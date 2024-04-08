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10 каверзных вопросов про четвертьфиналы Лиги чемпионов. Отличите правду от вымысла?

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Будет непросто.

Четвертьфиналы Лиги чемпионов в этом году интригуют. Готовимся к матчам: освежаем в памяти исторические противостояния, проходим тест на 10/10 и забираем бонус от БЕТСИТИ новым пользователям.

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11 комментариев
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Как у остальных может быть 13 ЛЧ суммарно? Бавария - 6, Арсенал - 0, Атлетико - 0, Боруссия - 1, ПСЖ - 0, Барселона - 5. 6+1+5 = 12.
+8
0
+8
У Реала одного больше чем у всех остальных вместе взятых в на этом этапе....
+4
0
+4
8 из 10. Про Витселя прям чуял подвох.
+3
0
+3
7/10
Хороший тест!
+3
0
+3
Спасибо за интересный тест)
+1
0
+1
жаль, что дальнейшее участие мне не доступно,так как я не россиянин и у меня проблемы с регистрацией телефона и.т.д
но всё равно проверил себя ,и допустил только 1 ошибку.....
+1
0
+1
6/10,спасибо! Хороший тест.
+1
0
+1
7/10
0
0
0
6, на вопросе про Барсу и ПСЖ решил, что Зенит в ЛЧ отыгрывался
0
0
0
Разве в эпоху Кубка Чемпионов не было камбэков после 0:4 в гостях?
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Споткнулся только на Боруссии и финалах. 9/10
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