🎥 Флик мило объяснил важность Левандовского для «Барсы». Вновь признался клубу в любви

Роберт Левандовски из-за травмы пропустил три матча «Барселоны», в том числе класико, закончившееся поражением 1:2. Поляк вернулся к матчу Ла Лиги с «Эльче», в котором отыграл 17 минут.

На пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов с «Брюгге» Левандовски сопровождал Ханси Флика. Немец не дождался от журналистов вопросов о подопечном, решил высказаться сам:

«Я немного не понимаю, почему никто не спрашивает меня о Роберте. Я работаю с ним уже много лет. Уже четыре года? Три с половиной. Он самый профессиональный из всех игроков, с которыми мне доводилось работать. Не знаю, что у него за ДНК, но если он получает травму, требующую пять недель на восстановление, через три недели он уже готов играть!

Когда он и Дани [Ольмо] вернулись в строй, тренировки поднялись на новый уровень. Я говорю об общем уровне команды, о влияние на молодых игроков. Нам нужны такие футболисты, как Роберт, чтобы достичь нашего наивысшего уровня. Но на это, конечно, нужно время.

Дело не только в победах, важно учитывать ситуацию, в которой мы находимся, с которой мы должны справляться. Легко сказать, что за поражения нужно просто наказывать игроков. Все гораздо глубже.

Но я правда люблю этот клуб, этих игроков. Я очень счастлив в «Барселоне». Это невероятный клуб, город, все здесь очень добры ко мне, моему штабу, игрокам. Мы с игроками делаем все возможное для успеха».

Очередные слова о любви к клубу и городу Ханс-Дитер произнес вовремя. Издание ABC сообщило , что летом немец планирует покинуть «Барсу» из-за усталости.

По его заявлением прессе так не скажешь.