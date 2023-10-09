Переживают не лучшие времена. 4 худших игрока «Барселоны» прямо сейчас

Очевидный спад формы.

Ресурс Tribuna предложил рассмотреть четырех игроков «Барселоны», у которых в последнее время наблюдается спад формы.

Марк-Андре тер Стеген

Нельзя сказать, что немец в последнее время был плох, но его провальные матчи против «Мальорки» и «Гранады» нельзя забыть.

31-летний футболист виноват в некоторых пропущенных мячах, которых «Барсе» в последнее время можно было избежать. Однако, несомненно, это редкие случаи, и после перерыва он вернет свою лучшую форму.

Роберт Левандовски

Даже когда на поле есть Жоау Феликс и Ламин Ямаль, поляку трудно принимать мяч в хороших позициях. Левандовски показал свой уровень в победной матче над «Сельтой», но в играх с «Мальоркой», «Порту» и в победе над «Севильей» он был не так хорош.

Андреас Кристенсен

Сохраняя спокойствие при игре с мячом, датчанин стал чаще ошибаться в обороне.

Все указывает на то, что центральный защитник выйдет на поле в класико, поэтому он должен восстановить свою лучшую форму во время перерыва на игры сборных.

Ориоль Ромеу

Новичок «Барсы» потерял ту искру, которая была у него в начале сезона. Он уже не так надежен в обороне и не так хорош в передачах, как раньше.

В матче с «Порту» 32-летний футболист даже стал мишенью для игроков соперника, которые постоянно пытались его обыграть. Тем не менее, Хави по-прежнему доверяет ему роль опорного полузащитника «Барсы». Время покажет, прав ли он.