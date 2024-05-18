Хаби Алонсо играет в «Сапера».

Совершилось: «Байер» обыграл «Аугсбург» и закрыл сезон Бундеслиги без поражений! Фантастика! Все 34 тура чемпионата Германии – есть, такое впервые в истории .

Суммарно со всеми турнирами теперь 42 победы, девять ничьих и 0 поражений.

Хаби Алонсо в этом сезоне несколько раз балансировал на грани, серия висела на волоске. Будто леверкузенцы играли в «Сапера».

Кстати… Похоже, это они и делали. Весь сезон «Байера» в одной гифке. Без везения не обошлось – что, конечно, не отменяет класс!

Последнее поражение «Байера» – как это было

49 матчей без поражений – теперь «Байер» бьет рекорды XX века!

Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron