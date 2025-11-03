В 11-м туре Ла Лиги «Барселона» со счетом 3:1 справилась с «Эльче». Для подопечных Ханси Флика матч стал вечером встреч с арендованными игроками «блауграны».

Вратарское трио Шченсного, Тер Стегена и Пеньи с улыбками приветствовало друг друга перед стартовым свистком.

А после матча Ханси Флик прямо на поле какое-то время тепло общался с Эктором Фортом.

Журналисты после игры спрашивали тренера, о чем он говорил с защитником. Немец отшутился:

«Просто узнал, как у них с Пеньей дела в «Эльче». А вообще, не скажу! Если хотите узнать, что мы обсуждали, попробуйте спросить у него самого».

Корреспонденты взяли и спросили. Эктор, как и многие игроки «Барсы» до него, рассказал о почти родительском отношении Ханси к подопечным:

«Ханси Флик очень близок с игроками. Он всегда интересуется нашим самочувствием и заботится о нас. Он спросил меня о моем физическом состоянии, потому что в последнем кубковом матче я получил травму.

Он искренне интересовался моим самочувствием, спрашивал, счастлив ли я в «Эльче». Я невероятно благодарен ему за такое отношение – оно отлично показывает его человеческую сторону».

Папа Ханси.