Дэвис и Смолкин возьмут медаль Евро за Грузию? Полный расклад

Чемпионат Европы – первый серьезный турнир для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина после неожиданной для отца партнера и прогнозируемой для всех остальных смены сборной.

Ирина Роднина не считает их перспективной парой, а Татьяна Тарасова – в принципе достойной обсуждения, но в грузинской федерации к новому дуэту куда более доброжелательное отношение: примерно как в России образца двухлетней давности.

«Старт сезона ребят оцениваю очень хорошо. У них был большой перерыв, но с первых же международных стартов они стали показывать, что готовы становиться еще лучше. Уверена, их ждут очень высокие результаты. Медаль чемпионата Европы? Мы всегда на это рассчитываем», – осторожно прогнозирует Мариам Гиоргобиани и дипломатично добавляет, что верит в пьедестал и в других видах.

О медали Евро было сложно мечтать пару лет назад, когда Дэвис и Смолкин добивались третьего номера внутри России и попали на Олимпиаду, но с тех пор путь к топу заметно расчистился. Пападакис и Сизерон завершили карьеру; бывших коллег по сборной забанили; Смарт / Диас распались, а с новым партнером Оливию не пустила на чемпионат собственная федерация.

Пьедестал для Дэвис и Смолкина действительно реален?

Дэвис и Смолкин – единственные грузинские участники Евро, которые поедут туда без отбора

На Евро-2024 Грузию представляют пять участников: Ника Егадзе, Анастасия Губанова, Алина Урушадзе, Анастасия Метелкина / Лука Берулава и, конечно, Диана с Глебом.

Угадаете, кого из них не было на национальном чемпионате в конце декабря?

Нетрудно представить возможные оправдания:

● Дэвис и Смолкин тренируются в США, а о проблемах с выездом оттуда партнер рассказывал еще год назад. Тогда, правда, основным препятствием был российский паспорт, а летом выяснилось, что у Глеба есть еще и израильский;

● Дэвис и Смолкин – лидеры сборной, которые заочно обыгрывают другой грузинский дуэт – Казакову и Ревию – а еще обладают более солидным соревновательным опытом и лучше знакомы судьям: титул чемпионов страны для них скорее формальность;

● у Грузии целых две танцевальные квоты на Евро, но даже с попавшими туда в обход отбора Дианой и Глебом одна оказалась невостребованной: Казакова и Ревия турнир пропускают.

Есть, конечно, и пара контраргументов. Большие расстояния и возможные трудности на границе не мешали паре всю первую половину сезона ездить на разные турниры – например, в не менее удаленный от тренировочного катка Казахстан.

Посещать национальные чемпионаты считается хорошим тоном даже для топов куда более слабых, чем Грузия, федераций. Денис Васильевс, например, исправно летает в Латвию из Швейцарии, хотя в его титуле не приходится сомневаться: зачастую он является единственным участником.

Фир и Гибсон, несмотря на расстояния, отсутствие конкуренции внутри страны и необходимость готовиться к куда более важному для них финалу Гран-при приехали на чемпионат Великобритании в начале декабря. Пападакис и Сизерон добирались до Франции даже в олимпийский сезон, а сейчас тем же путем из Монреаля следуют Лопарева / Бриссо – победа и тех, и других безальтернативна и вряд ли нужна где-то, кроме отчетности функционеров.

Грузинскую федерацию отсутствие Дианы и Глеба, кажется, не смущает – квоты и возможные претензии на пьедестал действительно (никакой иронии) важнее дежурной вежливости.

Рефери турнира – главный человек в современных танцах на льду (и вы уже читали о нем в контексте трансферов Дэвис и Смолкина)

Самое громкое имя в технической бригаде – Шон Ретстатт (на фото – справа), председатель технического комитета по танцам. Он известен достаточно строгими нравами и огромным количеством претензий, накопившихся к нему со стороны фанатов Виртью и Моира, к которым американец был особенно строг.

В связке с Дэвис и Смолкиным имя Ретстатта звучало прошлым летом. По словам ныне покойного судьи Александра Веденина, Шон лично рецензировал новые постановки Дианы и Глеба (по мнению Дэйва Лиза это был не дежурный прокат, а отбор в американскую команду):

«Просмотр Дианы и Глеба был не у федерации США, а у нового председателя технического комитета по танцам ISU Шона Ретстатта – чтобы оценить их программу на соответствие новым правилам, которые только что написаны именно этим человеком. Это прекрасный, очень профессиональный ход – скорее всего, организованный Этери, пока она была в США».

Важно понимать, что рефери не оценивает участников: он не выставляет надбавки за качество, не определяет уровни элементов, не касается компонентов. Но Ретстатт достаточно плотно вовлечен в работу техкома: тема нынешнего ритм-танца и многие изменения в правилах – его идея. И неформально общий тон судейства на турнире может задать именно Шон.

Вся остальная техбригада для Дэвис и Смолкина в этом сезоне абсолютно новая, кроме технического специалиста Славки Гринцовой, которая работала на мемориале Дениса Тена.

Дэвис и Смолкина неплохо оценивают – шанс на медаль Евро есть! Но, похоже, не в этом сезоне

Цифры пока спорят с мечтой президента грузинской федерации о подиуме для Дианы и Глеба.

Личный рекорд Дэвис и Смолкина – 199,90, но поставлен три года назад, при этом по лучшему результату сезона среди участников Евро Диана и Глеб только шестые. Серебро и золото при наличии Гиньяр / Фаббри и Фир / Гибсона выглядят абсолютно недостижимыми, но и зацепиться за бронзу сложно: на нее претендуют хозяева чемпионата Рид / Амрулевичус и прошлогодние призеры Турккила / Верслуйс.

Самую солидную сумму за сезон Дэвис и Смолкин получили на мемориале Дениса Тена, однако даже она почти на 8 баллов меньше, чем лучшая у литовцев.

Впрочем, резерв у Дианы и Глеба остается:

● срыв поддержки по дуге в финале произвольного, когда Смолкин не сумел удержать партнершу в кораблике, обошелся приблизительно в 3 балла;

● сбой Дианы на твиззлах в ритм-танце с учетом недополученных GOE стоил примерно 2-2,5 балла;

● дорожка шагов типа паттерн на второй уровень – еще около балла потери, если учесть, что за весь сезон дуэт ни разу не делал ее на четвертый.

Еще одна приятная новость: судя по компонентам, арбитры уверенно относят Дэвис и Смолкина к околотоповым парам. Их средняя вторая оценка (84,29) на 3,5 балла выше полученной на Играх в Пекине и примерно совпадает с той, которую набирают основные конкуренты – Лопарева / Бриссо и Турккила / Верслуйс.

Но есть и проблема: в первой половине сезона Диана и Глеб успешно избежали борьбы с принципиальными соперниками.

На двух стартах из четырех (Lake Placid Ice Dance International и мемориал Дениса Тена) у пары не было ни одного равного конкурента; на Budapest Trophy угрозу представляли разве что Лорье и Ле Гак; на Мемориале Непелы непроходимыми были только Фир и Гибсон.

Беречься от слишком ранней встречи с главными противниками – логичная тактика, но у нее есть один минус: выставленные лояльными судьями на небольших турнирах оценки часто вводят в заблуждение.

С этим столкнулись и сами Дэвис / Смолкин два года назад, когда полученные ими внушительные 199 баллов на Челленджере в Варшаве превратились сначала в 186 на Евро, а затем – в 179 на Олимпиаде.

Впрочем, с тех пор действительно многое изменилось.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; Instagram/geoskating; usfigureskating.org