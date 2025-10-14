😳 Рэшфорд уверен, что не попал бы в сборную, если бы остался в «МЮ»

Похоже, Маркус Рэшфорд набрался уверенности после переезда в Каталонию.

Англичанин считает, что теперь может рассчитывать на место в сборной следующим летом, а также предупредил фанатов, что когда он выйдет на пик, это будет заметно.

«Да, думаю, что переход в «Барселону» увеличил мои шансы попасть на ЧМ. Что было бы в «МЮ»? Вряд ли меня бы вызвали.

Что помогло мне в футболе – талант или упорство? Упорство – не только в футболе, но и в жизни. Все может произойти – в любой момент. Это определенно важнейший навык, который нам нужен.

Однажды я раскрою весь свой потенциал, и тогда вы увидите мою лучшую версию. Это поможет не только «Барселоне», но и сборной Англии», – сказал Рэшфорд.

Не слишком ли громко?