой важной».

Каземиро – лучший в мире клей для команды при обороне. Чем труднее условия, тем сильнее раскрываются его качества. В «Реале» он справлялся во всех отношениях. Испытание в «МЮ» может оказаться более суровым. Четкая задача пока не ясна, а проблемность зоны очевидна. 

Тен Хаг может попробовать мадридский треугольник или вариант из сборной Бразилии. Если не сработает, Каземиро адаптируется под новую идею

В общих чертах ситуацию можно сравнить с сезоном прорыва Каземиро в стартовый состав «Мадрида». Этот год он начинал с Рафой Бенитесом, который его хвалил, но часто прогибался под давлением и ставил более именитых игроков, а потом получил полноценное доверие от Зидана.

Общие элементы – очевидная топовость состава, но тотальная нехватка баланса в центре поле. Детали сильно отличаются, но формулировка задачи совпадает. В «Мадриде» Каземиро стал лучшим и долгосрочным решением. 

Макс Аллегри считает, что интеграция Каземиро в треугольник с Кроосом и Модричем – одно из лучших тактических решений в карьере Зидана: «Сильная сторона Зидана – в умении находить баланс в рамках команды, которая переполнена индивидуальными талантами. На мой взгляд, внедрение Каземиро – тактический мастеркласс Зизу».

Гус Пойет высказывался еще радикальнее: «Без Каземиро «Реал» – другая команда. Четыре месяца назад люди говорили, что Зидан – хороший тренер. Сейчас в их глазах он плохой. На самом деле тогда у него просто был Каземиро. Сейчас (из-за травмы) нет аналогичного решения. В «Реале» просто нет другого такого игрока».

Каземиро – мощнейший инструмент для решения проблемы дисбаланса центра поля. Давайте подумаем, как его сможет применить Эрик тен Хаг. Есть три пути:

1. Аяксовский. Копировать динамику, которая была в сезоне-2018/19 с Френки де Йонгом (свободный художник, продвигающий мяч) и Лассе Шоне (подстраховка и простые передачи), вряд ли получится. А вот более свежий вариант можно – Райан Гравенберх (плеймейкер и затейник комбинаций на фланге) + Эдсон Альварес (акцентированный разрушитель). Часть функций по продвижению в этом сценарии перешла защитникам – Дэйли Блинду и Лисандро Мартинесу. 

В «МЮ» это будет означать схему 4-2-3-1 с обязательным выходом Мартинеса в центре защиты, а партнером для Каземиро по центру может стать Эриксен.

2. Бразильский – в сборной Каземиро часто действует в связке с Фредом в схеме 4-2-3-1. У них очень хорошее взаимопонимание. Каземиро чувствует, как и когда нужно помогать Фреду в прессинге. Фред хорошо понимает, когда Каземиро для розыгрышей нужен партнер в опорной, а когда уместнее открываться выше. В разных матчах они выбирают разную динамику, но хорошо ее реализуют из-за сформированных связей.

3. Мадридский – попытка продублировать треугольник с Кроосом и Модричем в схеме 4-3-3. В составе «МЮ» претендентами на похожие роли выглядят Эриксен и Бруну Фернандеш.

В любых сценариях Каземиро даст описанный выше набор оборонительных навыков и важную в контексте стартовых проблем помощь Лисандро Мартинесу на втором этаже (ее уже разбирали тут).

Ценнейшее качество в этой ситуации – адаптивность и восприимчивость Каземиро к новым идеям. Бенитес называл его «преданным слушателем». Лопетеги говорил, что «он подарок для тренера из-за постоянного желания прибавлять и готовности адаптироваться». Отвечая на вопрос, кто из состава «Мадрида» с наибольшей вероятностью станет тренером, Анчелотти уверенно назвал Каземиро.

«Каземиро не только лидер на поле, но и тактический лидер. Он максимально погружен в изучение механизмов функционирования игры. Иногда нам достаточно просто переглянуться, чтобы понять друг друга», – восторгался Тите.  

«Я обожаю учиться. Пересматривать матчи, искать ошибки, оценивать свои действия. Люблю сам процесс. Знакомые говорят, что я думаю как тренер. Я стараюсь читать игру, команду соперника, замысел их тренера. Часто мелкие детали – метр в распоряжении игрока – может изменить все. У меня есть Wyscout – и я смотрю все, даже чемпионат Китая. Жену это раздражает, но такова моя работа. Мне всегда нужно думать о футболе», – рассказывал сам Каземиро. 

Пример адаптаций под тренерские требования – роль Каземиро с мячом. На разных этапах в «Мадриде» эта роль отличалась – иногда Каземиро поднимался выше Модрича и Крооса, уводя соперников; иногда выступал вспомогательным плеймейкером рядом с Кроосом; иногда подключался прямо до штрафной, создавая дополнительную угрозу при навесах. Каждую из ролей бразилец исполнял крайне дисциплинированно.

«Зизу очень настойчив. Он постоянно повторяет мне: «Казе, ты можешь давать команде еще больше: подключаться из глубины, кормить пасами полузащитников, опускаться для розыгрыша». Поэтому постепенно я стал чаще играть роль протагониста с мячом, но все еще помня об основной работе – отбирать мяч и отдавать его партнерам», – описывал эксперименты Каземиро.

Без мяча Каземиро тоже способен выполнять разную работу – вплоть до персональной игры (хотя это существенное сокращение объема, который он способен дать). Пожалуй, Каземиро – идеальный опорник для команды, которая плохо понимает, какого опорника хочет. Он без проблем примет любой набор функций – и на достойном уровне исполнит почти любую комбинацию тренерских пожеланий. В лучших образах – не просто достойно, а мощнее всех в мире. 

Теперь давайте обсудим, как «Мадрид» будет жить без Каземиро. Спойлер: кажется, есть прямая замена – возможно, даже не придется рушить великий треугольник.

Тчуамени готов заменить Каземиро в «Реале». Главное опасение – глубина позиции

Орельен Тчуамени – ключевая причина, почему «Реал» относительно легко отпустил Каземиро. Француз уже близок по уровню к бразильцу, но ему предстоит тактическая адаптация. 

Французу придется привыкнуть к роли единственного опорника в 4-3-3 – скорее всего Анчелотти сохранит эту схему, чтобы не утратить полезную динамику треугольника с Кроосом и Модричем в полузащите. В «Монако» Тчуамени чаще действовал в паре разрушителей. По функциям и необходимым качествам все весьма похоже, но детали отличаются. Об этой разнице говорил и Карло.

В первых матчах за «Мадрид» француз выходил именно в роли Каземиро:

Он тоже дает отличный объем и склеивает команду без мяча. Тчуамени тонко принимает решения, перекрывая более одного адреса. Например, в этом эпизоде он сначала играл по сопернику при контратаке:

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Но не пошел за ним до упора: в нужный момент остановился и оказался в зоне, из которой и перекрывает центр, и способен перехватить пас в направлении оппонента:

Результатом как раз стал перехват:

Пока у Тчуамени есть некоторые проблемы в эпизодах, где нужна цепкость в отборах. В этом моменте пропустил соперника, хотя был в отличной позиции для отбора или фола:

Но эта проблема лишь в контексте высокой планки бразильца. По обычным стандартам Тчуамени уже сейчас дает отличный объем. 

С мячом Орельен точно превосходит Каземиро в его первый сезон в «Реале». С тех пор бразилец сильно прибавил, хотя главным по продвижениям все равно был Кроос. Немец на месте, а функции Каземиро Тчуамени должен потянуть – возможно, предложит даже более тонкие решения. 

Под давлением он пасует на сохранение, а получая свободную зону, постоянно пытается придумать либо разрезающий пас в чужую опорную, либо прямое обострение:

Основное опасение не уровень Тчуамени, а глубина позиции. Сразу после подтверждения трансфера Каземиро появились слухи об интересе к Бруно Гимараэсу (такой переход пока не кажется реалистичным), а потом Анчелотти сказал, что игроков достаточно. В списке претендентов на позицию тренер упомянул Тчуамени («самый похожий на Каземиро»), Крооса (напомнил, что когда-то опорника у него играл Андреа Пирло) и Камавингу (тоже может сыграть). 

Респект Карло за взвешенную реакцию, но игроков достаточно лишь с точки зрения количества. Можно добавить еще Феде Вальверде (порой играл там до Анчелотти) и даже Луку Модрича (например, доигрывал на этой позиции в матче против «Челси» после атакующих замен). Проблема именно в качествах – для динамики легендарного бермудского треугольника «Мадриду» нужна балансирующая роль Каземиро. Схожие качества дает только Тчуамени. Построение полузащиты с Кроосом в роли Пирло – совсем другая динамика всей линии. Как и переход на 4-2-3-1, где могло бы быть удобно Камавинге. 

Если «Мадрид» идет путем сохранения лучших качеств победоносной полузащиты, то Тчуамени необходим более прямой дублер. Минимум – точечно подменит его при напряженном календаре (без перестроения полузащиты). Максимум – подстрахует в случае проблем с адаптацией. 

Другим побочным следствием может стать рост важности Феде Вальверде. Уругваец дает феноменальный объем, что по цепочке сокращает работу, которая приходится на остальных полузащитников. Вальверде помогает центру, даже когда выходит с правого фланга. После матча с «Сельтой» Анчелотти упомянул это отдельно. 

***

В начале лета позиция опорника в «Мадриде» казалась самой укомплектованной в мире (переукомплектованной?). Каземиро – лучший в этой роли. Тчуамени входит в топ-10 (или даже топ-5). В «Юнайтед» все было наоборот: дыра в опорной – и с точки зрения уровня исполнителей, и по части соответствия игроков философии нового тренера. 

Внезапный трансфер уравновесил ситуацию. В выигрыше могут оказаться все. Каземиро не решит всех проблем «МЮ» (нехватка последовательности все еще пугает), но лучшего инструмента для Тен Хага в этой хаотичной среде не найти – бразилец адаптируется и точно сделает команду сильнее. 

«Реал» – единственный клуб в мире, который может относительно безболезненно перенести потерю опорника уровня Каземиро. После Суперкубка Европы Анчелотти прямо сказал: «Тчуамени будет прибавлять и учиться рядом с Каземиро». Планы резко изменились, но учитывая солидную трансферную сумму, возраст и потенциал Тчуамени, это решение может оказаться оптимальным с точки зрения долгосрочного планирования. В краткосрочном периоде некоторые боли возможны – таланта у Тчуамени достаточно, но всегда есть риск неудачной адаптации. 

Каземиро же получает грандиозный вызов и большой контракт, который давно заслужил – большую часть карьеры в «Мадриде» он получал на уровне второго вратаря.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; East News/Paul ELLIS / AFP, Anadolu Agency, Alberto Molina / PRESSINPHOTO, RIVERO/MARCA; globallookpress.com/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

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