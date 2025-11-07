📸🎥 «Барса» вернулась на «Камп Ноу»! Открытая тренировка собрала больше 20 тысяч фанатов
«Барселоне» до сих пор не выступает на «Камп Ноу». К проблемам со строительством и финансированием проекта добавились и другие сложности, из последнего – митинг против депортации мигрантов-рабочих, сообщения о вспышке туберкулеза среди строителей.
Но Лапорту так просто не победить. «Блауграна» наконец вернулась на родную арену – пока в рамках открытой тренировки. Все же мероприятие посетили больше 20 тысяч болельщиков! Безопасные для эксплуатации трибуны были заполнены.
Лапорта уже ждет на родном стадионе легенду: «Как прекрасно было бы открыть «Камп Ноу», отдав дань уважения Лео Месси на заполненной арене! Я был бы счастлив провести на нашей арене матч в честь Месси».
В октябре Городской совет разрешил «Барсе» играть на «Камп Ноу», но с вместимостью до 27 тысяч зрителей. Клуб решил пока остаться на «Олимпик Льюис Компанис», дожидаясь следующего этапа реконструкции, после которого арена сможет вместить 47 тысяч болельщиков.
Ждем.
Второе не раньше августа 26 года.
Но летом 27 года это 100% готовые трибуны.
А дальше как Реал, будут доделывать косметику вплоть до весны 2030.