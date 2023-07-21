Монолог реформатора Дмитрия Кортавы.

В начале июля испанское медиа Mundo Deportivo бабахнуло инсайдом: ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB, отвечает за регулирование правил) планируют поменять правило офсайда.

Якобы офсайдом предлагается считать только такое положение, когда в момент передачи все тело атакующего футболиста находится ближе к воротам, чем тело последнего защитника. По информации испанского медиа, нововведение будет протестировано в низших дивизионах Швеции, Италии и Нидерландов.

Идейный вдохновитель нового офсайда – Арсен Венгер, который публично рассказывал о реформе еще в феврале 2020-го.

В России эту концепцию подхватил Дмитрий Кортава – сотрудник ФНЛ и технический директор Медиалиги. Он настолько проникся идеей Венгера, что уже опробовал новый офсайд в Медиалиге.

Слово – Дмитрию Кортаве.

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В Медиалиге мы постоянно пытаемся экспериментировать: ввели красный мяч, гол которым считается за два, и чистое игровое время, опробовали оранжевую карточку и таймауты. Поиск нового бесконечен – идеи могут прийти в любую секунду.

Как-то я наткнулся на статью Sports.ru об офсайде Венгера. Еще три года назад Арсен предлагал не фиксировать «вне игры», если хотя бы одна из частей тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника. Мне зашло – и мы попробовали офсайд Венгера в товарищеских матчах перед стартом третьего сезона Медиалиги.

Товарищеские матчи – все-таки не то. Совершенно другой градус напряжения, даже за серьезную ошибку, по большому счету, никто не спросит. Плюс проводили тестовые матчи без ВАР. Конечно, этого недостаточно, но решили так: если новый офсайд сильно не ломает игру, вводим его в сезоне. Приезжал на товарищеские игры, смотрел матчи вживую, общался с командами – увидел, что отторжения правило не вызывает, консультировался с нашими судьями. Так и поехали.

Большое влияние оказывает первое обращение к новому правилу. Например, во втором сезоне игрока, которому должны были показать оранжевую карточку, удалили. Судья так поступил, потому что никогда не работал с этим правилом. Все сообщество тогда не поняло его решение, ведь это был идеальный момент для оранжевой карточки. Естественно, все сразу закричали о бесполезности оранжевой карточки – к сожалению, мы ее убрали. Почти то же самое случилось и с офсайдом Венгера.

В первом туре третьего сезона Медиалиги 2Drots забили ФК Bus братьев Гатаговых. На мой взгляд и взгляд большинства людей, кто смотрел матч, гол нужно было засчитывать: нападающий 2Drots не всем телом опережал защитника в момент передачи. Судья посчитал иначе: даже при офсайде Венгера гол забит не по правилам.

Пошел шлейф – и пока я не смог его побороть. Когда забивают благодаря офсайду Венгера (и тем более – если просто создают момент), об этом никто не говорит. Если происходит ошибка – все, уничтожение.

Скрывать нечего: большинство команд Медиалиги были недовольны офсайдом Венгера. Например, говорили, что нам не хватает технических возможностей для правильного определения офсайда. Категорически не согласен: мы часто играем на стадионах ЧМ-2018 и напичканы камерами не хуже, чем РПЛ. Если кто-то считает, что у нас нет технических возможностей для определения офсайда Венгера – что делать с классическими правилами? В одном из четвертьфиналов третьего сезона (матчи плей-офф игрались с классическим офсайдом) было невозможно определить, попал ли в офсайд игрок «Бей Беги» – находился ли он на своей половине поля в момент передачи.

Что, тоже правила плохие? В этом случае нам бы помогло только полуавтоматическое определение офсайда. Такими возможностями обладают только несколько лиг в мире.

Хочу, чтобы меня правильно поняли: я не хочу войти в историю как человек, изменивший правила футбола. Более того, отработав год в Медиалиге, понимаю, что в целом в футболе все четко – и почему так много запретов. Например, только теперь осознал, почему в технической зоне может находиться только главный тренер, ведь без этого правила там творился бы бардак. Но я на стороне болельщика и хочу, чтобы он видел больше ярких моментов и голов. Как этого добиться? Отсюда и приходят идеи про красный мяч и офсайд Венгера.

Читал пост аналитика Никиты Васюхина о том, что офсайд Венгера, наоборот, может привести к более низкому расположению защиты. Согласен, что любое изменение может спровоцировать непредсказуемые последствия, но именно по офсайду Венгера не согласен на уровне ощущений. Мы использовали новый офсайд на групповой стадии – это 40 матчей. В них забили на 9% мячей больше, чем могли при классическом офсайде. Понимаю, что это слишком маленькая выборка для глобальных выводов.

Грущу, когда вижу новости о тестировании нового офсайда в низших лигах Швеции, Италии и Нидерландов. Хотелось бы тоже попасть в пул официальных тестировщиков. Понимаю, что политическая обстановка не позволит ФИФА обратиться к нам. Но здорово, что в этом смысле Медиалига движется в правильном направлении.

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Фото: Global Look Press