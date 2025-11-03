📸🎥 Месси построил «Камп Ноу» быстрее Лапорты! Сын Лео отметил день рождения в стиле «Барсы»
Тиаго, старший сын Лионеля Месси, отметил 13-летие. И хотя папа давно покинул столицу Каталонии, дети аргентинца продолжают болеть за «Барселону». День рождения Тиаго отметили в стиле «блауграны».
Даже построили мини «Камп Ноу». Лео справился быстрее, чем Лапорта! Именинника нарядили в форму каталонцев.
Все декорации праздника, даже торт, отсылают к «Барсе».
Тиаго тоже занимается футболом, вот так бегал год назад – ну очень похож на папу.
В 2024-м Лионель говорил о связи его семьи с Барселоной:
«Мои дети родились в Барселоне, я прожил там почти всю свою жизнь. Я чувствую, что принадлежу Барселоне. Я и моя семья всегда думаем о том, чтобы однажды вернуться и жить там. Мои дети, моя жена и я очень скучаем по нашей жизни в Барселоне. Мы скучаем по нашим друзьям».
Возвращайтесь, Лео.