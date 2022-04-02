Рафинья из «Лидса» – новая цель «Барсы». Как Бьелса помог ему стать звездой АПЛ и что привлекло Хави?

Его друзья – Бруну и Роналдиньо.

После масштабной зимней кампании (из АПЛ пришли Ферран, Обамеянг и Адама) «Барселона» снова заходит на английский рынок: каталонцы нацелились на звезду «Лидса» Рафинью.

В последнем матче перед международной паузой бразилец помог Джесси Маршу вырвать победу (первую для американского тренера) над «Норвичем». После скидки партнера Рафинья прокинул мяч мимо защитника, обошел вратаря и, сохранив контроль, отпасовал на пустые ворота. Все это – на 94-й минуте.

«Барселона» верит в регулярность таких трюков на «Камп Ноу». И в магию связей: Рафинья с детства знаком с Роналдиньо, а его агент – Деку – ярко играл за «Барсу» в середине нулевых.

Контракт до 2024 года позволяет «Лидсу» выставлять условия. Но и там понимают: 25-летний Рафинья – одна из скорых больших продаж. В зимнем интервью Forbes владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассуждал о подражании модели «Лестера» – клуба, который готов отпускать свои главные активы (Харри Магуайр, Рияд Марез, Бен Чиллуэл) и вкладывать полученные деньги в выращивание новых звезд: «Нам, возможно, придется продать одного или двух ключевых игроков и купить других талантов, как это в прошлом делал «Лестер». Мы должны реалистично смотреть на наши средства, чтобы расти постепенно».

Еще на Рождество клуб верил в новый контракт Рафиньи: спортивный директор «Лидса» Виктор Орта и Деку встречались для обсуждения условий. Тогда стороны уперлись в сумму отступных. Сейчас переговоры замерли (а «Лидс» тем временем покатился в таблице). При этом пишущий о «Лидсе» для The Athletic Пол Хэй подтверждает: в нынешнем контракте действительно есть отдельный пункт на случай вылета. Поэтому «Барса», еще не делавшая официальных предложений, может не торопиться, хотя уже дошло до публичных упоминаний со стороны Жоана Лапорты («Рафинья – великолепный игрок. У нас много отчетов по нему – все они положительные»).

«Придет время, когда он захочет сделать следующий шаг», – говорил Деку прошлой осенью, рассказывая, что Рафинья нравится «Ливерпулю».

«Деку дважды советовал мне клубы – сначала «Ренн», затем «Лидс». В обоих случаях я прислушивался. Он играл в футбол и понимает, как лучше строить карьеру», – благодарил агента вингер.

У Рафиньи было уже 4 клуба и 3 чемпионата. Насколько он готов и почему нигде надолго не задерживается?

Школа футбола Рафиньи – várzea, андеграундный турнир в Бразилии для отверженных

«Это настоящий Дикий Запад. Нет крови – нет фола! Только когда ты сломаешь ногу, тебе посочувствуют».

Так в тексте для The Players’ Tribune Рафинья описывает нравы várzea, локальных любительских турниров в Бразилии. Слово várzea отсылает к корням местного футбола и перекликается с обозначением пойм рек – в тех долинах игрались первые матчи в конце XIX века. Еще várzea означает что-то сделанное непрофессионально, на импровизации и подручными средствами.

Воспоминания Рафиньи рисуют именно такую картину: «Любой игрок мог просто прийти, не нужны были никакие контракты. Играли на глине. Обжигающая жара. Пыль и песок. Кто-то приносил мяч из дома. Сеток на воротах часто не было, просто столбы. Форма? Забудь. Одна команда играла без футболок. И те парни были отверженными [академиями профессиональных клубов]. В их игре была ярость. Они играли ради выживания. Так, будто от этого зависела их жизнь».

«Пристанище отбросов. Таких, как я», – заключает Рафаэль Диас Беллоли. К 18 годам более везучих ровесников уже давно ведут большие европейские клубы, а Рафинья, получая отказ за отказом («Интернасиональ», «Гремио»), по-прежнему блистал лишь на глиняных полях várzea.

Рафинья добавляет красок и дает прочувствовать атмосферу тех дней и мест. Иногда перед началом матчей в раздевалку его команды заваливались болельщики соперников и обещали: «Если выиграете, мы убьем вас. Вам не выбраться живыми». А у некоторых зрителей из карманов торчали пушки.

«Я всегда говорю: если смог показать себя там, то можешь играть везде. Большой европейский финал? Пофигу. Я горжусь, что отыграл так много этих турниров. Они сделали меня сильным. Теперь я хочу, чтобы меня освистывали. Чтобы было давление. Это заводит», – уверен Рафинья.

Рафинья дружит с Роналдиньо. В 7 лет он даже побывал у Ронни на дне рождения

Когда в ноябре 2020-го Рафинья забил «Эвертону» первый гол в АПЛ, он получил видеопоздравление от кумира детства – Роналдиньо.

Рафинья, как и Ронни, вырос в Порту-Алегри. В 7 лет он даже побывал у только начинавшего играть за «Барселону» Роналдиньо на дне рождения.

Отец Рафиньи был музыкантом в самба-группе, которую позвали выступить на празднике.

Роналдиньо встречал гостей у дверей своего огромного дома. Он взял мелкого Рафинью на руки. «Я замер. Не знал, как реагировать. Но его обаяние растопило бы даже самого холодного ребенка, ха. Уверен, это было лучшее празднование дня рождения, где я был, если не считать мои собственные (ладно, с ними, наверное, тоже)», – рассказал вингер «Лидса» The Players’ Tribune.

Связь Рафиньи и Роналдиньо сохранилась. «Кажется нереальным тусоваться с парнем, которого раньше видел на ютубе и по телевизору. Он даже смотрит мои игры. Что тут сказать?» – хвастается Рафинья.

Зимой 2021-го появился грустный повод вспомнить о дружбе. Из-за коронавируса умерла мама Роналдиньо. В следующем матче Рафинья почтил ее память, забив «Саутгемптону» со штрафного и показав надпись под футболкой.

Билетом в Европу стал Деку – его знакомства завели Рафинью в Португалию

Ближе к 19 Рафинья все же нашел клуб – «Аваи» из Флорианополиса, города в 6 часах езды от Порту-Алегри. Там он пересекся с Габриэлем Магальяэсом, будущим защитником «Арсенала».

«Аваи» играл во втором дивизионе. Рафинья тренировался с командой U-20, не выходил за основу и подумывал стать парикмахером, чтобы приносить семье хоть какие-то деньги.

В 2016-м все перевернул популярный среди скаутов Молодежный кубок Сан-Паулу. Рафинья попался на глаза Деку. Бывший полузащитник подписал блеснувшего парня в свое агенство D20 Sports. А дальше заработали португальские знакомства Деку: он пристроил Рафинью в «Виторию Гимараэш Б» – 600 тысяч евро очень порадовали «Аваи», который испытывал проблемы с деньгами.

Рафинья обогнал планы тренеров и быстро взлетел до основной команды. Сезон-2017/18 он закончил с 15 голами в португальской лиге – больше было лишь у бомбардиров клубов из большой лиссабонской тройки.

Один из них, «Спортинг», стал его следующей командой.

Еще один друг – Бруну, они сблизились в «Спортинге». Фернандеш писал, что АПЛ подойдет стилю Рафиньи

В Лиссабоне Рафинья завел дружбу с будущей звездой «МЮ».

«Это игрок, c которым у меня особая химия. Он понял меня с первого взгляда. По движению тела он знал, куда я пойду с мячом», – говорил Бруну.

А это уже Рафинья: «Бруну мне очень помог. В Португалии мы много разговаривали и ходили поесть. Когда я ушел в «Ренн», он давал мне советы. Этот парень очень умен. А когда я вылетал в Лидс, он написал, что мой стиль подойдет лиге. И он опять был прав».

С этой парочкой, Басом Достом, Нани и Венделом «Спортинг» выиграл Кубок Португалии и Кубок лиги, закончив чемпионат третьим. Рафинья играл правым вингером и забил 4 мяча.

Но португальцам нужны были деньги – и Рафинью продали в «Ренн» за 21 миллион евро. «Я был счастлив в «Спортинге», у меня не было причин уходить», – уверял Рафинья. «Португальские клубы вечно зависимы от рынка», – подчеркивал Деку.

Президент «Ренна» назвал переход Рафиньи самым большим трансфером в новейшей истории клуба. Так почему его продали уже через сезон?

Покупкой Рафиньи в сентябре 2019-го «Ренн» закрыл уход в «Уотфорд» Исмаилы Сарра. «Самый большой трансфер в новейшей истории клуба», – приветствовал покупку президент «Ренна» Оливье Летанг.

При содействии Рафиньи «Ренн» занял свое самое высокое место в Лиге 1 (3-е) и впервые вышел в Лигу чемпионов.

Рафинья забил 5 раз и в компании Неймара, Анхеля Ди Марии и Килиана Мбаппе попал в десятку игроков, которые чаще остальных включали дриблинг (5,9 в среднем за 90 минут). Уже в «Лидсе» Марсело Бьелса выделял это качество Рафиньи: «Дриблинг – всегда самая опасная вещь для обороны. Он решает все проблемы, которые возникают, когда команда сидит у своих ворот. Это альтернатива комбинационной игре. И да, порой это трудно найти в игроках».

Да, кстати, как после такого успешного сезона вдруг возник «Лидс», только-только вернувшийся в АПЛ после 16-летнего отсутствия?

The Athletic описал забавную предысторию трансфера. Оказалось, и Бьелса, и спортивный директор клуба Орта параллельно следили за Рафиньей. Потом его имя случайно всплыло в разговоре – и они сошлись на общем интересе к бразильцу. Их привлекала скорость, нужная прямолинейность и работа двумя ногами.

Источники из окружения Рафиньи сообщили Goal.com, что тот намеревался еще сезон отыграть во Франции, а потом перейти в клуб АПЛ уровня Лиги чемпионов. По информации The Athletic, планы «Ренна» были схожими, но все поменялось, когда в клубе осознали готовность Рафиньи уехать в Англию. У «Ренна» сменилось руководство, и новые боссы считали, что «Спортингу» за Рафинью переплатили. Французский клуб согласился отпустить вингера за меньшую сумму – 17 миллионов. В «Лидсе» ухватились за возможность.

«Я был слегка удивлен. Они говорили, что не продадут меня меньше чем за 60 миллионов. Узнав, что предложение «Лидса» принято и мне никто об этом не сказал, я почувствовал себя обесцененным», – признавался Рафинья.

В октябре 2020-го, в удлиненное из-за пандемии окно, Рафинья перешел в «Лидс».

В последнем матче за «Ренн» против «Реймса» прямо накануне трансфера Рафинья забил и ассистировал на второй гол. Болельщики тяжело восприняли его уход перед дебютом в ЛЧ. «Вали к черту в свою страну фиш энд чипс» – зацепившись за такое пожелание из соцсетей, «Лидс» стильно обставил анонс трансфера:

Как и предсказывал Бруну, Рафинья легко адаптировался в Премьер-лиге. Его размашистый дриблинг и проходы очень подошли вертикальному «Лидсу» Бьелсы. В этом сезоне на фоне травм Патрика Бэмфорда он с 9 мячами лучший бомбардир команды.

В Йоркшире Рафинья дорос до сборной Бразилии. В октябре он выскочил на второй тайм и двумя голевыми перевернул матч южноамериканского отбора против Венесуэлы. А первый выход в старте против Уругвая отметил дублем.

«Я публично благодарю Бьелсу и весь тренерский штаб за работу с Рафиньей, которая приблизила его к национальной команде», – сказал тогда Тите.

Бьелса считал Рафинью уникальным – разрешал ему играть на инстинктах и боялся перегрузить тактикой

Одно высказывание Бьелсы особенно хорошо характеризует Рафинью: «Он предлагает решения, которые помогают добывать результат в матчах. Таким игрокам не нужно много помощи и инструкций. Он сам находит способы взламывать соперников – и делает это лучше, чем ходы, которые навяжет любая тренерская система. Четкие тренерские установки и следование системе помогают лучше раскрывать игроков, если они не так талантливы от природы. В случае с Рафиньей я как тренер стараюсь не вмешиваться, так как могу стать лишь помехой в реализации его потенциала».

В другом интервью экс-тренер «Лидса» выступил еще откровеннее: «Если в клубе есть игрок, на которого я никак не повлиял, то это Рафинья. То, что он вытворяет, никак не связано с моей работой. У него природный талант – он потрясающий. Невероятно одарен физически, при этом обладает даром изобретать нестандартные решения. Он также хорош в оценке ситуации и принятии решений».

Исключение – игра без мяча. Здесь у «Лидса» нет пассажиров и свободных игроков. Рафинья работает как все – и получает комплименты: «Рафинья обладает взрывной скоростью и быстрыми реакциями. Что еще важнее, он без проблем выкладывается в каждом эпизоде».

Сам бразилец отмечал, что многому научился у Бьелсы – вероятно, речь именно о работе без мяча: «Бьелса тепло принял меня в «Лидсе». Сразу же сказал, что его задача – помочь мне максимально раскрыться. В первые месяцы он останавливал тренировки, отводил меня в сторонку и объяснял, как нужно двигаться и какие решения принимать в каждом эпизоде».

Скорее всего, остановки и объяснения в первую очередь касались персонального прессинга. Во-первых, это наиболее программируемая стадия в футболе Бьелсы. Во-вторых, Рафинья не сталкивался с таким типом прессинга ранее, поэтому правда нуждался в таких индивидуальных уроках в первые месяцы.

На выходе получаем такую формулу успеха:

• Без мяча Рафинья прошел категорически полезную школу прессинга Бьелсы. Она одна из самых требовательных в физическом плане – многие знания пригодятся при переходе в «Барсу» (или любой другой топ-клуб);

• При этом Бьелса четко осознавал, что с мячом Рафинья должен творить, а тренер просто не должен ему мешать. Марсело не научил бразильца чему-то новому, но хорошо с ним сработался;

• Талант Рафы полностью оправдывал свободу, которую он получил. Он – главный в атаке команды. Доминирует в продвижении, созидании и даже завершении:

Бьелса не только дал Рафинье право творить, но и активно помогал ему через открывания других игроков. То есть не нагружал самого бразильца ограничениями и установками, но давал ему максимум вариантов. «Лидс» одна из лучших команд АПЛ по рывкам за спину защитникам соперников: у этого есть и минусы (излишняя открытость при потерях), но для креативности Рафиньи – большой бонус.

Это помогало и в эпизодах, когда бразилец ищет вариант для обострения, и в эпизодах, когда нужно отвлечь соперников (оставить Рафу без подстраховки). На выходе рождался идеальный баланс между индивидуальной магией (другой не использовал бы эти ситуации так круто) и стилем, который делает эту магию ярче (без такого количества открываний не было бы сколько вариантов).

Отличный пример – гол в стиле Арьена Роббена в ворота «Вест Бромвича». Рафинья готовит смещение в центр, которое завершит отличным ударом в дальний угол:

Скриншоты сделаны в InStatScout

С одной стороны, это выдающееся мастерство – и проход, и удар. С другой, обратите внимание на то, что каждый оппонент, который мог страховать смещение, уже был занят (из-за рывков) – Рафе нужно было обыграть лишь одного соперника перед ударом.

Давайте попробуем категоризировать магию, которую дает Рафинья. Первый тип – опускания для продвижения. Бразилец лучший в команде по продвижениям, хотя его позиция не предполагает ключевую роль в этом процессе. Он так хорош, потому что максимизирует эпизоды, когда все-таки опускается, а не потому что больше некому двигать мяч.

Кажется, такие опускания у него опаснее, чем у любого другого игрока АПЛ. У Рафы уникальный талант превращать эпизоды продвижения в прямую угрозу воротам соперника. То есть команда после его действий не просто оказывается ближе к воротам соперника, но и получает реальную возможность забить.

Рассмотрим первый сценарий. Соперник играет с ним плотно (идет до упора). Например, Тимоти Кастань в этом эпизоде:

Рафинья не потерял мяч под давлением, разыграл стеночку, которая отрезала трех соперников. Результат – вот такая ситуация:

Матч против «Виллы» – тоже плотная игра от Люки Диня:

Рафинья снова освобождается через стеночку. Получив несколько секунд свободы, отдает продвигающий пас в узкий коридор между соперниками:

Результатом становится такая ситуация в штрафной соперника:

Оба раза хаос стартовал именно с действий Рафиньи в глубине. Есть те, кто продвигает мяч чаще, но, пожалуй, почти никто не продвигает его с такими убойными последствиями.

Еще одна фишка – его вариативность в таких эпизодах. Нет хорошего способа сдерживания Рафиньи при опусканиях. В эпизодах выше за ним шли плотно, не давали разворачиваться. Может, эффективнее не следовать за ним? Увы, в таком случае он тоже наказывает, но иначе – прямым обостряющим пасом. Тут ему дали развернуться – получили пас вразрез под опасный выход:

Аналогичная ситуация – только еще более трудный пас:

Вторая суперсила Рафиньи – обращение с мячом и вытекающие отсюда дриблинг и магнетизм. В атаках, где Рафинья творит не из глубины, а на чужой трети, он опасен в первую очередь как дриблер. Тут у него тоже высокий уровень вариативности действий. Самый простой вариант – обыгрыш 1-в-1. Бразилец исполняет даже самые трудные и элегантные приемы. Например, вход в штрафную с пробросом Гари Кэйхиллу между ног:

По пробросам между ног Рафинья в этом сезоне на втором месте в АПЛ – 14 натмегов. Обыграть двоих для него тоже не проблема:

В обычных эпизодах 1-в-1 бразилец действует еще увереннее. Но отличие Рафиньи от более примитивных дриблеров в том, что он умеет использовать свои навыки не только, чтобы проходить оппонентов, но и чтобы собирать их вокруг себя, в нужный момент избавляясь от мяча. Именно поэтому его в разы труднее читать.

Приковал к себе Тайрика Митчелла– и отдал на свободного Стюарта Далласа:

Собрал Энди Робертсона и Вирджила ван Дейка – отдал на свободного Родриго:

Третья категория волшебных действий Рафиньи – роль в быстрых атаках. В футболе Бьелсы они главный источник моментов. Бразилец – связующее звено и созидатель в одном лице. Связывать может по-разному. Первый способ – через умение обработать даже самые трудные дальние пасы:

Тут он принял мяч от вратаря Мелье – и организовал обостряющий пас внешней стороны стопы. Вот так выглядела ситуация после действий Рафы:

Здесь Рафинья тоже связывает контратаку, но через другой навык – умение тащить мяч на пространстве. Подхватил на своей половине:

Без потери ритма довел в зону, откуда можно обострять – и отдал между трех оппонентов (обратите внимание, что пасы после связующей стадии тоже топовые):

Рафинья умен, вариативен, обладает максимально широким набором навыков и прошел прессинг-школу Бьелсы. Мощный вариант для любого топ-клуба. Есть некоторое опасение по поводу объема свободы: столько же ему никто не даст – придется адаптироваться. Но проблему не стоит переоценивать – его качеств достаточно, чтобы вписаться почти в любую команду. Вопрос лишь в том, к кому он попадет и на каких из его многочисленных топ-качеств новый тренер сделает акцент. Вылепить из Рафы можно почти что угодно.

Основной вариант сейчас – «Барса» Хави. Вероятная позиция Рафиньи – правый фланг. У бразильца есть все качества, чтобы проявлять себя в изоляциях через дриблинг, но при этом не замыкаться только на одном приеме. Сейчас за позицию конкурируют Усман Дембеле и Адама Траоре. Первый, вероятно, уходит; второй не так вариативен и лучше подходит именно на роль дублера.

В последние недели появились слухи о возможном возобновлении переговоров по контракту с Дембеле, который набрал лучшую форму за все время в «Барсе». Похоже, клуб не спешит и параллельно мониторит ситуацию вокруг отступных Рафиньи. Практически исключен вариант, при котором и Дембеле, и Рафинья начнут следующий сезон в «Барсе»: Лапорта и советники подсчитают финансовые издержки каждого варианта – и выберут лучший. В игровом плане оба подходят «Барсе» Хави.

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Фото: REUTERS/Craig Brough; globallookpress.com/IMAGO/Simon Davies, Dpi/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Gualter Fatia, Alex Pantling, Stu Forster; East News/Global Media Group/Sipa USA/East News; instagram.com/raphinha; twitter.com/LUFC