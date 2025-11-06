📸🎥 Фанаты «Брюгге» весь матч свистели Ямалю. Он ответил жестами на поле и мощной цитатой после игры

Выезд «Барселоны» в Бельгию на матч четвертого тура лигового этапа ЛЧ с «Брюгге» получился сложным. Еще до игры чудили поклонники «блауграны».

И сам матч получился огненным. За первые 8 минут соперники обменялись голами, а на перерыв «Брюгге» ушел, ведя 2:1. Во второй половине встречи «Барсе» дважды пришлось отыгрываться, на 91-й минуте бельгийцы забили свой четвертый гол в матче – мяч был отменен из-за фола в атаке. Итог – ничья 3:3.

Ламин Ямаль забил, хотя лично для юноши матч был сложным: всю встречу трибуны «Брюгге» освистывали испанца. Вингер долго оставался спокойным, но в концовке не выдержал.

Пока арбитр разбирался с отменой четвертого гола «Брюгге», Ламин сперва что-то крикнул фанатам соперника.

А затем отправил бельгийским болельщикам воздушный поцелуй.

После игры мощнейше сказал про свист трибун: «Если болельщики соперника освистывают меня… это потому, что они знают, что я важный игрок на поле. Если бы я был другим игроком, они бы не освистывали меня».

Вот так.