Слава Ямаля изменила образ жизни его семьи. «Барса» боится отказать родным звезды, Ламину все льстят

Инсайдер Ромен Молина выпустил ролик об отношениях семьи Ламина Ямаля и «Барселоны». По сведениям инсайдера , отец юного футболиста все чаще лезет в дела сына и клуба, такой расклад серьезно беспокоит раздевалку каталонцев.

Журналист рассказал, как слава Ямаля изменила образ жизни его семьи:

«Ламину Ямалю 18 лет, его родители – что ж, на земле очень мало людей, живущих так, как они живут сейчас. В течение многих лет они ни разу не слышали слова «нет», никто не отказывает в любых их просьбах. Все говорят им «да, да, да».

Родные футболиста часто обращаются к «Барселоне», запрашивают приватные перелеты, эксклюзивные условия для фотосъемок, особые услуги, мало относящиеся к спорту. Почти всегда клуб соглашается – проще сказать «да», чем рисковать испортить отношения с семьей Ямаля.

Самые влиятельные люди в мире, крупнейшие бренды, топ-клубы, агенты, знаменитости – все хотят быть замеченными рядом с Ламином Ямалем или его близкими. Когда вы имеете дело с кем-то, кто постоянно находится в окружении подпевал, есть риск появления ощущения неприкасаемости.

Сам молодой человек не слышал отказов уже много лет, последний случай, когда Ламину указали на дисциплину, произошел в расположении юношеской сборной. Тогда он вместе с товарищами по команде устроил телефонный розыгрыш, закончившийся вмешательством полиции. Санкции от сборной хоть и были, но оказались незначительными – с тех пор игроку потакают во всем».

Молина приходит к выводу:

«Проблема не в самом Ямале, а в окружающей его среде. История Ямаля показывает, во что превратился современный футбол: к подростку относятся как к члену королевской семьи, все ему льстят, а грань между спортом и бизнесом полностью стерта».

Что думаете?