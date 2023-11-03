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На что ставить в матче «Милана» и «ПСЖ»? Фора парижан, гол во втором тайме, мяч Мбаппе

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В четвертом туре Лиги чемпионов много крутых вывесок, но одна – особенная: «Милан» примет «ПСЖ». Две недели назад для итальянцев в Париже все закончилось очень грустно – 0:3.

Будет ли реванш и на что вообще ставить в этой игре?

«ПСЖ» на комфортном месте – еще и фаворит матча

Аналитики БЕТСИТИ считают, что больше шансов на победу будет у гостей – предложен коэффициент 2.28, тогда как на успех «Милана» – 3.20. Соответственно и нулевая фора для «ПСЖ» – 1.65, а для итальянцев – 2.33.

Из потерь у обоих клубов можно сконструировать целую команду – так их много. У «Милана» к Исмаэлю Беннасеру, Маттиа Кальдаре, Марко Пеллегрино и Марко Спортьелло добавился Пьер Калулу, а участие Тео Эрнандеса, Симона Кьера и Кристиана Пулишича – под вопросом. У «ПСЖ» давно известно, по каким причинам не играют Кейлор Навас, Марко Асенсио, Нуну Мендеш, Преснел Кимпембе и Серхио Рико, но теперь добавился еще и травмированный Данилу Перейра.

Самая мощная по именам группа обходится без явного фаворита, но «ПСЖ» лидирует с шестью очками, по четыре у «Боруссии» и «Ньюкасла», а у «Милана» только два.

Победа французов придвинет их еще ближе к плей-офф, а итальянцев – к вылету из еврокубков. Успех «Милана», напротив, запутает ситуацию в группе. Да и ничья оставит массу раскладов на следующие туры. Одно ясно точно – проигрывать «Милану» больше нельзя.

Какие ставки здесь интересны: фора на «ПСЖ», гол во втором тайме, успех Мбаппе

Прикидываем, исходя из статистики:

● Первый вариант – самый простой: у «ПСЖ» пять побед подряд во всех турнирах, у «Милана» – ничья и три поражения, он не побеждает уже месяц. Очевидно, кто в лучшей форме, так что нулевая фора на «ПСЖ» за 1.65, о которой мы уже говорили, – вполне вариант. А еще есть 1.90 на фору «ПСЖ» -0.25.

● «Милан» и «ПСЖ» хорошо играют в первых таймах: французы по ним лучшие в Лиге 1, итальянцы – вторые в Серии А. После перерыва уже не так все хорошо. Но если у «ПСЖ» в чемпионате всего два проигранных вторых тайма, то у «Милана» – четыре. Плюс «ПСЖ» смял и «Боруссию», и «Милан» в ЛЧ именно во второй половине.

Что из этого исходит? Можно рассмотреть «ПСЖ» с нулевой форой после перерыва за 1.68.

● На тот же второй тайм есть гол «ПСЖ» за 1.60. Аргументы? Парижане пять из шести голов в ЛЧ забили после перерыва, а еще «Милан» в Серии А пропустил во второй половине в два раза больше мячей, чем в первой (восемь против четырех).

Для рискующих – есть вариант за 2.50 с голом в этом матче между 46-й и 60-й минутами. «ПСЖ» забил четыре мяча и пропустил один в ЛЧ именно в этот промежуток.

● Сложно удержаться от соблазна хотя бы узнать, как котируется гол Килиана Мбаппе в этом матче. Оказалось – за 2.00. С результативностью у парня все отлично: до прошлой игры против «Монпелье» была серия из пяти голевых матчей подряд (семь голов). В ЛЧ от него уже пострадали «Милан» и «Боруссия».

* * *

Матч «Милан» – «ПСЖ» состоится 7 ноября во вторник, начало – в 23:00 по московскому времени. Параллельно пройдет игра «Боруссия» – «Ньюкасл».

«Милану» после этого дня останется сыграть дома с «Боруссией» и в гостях с «Ньюкаслом». А «ПСЖ» – на своем поле с «Ньюкаслом» и на выезде против «Боруссии».

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Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press

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