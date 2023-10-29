FC BARCELONA
Блог

Гюндоган удивлен реакцией раздевалки «Барселоны» на поражение в класико. Он ожидал другого

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Класико Класико
Футбол Футбол

Недостаточно разочарованы.

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган в матче «Барселоны» и «Мадрида» забил быстрый гол, но это не помогло его команде победить. Благодаря дублю Джуда Беллингема победу в класико отпраздновали «сливочные».

После игры хавбек признался, что раздосадован результатом, а также рассказал, что увидел в раздевалке.

«Был только что в раздевалке. Конечно, все разочарованы, но после такой большой игры и такого результата я хотел бы, чтобы разочарования было больше, злости было больше и больше расстройства».

«Нам нужно сделать огромный шаг, иначе «Мадрид» или даже «Жирона» уйдут в отрыв. Есть небольшая проблема. Должно быть больше эмоций, особенно когда ты проигрываешь и знаешь, что в определенных ситуациях можешь действовать лучше, а ты просто не реагируешь. Это переносится на поле».

«Я приехал сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи и позволять создавать разрыв. На мне, как на более опытном игроке, лежит ответственность за то, чтобы не позволить команде пустить все на самотек. Нет, нам нужно противодействовать».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timati Beweers
Гюндо мужик! Наш мужик! Такие игроки нам нужны. Действительно кроме некоторых игроков, большинство не отдавалось на максимум. Могли выгрызать мяч, не давать им бить издалека и тд. Но даже так Барса была лучше, за ней приятней смотреть🥱
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Вот что надо говорить . Гюндогам молодец ! А не то что Хави - мы играли хорошо и так далее .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий