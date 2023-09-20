😱 Хотите Бальде? 1 миллиард евро! «Барселона» подпишет сумасшедший контракт с одним из своих главных активов
«Барселона» достигла соглашения с Алехандро Бальде о продлении контракта.
Защитник подпишет новое пятилетнее соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2028 года. Это случится уже завтра.
Сообщается, что «Барса» включила пункт о возможности выкупа игрока за 1 миллиард евро.
В четверг Бальде лично объявит о продлении контракта.
В прошлом сезоне воспитанник «Барсы» провел 33 матча в Ла Лиге, отдав шесть результативных передач и забив один мяч.
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