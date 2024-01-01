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Экс-защитник «Атлетико» Перния рассказал, что было бы, если бы Лео играл за Испанию, а не за Аргентину

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В недавнем интервью Flashscore бывший защитник "Атлетико" и сборной Испании Мариано Перния рассказал о различных аспектах своей футбольной карьеры примерно через 12 лет после того, как завершил ее.

Как и Лео Месси, Перния родился и вырос в Аргентине, но в отличие от последнего сделал четкий выбор, чтобы играть за Испанию на международном уровне. В 2006 году он делил раздевалку с такими талантами, как Андрес Иньеста, Хави, Сеск Фабрегас и Карлес Пуйоль.

«В Аргентине было время, когда он столкнулся с большой критикой. Были даже призывы не ехать на чемпионат мира. После Мундиаля, который мы проиграли [в 2014 году], Месси хотел уйти, это было абсурдно.

Раньше я говорил: «Если бы Месси решил играть за Испанию, у него уже было бы два чемпионата мира». 

Это моя точка зрения: если бы Месси решил играть за Испанию, он бы выиграл два чемпионата мира на ранних этапах своей карьеры».

Лео имел право играть за «Ла Роху» из-за двойного гражданства, которое он получил в начале своей карьеры в «Барселоне», но все равно выбрал родную страну. В декабре 2022 года он выиграл заветный трофей. Ожидание того стоило.

3 комментария
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Выбрал более сложный путь, и в итоге выиграл все! Чемпион и вице-чемпион мира, Чемпион Южной Америки, Олимпийский чемпион, победитель МЧМ и Финалиссимы, двукратный МВП на ЧМ, двукратный МВП на КА, просто Отец футбола!
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Ответ VERBLYUD
Выбрал более сложный путь, и в итоге выиграл все! Чемпион и вице-чемпион мира, Чемпион Южной Америки, Олимпийский чемпион, победитель МЧМ и Финалиссимы, двукратный МВП на ЧМ, двукратный МВП на КА, просто Отец футбола!
Да, поэтому все вменяемые люди и болельщики считают гением Лео Месси - The Best! 🐐🇦🇷
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Огромное уважение к Лео Месси за его патриотизм к своей Родине, и к сбороной Аргентины по футболу! 🇦🇷
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