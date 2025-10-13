😵 «Барса» отказалась продавать Ямаля за рекордные для футбола деньги? Безумный инсайд, вспереполошивший интернет 🤯
Издание Sport Bible, ссылаясь на Fichajes, сообщает, что «Барселона» получила рекордное предложение за Ламина Ямаля.
Источник пишет, что саудовский «Аль-Хилаль» готов заплатить £350 млн за трансфер испанского вингера. Также уточняется, что «Барса» отклонила предложение и хочет сохранить игрока.
Вероятный гонорар игрока не разглашается. Но можно предположить, что он существенно выше оклада в «Барселоне».
По данным The Athletic, Ямаль зарабатывает в «Барсе» около €40 млн евро в год до вычета налогов, если суммировать все бонусы.