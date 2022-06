Кажется, у Холанда в «Сити» будет конкурент: Хулиан Альварес забивает на том же уровне, а под стиль Пепа подходит даже лучше

Будут играть вместе?

На прошлой неделе «Ман Сити» наконец представил Эрлинга Холанда. Презентации не хватило одной важной детали – норвежцу до сих пор не выдали игровой номер. Говорят, он ждет девятку, которая пока закреплена за Габи Жезусом. Бразилец должен уйти в ближайшее время (судя по всему, в «Арсенал»), но игроки «Сити» попросили не отбирать номер у Габи, чтобы не портить атмосферу в раздевалке. Эрлингу пришлось смириться, несмотря на желание монетизировать джерси уже сейчас.

Из нынешнего состава, пожалуй, только Жезус мог стать соперником Холанда за место центрфорварда, но без конкуренции норвежец не обойдется. Не забываем про трансфер, который «Сити» оформил еще зимой – тогда клуб договорился о покупке 22-летнего Хулиана Альвареса. Аргентинец продолжает играть и блистать за «Ривер Плейт» на правах аренды, но должен присоединиться к «Сити» в начале июля, когда команда выйдет из отпуска.

На днях исполнительный директор Ферран Сориано подтвердил, что Альвареса не собираются отдавать в аренду – нападающий получит шанс в турне по США и, скорее всего, останется с командой. К предсезонке Хулиан подходит в огненной форме и с важным преимуществом перед Холандом – его стиль игры не нужно специально подстраивать в тактические формулы Пепа Гвардиолы.

Альвареса приметили после неудачного окна прошлым летом – в «Сити» сомневаются только насчет адаптации к Европе

Перед началом прошлого сезона «Сити» уже пытался купить нападающего – сначала охотились за Харри Кейном, потом возник вариант с Криштиану Роналду. Оставшись без форварда, команда отыграла весь сезон с ложной девяткой, но это не нарушило планы на будущее. По данным The Athletic, скаутам дали задачу найти молодого перспективного нападающего, причем изначально – не в основной состав, а под клуб из системы «Сити».

Выбор в пользу Альвареса нельзя назвать селекционной удачей. Его талант был очевиден задолго до того, как он приглянулся «Сити». Когда Хулиану было 11, он целый месяц провел на стажировке в «Реале» – оформиться помешали законы. В 18 Хулиан в составе группы талантливых игроков поехал со сборной Аргентины на чемпионат мира в Россию – еще одно признание. В конце 2021-го Альвареса вообще признали лучшим игроком на континенте по версии авторитетной El Pais.

По информации Sky Sports, за несколько недель до сделки Альвареса с «Сити» игроком увлекся Ральф Рангник, но немцу не удалось убедить руководство «МЮ». Примерно тогда же в переговоры включились соседи – их настолько впечатлила результативность Хулиана, что в случае отказа Холанда его рассматривали даже как основную опцию на следующий сезон. Кстати, сам аргентинец уверен, что его покупают именно для первой команды «Сити».

Основной вопрос – адаптация Альвареса в новой стране. У «Сити» уже есть положительный опыт с Габи Жезусом (бразилец переходил к Пепу в 19 лет и тоже из Южной Америки), но в клубе не уверены, что Хулиан пойдет по его пути. Тут большое преимущество у Холанда – он не только перенес результативность в более сильный чемпионат, но еще знает язык и уже менял клуб без потери качества.

По этой причине «Сити» прямо настаивал на том, что Альварес покинет «Ривер» в начале июля – сразу после ответки в 1/8 Кубка Либертадорес. Ради этого клуб даже заплатил дополнительные 1,5 миллиона фунтов (общая сумма сделки – 14 миллионов) – только чтобы аргентинец заранее познакомился с командой и мог быстрее привыкнуть к требованиям Пепа.

Это расстроило «Ривер». По версии ESPN, Марсело Гальярдо рассчитывает прервать гегемонию бразильских клубов в Кубке Либертадорес, а Альварес был ключевой частью его плана на поздние стадии. Тренер не скрывал расстройства: «Ман Сити» получает в свои руки настоящий бриллиант. Я был бы рад поработать с Альваресом до декабря, но, думаю, Пеп даже не стал бы слушать меня».

«Мы получили много предложений по аренде Альвареса на следующий сезон, но он не уйдет. Точно пройдет с нами предсезонку, и затем, думаю, останется с командой», – подтверждают в Манчестере.

Альварес – точно не наследник Агуэро. У него уникальная статистика, но он еще и командный игрок

Результативность Альвареса уже проникала в заголовки медиа (вы же помните шесть мячей в одной игре?), но на дистанции ее масштаб тоже хорошо ощущается. За последние два сезона местного чемпионата Хулиан умудрился забить 20 мячей при 20 выходах в основе (еще 4 раза выбегал на замену). Важно, что все эти голы забиты с игры – Альварес исполняет пенальти, но в других турнирах.

Скидка на уровень аргентинской лиги всегда должна учитываться (к этому чуть позже), но соблазн сравнить Хулиана с лучшими нападающими Европы все равно есть. Ниже – голы с пересчетом на 90 минут без учета пенальти. В чемпионатах топ-5 Альварес уступает только Патрику Шику и Роберту Левандовскому:

Соблазнительно сделать вывод, что Альварес – будущий наследник Серхио Агуэро. У этого сравнения есть не только базовые аргументы (тоже аргентинец, тоже много забивает), но и замечания самого Хулиана. Он рассказывал, что именно Кун был его кумиром детства, а на поле он даже старается подражать Агуэро, копируя движения.

Удобный нарратив сбивает самая простейшая логика – зачем «Сити» брать игрока, похожего на Агуэро, если сам Агуэро долго привыкал к стилю Пепа и даже конфликтовал с ним? Окончательно сравнения разрушились после слов Куна:

«Мне нравится Хулиан как игрок, но давайте посмотрим, где его будут использовать в «Сити». Не уверен, что он будет играть как классическая девятка – ему нравится двигаться вокруг штрафной. Лично я поставил бы его в центр и дал свободу, но не забывайте, что он может сыграть и на фланге, и оттянутого форварда, и даже атакующего полузащитника».

Универсальность – действительно первое отличие Альвареса от Агуэро. В этом плане Хулиан скорее похож на Жезуса, который прошлый сезон вообще начинал с просьбы перевести его на фланг. Но даже в роли центрфорварда роль Альвареса сильно отличается от стиля Куна. Показательно, что Гальярдо назвал его мечтой любого тренера именно за командность.

Она отлично проявляется в статистике. Хулиан – нападающий редкой категории, который много забивает, ассистирует и при этом пашет. Чтобы подчеркнуть уникальность, возьмем три показателя Альвареса – удары (больше трех за матч), передачи под удар и попытки отбора (больше двух). В чемпионатах первой пятерки этот фильтр пройдут только 7 игроков, причем чистый нападающий в списке только один – Марк Ут из «Майнца»:

Настолько универсальным Альвареса делают две вещи:

1. Любовь к прессингу. Отчасти она навязана системой Гальярдо (самый интенсивное давление в Аргентине), отчасти с желанием самого Хулиана пахать. К этому добавляется хорошее чтение эпизодов и реакция – отсюда удивительно частые ситуации, когда ему удавалось запрессинговать вратаря и даже вынудить его ошибиться:

Скриншоты сделаны в Instat

2. Игра между линиями. Альварес не опускается слишком глубоко за мячом, но всегда готов стать вспомогательным звеном, открываясь за спинами полузащитников. После приема мяча следуют три варианта:

– либо пас на ход партнеру;

– либо передача партнеру и вбегание в штрафную под ответный пас;

– либо дальний удар.

Среди игровых качеств Альвареса Пеп пока отмечал только рывки за спину – но даже тут Хулиан получает часть моментов за счет открываний в опорной. Если коротко, уводит защитника за собой, после чего наказывает вбеганием в свободную зону:

Альварес подходит под стиль Пепа лучше Холанда. Если впечатлит Гвардиолу, удерживать Жезуса и Стерлинга будет бессмысленно

Главный по «Сити» в The Athletic Сэм Ли рассказывал, что идеальным нападающим для своей команды Пеп видел Харри Кейна. Основная причина – умение сыграть как в штрафной, так и за ее пределами. К этому можно добавить и знакомство с прессинг-системой – Харри начал блистать в «Тоттенхэме» у Маурисио Почеттино.

Если брать только эти требования (а не уровень целиком), Альварес подходит Пепу даже лучше Холанда. Показателен другой инсайд Ли: Гвардиола планирует слегка пофиксить Эрлинга – в частности, хочет большей вовлеченности норвежца в розыгрыш мяча. И в этом плане, и в плане прессинга Альварес уже сейчас превосходит Холанда – его стиль менять коренным образом не нужно.

Ниже – небольшое сравнение. Понятно, что оценивать игроков из разных лиг и даже из разных команд сложновато, но учитывая, что показатели «Ривера» и «Дортмунда» были максимально похожи, сделать это с определенными оговорками все равно можно. Исходя из таблицы сделаем осторожный вывод: если бы Альварес блистал с такой результативностью в топовом чемпионате, «Сити» скорее всего бы даже не пытался купить Холанда.

Ключевой момент – сможет ли Альварес перенести такую результативность и стиль в топ-лигу. Если сравнивать силу команд по модели Five Thirty Eight (основана на рейтинге каждого клуба и учитывает кучу факторов, включая перфоманс и качество состава), аргентинский чемпионат по уровню схож с турецкой Суперлигой. Чтобы подчеркнуть контраст с АПЛ, добавим, что вторая по силе команды из Аргентины («Бока») опережает только аутсайдеров прошлого английского сезона по индексу Five Thirty Eight. Вот такой прыжок придется сделать Альваресу.

Если удастся, есть варианты, при котором играть смогут оба.

Во-первых, Гвардиола хоть и не фанат игры с двумя нападающими (и даже с одним, чего скрывать!), но готов к ней прибегать, когда форварды и доступны, и в хорошей форме. Неплохой пример – начало его первого чемпионского сезона в «Сити», когда основной схемой стали 3-5-2. В ней получалось умещать и статусного Агуэро, и круто ворвавшегося в команду Жезуса.

Во-вторых, помним про универсальность Альвареса. Половину матчей за «Ривер» Хулиан провел в центре нападения, но примерно 25% – на каждом из флангов. К такому выбору может подтолкнуть и стиль «Сити» с Холандом (более вертикальный с акцентом на передачи во вратарскую), и уход потенциальных конкурентов Альвареса.

Среди них – точно Жезус и, скорее всего, Рахим Стерлинг, которого с прошлой недели активно отправляют в «Челси». Оба загорелись перспективой нового вызова, обоих можно понять – они изредка получают шансы в топ-матчах. Если Альварес впечатлит Гвардиолу, цепляться за игроков будет бессмысленно: потерю их качеств Хулиан вполне может компенсировать, благодаря чему Гвардиола сохранит вариативность на краях.

Определяющим фактором станет предсезонка, которая даст ответ сразу на несколько вопросов. Парочках главных: сможет ли Холанд быстро адаптироваться к стилю «Сити», а если нет, готов ли Альварес навязать ему конкуренцию в новой для себя среде. Потенциал для этого у аргентинца точно есть.

Фото: Gettyimages.ru/Marcelo Endelli, Luciano Bisbal, Clive Brunskill