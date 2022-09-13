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Литманен стал звездой в «Аяксе», но с детства мечтал об «Энфилде». Все убили травмы – он пропустил три финала «Ливерпуля»

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Путь от «Стеклянного» до «Короля».

Лиги чемпионов не было всего неделю: уже сегодня «Ливерпуль» попробует исправиться за унизительные 1:4 в Неаполе. На «Энфилд» приедет «Аякс», который в первом туре разнес финалистов Лиги Европы «Рейнджерс» (4:0).

Самым страстным зрителем матча будет Яри Литманен – легенда сборной Финляндии и всего европейского футбола. «Аякс» и «Ливерпуль» сильно повлияли на славную карьеру полузащитника.

«Мое сердце в обоих клубах. По разным причинам: я с детства болел за «Ливерпуль», а лучшие годы провел в «Аяксе», – признался Яри после жеребьевки ЛЧ-2022/23.

Вряд ли Литманен с особым трепетом вспоминает полтора сезона на «Энфилде»: он осуществил мечту, но травмы украли у него шанс стать звездой любимого клуба и привели к ссоре с тренером. 

Вспоминаем легенду, который травмировался из-за баночки колы, вечно перебинтовывал лодыжку, впечатлил Джеррарда и Хави, вернулся в АПЛ в 37 и забивал за сборную в 39. 

До «Ливерпуля» Литманен выиграл ЛЧ и заехал в «Барсу»: обучал Хави и ходил в сауну голым, но в бутсах

Яри ворвался во взрослый футбол уже в 16 – сразу стало очевидно, что в Финляндии такой талант не задержится. Полузащитник окреп в «Рейпас Лахти», ХИК и «МюПа» и в 21 привлек внимание скаутов из Европы. С «Лидсом» и ПСВ не получилось, зато потенциал разглядел Йохан Кройфф, который тренировал «Барселону»: голландец понимал, что на «Камп Ноу» финну рановато, поэтому рекомендовал юниора «Аяксу». Скаут Тон Пронк остался в восторге и пригласил на просмотр, а вот строгому Луи ван Галу юниор не нравился. Он уже хотел отправить его домой через два дня, но потом для эксперимента переместил Яри с фланга в центр.

И угадал: Яри идеально раскрылся на новом месте и быстро стал звездой. В 1992-м он выиграл Кубок УЕФА, в Эредивизи-1993/94 забил 26 голов и стал лучшим бомбардиром, а в 1995-м покорил Лигу чемпионов.

Литманена раскрыла схема Ван Гала. Финн гармонично встроился в 3-4-3: он начинал атаку тонким пасом на фланг, ускорялся и грамотно открывался в штрафной для завершения. Команда с Франком Райкардом, Кларенсом Зеедорфом, Эдгаром Давидсом, Марком Овермарсом, Рональдом де Буром и Литманеном работала идеально.

«Это была машина! Все знали, что надо делать. Не сочтите высокомерным, но тогда мы были лучшей командой мира», – гордился Рональд де Бур.

Литманен выделялся даже на фоне звездных партнеров. «Деннис Бергкамп был звездой, но лучшей десяткой, которая когда-либо играла в «Аяксе», был Яри», – комплимент от Райкарда.

А вот похвала от Ван Гала: «У Яри было прекрасное видение поля. Он всегда был свободен и доступен для паса. Да, он не был быстрым, но всегда все делал вовремя. Еще он мог обороняться, а Бергкамп, например, не защищался. Для «Аякса» все совпало идеально: Деннис ушел, а Яри пришел».

Амстердам сходил с ума от кумиров, которые рвали всех в Европе. Литманен получал тонны открыток от болельщиков, а после его трансфера в «Аякс» было зарегистрировано 1600 новорожденных мальчиков с именем Яри. Сестра Эдвина ван дер Сара назвала в его честь кота.

Карьеру суперталанта тормозили постоянные травмы – в Амстердаме Литманен получил обидное прозвище «Стеклянный». Ван Гал берег его и часто ротировал состав, а сам Яри тщательно следил за здоровьем. Он был одержим растяжкой. Игроки «Аякса» подкалывали финна, который постоянно потягивался: на парковке, в душе, во время массажа. Литманен пожимал плечами и не обижался.

В 1998-м на полузащитника впервые вышел «Ливерпуль» – любимый клуб Литманена. Попытка главного тренера мерсисайдцев Роя Эванса провалилась. Тогда «Ливерпуль» не был такой уверенной машиной, как «Аякс» – после отказа финна команда скатилась на седьмое место в АПЛ.

Через год «Ливерпуль» вернулся с новым предложением, но многое изменилось: клуб уже тренировал Жерар Улье, а в очередь за звездой выстроились и другие гранды. Главным конкурентом была «Барселона». «Ливерпуль» предлагал лишь осуществление детской мечты. «Барселона» давала намного больше: крупную зарплату (44 тысячи фунтов в неделю), удобного тренера (там уже рулил Ван Гал) и игру в ЛЧ за победителя чемпионата Испании. «Ливерпуль» же пролетел мимо еврокубков.

Яри оценивал и другой фактор – он очень боялся травм и давления. Считал, что в брутальной АПЛ его повреждения только усугубятся и он не оправдает больших ожиданий. В Испании защитники давали больше пространства, а глубокий состав «Барселоны» предусматривал регулярную ротацию – Литманен не хотел играть слишком часто.

В Барселоне уже опытный 28-летний полузащитник взял под опеку 19-летнего Хави. Ван Гал настоял, чтобы юниор следил за техникой и открываниями новичка. Литманен быстро поразил Хави, но не только великолепными навыками.

«Когда вспоминаю Яри, всегда думаю о сауне. Он ходил туда каждый день! Он отправлялся туда голым, но в бутсах. Я спрашивал его об этом, но он сказал, что в них удобнее», – сказал Хави. 

Литманен рассчитывал на полное взаимопонимание с Ван Галом, но поддержки вдруг не получил. Несмотря на то, что Луи строил на «Камп Ноу» нечто схожее с «Аяксом», требования изменились.

«Я играл с опорным полузащитником и двумя десятками. Может быть, промежуток между игрой в центре и игрой на флангах был примерно 5 метров, но Яри с трудом адаптировался. Именно поэтому он часто не попадал в мою команду. Ну и испанский футбол намного быстрее, чем голландский», – объяснялся Луи, когда Яри не проходил в заявку.

Литманен ожидал ротации, но конкуренция оказалась слишком серьезной – травмы мешали вытеснить Ривалдо и Фигу. К тому же у Ван Гала работало далеко не все, и безупречный «Аякс» все это не напоминало.

«Команда не функционировала нужным образом. Но это не вина Яри – всем было трудно блистать», – вспомнил Карлес Пуйоль.

«Тогда у «Барсы» не было структуры. А Яри – игрок, который блистал в структурных командах», – подтвердил Марк Овермарс.

Время на «Камп Ноу» превратилось в страдания – отсутствие взаимопонимания с тренером и частые травмы только приближали уход.

«Когда я оправился от травмы, мне пришлось ждать нового шанса. И мне нужно было исправить все немедленно. У меня никогда не было и шанса, чтобы адаптироваться и наладить игру. Это были тяжелые времена», – делился позже Литманен.

Тем более Ван Гал не особо верил в ментальную силу полузащитника: «У меня не было ощущения, что он психически силен. Вы должны адаптироваться к новой культуре, когда переходите в другой клуб. Не каждый игрок это может».

После язвительного ухода Ван Гала (Луи спрашивал журналистов, довольны ли они его отставкой) легче не стало. Лоренцо Феррер вообще забыл про Яри и в сезоне-2000/01 ни разу не выпустил его на поле. Тут-то и появился «Ливерпуль» – в третий раз.

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«Ливерпуль» подсуетился зимой 2001-го – «Барселона» отпустила проблемного игрока без компенсации. Так Яри с третьей попытки реализовал детскую мечту: ребенком он играл в заснеженном саду родительского дома в Лахти и воображал, что вместо сугробов вокруг поле и трибуны «Энфилда». Уже тогда он думал только о футболе: в школьном сочинении написал, что обязательно станет футболистом и будет командным игроком, а не индивидуалистом.

Литманен мечтал о красной футболке с №7 – в честь кумира Кенни Далглиша. Но номер был занят Владимиром Шмицером, 17-й забронировал Стивен Джеррард,  а 27-й – Грегори Виньяль. Поэтому Яри подхватил №37.

На презентации он светился от счастья: «Всегда мечтал играть за «Ливерпуль». Я рос вместе с ним. Ходили слухи, что я мог оказаться тут раньше. Кажется, меня связывали со всеми клубами Европы. Но не секрет, что «Ливерпуль» всегда был для меня чем-то особенным».

Жерар Улье тоже радовался, что со второй попытки все-таки переманил Литманена – звезде насыпали 55 тысяч фунтов в неделю.

«Боролся изо всех сил, чтобы заполучить его. Мы подписали контракт с игроком мирового класса. Тем более Яри ​​болеет за клуб. Он обладает разнообразными качествами, что дает мне много возможностей.

Он дополняет других наших нападающих. Я сразу говорил, что нам нужно 4 форварда. У «Арсенала» и «МЮ» их 5, у «Баварии» – вообще 6! Если кто-то из нападающих уйдет, мы купим еще одного», – Улье строил большие планы.

Нападение на «Энфилде» действительно было топовым и разноплановым: Улье выбирал из Майкла Оуэна, Эмиля Хески и Робби Фаулера. Всем (даже игрокам «Ливерпуля») было интересно, как француз справится с таким выбором.

В начале 2000-х «Ливерпуль» был совсем не таким, как при Юргене Клоппе. Это была боевая и трудолюбивая команда, но не гениальная. Оуэн придавал атаками скорость, Хески – мощь. Но явно не хватало тонкости и нестандартных ходов – для этого и позвали Литманена.

Многие в команде были взбудоражены подписанием статусной звезды.

«Я был очень взволнован, когда Яри подписал с нами контракт. Не скажу, что «Ливерпуль» был в пропасти, но мы не добивались серьезных успехов несколько лет и давно не играли в ЛЧ. Этот трансфер был большим заявлением», – говорил Дитмар Хаманн.

30-летнему Литманену уже не хватало скорости, но он компенсировал недостаток отличным чтением игры и своевременным пасом. А еще техникой – во время мини-футбольных матчей на тренировках игроки «Ливерпуля» были в шоке от скиллов финна.

«Я просто стоял и смотрел, как он играл против «Астон Виллы», и думал: «Уау!» Он был исключительным. Проблема с Яри заключалась в том, что он не мог постоянно оставаться в форме, поэтому у него никогда не было должного количества игр», – рассказал Джейми Каррагер.

Литманен оставался после каждой тренировки, выстраивал у штрафной 20-30 мячей и бил по углам – если промахивался, начинал с начала, пока не забьет все. 

«С того момента, как я увидел Яри в Мелвуде, я был очарован. Он был как шахматный гроссмейстер, всегда предвидящий на 3-4 хода вперед», – написал Джеррард в автобиографии.

«Он был просто невероятен на тренировках. У него были глаза на затылке. Я всегда думал, что у меня хорошее видение поля, но потом пришел Яри», – сказал Хаманн.

Яри пришел в середине сезона и из-за очередной травмы играл редко, но результаты «Ливерпуля» преобразились: мерсисайдцы ворвались в тройку АПЛ и вышли в финалы Кубка Англии, Кубка Лиги и Кубка УЕФА. Но в конце триумфального сезона Литманен явно чувствовал себя несчастным: в квалификации ЧМ-2002 он получил тяжелую травму и пропустил все три финала. В матче Финляндия – Англия Яри неудачно приземлился после единоборства с Рио Фердинандом. Боль была жуткая, но полузащитник героически вернулся на поле. Позже оказалось, что он сломал руку в нескольких местах.

Травмы сопровождали Литманена во всех клубах, в том числе на «Энфилде». Если Яри и возвращался на поле, то через боль – повреждения мешали поддерживать форму, поэтому финн постоянно балансировал между основой и запасом. В команде говорили, что у него ноги старого деда – футболист вылетал каждый третий матч. 

«Яри каждый день приезжал на тренировки одним из первых. Всегда работал в качалке. Старался изо всех сил и заботился о здоровье. Но, казалось, что его тело банально не справляется с нагрузками. Он получил множество мелких травм. Четко помню, как он бинтовал лодыжки перед каждой тренировкой и игрой», – вспомнил партнер по «Ливерпулю» и сборной Финляндии Сами Хююпя.

Улье сократил игровое время Литманена, а Фил Томпсон и вовсе задвинул финна поглубже в запас. Томпсон временно рулил «Ливерпулем», когда Жерар восстанавливался после операции на сердце.

Яри не согласился с новой ролью: «Очень странно! Улье был так доволен, когда подписал меня, а потом просто не использовал. Я не могу это объяснить».

Томпсон списывал их с Улье мотивы на тактику: «Яри предпочитает быть фронтменом. Мы могли так играть на выезде, но дома предпочитали двух чистых нападающих. Это было для Яри проблемой. Его всегда было трудно вписать в команду».

Литманен не сдавался, и пресса с удовольствием подхватила конфликт в топ-клубе. Скромный и деликатный финн осторожно подбирал слова, но его разочарование было тяжело скрыть.

«У «Ливерпуля» могут возникнуть проблемы с тем, чтобы все были довольны, если они не играют регулярно. Улье – босс, и никто с ним не спорит. Я тоже не буду. Я просто должен принять положение, даже если временами оно делает меня несчастным».

Француз был менее сдержанным и выдал громкую цитату, в которой сравнил недовольных с раковой опухолью.

«У нас здесь хорошая атмосфера. Если отношение игрока правильное, то проблем нет – ему дадут шанс. Но если нет – его поведение будет отражать их отношение. Чего я не терплю, так это того, что люди дуются и халтурят.

Если так произойдет, я могу быть чрезвычайно безжалостным и неприятным, потому что я защитник команды и клуба. Если есть раковая опухоль, ее надо удалить. Высокомерный игрок – рак для команды», – отрезал Улье.

Литманен все-таки иногда вылезал из больницы и даже зажигал на поле – его пенальти помог обыграть «Рому» и протащить «Ливерпуль» в четвертьфинал ЛЧ-2001/02. Но за весь сезон он лишь 13 раз вышел в старте – Улье и Томпсон предпочитали Оуэна и Хески. А после трансфера Николя Анелька будущее Литманена стало очевидным – в 2002 он бесплатно перешел в «Аякс». Спортивный директор амстердамского клуба Арье ван Эйден встретил трансфер словами: «Яри оставил позади трудные времена в «Ливерпуле».

За полтора сезона в Англии Яри провел на поле всего 1895 минут (это примерно 21 полный матч). А еще был очень тихим и скромным – Маркус Бабель утверждал, что в раздевалке Яри никогда не был своим парнем. И все же он влюбил в себя трибуны «Энфилда» и игроков «Ливерпуля», которые прониклись его величием. 

«Он был фантастическим при общении с молодежью – всегда поддерживал и помогал. Я был шокирован, насколько крутым игроком он был. На первой же тренировке я увидел, что его движения и навыки были на другом уровне.

Уверен, что если бы он остался, то дал бы клубу еще больше. Я расстраивался, когда он оставался в запасе. С ним на поле мы были более непредсказуемыми, он мог создавать моменты из ничего», – вспомнил Джеррард.

А Джейми Каррагер добавил, что «Ливерпуль» мог добиться намного большего, если бы Литманен переехал на «Энфилд» раньше.

«Когда я встречаюсь с болельщиками «Ливерпуля», первый вопрос всегда звучит так: «Почему ты не играл больше?» Я не знаю. Конечно, приятно, что они хорошо помнят обо мне как об игроке, потому что я был там именно поэтому – чтобы играть как можно лучше», – сказал Литманен .

Литманен вернулся в Англию спустя 6 лет, но не сыграл ни матча. Иногда его травмы были абсурдными

Когда 33-летний Яри перешел из «Аякса» в «Лахти», казалось, что это закат большой карьеры. Но спустя полгода в Финляндии полузащитник вернулся в Европу – поиграл за немецкую «Ганзу» и шведский «Мальме». А в январе 2008-го вдруг вернулся в Англию – на 37-летнего игрока рассчитывал Рой Ходжсон, который только покинул сборную Финляндии. Там он познакомился с Литманеном и решил, что ветеран еще пригодится «Фулхэму» даже в АПЛ.

Но дебют на «Крэйвен Коттедж» постоянно откладывался из-за травм, которые почему-то пропадали в сборной Финляндии. Ходжсон говорил, что Яри не готов – а футболист через пару дней выдерживал 80 минут в игре за сборную.

Позже случилось серьезное – ветеран потерял сознание на тренировке «Фулхэма». Обследования выявили проблемы с сердцем, и клуб разрешил ему вернуться в Финляндию для спокойного восстановления. Долгожданный дебют перенесли на март, но Яри травмировал сначала пах, а потом лодыжку – тут уже не выдержал даже лояльный Ходжсон.

«Он не будет играть, потому что у меня есть 25 других игроков, которые тренируются с командой с понедельника по пятницу каждую неделю. Яри же не завершил и 10% тренировок с тех пор, как я возглавил клуб. У него 0 матчей за «Фулхэм», зато за это время он дважды сыграл за сборную. Странно!» – лопнул Ходжсон.

Позже Рой оттаял и понял, что Яри просто притягивает неудачи. Он уже был готов сыграть против «Манчестер Сити», но голкипер Рикардо Баптиста вынес мяч прямо в шею финну – так Литманен получил новую травму.

«Никогда не видел человека, которому не везло бы больше, чем Яри», – вздыхал Ходжсон.

Это не самая нелепая травма легенды – однажды спортивный директор «Мальме» неудачно открыл банку колы, и ключ отлетел в глаз Литманену.

Кажется, у каждого партнера Яри остались воспоминания о его травмах.

«Помню, как он провел классный матч за «Аякс». Мы были так рады, что он снова в форме. Он чувствовал себя прекрасно, но через час сел в машину, и что-то случилось с его спиной. Мы почти вызвали скорую, чтобы вытащить его из машины», – рассказал Рональд де Бур.

Горькие воспоминания Каррагера: «Он был одним из тех игроков, которым всегда нужно быть на 100% готовым, чтобы играть. А он всегда был в кабинете физиотерапевта. Его лодыжка всегда была перевязана».

Проблемы с лодыжкой преследовали Литманена, но он оттягивал операцию. Проблемы начались еще в 1996-м в «Аяксе», но к хирургу Яри обратился только в 2006-м.

«Середина 90-х была сумасшедшей. Был один сезон, когда я сыграл всего 4-5 матчей без болеутоляющих. Я мог терпеть боль между матчами. Хотел заглушить боль в играх, чтобы сосредоточиться на футболе», – вспомнил финн.

***

Фанаты «Аякса» провожали Литманена парадом с транспарантами и файерами. В «Ливерпуле» он просто впечатался в сердца фанатов и партнеров – но все же оставил огромный вклад.

«Мы всегда говорим о 10-м номером. Но в «Ливерпуле» в почете был №7 – Кенни Далглиш, Питер Бердсли...

Яри с его навыками был бы абсолютно идеальным №7. Если бы он приехал в «Ливерпуль» раньше, чем в «Барсу», я уверен, он произвел бы большее впечатление», – мечтал Каррагер.

Несмотря на все травмы и невезение, Яри играл до 40 – в 2011-м завершил карьеру в клубе ХИК из высшего дивизиона Финляндии. Последний матч за сборную он провел в 39 – отбегал тайм против Сан-Марино и даже забил с пенальти.

В родном Лахти легенде установили памятник. «У меня есть одно желание для скульптора Рейо. Я просто надеюсь, что статуя более долговечна, чем человек, которого она изображает», – улыбался Литманен на открытии в 2010-м.

Со временем его прозвище сменилось со «Стеклянного» на «Король».

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Фото: Gettyimages.ru/ Mike Hewitt, Stu Forster, Nuno Correia/ AllsportUK /Allsport, Shaun Botterill, Alexander Hassenstein , Gary M. Prior, Martin Rose, Ben Radford, Clive Brunskill, Laurence Griffiths, Alex Livesey; twitter.com

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