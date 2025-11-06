🎥 Вердикт Анри. Назвал самое слабое место «Барсы» Флика

«Барселона» едва не проиграла «Брюгге» в матче четвертого тура лигового этапа ЛЧ. На 91-й минуте при счете 3:3 бельгийцы забили четвертый гол, но взятие ворот было отменено из-за фола в атаке.

Каталонцы при этом пропустили уже на 6-й минуте, трижды по ходу встречи подопечные Ханси Флика были вынуждены отыгрываться. После четырех туров «блауграна» набрала семь очков и расположилась на 11-й строчке в таблице ЛЧ.

За игрой бывшей команды наблюдал Тьерри Анри. В эфире CBS легенда с сожалением указал на самое слабое место «Барсы» Флика – это высокая линия обороны:

«Нельзя продолжать обороняться таким образом, каждый раз надеясь забить больше соперника. Только не сейчас, в современном футболе так обороняться нельзя. Это лично мое мнение.

Я много чего выиграл с «Барселоной», мне больно говорить такое о бывшей команде, я не хочу такое о них говорить. Но вещи нужно называть своими именами».

Тити позже продолжил :

«Не могу не отметить, что они все время позволяют игрокам убегать и выходить один на один с их вратарем. Зачем ставить себя в ситуацию, где ты сам себе создаешь проблемы? Без неуважения к «Брюгге» и другим командам – но ты должен защищать не только мяч, но и свои ворота».

Как вам такая точка зрения на игру команды Флика?