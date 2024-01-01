Экс-защитник «Атлетико» Перния рассказал, что было бы, если бы Лео играл за Испанию, а не за Аргентину

В недавнем интервью Flashscore бывший защитник "Атлетико" и сборной Испании Мариано Перния рассказал о различных аспектах своей футбольной карьеры примерно через 12 лет после того, как завершил ее.

Как и Лео Месси, Перния родился и вырос в Аргентине, но в отличие от последнего сделал четкий выбор, чтобы играть за Испанию на международном уровне. В 2006 году он делил раздевалку с такими талантами, как Андрес Иньеста, Хави, Сеск Фабрегас и Карлес Пуйоль.

«В Аргентине было время, когда он столкнулся с большой критикой. Были даже призывы не ехать на чемпионат мира. После Мундиаля, который мы проиграли [в 2014 году], Месси хотел уйти, это было абсурдно.

Раньше я говорил: «Если бы Месси решил играть за Испанию, у него уже было бы два чемпионата мира».

Это моя точка зрения: если бы Месси решил играть за Испанию, он бы выиграл два чемпионата мира на ранних этапах своей карьеры».

Лео имел право играть за «Ла Роху» из-за двойного гражданства, которое он получил в начале своей карьеры в «Барселоне», но все равно выбрал родную страну. В декабре 2022 года он выиграл заветный трофей. Ожидание того стоило.