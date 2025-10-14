🔥 Подробности нападения с ножом на отца Ямаля: все началось с брошенной бутылки, были свидетели, нападавший на свободе

Помните историю с нападением на отца Ламина Ямаля? Издание La Vanguardia опубликовало подробности шокирующего инцидента.

– Спор начался во второй половине дня, когда Мунир Насрауи [отец Ламина] шел по улице – ребенок с балкона на третьем этаже бросил в него воду;

– Члены семьи ребенка вышли на улицу, после чего завязалась драка, в результате которой Мунира ранили в шею;

– Мунир сказал полиции: «Я ничего не делал, просто шел спокойно, а они бросали в меня вещи. Либо хороший юрист разберется с этим, либо мы сами разберемся позже»;

– Вечером Насрауи вернулся с двумя друзьями на парковку возле того дома – там его ждали люди, нанесшие травму;

– Рядом с местом происшествия был свидетель – он подтвердил, что преступники были вооружены с самого начала: «Мунир убежал, но один преследовал его и ударил ножом. Он ударил его два или три раза ножом в грудь и бок»;

– Друг Мунира сказал: «Они хотели убить его. Один из них был с ножом и напал на него, как на животное. Он бы убил его»;

– Другой свидетель подтвердил вышеописанное, сказав, что видел ножевые ранения своими глазами: «Его ударили три или четыре раза»;

– Обвиняемого осудили в декабре прошлого года, но он был освобожден под залог и до сих пор утверждает, что он и его семья стали жертвами нападения отца Ямаля.

Напомним, отец Ямаля оказался в больнице в тяжелом состоянии после нападения на парковке в августе 2024-го.

