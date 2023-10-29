Гюндоган удивлен реакцией раздевалки «Барселоны» на поражение в класико. Он ожидал другого

Недостаточно разочарованы.

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган в матче «Барселоны» и «Мадрида» забил быстрый гол, но это не помогло его команде победить. Благодаря дублю Джуда Беллингема победу в класико отпраздновали «сливочные».

После игры хавбек признался, что раздосадован результатом, а также рассказал, что увидел в раздевалке.

«Был только что в раздевалке. Конечно, все разочарованы, но после такой большой игры и такого результата я хотел бы, чтобы разочарования было больше, злости было больше и больше расстройства».

«Нам нужно сделать огромный шаг, иначе «Мадрид» или даже «Жирона» уйдут в отрыв. Есть небольшая проблема. Должно быть больше эмоций, особенно когда ты проигрываешь и знаешь, что в определенных ситуациях можешь действовать лучше, а ты просто не реагируешь. Это переносится на поле».

«Я приехал сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи и позволять создавать разрыв. На мне, как на более опытном игроке, лежит ответственность за то, чтобы не позволить команде пустить все на самотек. Нет, нам нужно противодействовать».