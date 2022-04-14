Англия, Англия
Блог

«Атлетико» зажал «Сити» во втором тайме. Гвардиола смирился: делал замены для игры 2-м номером и заслужил стилистические упреки

Натан Аке Натан Аке
Ренан Лоди Ренан Лоди
Жоау Феликс Жоау Феликс
Атлетико Атлетико
Манчестер Сити Манчестер Сити
Диего Симеоне Диего Симеоне
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
тактика
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Разбор Вадима Лукомского.

«Атлетико» не забил «Манчестер Сити» (0:0) и пропустил команду Пепа Гвардиолы в полуфинал Лиги чемпионов. Матч двух разных таймов: первый – уныние почти без рисков; второй – ва-банк от «Атлетико» (насколько это возможно в парадигме Диего Симеоне).

У мадридцев не получилось забить, но получилось многое другое. 

Первый тайм: продолжение первого матча, но с одной оговоркой

Главная тема первого матча – взаимная помешанность на контроле в ущерб созданию моментов. Многие элементы той встречи перекочевали в Мадрид. 

Например, схема «Атлетико» при позиционной обороне – 5-4-1. В первом матче Диего Симеоне прямо по ходу пришлось искать оптимальный вариант сдерживания соперников (начинал с 5-3-2, пробовал 5-5-0 и остановился на 5-4-1). Сейчас он использовал вариацию, которая показала себя наиболее эффективной неделю назад:

Структура «Сити» при владении не предполагала особых рисков. Уокер оставался рядом с центральными защитниками. Недалеко был и Родри. Против этой четверки оставался лишь Жоау Феликс со стороны «Атлетико». Владеть мячом было легко, а вот выше вариантов не хватало. И даже при таких соотношениях для продвижения порой опускались Илкай Гюндоган и Бернарду Силва (иногда вместе):

У «Атлетико» были некоторые проблемы при контроле фланга Рияда Мареза, где у команды Симеоне предусмотрена гибридность и перестроения при выдвижениях Лоди, но на дистанции тайма эти моменты растворились. Общая картина была низовой, а голевые моменты – аномалией.

Оговорка (и главное отличие от первого матча) – прессинг «Атлетико».

Хозяева регулярно встречали «Сити» шестеркой игроков на чужой половине поля. Нападающий Феликс начинал давление, все четыре полузащитника его поддерживали, а еще выдвигался Лоди. Зону мяча зажимали максимально плотно, а на дальней стороне поддерживали компактность:

Шестерки при качественных смещениях хватало, чтобы создавать «Сити» проблемы при розыгрышах и даже отбирать мяч на чужой половине. В первом матче «Атлетико» не позволял себе такой дерзости. 

Второй тайм: прессинг и вертикальность от «Атлетико», перестраховки и предательство стиля – от «Сити»

По-настоящему огненным получился второй тайм. Впервые в этом противостоянии гол для одной из команд выглядел необходимостью, а не бонусом. «Атлетико» выиграл эту половину по владению (53% на 47%) и ударам (13:2).

Перевес по владению может не особо впечатлить, но контекст важен: во-первых, возвращая мяч, «Атлетико» не держал его подолгу, а быстро обострял (контролю предпочитали продвижения, даже если часть была неудачными); во-вторых, важны зоны владения – «Атлетико» действительно удалось зажать «Сити».

Теперь «Атлетико» прессинговал гостей в каждой атаке – и это приносило либо отборы на чужой половине, либо дальние выносы «Сити». Структура прессинга была такой же, как в первом тайме:

Отличие – в частоте эпизодов прессинга. В этом плане показательна реакция «Атлетико» в эпизодах на своей половине поля. Теперь они не выжидали (как в первых трех таймах), а старались трансформировать такие моменты в ситуацию для прессинга. Здесь специально для этого резко выдвигается Лоди, его поддерживает Феликс и остальные:

Важная поворотная точка с точки зрения «Сити» – отказ от коротких розыгрышей. На 57-й Эдерсон решил больше не заигрывать с давлением «Атлетико» и отправил защитников выше под дальнее начало атаки:

Такое поведение означало символический успех прессинга «Атлетико». Отвоевать территорию у команды Симеоне однозначно получилось. Это нельзя назвать доминированием в полном смысле слова, так как прямо потока хороших моментов, но инициатива у «Атлетико» явно была.  

Замены Гвардиолы в этой ситуации показательны. Выход Натана Аке вместо Кайла Уокера оставим за скобками – вынужденная замена (хотя даже тут на поле появился более оборонительный игрок – Уокер периодически делает рывки вперед). Две другие замены были продиктованы необходимостью адаптировать команду к режиму игры вторым номером. 

Рахим Стерлинг вышел вместо Кевина Де Брюйне и занял позицию нападающего. При такой цепочке перестроений – это контратакующая замена. У «Сити» появился быстрый нападающий под переходные эпизоды. Фернандиньо вместо Бернарду – вообще кричащая перестановка. «Сити» доигрывал с двумя четкими опорниками

Команда заканчивала в схеме 4-4-1-1. Внутри максимально осторожное наполнение центра (опорники Родри и Фернандиньо + Гюндоган чуть выше) и контратакующим форвардом:

«Атлетико» не только душил прессингом, но осмысленно (пускай примитивно) действовал с мячом. Главное слово – вертикальность. В зависимости от высоты защитной линии «Сити» хозяева либо проверяли ее пасами за спину (такие открывания были постоянными, их всегда искали – олицетворением попыток стали сразу три офсайда за тайм), либо передачи под подборы, где «Атлетико» создавал численное преимущество:

Оба этих действия предполагали быструю доставку мяча вперед и не менее быстрое насыщение атаки вариантами. В таком смелом, но прямолинейном режиме атака «Атлетико» функционировала весьма неплохо. 

***

«Сити» идет дальше. Это не первый раз, когда Гвардиола добыл результат, но заслужил справедливые стилистические упреки: последний пример – «ПСЖ» в прошлом сезоне

Считать ли такой проход недостаточно «чистым» или, наоборот, воспевать прагматичность? И как относиться к символическим достижениям «Атлетико» из второго тайма? Философские вопросы. Возможны самые разные ответы. 

Моя версия: отход от стиля для Пепа – последняя мера. Он прагматик, но его прагматичность выражается в контроле матчей через владение. Когда его лишают этого инструмента, это уже индикатор того, что что-то идет не по плану, а команда играет плохо. Вчера Гвардиола принял этот рисунок и заменами пытался помочь команде существовать в непривычном режиме. У него скорее получилось (прошли в полуфинал), но первопричина – слабая игра через привычные инструменты.

Любой соперник, который способен поставить «Ман Сити» в такое положение, заслуживает похвалы. Второй тайм получился таким из-за поведения «Атлетико». «Сити» начинал как в первой половине и по собственной инициативе меняться на планировал. 

Вертикальная игра и открывания под нее, прессинг, позиционная оборона – все элементы «Атлетико» исполнял на высоком уровне. Везде были идеи и командное воплощение. Жаль, что они не играют так чаще – даже тут всего один тайм через четырех.

Слишком часто желание сделать одну стадию безупречной затмевает умения «Атлетико» в других.

Тухель мощно исправил ошибки первого матча. «Челси» был прекрасен в Мадриде, но Модрич спас «Реал»

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: REUTERS/Susana Vera; кадры трансляции «Матч ТВ»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные