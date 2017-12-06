Таарабт изменил отношение к делу. Теперь он лучший игрок «Дженоа»

Карьера Аделя Таарабта похожа на американские горки. В течение 8-летнего пребывания на Туманном Альбионе, когда марокканец выступал за «Тоттенхэм», «КПР» и «Фулхэм», были и взлеты и падения. Периоды откровенного застоя, невезения и безразличия к происходящему Адель разбавлял вдохновенной игрой и локальными успехами. Когда слышишь фамилию «Таарабт», на ум в первую очередь приходят передачи в одно касание, головокружительный дриблинг и умение приклеить мяч к своим ногам. Под стать техническому оснащению была и ментальность марокканца: его характеризовала вспыльчивость и отсутствие гибкости. Поэтому в какой-то момент у Таарабта, как сказала бы О.Ю. Смородская, произошел конфликт с английским футболом, который так и не удалось решить.

Его заставляли бегать, отрабатывать в обороне, отбирать мяч, а марокканец просто хотел творить. Поэтому Адель и английский футбол редко находились на одной волне. Потом были попытки найти свою команду и начать все сначала в «Милане» и «Бенфике». Флавио Бриаторе и Джанлука ди Марцио лично рекомендовали игрока Адриано Галлиани. И если в «Милане» Таарабт смотрелся неплохо (Зеедорф называл игрока неограненным алмазом), и только личное решение Пиппо Индзаги не позволило Аделю подписать полноценный контракт, то в «Бенфике» он окончательно закис.

Возвращение в серию А казалось супернелогичным решением. Во-первых сам марокканец нелестно отзывался об инфраструктуре итальянского футбола еще в бытность игроком «КПР». «Большинство стадионов выглядят очень печально, они пустынные. Сюда можно ехать играть только за «Милан»», - рассказывал хавбек. Во-вторых для Италии, где тактика и организация игры поставлены во главу угла, Таарабт выглядел инородным телом просто по своей природе.

Этот скепсис мог частично развеять только выбор команды. «Дженоа» славился умением реанимировать карьеры сбитых, но еще подававших признаки жизни летчиков. Так пройдя «Дженоа» пришли в себя Диего Перотти и Яго Фальке. Оба игрока блистали на «Луиджи Феррарис» после откровенных провалов в Англии и Испании, чем и заслужили повышение в «Рому». Можно вспомнить и Сусо, который стал главной креативной силой «Милана» после командировки в Геную.

Такое перерождение в первую очередь было связано с тактической системой «Дженоа», которую проповедовал Джанпьеро Гасперини, а затем и его сменщик Иван Юрич. Суть в том, что трио атакующих полузащитников получают полную свободу на половине поля соперника в том случае, если активно участвуют в оборонительной фазе. Так что, если ты прилежен и готов прессинговать, то при переходе в атаку тебе воздастся по полной. Твори сколько душе угодно.

Поэтому главным вопросом было: сможет ли марокканец приспособится к этой системе? Ведь до этого момента он весело шагал по пути нонконформизма. Таарабт никогда не любил пахать, но 3 года без футбола (всего лишь 7 матчей) заставили его принять новые условия.

После «каникул» в «Бенфике» он вернул физическую форму, сбросил 11 кг и упросил Юрича дать ему шанс. Недельный просмотр, и арендное соглашение на 18 месяцев было подписано. Юрич был уволен в ноябре, на смену пришел Баллардини, но Таарабт по прежнему ключевой игрок команды. Наравне с Алехандро Гомесом, Дугласом Костой и Пауло Дибалой, он лидирует по количеству обводок за матч – 2,3, а также является самым креативным игроком «Дженоа» (key passes – 1,6).

В возрасте 28 лет Адель переосмыслил отношение к себе, режиму и тренировочному процессу. «Могу точно сказать, что я нигде не работал так тяжело и много, как в «Дженоа». Я изменил все: питание, режим дня, теперь я каждый день ложусь спать в 11 вечера», - рассказывает Таарабт. «Я чувствую, что переродился. Я снова наслаждаюсь игрой», - восхищенный Таарабт не может сдержать эмоций. Хочется верить, что марокканец еще успеет реализовать свой талант.

Фото: zimbio.com