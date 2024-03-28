Даже сегодня есть ставки: хоккейный «Спартак», матч «Авангарда» и «Локомотива» плюс три футбольные части света

Весь футбол возобновится в пятницу, так что сегодня только экзотические варианты. И, конечно, Кубок Гагарина.

Движемся на восток – в первую румынскую лигу

«Корвинул» принимает «Глорию». Не менее двух голов забивается в девяти из последних десяти домашних матчей «Корвинула», не было такого количества мячей только в двух играх из последних 17. Также минимум два гола забито в пяти последних матчах «Глории».

ТБ1.5 скучноват за 1.43, но есть ТБ2 за 1.76.

А теперь – в Азию

Чемпионат Индии – «Дели» против «Шиллонг Лайонга». Хозяева только раз не пробили ТМ3.5 в последних семи играх и также один раз из последних домашних девяти. У гостей такой тотал был пробит в семи подряд выездах, а из последних 11 игр – в десяти.

Ясно, что ТМ3.5 в таком матче будет низок – 1.47. Можно рискнуть с возвратом: ТМ3 – за 1.75.

Улетаем в Чили

И там образовался вариант в игре «Аудакс Италиано» – «Кокимбо Унидо». «Аудакс» забивает в первых таймах в шести из последних семи домашних встреч против этой команды. А «Кокимбо» лишь один раз обошелся без пропущенного гола до перерыва в своих восьми последних играх.

Вариант сильно рискованный, поэтому и предлагается за 1.99 – если «Аудакс Италиано» забьет в первом тайме.

И обратно в Россию – на хоккей!

Если «Металлург» сыграет не хуже «Спартака» во втором периоде, будет возврат, а если лучше, то нулевая фора пройдет за 1.79.

Аргументы – «Металлург» лишь однажды проиграл второй период в девяти последних домашних матчах и также один раз из восьми всего. А «Спартак» всего однажды его выиграл в последних 11 матчах. И только одна победа в восьми последних выездных играх.

Второй хоккейный вариант тоже интересен

У «Авангарда» только один раз в последних девяти играх не сыграл ТМ1.5 в первом периоде. У «Локомотива» в Кубке Гагарина – трижды не был пробит в десяти матчах. В пяти играх между собой у них три раза прошел ТМ1.5.

Такой тотал сейчас идет всего за 1.49. Можно рискнуть с ТМ1.25 за 1.69.

Раздел «Ставки» на Спортсе

«Рубин» и «Крылья» – полные противоположности. Но у них по 29 очков!

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?