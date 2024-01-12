Без недокрутов
Блог

Дэвис и Смолкин возьмут медаль Евро за Грузию? Полный расклад

Диана Дэвис Диана Дэвис
танцы на льду танцы на льду
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
чемпионат Европы по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию
сборная Грузии
Фигурное катание Фигурное катание

Чемпионат Европы – первый серьезный турнир для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина после неожиданной для отца партнера и прогнозируемой для всех остальных смены сборной.

Ирина Роднина не считает их перспективной парой, а Татьяна Тарасова – в принципе достойной обсуждения, но в грузинской федерации к новому дуэту куда более доброжелательное отношение: примерно как в России образца двухлетней давности.

«Старт сезона ребят оцениваю очень хорошо. У них был большой перерыв, но с первых же международных стартов они стали показывать, что готовы становиться еще лучше. Уверена, их ждут очень высокие результаты. Медаль чемпионата Европы? Мы всегда на это рассчитываем», – осторожно прогнозирует Мариам Гиоргобиани и дипломатично добавляет, что верит в пьедестал и в других видах.

О медали Евро было сложно мечтать пару лет назад, когда Дэвис и Смолкин добивались третьего номера внутри России и попали на Олимпиаду, но с тех пор путь к топу заметно расчистился. Пападакис и Сизерон завершили карьеру; бывших коллег по сборной забанили; Смарт / Диас распались, а с новым партнером Оливию не пустила на чемпионат собственная федерация.

Пьедестал для Дэвис и Смолкина действительно реален?

Дэвис и Смолкин – единственные грузинские участники Евро, которые поедут туда без отбора

На Евро-2024 Грузию представляют пять участников: Ника Егадзе, Анастасия Губанова, Алина Урушадзе, Анастасия Метелкина / Лука Берулава и, конечно, Диана с Глебом.

Угадаете, кого из них не было на национальном чемпионате в конце декабря?

Нетрудно представить возможные оправдания:

● Дэвис и Смолкин тренируются в США, а о проблемах с выездом оттуда партнер рассказывал еще год назад. Тогда, правда, основным препятствием был российский паспорт, а летом выяснилось, что у Глеба есть еще и израильский;

● Дэвис и Смолкин – лидеры сборной, которые заочно обыгрывают другой грузинский дуэт – Казакову и Ревию – а еще обладают более солидным соревновательным опытом и лучше знакомы судьям: титул чемпионов страны для них скорее формальность;

● у Грузии целых две танцевальные квоты на Евро, но даже с попавшими туда в обход отбора Дианой и Глебом одна оказалась невостребованной: Казакова и Ревия турнир пропускают.

Есть, конечно, и пара контраргументов. Большие расстояния и возможные трудности на границе не мешали паре всю первую половину сезона ездить на разные турниры – например, в не менее удаленный от тренировочного катка Казахстан.

Посещать национальные чемпионаты считается хорошим тоном даже для топов куда более слабых, чем Грузия, федераций. Денис Васильевс, например, исправно летает в Латвию из Швейцарии, хотя в его титуле не приходится сомневаться: зачастую он является единственным участником.

Фир и Гибсон, несмотря на расстояния, отсутствие конкуренции внутри страны и необходимость готовиться к куда более важному для них финалу Гран-при приехали на чемпионат Великобритании в начале декабря. Пападакис и Сизерон добирались до Франции даже в олимпийский сезон, а сейчас тем же путем из Монреаля следуют Лопарева / Бриссо – победа и тех, и других безальтернативна и вряд ли нужна где-то, кроме отчетности функционеров.

Грузинскую федерацию отсутствие Дианы и Глеба, кажется, не смущает – квоты и возможные претензии на пьедестал действительно (никакой иронии) важнее дежурной вежливости.

Рефери турнира – главный человек в современных танцах на льду (и вы уже читали о нем в контексте трансферов Дэвис и Смолкина)

Самое громкое имя в технической бригаде – Шон Ретстатт (на фото – справа), председатель технического комитета по танцам. Он известен достаточно строгими нравами и огромным количеством претензий, накопившихся к нему со стороны фанатов Виртью и Моира, к которым американец был особенно строг.

В связке с Дэвис и Смолкиным имя Ретстатта звучало прошлым летом. По словам ныне покойного судьи Александра Веденина, Шон лично рецензировал новые постановки Дианы и Глеба (по мнению Дэйва Лиза это был не дежурный прокат, а отбор в американскую команду):

«Просмотр Дианы и Глеба был не у федерации США, а у нового председателя технического комитета по танцам ISU Шона Ретстатта – чтобы оценить их программу на соответствие новым правилам, которые только что написаны именно этим человеком. Это прекрасный, очень профессиональный ход – скорее всего, организованный Этери, пока она была в США».

Важно понимать, что рефери не оценивает участников: он не выставляет надбавки за качество, не определяет уровни элементов, не касается компонентов. Но Ретстатт достаточно плотно вовлечен в работу техкома: тема нынешнего ритм-танца и многие изменения в правилах – его идея. И неформально общий тон судейства на турнире может задать именно Шон.

«80-е – время прекрасной музыки. Мы хотим, чтобы трибуны подпевали». Интервью главного по танцам в фигурке

Вся остальная техбригада для Дэвис и Смолкина в этом сезоне абсолютно новая, кроме технического специалиста Славки Гринцовой, которая работала на мемориале Дениса Тена.

Дэвис и Смолкина неплохо оценивают – шанс на медаль Евро есть! Но, похоже, не в этом сезоне

Цифры пока спорят с мечтой президента грузинской федерации о подиуме для Дианы и Глеба.

Личный рекорд Дэвис и Смолкина – 199,90, но поставлен три года назад, при этом по лучшему результату сезона среди участников Евро Диана и Глеб только шестые. Серебро и золото при наличии Гиньяр / Фаббри и Фир / Гибсона выглядят абсолютно недостижимыми, но и зацепиться за бронзу сложно: на нее претендуют хозяева чемпионата Рид / Амрулевичус и прошлогодние призеры Турккила / Верслуйс.

Самую солидную сумму за сезон Дэвис и Смолкин получили на мемориале Дениса Тена, однако даже она почти на 8 баллов меньше, чем лучшая у литовцев.

Впрочем, резерв у Дианы и Глеба остается:

● срыв поддержки по дуге в финале произвольного, когда Смолкин не сумел удержать партнершу в кораблике, обошелся приблизительно в 3 балла;

● сбой Дианы на твиззлах в ритм-танце с учетом недополученных GOE стоил примерно 2-2,5 балла;

● дорожка шагов типа паттерн на второй уровень – еще около балла потери, если учесть, что за весь сезон дуэт ни разу не делал ее на четвертый.

Еще одна приятная новость: судя по компонентам, арбитры уверенно относят Дэвис и Смолкина к околотоповым парам. Их средняя вторая оценка (84,29) на 3,5 балла выше полученной на Играх в Пекине и примерно совпадает с той, которую набирают основные конкуренты – Лопарева / Бриссо и Турккила / Верслуйс.

Но есть и проблема: в первой половине сезона Диана и Глеб успешно избежали борьбы с принципиальными соперниками.

На двух стартах из четырех (Lake Placid Ice Dance International и мемориал Дениса Тена) у пары не было ни одного равного конкурента; на Budapest Trophy угрозу представляли разве что Лорье и Ле Гак; на Мемориале Непелы непроходимыми были только Фир и Гибсон.

Беречься от слишком ранней встречи с главными противниками – логичная тактика, но у нее есть один минус: выставленные лояльными судьями на небольших турнирах оценки часто вводят в заблуждение.

С этим столкнулись и сами Дэвис / Смолкин два года назад, когда полученные ими внушительные 199 баллов на Челленджере в Варшаве превратились сначала в 186 на Евро, а затем – в 179 на Олимпиаде.

Впрочем, с тех пор действительно многое изменилось.

Больше текстов о фигурном катании – в телеграм-канале автора

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; Instagram/geoskatingusfigureskating.org

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну какая медаль. Место 6-7 займут.
+9
-1
+8
Все, что можно было сказать об этих танцорах, уже сказала Федерация США, показав им комбинацию из трех пальцев, а не место в сборной. И, судя по словесному недержанию Этери, Лиз был абсолютно прав в своих инсайтах.
Посредственность может даже заскочить в топы - особенно, когда реально сильных соперников нет. Но это все вопрос времени, а бревноватое катание выдающимся при всех потугах так и не стало.
+12
-7
+5
Губанова тоже когда-то без отбора поехала.. Урушадзе просто отодвинули.
+5
-2
+3
Мой прогноз основан на неумеренном употреблении самогона. Короче, 2 место ДиС. Почти первые. Короче, медалей у Грузии будет больше, чем у немцев и французов - вместе взятых. Нация намбер уан в европейском ФК. Своему похмелью я верю больше, чем (простите) Полине Крутихиной. Вооооот...
+2
-1
+1
Несоразмерное внимание Дэвис-Смолкину выглядит уже неприлично. Хотя бы подождали их выступлений.
+1
0
+1
Ответ Olya Ru
Ни при каких раскладах они не смогут взять золото! Тертое место будет у Литовцев, это их домашний чемпионат! А со вторым и первым все понятно
Это всем понятно, но обсудить и осудить лишний раз не помешает 🙂
+1
0
+1
Мой прогноз:
1-2 места ФГ - ГФ
3 место - Рид-Амбрулевичюс
4 место - Лопарева-Бриссо
5 место - Турккила-Верслуйс
6-7-8 - Ташлеры, Мразковы, Демужо-Мерсье
9 место - Дэвис-Смолкин
+3
-3
0
Ну что, в преддверии очередного важного старта в котором участвуют Диана и Глеб, спортс навострил перо и продолжил свою непрекращающуюся Одиссею по травле и дискредитированию пары
А комментаторы и псевдопатриоты уже настроились строчить комменты, пытаясь побольнее задеть спортсменов) Ничего не меняется
+8
-8
0
Ни при каких раскладах они не смогут взять золото! Тертое место будет у Литовцев, это их домашний чемпионат! А со вторым и первым все понятно
0
0
0
Главное, что тут есть фотография Этери Георгиевны. Кстати, не лучшая. Про компоненты в танцах никакая не новость. Увы, отлично едущие чешские пары никогда не будут иметь высокие компоненты. Получилась статья чуть ли не о главных фаворитах ЧЕ, которыми Дэвис-Смолкин не являются, при безусловном признании организаторских способностей их покровителей.
+1
-1
0
По логике и по очереди в танцах, шансов быть не должно.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий