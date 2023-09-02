13 комментариев

«Барселона» может выкупить Абде у «Реала Бетиса» за €20 млн, сообщает Жорди Сантамария из Mundo Deportivo. Пункт об обратном выкупе действует до 30 июня 2024 года.

В последние минуты трансферного окна «Барса» продала талантливого марокканца всего за €7,5 млн, с условием получения 50% от последующей продажи игрока. Хави был против ухода 21-летнего футболиста, но Абде решил начать новый этап своей карьеры, увидев в начале сезона, что в составе каталонцев ему не светит большое количество минут.

Вингер прекрасно проявил себя во время предсезонки, а в общей сложности он отыграл за «Барселону» 14 матчей, забив один гол.

Любопытно, захочет ли «блауграна» вернуть его следующим летом.