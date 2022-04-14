«Атлетико» зажал «Сити» во втором тайме. Гвардиола смирился: делал замены для игры 2-м номером и заслужил стилистические упреки

Разбор Вадима Лукомского.

«Атлетико» не забил «Манчестер Сити» (0:0) и пропустил команду Пепа Гвардиолы в полуфинал Лиги чемпионов. Матч двух разных таймов: первый – уныние почти без рисков; второй – ва-банк от «Атлетико» (насколько это возможно в парадигме Диего Симеоне).

У мадридцев не получилось забить, но получилось многое другое.

Первый тайм: продолжение первого матча, но с одной оговоркой

Главная тема первого матча – взаимная помешанность на контроле в ущерб созданию моментов. Многие элементы той встречи перекочевали в Мадрид.

Например, схема «Атлетико» при позиционной обороне – 5-4-1. В первом матче Диего Симеоне прямо по ходу пришлось искать оптимальный вариант сдерживания соперников (начинал с 5-3-2, пробовал 5-5-0 и остановился на 5-4-1). Сейчас он использовал вариацию, которая показала себя наиболее эффективной неделю назад:

Структура «Сити» при владении не предполагала особых рисков. Уокер оставался рядом с центральными защитниками. Недалеко был и Родри. Против этой четверки оставался лишь Жоау Феликс со стороны «Атлетико». Владеть мячом было легко, а вот выше вариантов не хватало. И даже при таких соотношениях для продвижения порой опускались Илкай Гюндоган и Бернарду Силва (иногда вместе):

У «Атлетико» были некоторые проблемы при контроле фланга Рияда Мареза, где у команды Симеоне предусмотрена гибридность и перестроения при выдвижениях Лоди, но на дистанции тайма эти моменты растворились. Общая картина была низовой, а голевые моменты – аномалией .

Оговорка (и главное отличие от первого матча) – прессинг «Атлетико».

Хозяева регулярно встречали «Сити» шестеркой игроков на чужой половине поля. Нападающий Феликс начинал давление, все четыре полузащитника его поддерживали, а еще выдвигался Лоди. Зону мяча зажимали максимально плотно, а на дальней стороне поддерживали компактность:

Шестерки при качественных смещениях хватало, чтобы создавать «Сити» проблемы при розыгрышах и даже отбирать мяч на чужой половине . В первом матче «Атлетико» не позволял себе такой дерзости.

Второй тайм: прессинг и вертикальность от «Атлетико», перестраховки и предательство стиля – от «Сити»

По-настоящему огненным получился второй тайм. Впервые в этом противостоянии гол для одной из команд выглядел необходимостью, а не бонусом. «Атлетико» выиграл эту половину по владению (53% на 47%) и ударам (13:2).

Перевес по владению может не особо впечатлить, но контекст важен: во-первых, возвращая мяч, «Атлетико» не держал его подолгу, а быстро обострял (контролю предпочитали продвижения, даже если часть была неудачными); во-вторых, важны зоны владения – «Атлетико» действительно удалось зажать «Сити».

Теперь «Атлетико» прессинговал гостей в каждой атаке – и это приносило либо отборы на чужой половине, либо дальние выносы «Сити». Структура прессинга была такой же, как в первом тайме:

Отличие – в частоте эпизодов прессинга. В этом плане показательна реакция «Атлетико» в эпизодах на своей половине поля. Теперь они не выжидали (как в первых трех таймах), а старались трансформировать такие моменты в ситуацию для прессинга. Здесь специально для этого резко выдвигается Лоди, его поддерживает Феликс и остальные:

Важная поворотная точка с точки зрения «Сити» – отказ от коротких розыгрышей. На 57-й Эдерсон решил больше не заигрывать с давлением «Атлетико» и отправил защитников выше под дальнее начало атаки:

Такое поведение означало символический успех прессинга «Атлетико». Отвоевать территорию у команды Симеоне однозначно получилось . Это нельзя назвать доминированием в полном смысле слова, так как прямо потока хороших моментов, но инициатива у «Атлетико» явно была.

Замены Гвардиолы в этой ситуации показательны. Выход Натана Аке вместо Кайла Уокера оставим за скобками – вынужденная замена (хотя даже тут на поле появился более оборонительный игрок – Уокер периодически делает рывки вперед). Две другие замены были продиктованы необходимостью адаптировать команду к режиму игры вторым номером.

Рахим Стерлинг вышел вместо Кевина Де Брюйне и занял позицию нападающего. При такой цепочке перестроений – это контратакующая замена. У «Сити» появился быстрый нападающий под переходные эпизоды. Фернандиньо вместо Бернарду – вообще кричащая перестановка. «Сити» доигрывал с двумя четкими опорниками .

Команда заканчивала в схеме 4-4-1-1. Внутри максимально осторожное наполнение центра (опорники Родри и Фернандиньо + Гюндоган чуть выше) и контратакующим форвардом:

«Атлетико» не только душил прессингом, но осмысленно (пускай примитивно) действовал с мячом. Главное слово – вертикальность. В зависимости от высоты защитной линии «Сити» хозяева либо проверяли ее пасами за спину (такие открывания были постоянными, их всегда искали – олицетворением попыток стали сразу три офсайда за тайм), либо передачи под подборы, где «Атлетико» создавал численное преимущество:

Оба этих действия предполагали быструю доставку мяча вперед и не менее быстрое насыщение атаки вариантами. В таком смелом, но прямолинейном режиме атака «Атлетико» функционировала весьма неплохо.

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«Сити» идет дальше. Это не первый раз, когда Гвардиола добыл результат, но заслужил справедливые стилистические упреки : последний пример – «ПСЖ» в прошлом сезоне.

Считать ли такой проход недостаточно «чистым» или, наоборот, воспевать прагматичность? И как относиться к символическим достижениям «Атлетико» из второго тайма? Философские вопросы. Возможны самые разные ответы.

Моя версия: отход от стиля для Пепа – последняя мера . Он прагматик, но его прагматичность выражается в контроле матчей через владение. Когда его лишают этого инструмента, это уже индикатор того, что что-то идет не по плану, а команда играет плохо. Вчера Гвардиола принял этот рисунок и заменами пытался помочь команде существовать в непривычном режиме. У него скорее получилось (прошли в полуфинал), но первопричина – слабая игра через привычные инструменты.

Любой соперник, который способен поставить «Ман Сити» в такое положение, заслуживает похвалы. Второй тайм получился таким из-за поведения «Атлетико». «Сити» начинал как в первой половине и по собственной инициативе меняться на планировал.

Вертикальная игра и открывания под нее, прессинг, позиционная оборона – все элементы «Атлетико» исполнял на высоком уровне. Везде были идеи и командное воплощение. Жаль, что они не играют так чаще – даже тут всего один тайм через четырех.

Слишком часто желание сделать одну стадию безупречной затмевает умения «Атлетико» в других.

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Фото: REUTERS/Susana Vera; кадры трансляции «Матч ТВ»