«Ньюкасл» полчаса возил «Сити» (8:2 по ударам), затянув Пепа в хаос. Итог – лучший матч сезона со спасителем Де Брюйне

Палагин – с разбором восторгов.

Вчерашнее представление на «Сент-Джеймс Парк» не просто лучший матч на старте сезона, но и заявка на самое яркое шоу кампании. 33 удара, 11 явных моментов, 6 ожидаемых и реальных голов – мы знаем, что «Сити» способен набить такие цифры в одиночку, но в воскресенье пришлось разделить восторг с прекрасным «Ньюкаслом».

В исполнении хозяев особенно впечатлил отрезок в первом тайме. На нем команда Эдди Хау натурально возила «Сити» – редкое событие в карьере Пепа Гвардиолы, особенно против андердогов. «Ньюкасл» в эти полчаса уничтожал и остротой (8:2 по ударам), и внезапно владением. Вы когда-нибудь вообще видели такое?

Скриншоты – Instat

Несмотря на то, что после перерыва «Ньюкасл» упустил преимущество в два мяча, оценка их перфоманса не пострадала. «Сити» допустил у своих ворот 2,21 xG (по данным Understat) – больше, чем в любом матче прошлого сезона АПЛ. Последний раз больше двух ожидаемых голов (без учета пенальти) команда Гвардиолы позволила создать в октябре-2020 – «Лидсу» Марсело Бьелсы.

Логично, что на пресс-конференции Пеп рассыпался в комплиментах «Ньюкаслу» и лично Хау: «Эдди – один из лучших тренеров в Англии. Он подобрал эту команду в очень сложный момент, но вы видите, что с ним она развивается и растет. Самое главное – они хотят играть первым номером и навязывать свою игру. У них есть для этого все – скорость, мастерство. И, конечно же, стадион, на котором тяжело абсолютно всем».

Разберемся, что стояло за таким мегаперфомансом «Ньюкасла» и нетипичной открытостью в матче «Сити»?

«Ньюкасл» предложил максимально хаотичный рисунок (такое не любит Пеп). Основа – очень смелый прессинг

Один из главных принципов Гвардиолы – не ввязываться с соперником в открытую игру. После переломного матча с «Челси» в сезоне-2020/21 Пеп объяснял: «Мы не можем играть как некоторые другие команды. Мы должны играть в нашем ритме и атаковать в правильный момент. Мы взяли несколько титулов благодаря такому терпеливому стилю. На старте сезона нам часто этого не хватало, но теперь мы пытаемся вернуться к тому, что у нас здорово работало в прошлом».

Воскресный матч с «Ньюкаслом» – отклонение от нормы Пепа. Спонсором внезапной открытости стало то, что команда Хау затянула «Сити» в футбол, которого Гвардиола так старательно избегает.

Все началось с прессинга «Ньюкасла». Хозяев не назовешь монстрами в этом компоненте, но после назначения Хау есть прогресс. Со Стивом Брюсом команда шла 19-й в лиге по интенсивности давления, с Эдди – подтянулась на 14-е, иногда выдавая прямо грандиозные в этом отношении перфомансы. Лучший пример – майская победа над «Арсеналом». После нее Микель Артета признал, что его команда «не справилась с игрой, в которую им пришлось сыграть из-за манеры хозяев».

Вчера с этими требованиями столкнулся «Сити». Смелый подход «Ньюкасла» проявился уже на первых минутах, а главной чертой в нем было участие в прессинге всех полузащитников – в том числе опорника Бруно Гимараэса. Бразилец поднимался на одну линию с атакующей пятеркой и поджимал Родри:

В стартовые 15 минут такой прессинг был скорее смелым и хаотичным, чем смелым и синхронным – защитники не всегда поддерживали тон, который задавала атакующая группа. Из-за этого свободу получали Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюйне, которые открывались в зоне Гимараэса. Символично, что на этом отрезке оба получили по явному моменту – Илкай свой реализовал:

Пропустив, «Ньюкасл» наконец-то начал прессинговать всей командой. Свободу КДБ и Гюндогану ограничили два фактора – за ними либо поднимался кто-то из защитников, либо вся оборонительная четверка поджимала пространство, в котором они пытались открываться перед этим:

Иногда доходило до того, что защитники «Ньюкасла» оставались в меньшинстве – но из-за смелости и четкости давления это не трансформировалось в проблемы. Как пример – ситуация перед ответным голом. Эдерсон выбил мяч в зону, где у «Сити» был перевес в одного игрока, но под давлением сделал это верхом и в сторону крошечного Бернарду, которому противостоял громадный Дэн Берн (разница в росте – 25 см):

Помимо смелости «Ньюкасла», еще одним фактором хаоса стали действия «Сити» с мячом. Вот показательный вердикт от Бернарду: «Получилась очень интенсивная игра. Мы здорово стартовали, первые 15 минут точно были нашими. Потом это изменилось. По ощущениям мы начали атаковать слишком быстро. Когда мы играем таким образом, преимущество получает соперник – это просто не наша игра».

А вот похожее замечание Пепа: «Крутой матч! Мы начали здорово, но затем начали проигрывать единоборства, а они получили возможность для рывков на скорости. Игра стала очень открытой, на этом отрезке «Ньюкасл» был объективно лучше. Нам следовало больше времени проводить на их трети поля».

Нетерпеливость «Сити» можно увязать с прессингом хозяев – иногда забросы были вынужденными из-за давления «Ньюкасла», иногда привлекательными из-за высокой линии обороны. Не будем отрицать и фактор Эрлинга Холанда – с ним передачи за спину слишком соблазнительны, чтобы не использовать их. Дополняла картину активность Фодена: Пеп отмечал, что пока Фил не умеет переключать режим и хочет делать абсолютно все в быстром темпе.

На примере вчерашней игры: «Если заканчиваешь атаку ударом – никаких проблем. Но если не заканчиваешь, тогда непросто контролировать Сен-Максимена и Альмирона в контратаках. Нам следовало проводить больше времени в финальной трети, делать больше передач. Эрлинг и Фил очень агрессивны, всегда стараются открываться вперед. С Грилишем и Марезом все по-другому – они действуют спокойнее, придерживают мяч, с ними легче вернуться в оборонительную схему, а соперникам сложнее контратаковать».

При этом критиковать Фодена и Холанда объективно тяжело. Да, их характеристики развили нелюбимый для «Сити» режим игры. Но в этом режиме они здорово себя показали. Эрлинг, например, и создавал пространство для рывков партнеров, и сам пользовался пространством за спинами защитников:

Открывания Жоэлинтона и скорость Сен-Максимена – с ними «Сити» тоже не справился

Еще одна важная деталь в перфомансе «Ньюкасла» – необычная роль Жоэлинтона при прессинге «Сити». После назначения Хау бразилец переквалифицировался из атакующего игрока в восьмерку, но опыт игры на фланге здорово помог ему в воскресенье.

При прессинге «Сити» Жоэлинтон регулярно смещался именно на фланг – в его случае левый. За счет этого оголял позицию Бернарду, который пытался давить на одного из центральных защитников и оставлял край свободным:

Из-за этого «Сити» не мог зажать «Ньюкасл» на его трети поля, а «Ньюкасл» получал численный перевес на левом фланге. Причем проявлялся он не только при прессинге, но и в затяжных атаках – Кайл Уокер оставался против Жоэлинтона и Аллана Сен-Максимена:

Открывания бразильца на фланге напрямую помогли во втором голе «Ньюкасла», но еще регулярно освобождали Сен-Максимена. Француз использовал хаотичный рисунок игры с максимальной пользой. У него не только участие во всех трех голах (два ассиста и заработанный штрафной), но и внушительные показатели по продвижению.

По итогам матча Аллан совершил 17 рывков, которые продвигали мяч вперед. Это в два раза больше его среднего показателя в прошлом сезоне (7,88). «Сити» образца чемпионской кампании позволял соперникам совершить 17,5 таких рывков за игру – имеется в виду на всю команду, а не кому-то конкретно. Вчера Сен-Максимен в одиночку повторил результат. Это хорошо подчеркивает и его персональную мощь, и редкость такого открытого матча для «Сити».

Во втором тайме гости нейтрализовали француза. Повлияли и перестановки у «Сити» в прессинге (Бернарду отвечал чисто за фланг), и игра «Ньюкасла» на результат при преимуществе в два мяча – команда Хау более-менее закрылась, а Пеп получил нужный ему режим.

КДБ – спаситель «Сити». Блистал на всех стадиях матча и независимо от условий

«В матчах открытого типа, где много переходных фаз, Кевин – лучший. Но иногда он теряется, когда нам противостоят более оборонительные команды типа «Вулвз», – подмечал как-то Пеп.

Вчера КДБ был хорош в любом режиме – благодаря этому «Сити» создал столько моментов, что мог рассчитывать на победу, даже пропустив трижды.

В хаотичном рисунке Кевин брал разными приемами – были и открывания, и проходы с мячом, и обостряющие передачи. В позиционном режиме показал фирменный, но все еще невероятный спектр пасов – и внешней стороной стопы, и щечкой, и разрезающие, и навесные. На стандартах тоже пригодился – после его передач команда получила сразу три явных момента (в том числе гол Холанда).

Разумеется, главной передачей КДБ стала голевая на Бернарду – она не просто тонкая и совсем неочевидная, но и крайне сложная по исполнению. Вывести партнера один на один пасом между ног сопернику – чистый восторг (оцените, кстати, как Холанд создал для этого условия, стянув защитника на себя)!

На старте сезона Кевин в топ-форме. Лучший в лиге по голевым, передачам под удар и ожидаемым ассистам. В воскресенье благодаря уникальному сочетанию качеств спас «Сити» от поражения, но в таком темпе вполне может замахнуться на рекорд по голевым передачам Тьерри Анри, который ему удалось лишь (лишь!) повторить два года назад.

Помимо этой интриги, последим и за развитием «Ньюкасла» – от клуба ждали большой активности на рынке, но пока у них всего две летних покупки. Неожиданно, но даже это кажется инвестицией – благодаря сыгранности команда уже удивляет топ-клубы.

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