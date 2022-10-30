Фокусы c фигурными оценками – Худайбердиева и Базин стали парой, которую год назад осуждали сами

В российских танцах на льду появилась новая топ-пара (по крайней мере, в судейских протоколах) – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Консервативные устои этого вида, заключавшиеся в поэтапном росте оценок по мере выслуги лет, пошатнулись еще в прошлом сезоне силами Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. До них истории успеха в духе стремительного взлета с 13-го места ЧМ на 1-е тоже случались, но для этого всегда были какие-то предпосылки – смена тренера или выдающиеся постановки, помноженные на солидный бэкграунд совместных выступлений.

В новом сезоне рухнул и стереотип о танцах как о виде, в котором нельзя падать, а если ты это делаешь – о тебе будут слагать легенды, как о Чарли Уайте на Гран-при в Москве и Маурицио Маргальо на туринской Олимпиаде.

В прошлом сезоне Худайбердиева и Базин намекали на завышенные оценки соперников. В этом ошиблись на всех стартах, но их баллы все ближе к мировому рекорду

Список ошибок Худайбердиевой и Базина на 3 турнирах сезона впечатляет:

• на Гран-при в Сочи Лиза едва не упала в ритм-танце, а в произвольном споткнулась о конек партнера уже на десятой секунде проката;

• на самарском этапе Егор дважды оказался на льду, потратив на возвращение в программу суммарно около 30 секунд;

• на турнире «Жигули» в прошедшие выходные Худайбердиева потеряла равновесие на твиззлах в произвольном и не стала исполнять третью секцию.

Еще больше впечатляют оценки в протоколах Лизы и Егора. 90,74 за ритм-танец на «Волжском пируэте» – в двух баллах от мирового рекорда Пападакис и Сизерона. 119,68 за два падения в произвольном – результат уровня топ-10 ЧМ.

Самый комичный эпизод случился на «Жигулях». Несмотря на ошибку (которая, впрочем, стоила Лизе всего лишь одного потерянного уровня и сниженных GOE, причем большинство судей ограничилось оценкой -2), Худайбердиева и Базин снова оказались в шаге от мирового рекорда, но он устоял – в отличие от Лизы на твиззлах.

Правда, теперь это была заслуга не судей, а федерации, которая не уследила за тем, что компоненты умножались на неправильный коэффициент – 2,4 вместо 2. Задним числом протоколы все же изменили на правильные: невозможные 66 баллов во второй оценке превратились в 55 – что, например, эквивалентно компонентам пятого места на Олимпиаде в Пекине.

«Судейство в этом сезоне щедрое? А почему в прошлые годы судейство не было щедрым?» – парирует Егор Базин и будет, конечно, прав. В конце концов, на его глазах Дэвис и Смолкин, которых его партнерша легко обыгрывала по юниорам, стали парой №3 в сборной.

Перед Олимпиадой в Пекине казалось, что российские танцы наконец преодолели все проблемы, которые свалились на них после Сочи: перетасовка двух дуэтов, один из которых в новом составе не продержался даже цикл; мельдониевый скандал Бобровой; недопуск Букина до Пхенчхана.

На ЧМ-2019 сборная наконец вернула три квоты и сохранила их до Игр – причем за последнюю путевку даже образовалась конкуренция. Загорски / Гурейро, казавшиеся наиболее очевидными претендентами по итогам четырехлетия, из-за последствий менингита у партнерши едва докатали произвольный на предолимпийском чемпионате России – и это подарило надежду сразу нескольким парам.

Аннабель Морозов спустя почти год призналась, что до последнего надеялась на ошибку соперников, а мама Анастасии Скопцовой во время отборочного ЧР билась за дочь в соцсетях.

Особенно эмоционально реагировали Худайбердиева и Базин: «Не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. Мы все пытались… Другое дело, что мы отдаем за этот шанс всю жизнь. Тренируемся… Пытаемся…А этот шанс у нас отбирают. У всех. Ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают. Никого не обижаю, но спорт должен оставаться спортом».

Впоследствии дуэт оправдывался за резкость, а их тренер Денис Самохин и вовсе заявил, что «иногда лучше жевать, чем говорить». Но спустя год Лиза с Егором стали той парой, которую осуждали сами.

Похоже, баллы Худайбердиевой и Базина – компенсация за пропущенную Олимпиаду. А еще это косвенное подтверждение того, что Дэвис и Смолкин уже не выступят за Россию

Нагляднее всего удивительный прогресс Лизы и Егора выражается в цифрах:

• 195,75 – сумма дуэта на чемпионате России, последнем крупном внутреннем турнире прошлого сезона. На обоих этапах внутреннего Гран-при в этом году Лиза и Егор перешагнули за 210 баллов;

• за произвольный с двумя падениями Худайбердиева и Базин получили больше, чем за чистый прокат на все том же предолимпийском ЧР;

• если сравнивать результаты внутреннего и международного Гран-при, сумма оценок Лизы и Егора на двух этапах – третья в мире после Гиллес / Пуарье и Гиньяр / Фаббри.

Оценки Худайбердиевой и Базина – лучшее доказательство того, что Дэвис и Смолкина на соревнования в этом сезоне федерация не ждала изначально. Если болельщики узнавали о каждом новом снятии Дианы и Глеба поэтапно (а особо отчаянные до последнего верили, что, в отличие от Москвы, в Пермь участники Олимпиады точно доедут), то чиновники, похоже, не питали иллюзий – именно поэтому Егор и Лиза с первых стартов настолько оторвались от соперников.

Расчет федерации достаточно примитивен. Две самые титулованные пары сборной (Синицина / Кацалапов и Степанова / Букин) не вышли в сезон – и, судя по всему, уже не вернутся. Скопцова / Алешин и Шевченко / Еременко завершили карьеру, еще несколько дуэтов образовали за межсезонье новые причудливые сочетания.

Федерация может даже похвалить себя, к примеру, за то, что не стала выделять Морозов и Нарижного, просуществовавших совместно меньше года и распавшихся с абсурдной формулировкой «партнер не хочет тренироваться в США».

Сохраняя надежду на снятие бана в обозримом будущем, чиновники постоянно прикидывают, кто отправится на чемпионат мира и Евро (очевидно, после января там у России тоже останется одна квота) зарабатывать путевки на будущие турниры.

В танцах добытчиками, видимо, назначены Худайбердиева с Базиным – рисковать с амбициозными бывшими юниорами (Хаврониной / Чиризано и Кагановской / Ангелополом) руководство боится. И это странно: совместный международный опыт Лизы с Егором исчисляется парой турниров, а ставка на молодость вместо заслуженности у федерации уже срабатывала с Семененко и Кондратюком.

У такого решения сразу несколько минусов. Во-первых, гигантское преимущество назначенных лидеров демотивирует – особенно, когда одним ошибки не прощают, как, например, обнуленный хореоэлемент Ирины и Дарио, а у других игнорируют даже падения.

Во-вторых, чем дольше продлится бан, тем больше будут отрываться от реальности оценки, а также ожидания спортсменов и некоторых болельщиков. Худайбердиева в начале сезона признавалась, что видела только один танец иностранных соперников: если от сравнений внутри сборной ее заботливо ограждают судьи, то возможности сопоставиться с мировым топом Лиза совершенно зря лишает себя сама.

Главное – Худайбердиева и Базин попали в замкнутый круг из постоянных ошибок и завышенных баллов. Арбитры как будто пытаются компенсировать то, что недодали им в прошлом сезоне, когда страховали Дэвис и Смолкина от непопадания в Пекин. Но баллами уровня Пападакис и Сизерона судьи только привлекают лишнее внимание к ошибкам, которые сами Габриэла и Гийом в таком количестве никогда не допускали.

Запоздалая раздача долгов не вернет Лизе с Егором пропущенную Олимпиаду и не сделает их парой мирового уровня. Если квоты придется возвращать именно Худайбердиевой и Базину, высокие ожидания фанатов и раздутые баллы только добавят давления.

Но, похоже, об этом в федерации предпочитают пока не задумываться.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Даничев, Александр Вильф