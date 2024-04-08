10 каверзных вопросов про четвертьфиналы Лиги чемпионов. Отличите правду от вымысла?
Будет непросто.
Четвертьфиналы Лиги чемпионов в этом году интригуют. Готовимся к матчам: освежаем в памяти исторические противостояния, проходим тест на 10/10 и забираем бонус от БЕТСИТИ новым пользователям.
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11 комментариев
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Хороший тест!
но всё равно проверил себя ,и допустил только 1 ошибку.....