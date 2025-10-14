«Монако» может выкупить Фати у «Барселоны». Потребуется всего €11 млн 😱

Diario SPORT пишут, что «Монако» рассматривает возможность выкупа прав на Ансу Фати у «Барселоны».

Активация права на выкуп нападающего монегаскам обойдется в 11 миллионов евро.

Соглашение между клубами также предусматривает, что «Барселона» получит процент от будущей продажи игрока.

Но есть небольшой нюанс – каталонцы видят, какую форму набрал Фати, и считают, 11 миллионов слишком маленькой компенсацией. Кроме того, «Монако» может солидно заработать на будущей перепродаже футболиста.

Провал менеджмента «Барсы?»