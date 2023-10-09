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Переживают не лучшие времена. 4 худших игрока «Барселоны» прямо сейчас

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Очевидный спад формы.

Ресурс Tribuna предложил рассмотреть четырех игроков «Барселоны», у которых в последнее время наблюдается спад формы.

Марк-Андре тер Стеген

Нельзя сказать, что немец в последнее время был плох, но его провальные матчи против «Мальорки» и «Гранады» нельзя забыть.

31-летний футболист виноват в некоторых пропущенных мячах, которых «Барсе» в последнее время можно было избежать. Однако, несомненно, это редкие случаи, и после перерыва он вернет свою лучшую форму.

Роберт Левандовски

Даже когда на поле есть Жоау Феликс и Ламин Ямаль, поляку трудно принимать мяч в хороших позициях. Левандовски показал свой уровень в победной матче над «Сельтой», но в играх с «Мальоркой», «Порту» и в победе над «Севильей» он был не так хорош.

Андреас Кристенсен

Сохраняя спокойствие при игре с мячом, датчанин стал чаще ошибаться в обороне.

Все указывает на то, что центральный защитник выйдет на поле в класико, поэтому он должен восстановить свою лучшую форму во время перерыва на игры сборных.

Ориоль Ромеу

Новичок «Барсы» потерял ту искру, которая была у него в начале сезона. Он уже не так надежен в обороне и не так хорош в передачах, как раньше.

В матче с «Порту» 32-летний футболист даже стал мишенью для игроков соперника, которые постоянно пытались его обыграть. Тем не менее, Хави по-прежнему доверяет ему роль опорного полузащитника «Барсы». Время покажет, прав ли он.

4 комментария

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Iamliam
Мощнейшая аналитика)
+11
0
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Владимир Синельщиков
это слишком бредово даже для спортса ..😂😂😂
+3
0
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Sadullo
Кого-то епат хочу
+1
0
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TAGAY
Марк ментально слабый. с 2018 года до прихода Хави был плох, его от критики спасало лишь провал Коута,Усмана и т.д. но в целом был ужасен, пропускал чуть ли не каждый второй удар по его воротам, до прихода Хави, но и тут полгода потребовался чтоб он нашел себя, а сейчас снова начал пропускать чуть ли не каждый удар, лишь бы снова не сломался морально, надеюсь на лучшее, но второй кипер у Барсы явно должен быть на готове!
Лева после ЧМ уже не стабилен, чаще плох чем хорош, но время от времени все таки выдает 1-2 топ касание в игре и забивает, а так да, спад в его игре виден невооруженным взглядом.
Крис думаю еще наберет форму
а РОмеу запасной, с приходом Френки и Педри так и вовсе сядет в глубокий запас, несмотря на то что он единственный опорник-разрушитель, все же большинстве матчей он попросту не нужен, тем более когда играет в 4-3-3 то уже вопрос стоит кто из четверки Гюндо-Френки-Педри-Гави еще будет сидеть на скамейке. но выходить в матчах со скамейки будет часто, в целом он не так плох, для своих денег и для запсного он достаточно хорош.
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