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Все продумали? «Барселона» может выкупить Абде у «Бетиса» — даже известно, за какую сумму

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«Барселона» может выкупить Абде у «Реала Бетиса» за €20 млн, сообщает Жорди Сантамария из Mundo Deportivo. Пункт об обратном выкупе действует до 30 июня 2024 года.

В последние минуты трансферного окна «Барса» продала талантливого марокканца всего за €7,5 млн, с условием получения 50% от последующей продажи игрока. Хави был против ухода 21-летнего футболиста, но Абде решил начать новый этап своей карьеры, увидев в начале сезона, что в составе каталонцев ему не светит большое количество минут.

Вингер прекрасно проявил себя во время предсезонки, а в общей сложности он отыграл за «Барселону» 14 матчей, забив один гол.

Любопытно, захочет ли «блауграна» вернуть его следующим летом.

13 комментариев

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wodziegg
Здесь было желание самого игрока перейти именно в "Бетис", пошли ему на встречу, по-этому сумма такая маленькая. Ну тут непонятно, так как 50% прав на него принадлежит "Барсе", то 20 млн надо выплатить или 50% от этой суммы, то есть 10 млн. Потому что точно такой же трюк был с Эмерсоном Роялем и тоже с "Бетисом" были права 50 на 50. Стоил он 25 на трансфермаркт, но "Барса отдала "Бетису" тогда 9 млн и сразу продала в "Тоттенхэм" за 30 млн
+3
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василий иванов
да пусть пацан играет и развивается, а то дали ему надежду и снова бортанули даже при уходе Дембеле и Фати.
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wodziegg
Ответ Timur Sagitov
Тему совладения, популярную в Италии уже прикрыли. И нет в Европе латиноамериканских систем, когда частью игрока владеют какие-то компании. У Бетиса полные права на Эззальзули. Но у Барсы приоритетное право выкупа.
"С условием получения 50% от последующей продажи игрока." А это что? Получается если "Барса" платит 20 млн, то по этому условию она получает обратно свои 10 млн?
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TJ tigra
как можно было так продать и прописать такие условия, ппц. продали за 7,5, а если решат вернуть, то выложь 20....... почему не договорились, что и вернут за 7,5 к примеру, раз скидки такие делали по продаже... не знаю, когда барса уже начнет продавать по нормальным ценам, остается надеется, после того как вылезет из фин ямы. иначе оправдать такие продажи нельзя ничем.
+3
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predMBAPPE
Пускай его купит Челси за 100, всем хорошо, Барса и Бетис по 50 Челси топ игрок)
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Вячеслав Новиков
Ну не знаю, если заиграет то возможно, если нет то нет
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Bob Ganiev
грамотно! всем пример, что вовремя нужно двигатся, а не сидеть на лавке по несколько лет.
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Rachid
У меня почему-то есть уверенность в том, что Абде не потеряется в Бетисе, а наоборот будет дальше прогрессировать и он очень правильно сделал что перешёл за игровым временем
Время покажет- права ли была Барса отпуская своего воспитанника - стабильного, крепкого физически, не травмотичного, с хорошими задатками левого вингера
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Косс Бубенов
Ответ TJ tigra
как можно было так продать и прописать такие условия, ппц. продали за 7,5, а если решат вернуть, то выложь 20....... почему не договорились, что и вернут за 7,5 к примеру, раз скидки такие делали по продаже... не знаю, когда барса уже начнет продавать по нормальным ценам, остается надеется, после того как вылезет из фин ямы. иначе оправдать такие продажи нельзя ничем.
Так прописали, чтобы Бетис не кинули.. 7,5 заплатили + зарплату ему за год выплатят + вероятность роста на рынке, а Барса придет, заплатит (по твоей логике) 7,5 и будет в шоколаде..
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Timur Sagitov
Ответ wodziegg
Здесь было желание самого игрока перейти именно в "Бетис", пошли ему на встречу, по-этому сумма такая маленькая. Ну тут непонятно, так как 50% прав на него принадлежит "Барсе", то 20 млн надо выплатить или 50% от этой суммы, то есть 10 млн. Потому что точно такой же трюк был с Эмерсоном Роялем и тоже с "Бетисом" были права 50 на 50. Стоил он 25 на трансфермаркт, но "Барса отдала "Бетису" тогда 9 млн и сразу продала в "Тоттенхэм" за 30 млн
Тему совладения, популярную в Италии уже прикрыли. И нет в Европе латиноамериканских систем, когда частью игрока владеют какие-то компании. У Бетиса полные права на Эззальзули. Но у Барсы приоритетное право выкупа.
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Роман
Ответ wodziegg
"С условием получения 50% от последующей продажи игрока." А это что? Получается если "Барса" платит 20 млн, то по этому условию она получает обратно свои 10 млн?
Если его обратно выкупит Барса, то 50% от перепродажи они не получат. Только если другой клуб
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wodziegg
Ответ Роман
Если его обратно выкупит Барса, то 50% от перепродажи они не получат. Только если другой клуб
Ну такого вроде нигде не сказано, в общем посмотрим
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