«Барселона» достигла соглашения с Алехандро Бальде о продлении контракта.

Защитник подпишет новое пятилетнее соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2028 года. Это случится уже завтра.

Сообщается, что «Барса» включила пункт о возможности выкупа игрока за 1 миллиард евро.

В четверг Бальде лично объявит о продлении контракта.

В прошлом сезоне воспитанник «Барсы» провел 33 матча в Ла Лиге, отдав шесть результативных передач и забив один мяч.