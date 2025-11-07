📸🎥 «Барса» вернулась на «Камп Ноу»! Открытая тренировка собрала больше 20 тысяч фанатов

«Барселоне» до сих пор не выступает на «Камп Ноу». К проблемам со строительством и финансированием проекта добавились и другие сложности, из последнего – митинг против депортации мигрантов-рабочих, сообщения о вспышке туберкулеза среди строителей.

Но Лапорту так просто не победить. «Блауграна» наконец вернулась на родную арену – пока в рамках открытой тренировки. Все же мероприятие посетили больше 20 тысяч болельщиков! Безопасные для эксплуатации трибуны были заполнены.

Лапорта уже ждет на родном стадионе легенду: «Как прекрасно было бы открыть «Камп Ноу», отдав дань уважения Лео Месси на заполненной арене! Я был бы счастлив провести на нашей арене матч в честь Месси».

В октябре Городской совет разрешил «Барсе» играть на «Камп Ноу», но с вместимостью до 27 тысяч зрителей. Клуб решил пока остаться на «Олимпик Льюис Компанис», дожидаясь следующего этапа реконструкции, после которого арена сможет вместить 47 тысяч болельщиков.

Ждем.